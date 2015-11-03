Notizie Vieri Fiorentina

Vieri:"I Fiorentini sostengano la squadra, serve l'aiuto di tutti. La Fiorentina deve fare punti"
30 novembre 2025 16:17
Adani attacca: "Per nessuna ragione al mondo mi riunirei con Vieri, non si può tornare indietro"
25 settembre 2025 16:34
Vieri: "Kean? È esploso mi aspettavo che lo comprassero all'estero. Pioli? Bello che sia tornato in Italia"
23 agosto 2025 09:47
Vieri: “C’è fame di calcio, bene il Mondiale per Club. In Nazionale giochino sia Kean che Retegui"
04 agosto 2025 15:39
Vieri: "Italiano è uno dei migliori tecnici d'Europa,ha fatto cose straordinarie con Fiorentina e Bologna"
29 giugno 2025 16:59
Vieri: "Fortunatamente in Nazionale abbiamo un centravanti come Kean, è un centravanti eccezionale"
11 giugno 2025 19:05
Le gaffe di Vieri: "Quanti punti ha fatto?" e "Palladino mandato via" poi: "Quanti gol ha fatto Kean?"
08 giugno 2025 00:34
Vieri: "Pioli buono per la Fiorentina? Non ha firmato, quindi chiedetemelo quando firma..."
05 giugno 2025 19:47
Vieri: "La bellezza della Fiorentina è la forza del gruppo che si unisce nelle difficoltà"
18 dicembre 2024 21:23
Vieri ricorda Batistuta: "All'Inter sembrava finito, ma tirava di quelle legnate che bucava il pallone"
02 novembre 2024 14:50
Corona attacca Cassano, Adani e Ventola: "Hanno tradito Vieri, è merito suo se sono in TV"
26 ottobre 2024 13:43
Vieri duro: "Per me Adani e Cassano non esistono più, non devono parlare della mia famiglia"
17 ottobre 2024 11:31
Cassano attacca Vieri: "Ci hai tradito e adesso da solo non ti guarda nemmeno più tua madre"
09 ottobre 2024 20:00
Cassano attacca Vieri: "Un traditore, faceva tutto Adani. Ora non lo segue neanche sua madre"
09 ottobre 2024 09:06
Vieri: "Faccio i complimenti a Italiano e Palladino per il loro percorso, sono due bravissimi allenatori"
07 giugno 2024 15:35
Vieri non ci sta e querela Fabrizio Corona: "Ha diffamato e offeso" colpa dell'articolo sulla Bobo Tv
06 marzo 2024 21:20
Cassano, pronta la nuova trasmissione con Adani e Ventola: "Buffoni, pagliacci e pezzi di m... vi veniamo a prendere tutti"
04 marzo 2024 21:21
La nuova Bobo Tv di Vieri è un flop, Adani se la ride: "C'è più gente fuori che dentro, fatti male i conti"
26 gennaio 2024 17:46
Accordo tra Vieri la società viola, nasce la birra della Fiorentina con il marchio Bombeer
07 dicembre 2023 16:23
Flop Bobo Tv, non la guarda più nessuno. Adani pubblica video mimando chi si arrampica sugli specchi
30 novembre 2023 15:26
Crollo di ascolti per la Bobo Tv. Da una media di 20 mila in diretta adesso solo 3 mila e tanta noia
28 novembre 2023 10:12
Asta al Viola Park: Pucci presenta, Vieri spende 4.500€, a Renzi la maglia di Bonaventura per 3.500€
23 novembre 2023 17:38
Vieri risponde ad Adani: "Sono stato lasciato solo per una discussione. Addio con un vocale"
17 novembre 2023 16:19
Vieri racconta l'anno alla Fiorentina: "Andavo ad allenarmi in treno da Prato, vivevo li. Un bel gruppo"
15 novembre 2023 13:33
