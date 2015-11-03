Labaro Viola

Notizie Retegui Fiorentina

L’Italia sulle spalle di Kean! Confermato anche Retegui dal 1º. La probabile formazione

31 marzo 2026 10:28

Nosotti categorico: "Piccoli partner di Retegui? Lo stanno provando, ma Pio Esposito è avanti"

12 ottobre 2025 20:12

Retegui rassicura su Kean: “Ho parlato con lui, mi ha detto che non è niente di grave”

11 ottobre 2025 23:50

Serena: "Kean e Retegui funzionano alla grande, sono come la coppia granata Pulici-Graziani"

11 ottobre 2025 13:32

Kean-Piccoli come Kean-Retegui? No, ma i due centravanti viola possono coesistere

04 ottobre 2025 17:08

Sabatini: "Kean è un attaccante top a livello europeo e in poche squadre hanno un giocatore del genere"

09 settembre 2025 18:48

Zazzaroni: "Kean non sembrava centratissimo, ma mi ha fatto ricredere con una prova unica"

09 settembre 2025 18:32

Bocci: "Kean può giocare in coppia con Piccoli con gli stessi risultati di Retegui, sarebbero perfetti"

09 settembre 2025 18:20

Criscitiello duro su Retegui: "Basta convocare chi non è italiano, così saremo sempre più deboli"

09 settembre 2025 12:39

L'Italia travolge l'Estonia, protagonista assoluta la coppia "pesante" Kean-Retegui

05 settembre 2025 22:54

Il CT Gattuso esordisce sulla panchina azzurra contro l'Estonia con la coppia d'attacco Kean-Retegui

05 settembre 2025 19:43

Vieri: “C’è fame di calcio, bene il Mondiale per Club. In Nazionale giochino sia Kean che Retegui"

04 agosto 2025 15:39

Pedulla: “Retegui dice sì all’Arabia, 60 milioni all’Atalanta. Kean mai in corsa per sua volontà”

09 luglio 2025 18:29

Pedullà: "Retegui ha accettato l'offerta dell'Al-Qadsiah, adesso si cerca l'accordo con l'Atalanta"

04 luglio 2025 19:22

L'Al Qadsiah molla Kean? Offerta da 40 milioni di euro per Retegui, l'Atalanta vuole di più

03 luglio 2025 19:44

Trevisani lancia la bomba: "Da quello che so l'Al-Qadisiyya prende Retegui e non Kean"

01 luglio 2025 20:15

De Rossi: "Avevo richiesto Kean quando ero a Roma perché ero sicuro si rilanciasse dopo la Juventus"

31 maggio 2025 13:47

Valentini: "Difendo da argentino, la salvezza con il Verona è la mia Coppa del Mondo"

23 aprile 2025 13:30

Adani è convinto: "Kean può ambire ad un club superiore alla Fiorentina, lo vedo bene al Napoli"

01 aprile 2025 19:54

Gazzetta: "La Fiorentina annienta l'attacco dell'Atalanta che non tira. Retegui è impazzito in panchina"

31 marzo 2025 11:29

Il bluff di Gasperini: recupero lampo di Retegui. Scenderà in campo dal 1' contro la Fiorentina

30 marzo 2025 14:23

Non solo la convocazione, Retegui dovrebbe partire dal primo minuto in Fiorentina-Atalanta

30 marzo 2025 11:28

Corriere dello Sport: “Retegui si o no? Palladino ha due opzioni in difesa. Se c’è, Marì pronto a marcarlo”

30 marzo 2025 09:58

Bluff Retegui? Gasperini lo convoca per la partita di Firenze. Recuperato anche l'ex Cuadrado

29 marzo 2025 17:49

TMW: "Atalanta con De Ketelaere falso nueve contro la Fiorentina. Pasalic prenderà il posto di Ederson"

29 marzo 2025 15:25

Nazione: “Retegui verso il forfait, il centravanti dell’Atalanta lavora ancora a parte. Convocazione difficile”

