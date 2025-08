Vieri: “C’è fame di calcio, bene il Mondiale per Club. In Nazionale giochino sia Kean che Retegui”

Christian Vieri, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato al Messaggero Veneto, soffermandosi sul calendario fitto del calcio moderno e sul ruolo degli attaccanti italiani.

“Non sono d’accordo con chi si lamenta per il numero eccessivo di partite. Il Mondiale per Club, ad esempio, è stata una novità molto positiva: sono andato a vedere un paio di gare, gli stadi erano pieni e l’atmosfera davvero entusiasmante. La verità è che c’è sempre fame di calcio. E poi, non dimentichiamo i ricchi premi in denaro: possono rappresentare un aiuto concreto per le società in difficoltà economica”.

A Vieri è stato poi chiesto un parere su Retegui, che ha accettato l’offerta dell’Arabia Saudita, e su Kean, che invece ha detto no:

“Attenzione, il campionato arabo è più competitivo di quanto si pensi: sono tanti ormai i calciatori europei che vanno a giocare lì. Se fosse per me, li schiererei entrambi in Nazionale. È da 25 anni che non abbiamo veri centravanti: ora che finalmente ci sono, facciamoli giocare. Forse Kean è già pronto per il palcoscenico internazionale, ma anche Retegui è un attaccante di valore”.