Adani in lacrime racconta l'addio alla Bobo Tv: "Vieri ci ha detto di parlare con l'agente. Si è distaccato"
14 novembre 2023 23:59
Adani attacca Vieri dopo l'accordo con la Lega: "Con noi libertà e nessun patto con il sistema"
11 novembre 2023 11:41
La Bobo Tv scarica Adani e Cassano e diventa la televisione del potere calcistico, accordo con la Lega Serie A
11 novembre 2023 11:18
Bobo TV divisa per soldi? Cassano lo ripeteva: "Vieri non ci dà nulla". Adani pensa ad un suo canale
04 novembre 2023 13:29
Vieri: "Ho visto l'allenamento della Fiorentina, Italiano urlava perchè prendevano le sagome ferme"
07 ottobre 2023 13:39
Vieri estasiato: "Viola Park è come un hotel super lusso, difficile da spiegare, c'è tutto. Fenomenale"
06 settembre 2023 00:06
Vieri al Viola Park con Nigro, Barone e Pradè: "È una cosa fenomenale, una bellezza incredibile"
30 agosto 2023 11:47
Vieri presente al Viola Park insieme a Barone e a Pradè prima della rifinitura della Fiorentina
30 agosto 2023 10:27
Cassano contro Adani: "Non m'interessa che sei amico di Mancini, bisogna dire la verità. Via per soldi"
29 agosto 2023 22:46
Adani: "La Fiorentina è fallita e dopo due ore ho firmato con l'Inter. Il giorno dopo presero Cannavaro"
29 agosto 2023 19:26
Cassano non ha dubbi: "La Fiorentina arriverà in Champions League con Atalanta, Juventus e Inter"
22 agosto 2023 11:02
Adani: "Preparazione Jovic sul gol sbagliato è da grandissimo. Fiorentina difende rompendo le linee"
27 maggio 2023 14:56
Vieri: "La differenza tra l'Inter e la Fiorentina è stata l'attaccante. Ho visto una curva spettacolare a Roma"
27 maggio 2023 11:30
Cassano: "Vince 2-0 la Fiorentina e finale contro l'AZ" Adani e Vieri: "Finale sarà contro il West Ham"
09 maggio 2023 15:01
Vieri: "Il mio migliore amico sta facendo il Viola Park, mi ha detto che è una cosa allucinante"
21 aprile 2023 23:24
Vieri: "Overmars non lo prendevi mai" Adani risponde fiero: "Io l'ho annullato con la Fiorentina"
19 aprile 2023 11:38
Vieri applaude la Fiorentina: "Prima di Italiano c'erano allenatori che hanno fatto un macello"
14 aprile 2023 22:57
Vieri: "Se Vlahovic torna alla Fiorentina fa il capocannoniere" Adani: "Se fa bene Cabral che corre dritto..."
12 aprile 2023 13:45
Vieri: "La Fiorentina gioca a calcio ed è andata a San Siro per vincere. È la mia squadra preferita in serie A"
04 aprile 2023 11:36
Vieri rivela: "Lippi mi disse che il titolare al mondiale del 2006 sarebbe stato Toni, io l'ho accettato"
01 aprile 2023 00:01
Vieri sicuro: "Dopo il Napoli, la Fiorentina gioca miglior calcio. Meglio della Lazio? Non c'è paragone"
24 marzo 2023 17:57
Buffon: "Ho capito che in Italia non capiscono un ca**o di calcio quando veniva criticato Thiago Motta"
21 marzo 2023 16:15
Cassano: "La Fiorentina ha il 99% di chance di passare il turno" Vieri: "Viola arriveranno in finale"
17 marzo 2023 23:52
Vieri applaude: "Orgoglioso della Fiorentina in Europa, è una squadra che può fare 3 gol a partita"
17 marzo 2023 22:29
Vieri: "Prima di Italiano la Fiorentina ha fatto stagioni orribili. Ora gli attaccanti segnano di più e la squadra viaggia"
08 marzo 2023 23:10