28 marzo 2025 08:47

Retegui verso il forfait contro la Fiorentina, ancora terapie e nessun allenamento. Out anche Cuadrado

27 marzo 2025 19:46

Tegola in casa Atalanta, Ederson e Retegui out contro la Fiorentina: Gasp pensa a Pasalic e Brescianini

27 marzo 2025 00:35

Una buona notizia per la Fiorentina: Retegui e Cuadrado non ci saranno a Firenze. Niente recupero

26 marzo 2025 20:29

Longhi su Kean: "Tra lui e Retegui preferisco l'attaccante viola perchè sa giocare lontano dalla porta"

25 marzo 2025 22:29

Brutte notizie per l'Atalanta: lesione muscolare di primo grado per Retegui. Salterà la Fiorentina

20 marzo 2025 15:20

Retegui verso il forfait contro la Fiorentina, oggi gli esami strumentali per capire l'entità della lesione

20 marzo 2025 12:26

Retegui si fa male e lascia il ritiro dell'Italia, chance da titolare per Kean contro la Germania

19 marzo 2025 13:30

Spalletti: "Kean e Retegui possono giocare insieme, uno è d'area di rigore, l'altro attacca la profondità"

24 febbraio 2025 17:08

Sabatini: "Preferisco Kean a Retegui perché è più completo, con i piedi però fanno fatica entrambi"

11 febbraio 2025 12:13

Caputo incorona Kean: "È l'anno della consacrazione, segnare così tanto a Firenze non è facile"

10 febbraio 2025 13:22

Gazzetta: “Kean sta bene dov’è, adesso serve rispondere a Thuram e a Retegui”

24 novembre 2024 09:38

Retegui e Kean: due Italiani comandano la classifica marcatori. E' accaduto solamente sei volte negli ultimi trent'anni

14 novembre 2024 15:09

Retegui segna e si toglie la maglietta ma l'arbitro Doveri si è dimenticato di ammonirlo. Lo scenario

05 novembre 2024 17:45

Gasperini: "Colpito dal litigio tra Retegui e Gudmundsson per un rigore. Negli attaccanti c'è egoismo"

29 ottobre 2024 16:58

Retegui segna ogni partita ma Toni con la Fiorentina aveva più gol, è solo secondo per gol in 9 gare

26 ottobre 2024 22:18

Caos Genoa, Dopo Retegui e Gudmundsson può partire anche Frendrup. Società in vendita

10 ottobre 2024 19:01

Il Genoa non ha più l'attacco e viene umiliato dall'Atalanta (5-1). Tripletta dell'ex Retegui, salta Gilardino?

05 ottobre 2024 19:55

Sentite Gazzetta: “Prima Retegui, ora Kean, non disturbate il rigorista Gudmundsson”

24 settembre 2024 08:36

Champions: Atalanta-Arsenal 0-0. Retegui sbaglia un rigore ma è Cuadrado il più pericoloso

19 settembre 2024 23:25

Scugnizzo Viola: "Don Raffaè ma cosa sta succedendo? Squadra confusionaria e senza identità"

16 settembre 2024 17:15

Scugnizzo Viola: "Mancano tre giorni alla fine del mercato, che fine ha fatto l'ambizione?"

27 agosto 2024 12:07

Pedullà: "Retegui all'Atalanta mette in stand-by Gudmundsson alla Fiorentina, era verso la definizione"

07 agosto 2024 19:09

Tuttosport: "La Juventus vuole Retegui come vice Vlahovic ma su di lui è in vantaggio la Fiorentina"

23 luglio 2024 12:20

CM.com: "Il Genoa chiede 35/40 milioni per Retegui. Per ora unico interesse concreto è della Fiorentina"

22 luglio 2024 15:58

TMW, Retegui corteggiato da Juve e Roma. In caso di addio il Genoa va su Nzola in uscita dalla Fiorentina

