Vieri su Sconcerti: "Ancora lo fanno parlare?" Cassano: "Ha detto che Italiano è come Guardiola"

Vieri e Cassano hanno parlato di Sconcerti con il talento di Bari Vecchia che è tornato su una frase del giornalista su Italiano

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch si è parlato anche della Fiorentina, prende la parola Cassano che dice: "Non è colpa di Italiano, la Fiorentina gioca benissimo e la squadra ha idee, ha delle difficoltà è vero ma gli manca qualcuno che fa gol, che gli fa qualche giocata. I tifosi se la prendono con lui perchè l'altro giorno ho sentito Sconcerti"

Lo interrompe subito Vieri: "Parla ancora Sconcerti? Lo fanno ancora parlare? Non è in pensione?"

Riprende la parola Cassano: "Sconcerti ha detto che Italiano è come Guardiola, con la sola differenza che Guardiola aveva Xavi, Iniesta e Messi. Italiano ha fatto benissimo ed ha fatto anni eccezionali, ma se dice che Italiano è come Guardiola la gente poi se la prende con l'allenatore, questa è benzina sul fuoco. Italiano ha fatto miracoli alla Fiorentina, se avesse avuto un centrocampista che ti fa la giocata la Fiorentina avrebbe avuto 3/4 punti in più in campionato, Italiano ti ha dato l'idea ma se tu Sconcerti gli metti il marchio la gente poi se la prende con l'allenatore. Caro Sconcerti non dire cavolate, Italiano lavora in maniera eccezionale ma non mettiamo etichette altrimenti la gente mette pressioni che non deve su un allenatore che sta facendo benissimo"

LEZIONE DELLA LAZIO ALLA FIORENTINA

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