Sabatini, stoccata ad Adani: "Cassano è quello che ci capisce di più, è un enciclopedia sui giocatori"
07 marzo 2023 22:06
Vieri: "Vlahovic alla Juve è in difficoltà. Se fosse alla Fiorentina sarebbe il capocannoniere"
07 marzo 2023 17:54
Vieri: "Fiorentina in semifinale di Conference" Cassano: "Solo Villareal e West Ham superiori"
25 febbraio 2023 22:25
Vieri sicuro: "Con Vlahovic ancora a Firenze, la Fiorentina in Champions e lui capocannoniere"
24 febbraio 2023 22:48
Vieri: "Se qualcuno segna, la Fiorentina stravince le partite perché giocano un grande calcio”
24 febbraio 2023 21:44
Vieri non ha dubbi: "Nella Fiorentina Milik e Vlahovic avrebbero fatto doppietta contro la Juventus"
14 febbraio 2023 15:50
Cassano: "Sulla Rai non posso dire certe cose" Vieri puntualizza: "Non ci paga la Rai ma la pubblicità"
28 novembre 2022 00:04
Papa Waigo: "Vieri mi ha fatto piangere quando eravamo alla Fiorentina, mantenne una promessa"
26 novembre 2022 19:05
Vieri applaude: "Ero a San Siro, ma che spettacolo vedere giocare questa Fiorentina, meritavano loro"
14 novembre 2022 22:44
Vieri: "La Fiorentina gioca come lo scorso anno ma non fa gol, con Vlahovic sarebbe stata Champions"
04 novembre 2022 22:58
Vieri sicuro: "L'Inter a differenza della Fiorentina fa gol. Stasera i nerazzurri vinceranno la partita"
22 ottobre 2022 14:19
Vieri su Sconcerti: "Ancora lo fanno parlare?" Cassano: "Ha detto che Italiano è come Guardiola"
16 settembre 2022 22:59
Vieri bacchetta Italiano: "Non deve dire che gli attaccanti hanno problemi a segnare, cosi li stronchi"
09 settembre 2022 22:01
Cassano pronostica: "Vince la Fiorentina 2-1" Adani: "Vince la Juventus 1-2". Vieri e Ventola: "Pareggio"
03 settembre 2022 11:08
Basket, poker, musica: i passatempi preferiti degli ex campioni viola
14 luglio 2022 11:29
Vieri attacca: "Vlahovic alla Fiorentina non aveva bisogno di Di Maria, la Juve non gioca a calcio"
01 luglio 2022 12:52
Vieri: "Fiorentina era inguardabile. Cambiato tutto grazie ad Italiano, ora fanno un calcio incredibile"
09 giugno 2022 16:37
Vieri: "Vlahovic top in Serie A quando era a Firenze. Juventus non è la Fiorentina? Solo scuse"
11 maggio 2022 08:35
Vieri sicuro: "Se la Fiorentina teneva Vlahovic a gennaio si sarebbe qualificata in Champions League"
03 maggio 2022 13:12
Vieri: "Igor mi ha impressionato, è una belva fisicamente. Di tutta la Fiorentina mi ha colpito lui"
11 aprile 2022 22:16
Vieri applaude la Fiorentina: "Una grande squadra, con Vlahovic sarebbero andati in Champions"
11 aprile 2022 21:42
Vieri: "Vlahovic era meglio con la Fiorentina" Cassano risponde: "Mi fa tenerezza vederlo cosi"
07 aprile 2022 16:32
Vieri demolisce Sarri: "Dice cazzate, se non vuoi giocare ogni 3 giorni vai ad allenare in serie C"
26 febbraio 2022 12:34
Vieri racconta: "Mi davano 10 mila lire e li usavo per andare a Firenze a vedere la Fiorentina"
14 febbraio 2022 18:42
Richiesto Italiano alla Bobo Tv, Vieri risponde: "Non vogliamo rompere le scatole a chi lavora"
11 febbraio 2022 21:57
Cassano: "Cabral? Dopo Vlahovic serviva una certezza" Vieri risponde: "Non spendono 40 milioni"
