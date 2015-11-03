Notizie Retegui Fiorentina

L’Italia sulle spalle di Kean! Confermato anche Retegui dal 1º. La probabile formazione
31 marzo 2026 10:28
Nosotti categorico: "Piccoli partner di Retegui? Lo stanno provando, ma Pio Esposito è avanti"
12 ottobre 2025 20:12
Retegui rassicura su Kean: “Ho parlato con lui, mi ha detto che non è niente di grave”
11 ottobre 2025 23:50
Serena: "Kean e Retegui funzionano alla grande, sono come la coppia granata Pulici-Graziani"
11 ottobre 2025 13:32
Kean-Piccoli come Kean-Retegui? No, ma i due centravanti viola possono coesistere
04 ottobre 2025 17:08
Sabatini: "Kean è un attaccante top a livello europeo e in poche squadre hanno un giocatore del genere"
09 settembre 2025 18:48
Zazzaroni: "Kean non sembrava centratissimo, ma mi ha fatto ricredere con una prova unica"
09 settembre 2025 18:32
Bocci: "Kean può giocare in coppia con Piccoli con gli stessi risultati di Retegui, sarebbero perfetti"
09 settembre 2025 18:20
Criscitiello duro su Retegui: "Basta convocare chi non è italiano, così saremo sempre più deboli"
09 settembre 2025 12:39
L'Italia travolge l'Estonia, protagonista assoluta la coppia "pesante" Kean-Retegui
05 settembre 2025 22:54
Il CT Gattuso esordisce sulla panchina azzurra contro l'Estonia con la coppia d'attacco Kean-Retegui
05 settembre 2025 19:43
Vieri: “C’è fame di calcio, bene il Mondiale per Club. In Nazionale giochino sia Kean che Retegui"
04 agosto 2025 15:39
Pedulla: “Retegui dice sì all’Arabia, 60 milioni all’Atalanta. Kean mai in corsa per sua volontà”
09 luglio 2025 18:29
Pedullà: "Retegui ha accettato l'offerta dell'Al-Qadsiah, adesso si cerca l'accordo con l'Atalanta"
04 luglio 2025 19:22
L'Al Qadsiah molla Kean? Offerta da 40 milioni di euro per Retegui, l'Atalanta vuole di più
03 luglio 2025 19:44
Trevisani lancia la bomba: "Da quello che so l'Al-Qadisiyya prende Retegui e non Kean"
01 luglio 2025 20:15
De Rossi: "Avevo richiesto Kean quando ero a Roma perché ero sicuro si rilanciasse dopo la Juventus"
31 maggio 2025 13:47
Valentini: "Difendo da argentino, la salvezza con il Verona è la mia Coppa del Mondo"
23 aprile 2025 13:30
Adani è convinto: "Kean può ambire ad un club superiore alla Fiorentina, lo vedo bene al Napoli"
01 aprile 2025 19:54
Gazzetta: "La Fiorentina annienta l'attacco dell'Atalanta che non tira. Retegui è impazzito in panchina"
31 marzo 2025 11:29
Il bluff di Gasperini: recupero lampo di Retegui. Scenderà in campo dal 1' contro la Fiorentina
30 marzo 2025 14:23
Non solo la convocazione, Retegui dovrebbe partire dal primo minuto in Fiorentina-Atalanta
30 marzo 2025 11:28
Corriere dello Sport: “Retegui si o no? Palladino ha due opzioni in difesa. Se c’è, Marì pronto a marcarlo”
30 marzo 2025 09:58
