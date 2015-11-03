Notizie Bobo Tv Fiorentina

Cassano attacca Vieri: "Ci hai tradito e adesso da solo non ti guarda nemmeno più tua madre"
09 ottobre 2024 20:00
Vieri non ci sta e querela Fabrizio Corona: "Ha diffamato e offeso" colpa dell'articolo sulla Bobo Tv
06 marzo 2024 21:20
Cassano, pronta la nuova trasmissione con Adani e Ventola: "Buffoni, pagliacci e pezzi di m... vi veniamo a prendere tutti"
04 marzo 2024 21:21
La nuova Bobo Tv di Vieri è un flop, Adani se la ride: "C'è più gente fuori che dentro, fatti male i conti"
26 gennaio 2024 17:46
Flop Bobo Tv, non la guarda più nessuno. Adani pubblica video mimando chi si arrampica sugli specchi
30 novembre 2023 15:26
Crollo di ascolti per la Bobo Tv. Da una media di 20 mila in diretta adesso solo 3 mila e tanta noia
28 novembre 2023 10:12
Vieri risponde ad Adani: "Sono stato lasciato solo per una discussione. Addio con un vocale"
17 novembre 2023 16:19
Adani in lacrime racconta l'addio alla Bobo Tv: "Vieri ci ha detto di parlare con l'agente. Si è distaccato"
14 novembre 2023 23:59
"Spirito della BoboTv è stato ucciso. Persone non vanno prese in giro". Il comunicato di Adani
14 novembre 2023 18:19
Adani attacca Vieri dopo l'accordo con la Lega: "Con noi libertà e nessun patto con il sistema"
11 novembre 2023 11:41
La Bobo Tv scarica Adani e Cassano e diventa la televisione del potere calcistico, accordo con la Lega Serie A
11 novembre 2023 11:18
Vieri risponde a Cassano sulla Bobo TV: "Soldi motivo della separazione? Chi dice così è un fallito"
07 novembre 2023 18:55
Cassano rompe silenzio sulla fine della Bobo Tv: "Soldi non c'entrano. La condivisone è venuta meno"
06 novembre 2023 18:19
Bobo TV divisa per soldi? Cassano lo ripeteva: "Vieri non ci dà nulla". Adani pensa ad un suo canale
04 novembre 2023 13:29
Adani, frecciata a Sabatini: "Arthur gioca solo in orizzontale? Migliore in campo, lezione a Lobotka"
10 ottobre 2023 20:44
Vieri: "Ho visto l'allenamento della Fiorentina, Italiano urlava perchè prendevano le sagome ferme"
07 ottobre 2023 13:39
Adani: "Il Pioli che stiamo vedendo al Milan nasce dalla Fiorentina, a Firenze la svolta della sua carriera"
03 ottobre 2023 21:24
Cassano: "Chi critica Italiano è in malafede o è incompetente. I tifosi pensino a tifare e non rompano"
22 settembre 2023 21:40
Vieri estasiato: "Viola Park è come un hotel super lusso, difficile da spiegare, c'è tutto. Fenomenale"
06 settembre 2023 00:06
Cassano contro Adani: "Non m'interessa che sei amico di Mancini, bisogna dire la verità. Via per soldi"
29 agosto 2023 22:46
Cassano non ha dubbi: "La Fiorentina arriverà in Champions League con Atalanta, Juventus e Inter"
22 agosto 2023 11:02
Adani: "Preparazione Jovic sul gol sbagliato è da grandissimo. Fiorentina difende rompendo le linee"
27 maggio 2023 14:56
Vieri: "La differenza tra l'Inter e la Fiorentina è stata l'attaccante. Ho visto una curva spettacolare a Roma"
27 maggio 2023 11:30
Adani: "Anormale mettere in discussione Italiano. Firenze mi è rimasta dentro, un mio nervo scoperto"
19 maggio 2023 23:30
Cassano: "Vince 2-0 la Fiorentina e finale contro l'AZ" Adani e Vieri: "Finale sarà contro il West Ham"