21 luglio 2024 18:30

Onofri: "Le cifre che si sentono per Gudmundsson possono sembrare eccessive, però uno come lui fa la differenza in campo"

06 luglio 2024 15:26

Corriere dello Sport: “Retegui? No, è Kean il titolare. Palladino vuole Lucca alla Djuric. Servono 13 milioni”

01 luglio 2024 08:22

Genoa, Blazquez chiarisce: "Retegui? Noi vogliamo tenerlo a meno di offerte faraoniche"

29 giugno 2024 17:05

Spalletti: "Dimarco fuori, al posto di Calafiori gioca Mancini. Ho un solo dubbio: Retegui o Scamacca"

28 giugno 2024 20:05

Pruzzo su Kean: "È un rischio troppo grosso. Attaccante che non ha mai convinto. Serve una punta da 15-20 gol a stagione"

27 giugno 2024 15:29

Sfuma Retegui alla Fiorentina? Tuttosport: "A Thiago Motta piace Retegui per sostituire Kean"

27 giugno 2024 07:51

Nazione svela: "30 milioni per portare Retegui alla Fiorentina? No, il Genoa ne vuole 40"

26 giugno 2024 08:39

Gazzetta: “Lucca, Retegui, Kean ed il sogno Depay. Palladino però blocca Di Stefano”

25 giugno 2024 08:02

Corriere dello Sport: “Retegui prima scelta, i 30 milioni non spaventano. Sullo sfondo Simeone”

24 giugno 2024 07:59

Bertoni non vuole Retegui alla Fiorentina: "Non è adatto" poi aggiunge: "Beltran mi ha deluso"

23 giugno 2024 14:53

Corriere dello Sport: “Retegui e Lucca sono i primi obiettivi della Fiorentina. Roque pista difficile”

23 giugno 2024 09:31

Dopo il flop adesso Spalletti cambia l'Italia: Cristante al posto Jorginho, Retegui al posto di Scamacca

22 giugno 2024 20:16

Repubblica: “Non solo Retegui, Palladino ha suggerito un’altra punta, Kean”

22 giugno 2024 09:48

Corriere dello Sport: "Ancora tentativi per Retegui. Lucca l'alternativa, presto l'incontro con l'agente"

21 giugno 2024 09:33

Pedullà cauto: "Vranckx obiettivo, ma per la Fiorentina il cartellino non vale più di 6mln"

19 giugno 2024 00:05

Sky Sport annuncia: "Non solo la Fiorentina, anche la Roma vuole Retegui. Il Genoa chiede 30 milioni"

18 giugno 2024 21:24

Amoruso: "Retegui non vale 30 milioni, Vranckx lo prenderei subito ha qualità superiori alla media"

18 giugno 2024 18:52

Papà Retegui: "Mateo è l'unico argentino che può giocare in una Nazionale con 4 stelle sulla maglia"

18 giugno 2024 17:13

Bucchioni: "La Fiorentina deve ripartire. In attacco servono certezze, Sorloth identikit giusto per Palladino"

18 giugno 2024 16:19

Cm.com: "Incontro tra Pradè e Riso per Brescianini, Carboni e Lucca. Retegui alla Fiorentina al 60%"

18 giugno 2024 11:52

Ds Genoa chiarisce: "Nessuna richiesta ufficiale per Retegui. Se arriveranno proposte le valuteremo"

18 giugno 2024 00:50

Corriere dello Sport: “Fiorentina, settimana chiave. Per 30 milioni o Sorloth subito oppure Retegui poi”

17 giugno 2024 09:17

Il Genoa si cautela in attacco, riscatta Vitinha a 16 milioni: indizio sul futuro di Retegui?