Bluff Retegui? Gasperini lo convoca per la partita di Firenze. Recuperato anche l'ex Cuadrado
29 marzo 2025 17:49
TMW: "Atalanta con De Ketelaere falso nueve contro la Fiorentina. Pasalic prenderà il posto di Ederson"
29 marzo 2025 15:25
Nazione: “Retegui verso il forfait, il centravanti dell’Atalanta lavora ancora a parte. Convocazione difficile”
28 marzo 2025 08:47
Retegui verso il forfait contro la Fiorentina, ancora terapie e nessun allenamento. Out anche Cuadrado
27 marzo 2025 19:46
Tegola in casa Atalanta, Ederson e Retegui out contro la Fiorentina: Gasp pensa a Pasalic e Brescianini
27 marzo 2025 00:35
Una buona notizia per la Fiorentina: Retegui e Cuadrado non ci saranno a Firenze. Niente recupero
26 marzo 2025 20:29
Longhi su Kean: "Tra lui e Retegui preferisco l'attaccante viola perchè sa giocare lontano dalla porta"
25 marzo 2025 22:29
Brutte notizie per l'Atalanta: lesione muscolare di primo grado per Retegui. Salterà la Fiorentina
20 marzo 2025 15:20
Retegui verso il forfait contro la Fiorentina, oggi gli esami strumentali per capire l'entità della lesione
20 marzo 2025 12:26
Retegui si fa male e lascia il ritiro dell'Italia, chance da titolare per Kean contro la Germania
19 marzo 2025 13:30
Spalletti: "Kean e Retegui possono giocare insieme, uno è d'area di rigore, l'altro attacca la profondità"
24 febbraio 2025 17:08
Sabatini: "Preferisco Kean a Retegui perché è più completo, con i piedi però fanno fatica entrambi"
11 febbraio 2025 12:13
Caputo incorona Kean: "È l'anno della consacrazione, segnare così tanto a Firenze non è facile"
10 febbraio 2025 13:22
Gazzetta: “Kean sta bene dov’è, adesso serve rispondere a Thuram e a Retegui”
24 novembre 2024 09:38
Retegui e Kean: due Italiani comandano la classifica marcatori. E' accaduto solamente sei volte negli ultimi trent'anni
14 novembre 2024 15:09
Retegui segna e si toglie la maglietta ma l'arbitro Doveri si è dimenticato di ammonirlo. Lo scenario
05 novembre 2024 17:45
Gasperini: "Colpito dal litigio tra Retegui e Gudmundsson per un rigore. Negli attaccanti c'è egoismo"
29 ottobre 2024 16:58
Retegui segna ogni partita ma Toni con la Fiorentina aveva più gol, è solo secondo per gol in 9 gare
26 ottobre 2024 22:18
Caos Genoa, Dopo Retegui e Gudmundsson può partire anche Frendrup. Società in vendita
10 ottobre 2024 19:01
Il Genoa non ha più l'attacco e viene umiliato dall'Atalanta (5-1). Tripletta dell'ex Retegui, salta Gilardino?
05 ottobre 2024 19:55
Sentite Gazzetta: “Prima Retegui, ora Kean, non disturbate il rigorista Gudmundsson”
24 settembre 2024 08:36
Champions: Atalanta-Arsenal 0-0. Retegui sbaglia un rigore ma è Cuadrado il più pericoloso
19 settembre 2024 23:25
Scugnizzo Viola: "Don Raffaè ma cosa sta succedendo? Squadra confusionaria e senza identità"
16 settembre 2024 17:15
Scugnizzo Viola: "Mancano tre giorni alla fine del mercato, che fine ha fatto l'ambizione?"