09 maggio 2023 15:01
Adani punge la Juventus: "Jovic e Cabral hanno creato più occasioni da gol di tutti i giocatori di Allegri"
30 aprile 2023 13:31
Cassano: "Pazzesco quello che hanno fatto i tifosi della Fiorentina. Fatto qualcosa di eccezionale"
28 aprile 2023 23:42
Cassano irride la Juventus: "Non fanno 3 passaggi di seguito e Allegri prende 10 milioni l'anno"
25 aprile 2023 16:58
Adani: "I tifosi della Fiorentina a inizio campionato erano distruttivi e pessimisti. La garanzia è Italiano"
22 aprile 2023 12:00
Vieri: "Il mio migliore amico sta facendo il Viola Park, mi ha detto che è una cosa allucinante"
21 aprile 2023 23:24
Cassano: "Io sbaglio sempre i pronostici ma la Fiorentina è la squadra più forte in Conference"
21 aprile 2023 22:34
Vieri: "Overmars non lo prendevi mai" Adani risponde fiero: "Io l'ho annullato con la Fiorentina"
19 aprile 2023 11:38
Nesta: "Ho giocato contro Italiano, lui ha bisogno di un centravanti che esca fuori per far inserire altri"
14 aprile 2023 23:16
Cassano smonta Mourinho: "Mai prese da Livaja, hai fatto l'ennesima figura di m***a"
10 aprile 2023 19:05
Cassano: "Vlahovic alla Fiorentina ha segnato 17 gol in 4 mesi. Alla Juventus 17 gol in un anno e 3 mesi"
07 aprile 2023 23:59
Vieri: "La Fiorentina gioca a calcio ed è andata a San Siro per vincere. È la mia squadra preferita in serie A"
04 aprile 2023 11:36
Pinamonti contro Retegui, Cassano lo sistema: "22 partite 4 gol, fai panchina a Defrel e parli anche"
01 aprile 2023 10:40
Vieri rivela: "Lippi mi disse che il titolare al mondiale del 2006 sarebbe stato Toni, io l'ho accettato"
01 aprile 2023 00:01
Cassano dice la verità: "La Roma di Mourinho è solo risse, casini, manate e proteste all'arbitro"
22 marzo 2023 23:17
Buffon: "Ho capito che in Italia non capiscono un ca**o di calcio quando veniva criticato Thiago Motta"
21 marzo 2023 16:15
Cassano demolisce Sarri: "Impara dalla Fiorentina. Anno prossimo lascia spazio ad altre squadre in Europa"
18 marzo 2023 11:30
Cassano sul flop Vlahovic: "Per risolvere il problema prenderei Italiano sulla panchina della Juventus"
11 marzo 2023 00:19
Sabatini, stoccata ad Adani: "Cassano è quello che ci capisce di più, è un enciclopedia sui giocatori"
07 marzo 2023 22:06
Cassano: "La Fiorentina contro il Milan sembrava venisse da un altro pianeta e giocava contro ragazzini"
07 marzo 2023 13:07
Vieri: "Fiorentina in semifinale di Conference" Cassano: "Solo Villareal e West Ham superiori"
25 febbraio 2023 22:25
Cassano: "Vlahovic alla Juventus non ha superato 15 gol, alla Fiorentina ne aveva fatti 17 in 4 mesi"
24 febbraio 2023 22:36
Vieri: "Se qualcuno segna, la Fiorentina stravince le partite perché giocano un grande calcio”
24 febbraio 2023 21:44
Cassano esalta la Fiorentina: "Ha dominato contro il Braga che è squadra seria, fanno calcio vero"
24 febbraio 2023 21:25
Milito racconta: "Non siamo andati in Champions per la tripletta di Mutu, vincevamo 3-0 in casa"
21 febbraio 2023 22:21
Cassano sentenzia: "Amrabat non è adatto per il gioco di Italiano, va bene solo con il calcio difensivo"
14 febbraio 2023 20:07
Adani: "Dicono che ero scarso ma io ho giocato in nazionale. Quindi possiamo parlare solo in 900?"
