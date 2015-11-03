Notizie Bobo Tv Fiorentina

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Cassano attacca Vieri: "Ci hai tradito e adesso da solo non ti guarda nemmeno più tua madre"

09 ottobre 2024 20:00

Vieri non ci sta e querela Fabrizio Corona: "Ha diffamato e offeso" colpa dell'articolo sulla Bobo Tv

06 marzo 2024 21:20

Cassano, pronta la nuova trasmissione con Adani e Ventola: "Buffoni, pagliacci e pezzi di m... vi veniamo a prendere tutti"

04 marzo 2024 21:21

La nuova Bobo Tv di Vieri è un flop, Adani se la ride: "C'è più gente fuori che dentro, fatti male i conti"

26 gennaio 2024 17:46

Flop Bobo Tv, non la guarda più nessuno. Adani pubblica video mimando chi si arrampica sugli specchi

30 novembre 2023 15:26

Crollo di ascolti per la Bobo Tv. Da una media di 20 mila in diretta adesso solo 3 mila e tanta noia

28 novembre 2023 10:12

Vieri risponde ad Adani: "Sono stato lasciato solo per una discussione. Addio con un vocale"

17 novembre 2023 16:19

Adani in lacrime racconta l'addio alla Bobo Tv: "Vieri ci ha detto di parlare con l'agente. Si è distaccato"

14 novembre 2023 23:59

"Spirito della BoboTv è stato ucciso. Persone non vanno prese in giro". Il comunicato di Adani

14 novembre 2023 18:19

Adani attacca Vieri dopo l'accordo con la Lega: "Con noi libertà e nessun patto con il sistema"

11 novembre 2023 11:41

La Bobo Tv scarica Adani e Cassano e diventa la televisione del potere calcistico, accordo con la Lega Serie A

11 novembre 2023 11:18

Vieri risponde a Cassano sulla Bobo TV: "Soldi motivo della separazione? Chi dice così è un fallito"

07 novembre 2023 18:55

Cassano rompe silenzio sulla fine della Bobo Tv: "Soldi non c'entrano. La condivisone è venuta meno"

06 novembre 2023 18:19

Bobo TV divisa per soldi? Cassano lo ripeteva: "Vieri non ci dà nulla". Adani pensa ad un suo canale

04 novembre 2023 13:29

Adani, frecciata a Sabatini: "Arthur gioca solo in orizzontale? Migliore in campo, lezione a Lobotka"

10 ottobre 2023 20:44

Vieri: "Ho visto l'allenamento della Fiorentina, Italiano urlava perchè prendevano le sagome ferme"

07 ottobre 2023 13:39

Adani: "Il Pioli che stiamo vedendo al Milan nasce dalla Fiorentina, a Firenze la svolta della sua carriera"

03 ottobre 2023 21:24

Cassano: "Chi critica Italiano è in malafede o è incompetente. I tifosi pensino a tifare e non rompano"

22 settembre 2023 21:40

Vieri estasiato: "Viola Park è come un hotel super lusso, difficile da spiegare, c'è tutto. Fenomenale"

06 settembre 2023 00:06

Cassano contro Adani: "Non m'interessa che sei amico di Mancini, bisogna dire la verità. Via per soldi"

29 agosto 2023 22:46

Cassano non ha dubbi: "La Fiorentina arriverà in Champions League con Atalanta, Juventus e Inter"

22 agosto 2023 11:02

Adani: "Preparazione Jovic sul gol sbagliato è da grandissimo. Fiorentina difende rompendo le linee"

27 maggio 2023 14:56

Vieri: "La differenza tra l'Inter e la Fiorentina è stata l'attaccante. Ho visto una curva spettacolare a Roma"

27 maggio 2023 11:30

Adani: "Anormale mettere in discussione Italiano. Firenze mi è rimasta dentro, un mio nervo scoperto"

19 maggio 2023 23:30

Cassano: "Vince 2-0 la Fiorentina e finale contro l'AZ" Adani e Vieri: "Finale sarà contro il West Ham"

09 maggio 2023 15:01

Adani punge la Juventus: "Jovic e Cabral hanno creato più occasioni da gol di tutti i giocatori di Allegri"

30 aprile 2023 13:31

Cassano: "Pazzesco quello che hanno fatto i tifosi della Fiorentina. Fatto qualcosa di eccezionale"

28 aprile 2023 23:42

Cassano irride la Juventus: "Non fanno 3 passaggi di seguito e Allegri prende 10 milioni l'anno"

25 aprile 2023 16:58

Adani: "I tifosi della Fiorentina a inizio campionato erano distruttivi e pessimisti. La garanzia è Italiano"

22 aprile 2023 12:00

Vieri: "Il mio migliore amico sta facendo il Viola Park, mi ha detto che è una cosa allucinante"

21 aprile 2023 23:24

Cassano: "Io sbaglio sempre i pronostici ma la Fiorentina è la squadra più forte in Conference"