16 giugno 2024 15:17

Corriere dello Sport: “Centravanti? Troppi 30 milioni per Retegui. Sorloth avanza per la Fiorentina”

16 giugno 2024 09:40

Giorgetti: "45 nomi associati alla Fiorentina? Servono idee di mercato. Il Bologna in Champions anziché la viola è ancora una ferita aperta"

15 giugno 2024 16:20

Ferrara: "30 milioni per Retegui fanno ridere. Il coming out della Fiorentina sull'attaccante fa alzare i prezzi"

15 giugno 2024 14:00

Retegui: "Quando non segno mi arrabbio, voglio far sempre gol. Sono molto esigente con me stesso"

15 giugno 2024 13:35

Retegui non è il centravanti preferito da Palladino per l'attacco della Fiorentina, si valuta anche altro

15 giugno 2024 12:35

Corriere dello Sport: "Retegui resta il primo obiettivo. La Fiorentina offre 20 milioni più bonus"

15 giugno 2024 09:44

Longhi: "Retegui-Fiorentina? Sono un po' perplesso. Non penso possa dare quello che ha dato Vlahovic"

14 giugno 2024 12:59

Retegui: "Genova mi piace tanto e qui sto bene, ringrazio la società che mi ha permesso di arrivare in nazionale"

14 giugno 2024 10:55

Biasin: "Retegui sarebbe un ottimo colpo per la Fiorentina, è l'attaccante che serve a Palladino"

13 giugno 2024 21:06

De Santis sul mercato della Fiorentina: "Lucca, Kean e Pinamonti non danno sicurezze. Molto difficile scendere sotto i 20 milioni per un attaccante"

13 giugno 2024 16:57

Il Corriere dello Sport afferma: "Retegui o Pinamonti migliorano il livello di Nzola e Belotti, ma fino a dove? Nico Gonzalez ancora sul mercato"

13 giugno 2024 16:38

Galbiati: "Retegui giocatore importante ma costa troppo. Beltran è una seconda punta, spero che Palladino lo schieri lì. Servono due difensori"

13 giugno 2024 16:15

La Repubblica sicura: "La Fiorentina ha raggiunto l'accordo con Retegui, ma non col Genoa"

13 giugno 2024 14:08

Corriere dello Sport: “Retegui? Fiorentina pronta ad offrire 20 milioni più bonus. Oltre non andrà”

13 giugno 2024 09:22

Da Genova avvisano: "Il Genoa non vuole contropartite per Retegui. La Fiorentina dovrà fare uno sforzo"

12 giugno 2024 14:46

Graziani: "Retegui o Pinamonti? Per creare entusiasmo devi osare di più. Prenderei Gimenez del Feyenoord"

12 giugno 2024 14:22

Piccinetti: "Se Retegui vale 30 milioni, allora Nico quanto vale? Lui e Lucca non mi fanno impazzire"

12 giugno 2024 13:56

Cecchi: "Retegui? A quelle cifre non mi convince. Lucca ha qualcosa in più per potenzialità inespresse"

12 giugno 2024 13:11

Beltran è la decima punta in Serie A per valore di mercato, vale 16 milioni al pari di Retegui

12 giugno 2024 12:32

TMW: "Per la Fiorentina sono troppi 30 milioni per Retegui, gli altri nomi sono Icardi, Lucca e Pinamonti"

12 giugno 2024 11:35

Gazzetta: “Retegui? Trattativa non avviata con il Genoa. Pista Lucca? Si scalda servono 10-15 milioni”

12 giugno 2024 08:27

Nazione: “Retegui-Fiorentina? Il Genoa abbassa le sue pretese a 25 milioni. I viola hanno fretta”

12 giugno 2024 08:20

Baiano: "Retegui è un ottimo finalizzatore, alla Fiorentina serve uno che la butti dentro spesso"

11 giugno 2024 20:43

Fabbri: "Mi piace Retegui, serve un attaccante pronto. Mi dispiace per come è finita con Italiano"

11 giugno 2024 15:13

Graziani: "Non vedo bene Commisso. La Fiorentina ha un grande scouting, Retegui lo prendo"

11 giugno 2024 14:21

Bucchioni: "Non credo a Retegui. Pradè ha detto che vuole un grande centravanti e lui non lo è"

11 giugno 2024 13:34

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