11 febbraio 2023 21:36
Cassano demolisce Zazzaroni: "Non capisce nulla, difende Mourinho perchè è un suo amico"
03 febbraio 2023 23:33
Cassano attacca la Rai: "Irritato dalla scelta di non fare ad Adani la finale. Scusatemi ma lo dovevo dire"
19 dicembre 2022 09:05
Retroscena Bobo Tv sulla Rai, era registrata. Avevano versione anche in caso di vittoria della Francia
19 dicembre 2022 08:32
Cassano: "Sulla Rai non posso dire certe cose" Vieri puntualizza: "Non ci paga la Rai ma la pubblicità"
28 novembre 2022 00:04
Frey attacca Adani: "Se fosse stato bravo sarebbe rimasto a Sky a fare il commentatore"
26 novembre 2022 23:19
Cassano racconta: "Ho consigliato Moukoko a Pradè per la Fiorentina, mi ha detto che ci ha provato"
15 novembre 2022 18:50
Cassano demolisce Mourinho: "Da Roma solo risse e proteste. Parole contro Karsdorp vergognose, da cacciare"
11 novembre 2022 23:03
Adani ironizza: "Pedro al mondiale con il Brasile, era a Firenze, mandato a casa perchè definito scarso"
08 novembre 2022 00:01
Cassano esalta la Fiorentina: "Con il Vieri di 20 anni fa rischierebbe di vincere lo scudetto. Italiano top"
04 novembre 2022 22:44
Cassano contro Sconcerti: "Fuori dal calcio! Giornali e trasmissioni non dovrebbero più invitarlo"
25 ottobre 2022 19:57
Cassano demolisce Sconcerti: "Caro Adani, il tuo ex presidente della Fiorentina ogni giorno ne spara"
19 ottobre 2022 11:57
Adani attacca Sconcerti: "Ha scritto articolo sotto dettatura di Allegri per scrivere sue giustificazioni"
21 settembre 2022 11:30
Adani: "A Firenze stanno mettendo in discussione Italiano ma ha salvato la Fiorentina dalle macerie"
16 settembre 2022 23:22
Vieri su Sconcerti: "Ancora lo fanno parlare?" Cassano: "Ha detto che Italiano è come Guardiola"
16 settembre 2022 22:59
Cassano umilia Marcos Alonso: "Passare da Jordi Alba a lui è come paragonare la merda alla cioccolata"
16 settembre 2022 22:22
Adani: "Jovic non è da Real Madrid e deve dimostrare di essere da Fiorentina" Cassano: "Senza personalità"
09 settembre 2022 22:24
Vieri bacchetta Italiano: "Non deve dire che gli attaccanti hanno problemi a segnare, cosi li stronchi"
09 settembre 2022 22:01
Cassano non ha dubbi: "La Fiorentina molto meglio del Napoli, eppure aveva giocato giovedì"
29 agosto 2022 22:24
Adani a voce alta: "Dodò ha cancellato dal campo Kvaratskhelia, e qualcuno dice che non sa difendere"
29 agosto 2022 22:12
Cassano ridimensiona Berardi: "Dicono che è bravissimo ma è come Di Natale, forte solo al Sassuolo"
15 giugno 2022 12:26
Prandelli difende Cassano: "Grande intenditore di calcio, ha conoscenza enorme anche sui giocatori"
26 maggio 2022 14:47
Adani: "La Fiorentina ha giocato solo nell'area di rigore dell'Udinese, però poteva prendere 8 gol"
29 aprile 2022 22:48
Adani ricorda: "Quando avevo qualche difficoltà davo la palla a Rui Costa, come metterla in banca"
23 aprile 2022 11:40
Cassano sicuro: "Roma, Lazio e Fiorentina tutte allo stesso livello. Nessuno si aspettava questa viola"
05 aprile 2022 12:12