27 agosto 2024 12:07
Pedullà: "Retegui all'Atalanta mette in stand-by Gudmundsson alla Fiorentina, era verso la definizione"
07 agosto 2024 19:09
Tuttosport: "La Juventus vuole Retegui come vice Vlahovic ma su di lui è in vantaggio la Fiorentina"
23 luglio 2024 12:20
CM.com: "Il Genoa chiede 35/40 milioni per Retegui. Per ora unico interesse concreto è della Fiorentina"
22 luglio 2024 15:58
TMW, Retegui corteggiato da Juve e Roma. In caso di addio il Genoa va su Nzola in uscita dalla Fiorentina
21 luglio 2024 18:30
Onofri: "Le cifre che si sentono per Gudmundsson possono sembrare eccessive, però uno come lui fa la differenza in campo"
06 luglio 2024 15:26
Corriere dello Sport: “Retegui? No, è Kean il titolare. Palladino vuole Lucca alla Djuric. Servono 13 milioni”
01 luglio 2024 08:22
Genoa, Blazquez chiarisce: "Retegui? Noi vogliamo tenerlo a meno di offerte faraoniche"
29 giugno 2024 17:05
Spalletti: "Dimarco fuori, al posto di Calafiori gioca Mancini. Ho un solo dubbio: Retegui o Scamacca"
28 giugno 2024 20:05
Pruzzo su Kean: "È un rischio troppo grosso. Attaccante che non ha mai convinto. Serve una punta da 15-20 gol a stagione"
27 giugno 2024 15:29
Sfuma Retegui alla Fiorentina? Tuttosport: "A Thiago Motta piace Retegui per sostituire Kean"
27 giugno 2024 07:51
Nazione svela: "30 milioni per portare Retegui alla Fiorentina? No, il Genoa ne vuole 40"
26 giugno 2024 08:39
Gazzetta: “Lucca, Retegui, Kean ed il sogno Depay. Palladino però blocca Di Stefano”
25 giugno 2024 08:02
Corriere dello Sport: “Retegui prima scelta, i 30 milioni non spaventano. Sullo sfondo Simeone”
24 giugno 2024 07:59
Bertoni non vuole Retegui alla Fiorentina: "Non è adatto" poi aggiunge: "Beltran mi ha deluso"
23 giugno 2024 14:53
Corriere dello Sport: “Retegui e Lucca sono i primi obiettivi della Fiorentina. Roque pista difficile”
23 giugno 2024 09:31
Dopo il flop adesso Spalletti cambia l'Italia: Cristante al posto Jorginho, Retegui al posto di Scamacca
22 giugno 2024 20:16
Repubblica: “Non solo Retegui, Palladino ha suggerito un’altra punta, Kean”
22 giugno 2024 09:48
Corriere dello Sport: "Ancora tentativi per Retegui. Lucca l'alternativa, presto l'incontro con l'agente"
21 giugno 2024 09:33
Pedullà cauto: "Vranckx obiettivo, ma per la Fiorentina il cartellino non vale più di 6mln"
19 giugno 2024 00:05
Sky Sport annuncia: "Non solo la Fiorentina, anche la Roma vuole Retegui. Il Genoa chiede 30 milioni"
18 giugno 2024 21:24
Amoruso: "Retegui non vale 30 milioni, Vranckx lo prenderei subito ha qualità superiori alla media"
18 giugno 2024 18:52
Papà Retegui: "Mateo è l'unico argentino che può giocare in una Nazionale con 4 stelle sulla maglia"
18 giugno 2024 17:13
Bucchioni: "La Fiorentina deve ripartire. In attacco servono certezze, Sorloth identikit giusto per Palladino"
18 giugno 2024 16:19
Cm.com: "Incontro tra Pradè e Riso per Brescianini, Carboni e Lucca. Retegui alla Fiorentina al 60%"
18 giugno 2024 11:52
Ds Genoa chiarisce: "Nessuna richiesta ufficiale per Retegui. Se arriveranno proposte le valuteremo"
18 giugno 2024 00:50
Corriere dello Sport: “Fiorentina, settimana chiave. Per 30 milioni o Sorloth subito oppure Retegui poi”
17 giugno 2024 09:17
Il Genoa si cautela in attacco, riscatta Vitinha a 16 milioni: indizio sul futuro di Retegui?