29 gennaio 2022 21:39
Vieri sicuro: "Se la Fiorentina non vende Vlahovic a gennaio può arrivare quinta in classifica"
22 gennaio 2022 12:13
La Bobo TV si divide su Vlahovic, Cassano frena: "Farà come Lukaku, non è da top club, è facile ora"
19 gennaio 2022 12:07
Vieri: "Se la Fiorentina va in Europa League è già tanto" Cassano contrario: "Sono avanti nel progetto"
19 gennaio 2022 05:07
Vieri non ha dubbi: "Vlahovic con Theo il più forte in Serie A" Cassano non è d'accordo: "Sanchez"
15 gennaio 2022 18:01
Vieri estasiato dalla Fiorentina: "Vlahovic il più forte d'Europa. Italiano fa un calcio bellissimo"
27 dicembre 2021 12:53
Vieri: "Commisso non parli di calcio, non sa cosa dice. Vlahovic ha il diritto di non rinnovare"
14 ottobre 2021 20:17
Vieri: "Fiorentina sarà la rivelazione, fatti disastri negli ultimi anni. Gonzalez mi piace, Vlahovic è il capo"
02 settembre 2021 10:28
Ventola: "Fossi in Vlahovic andrei all'Atalanta". Vieri: "La Fiorentina non lo vende, so per certo"
23 aprile 2021 22:53
Vieri: "Dopo Haaland e Mbappè il più forte giovane attaccante d'Europa è Vlahovic"
12 aprile 2021 22:48
Ventola: "Scioccato dalla Fiorentina, inesistente" Cassano la difende: "Traversa e parata sulla linea di Handa"
06 febbraio 2021 14:14
CorFio, da Montolivo a Pazzini passando per il Pek: sono sei gli ex viola che studiano da allenatore
04 dicembre 2020 09:20
Papa Waigo: "La tribuna con la Juve mi fece lasciare Firenze. Quella volta che Vieri imitò il mio balletto dopo un gol.."
06 maggio 2020 23:11
Cacia: "Sempre nel posto giusto al momento sbagliato. Alla Fiorentina c'era Mutu, Osvaldo, Pazzini,..."
18 aprile 2020 13:51
Vieri Sr: "La Fiorentina sta andando male, bisognerebe cambiare i calciatori. La proprietà è nuova, serve tempo"
30 dicembre 2019 20:04
Mediaset caccia Cassano da Tiki Taka, lo annuncia Pardo. Il motivo di questa decisione
23 dicembre 2019 16:53
Vieri: "Nerazzurri sfiniti dopo il ko col Barcellona. Un pari al Franchi non è da buttare.."
16 dicembre 2019 14:03
Vieri attacca Sarri: "Anche per la Fiorentina erano le 3 di pomeriggio, ma ha giocato meglio della Juventus
16 settembre 2019 15:34
Vieri: "Finalmente con Chiesa e Zaniolo emerge la qualità vera. Come ai miei tempi..."
07 febbraio 2019 12:45
Bobo Vieri torna a Firenze per suonare in discoteca. Ecco il video del centravanti in consolle
09 gennaio 2019 15:19
(FOTO): nata Stella, la figlia di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo
18 novembre 2018 17:08
A ROMA COME A MILANO, IL SOLITO PROBLEMA VIOLA. SIMEONE FLOP, COME PAZZINI...
07 ottobre 2018 21:16
Quando Pazzini a Roma confidò: "Vieri non è piu forte di me e in giro non ce ne sono molti.."
06 ottobre 2018 13:53
Vieri si racconta a Mediaset: "Le mie ex squadre? Le seguo tutte con un grande affetto"
11 settembre 2018 09:30
Vieri si complimenta su Twitter: "La Fiorentina gioca a calcio"
06 gennaio 2018 11:28
Giornata no di Simeone? L'aiuto arriva dal passato. Tra Vieri e Babacar spunta l'esempio di Pazzini
18 dicembre 2017 15:38
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