Cassano esalta la Fiorentina: "Sta andando alla grande anche dopo aver venduto il capocannoniere"
21 febbraio 2022 22:56
Cassano si sfoga: "In Italia andiamo ancora dietro a Mourinho, solo la Fiorentina chiese De Zerbi"
15 febbraio 2022 17:26
Richiesto Italiano alla Bobo Tv, Vieri risponde: "Non vogliamo rompere le scatole a chi lavora"
11 febbraio 2022 21:57
Cassano incredulo: "Non capisco tutto questo entusiasmo per Vlahovic, non sa giocare a calcio"
08 febbraio 2022 12:38
Adani: "Se Cabral segna di testa la partita cambia. La Fiorentina ha identità anche senza Vlahovic"
07 febbraio 2022 22:19
Cassano critico: "Cabral è un punto interrogativo, con soldi di Vlahovic aspettavo colpo ad affetto"
01 febbraio 2022 17:23
Cassano durissimo contro la Juventus: "Fa cacare, non gioca a pallone, Vlahovic non servirà a nulla"
30 gennaio 2022 11:00
Cassano: "Cabral? Dopo Vlahovic serviva una certezza" Vieri risponde: "Non spendono 40 milioni"
29 gennaio 2022 21:39
Adani incantato da Cabral: "È un armadio che segna in tutti i modi, perfetto per la Fiorentina"
29 gennaio 2022 21:23
Il retroscena di Cassano: "Tre anni fa ho consigliato ad Ausilio di prendere Odriozola all'Inter"
29 gennaio 2022 20:45
Cassano contro la scelta di Vlahovic: "Ha sbagliato clamorosamente ad andare alla Juventus"
29 gennaio 2022 09:57
Cassano sta con la Fiorentina: "Mourinho come Gattuso, chiede giocatori di Mendes, Oliveira insegna"
22 gennaio 2022 12:30
Vieri sicuro: "Se la Fiorentina non vende Vlahovic a gennaio può arrivare quinta in classifica"
22 gennaio 2022 12:13
Adani non ha dubbi: "Vlahovic è il numero uno, per lui non è interessante andare alla Juventus"
22 gennaio 2022 11:10
Adani ricorda Amor: "Alla Fiorentina in allenamento mi ha fatto vedere 20 anni fa il calcio di oggi"
19 gennaio 2022 18:15
Cassano non ha dubbi: "Empoli scarso, senza Andreazzoli sarebbe stato ultimo in classifica"
19 gennaio 2022 17:30
Adani bacchetta: "A Firenze dicevano che Savic non era buono quando giocava nella Fiorentina"
19 gennaio 2022 12:45
La Bobo TV si divide su Vlahovic, Cassano frena: "Farà come Lukaku, non è da top club, è facile ora"
19 gennaio 2022 12:07
Vieri: "Se la Fiorentina va in Europa League è già tanto" Cassano contrario: "Sono avanti nel progetto"
19 gennaio 2022 05:07
Vieri non ha dubbi: "Vlahovic con Theo il più forte in Serie A" Cassano non è d'accordo: "Sanchez"
15 gennaio 2022 18:01
Cassano attacca Sarri: "In 5 mesi non ha dato mezza idea alla Lazio, cerca solo alibi negli acquisti"
11 gennaio 2022 20:18
Adani umilia Allegri: "Disastro Juventus, Sarri e Pirlo sarebbero mandati via con questi risultati"
17 dicembre 2021 12:10
Cassano: "Ronaldo mi ha scritto per dirmi di avere rispetto perchè ha fatto 750 gol e io 150"
04 dicembre 2021 12:21
Cassano contro Commisso: "Su Vlahovic ha sbagliato, fatta americanata. Autogol per la Fiorentina"
12 ottobre 2021 00:22
Cassano: "Ribery grande campione ma non capisco la scelta di andare a lottare per la B"
09 settembre 2021 14:08
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