16 giugno 2024 15:17
Corriere dello Sport: “Centravanti? Troppi 30 milioni per Retegui. Sorloth avanza per la Fiorentina”
16 giugno 2024 09:40
Giorgetti: "45 nomi associati alla Fiorentina? Servono idee di mercato. Il Bologna in Champions anziché la viola è ancora una ferita aperta"
15 giugno 2024 16:20
Ferrara: "30 milioni per Retegui fanno ridere. Il coming out della Fiorentina sull'attaccante fa alzare i prezzi"
15 giugno 2024 14:00
Retegui: "Quando non segno mi arrabbio, voglio far sempre gol. Sono molto esigente con me stesso"
15 giugno 2024 13:35
Retegui non è il centravanti preferito da Palladino per l'attacco della Fiorentina, si valuta anche altro
15 giugno 2024 12:35
Corriere dello Sport: "Retegui resta il primo obiettivo. La Fiorentina offre 20 milioni più bonus"
15 giugno 2024 09:44
Longhi: "Retegui-Fiorentina? Sono un po' perplesso. Non penso possa dare quello che ha dato Vlahovic"
14 giugno 2024 12:59
Retegui: "Genova mi piace tanto e qui sto bene, ringrazio la società che mi ha permesso di arrivare in nazionale"
14 giugno 2024 10:55
Biasin: "Retegui sarebbe un ottimo colpo per la Fiorentina, è l'attaccante che serve a Palladino"
13 giugno 2024 21:06
De Santis sul mercato della Fiorentina: "Lucca, Kean e Pinamonti non danno sicurezze. Molto difficile scendere sotto i 20 milioni per un attaccante"
13 giugno 2024 16:57
Il Corriere dello Sport afferma: "Retegui o Pinamonti migliorano il livello di Nzola e Belotti, ma fino a dove? Nico Gonzalez ancora sul mercato"
13 giugno 2024 16:38
Galbiati: "Retegui giocatore importante ma costa troppo. Beltran è una seconda punta, spero che Palladino lo schieri lì. Servono due difensori"
13 giugno 2024 16:15
La Repubblica sicura: "La Fiorentina ha raggiunto l'accordo con Retegui, ma non col Genoa"
13 giugno 2024 14:08
Corriere dello Sport: “Retegui? Fiorentina pronta ad offrire 20 milioni più bonus. Oltre non andrà”
13 giugno 2024 09:22
Da Genova avvisano: "Il Genoa non vuole contropartite per Retegui. La Fiorentina dovrà fare uno sforzo"
12 giugno 2024 14:46
Graziani: "Retegui o Pinamonti? Per creare entusiasmo devi osare di più. Prenderei Gimenez del Feyenoord"
12 giugno 2024 14:22
Piccinetti: "Se Retegui vale 30 milioni, allora Nico quanto vale? Lui e Lucca non mi fanno impazzire"
12 giugno 2024 13:56
Cecchi: "Retegui? A quelle cifre non mi convince. Lucca ha qualcosa in più per potenzialità inespresse"
12 giugno 2024 13:11
Beltran è la decima punta in Serie A per valore di mercato, vale 16 milioni al pari di Retegui
12 giugno 2024 12:32
TMW: "Per la Fiorentina sono troppi 30 milioni per Retegui, gli altri nomi sono Icardi, Lucca e Pinamonti"
12 giugno 2024 11:35
Gazzetta: “Retegui? Trattativa non avviata con il Genoa. Pista Lucca? Si scalda servono 10-15 milioni”
12 giugno 2024 08:27
Nazione: “Retegui-Fiorentina? Il Genoa abbassa le sue pretese a 25 milioni. I viola hanno fretta”
12 giugno 2024 08:20
Baiano: "Retegui è un ottimo finalizzatore, alla Fiorentina serve uno che la butti dentro spesso"
11 giugno 2024 20:43
Fabbri: "Mi piace Retegui, serve un attaccante pronto. Mi dispiace per come è finita con Italiano"
11 giugno 2024 15:13
Graziani: "Non vedo bene Commisso. La Fiorentina ha un grande scouting, Retegui lo prendo"
11 giugno 2024 14:21
Bucchioni: "Non credo a Retegui. Pradè ha detto che vuole un grande centravanti e lui non lo è"
11 giugno 2024 13:34
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