21 aprile 2023 22:34

Vieri: "Overmars non lo prendevi mai" Adani risponde fiero: "Io l'ho annullato con la Fiorentina"

19 aprile 2023 11:38

Nesta: "Ho giocato contro Italiano, lui ha bisogno di un centravanti che esca fuori per far inserire altri"

14 aprile 2023 23:16

Cassano smonta Mourinho: "Mai prese da Livaja, hai fatto l'ennesima figura di m***a"

10 aprile 2023 19:05

Cassano: "Vlahovic alla Fiorentina ha segnato 17 gol in 4 mesi. Alla Juventus 17 gol in un anno e 3 mesi"

07 aprile 2023 23:59

Vieri: "La Fiorentina gioca a calcio ed è andata a San Siro per vincere. È la mia squadra preferita in serie A"

04 aprile 2023 11:36

Pinamonti contro Retegui, Cassano lo sistema: "22 partite 4 gol, fai panchina a Defrel e parli anche"

01 aprile 2023 10:40

Vieri rivela: "Lippi mi disse che il titolare al mondiale del 2006 sarebbe stato Toni, io l'ho accettato"

01 aprile 2023 00:01

Cassano dice la verità: "La Roma di Mourinho è solo risse, casini, manate e proteste all'arbitro"

22 marzo 2023 23:17

Buffon: "Ho capito che in Italia non capiscono un ca**o di calcio quando veniva criticato Thiago Motta"

21 marzo 2023 16:15

Cassano demolisce Sarri: "Impara dalla Fiorentina. Anno prossimo lascia spazio ad altre squadre in Europa"

18 marzo 2023 11:30

Cassano sul flop Vlahovic: "Per risolvere il problema prenderei Italiano sulla panchina della Juventus"

11 marzo 2023 00:19

Sabatini, stoccata ad Adani: "Cassano è quello che ci capisce di più, è un enciclopedia sui giocatori"

07 marzo 2023 22:06

Cassano: "La Fiorentina contro il Milan sembrava venisse da un altro pianeta e giocava contro ragazzini"

07 marzo 2023 13:07

Vieri: "Fiorentina in semifinale di Conference" Cassano: "Solo Villareal e West Ham superiori"

25 febbraio 2023 22:25

Cassano: "Vlahovic alla Juventus non ha superato 15 gol, alla Fiorentina ne aveva fatti 17 in 4 mesi"

24 febbraio 2023 22:36

Vieri: "Se qualcuno segna, la Fiorentina stravince le partite perché giocano un grande calcio”

24 febbraio 2023 21:44

Cassano esalta la Fiorentina: "Ha dominato contro il Braga che è squadra seria, fanno calcio vero"

24 febbraio 2023 21:25

Milito racconta: "Non siamo andati in Champions per la tripletta di Mutu, vincevamo 3-0 in casa"

21 febbraio 2023 22:21

Cassano sentenzia: "Amrabat non è adatto per il gioco di Italiano, va bene solo con il calcio difensivo"

14 febbraio 2023 20:07

Adani: "Dicono che ero scarso ma io ho giocato in nazionale. Quindi possiamo parlare solo in 900?"

11 febbraio 2023 21:36

Cassano demolisce Zazzaroni: "Non capisce nulla, difende Mourinho perchè è un suo amico"

03 febbraio 2023 23:33

Cassano attacca la Rai: "Irritato dalla scelta di non fare ad Adani la finale. Scusatemi ma lo dovevo dire"

19 dicembre 2022 09:05

Retroscena Bobo Tv sulla Rai, era registrata. Avevano versione anche in caso di vittoria della Francia

19 dicembre 2022 08:32

Cassano: "Sulla Rai non posso dire certe cose" Vieri puntualizza: "Non ci paga la Rai ma la pubblicità"

28 novembre 2022 00:04

Frey attacca Adani: "Se fosse stato bravo sarebbe rimasto a Sky a fare il commentatore"

26 novembre 2022 23:19

Cassano racconta: "Ho consigliato Moukoko a Pradè per la Fiorentina, mi ha detto che ci ha provato"

15 novembre 2022 18:50

Cassano demolisce Mourinho: "Da Roma solo risse e proteste. Parole contro Karsdorp vergognose, da cacciare"

11 novembre 2022 23:03

Adani ironizza: "Pedro al mondiale con il Brasile, era a Firenze, mandato a casa perchè definito scarso"

08 novembre 2022 00:01

Cassano esalta la Fiorentina: "Con il Vieri di 20 anni fa rischierebbe di vincere lo scudetto. Italiano top"

04 novembre 2022 22:44

Cassano contro Sconcerti: "Fuori dal calcio! Giornali e trasmissioni non dovrebbero più invitarlo"

25 ottobre 2022 19:57

Cassano demolisce Sconcerti: "Caro Adani, il tuo ex presidente della Fiorentina ogni giorno ne spara"

19 ottobre 2022 11:57

Adani attacca Sconcerti: "Ha scritto articolo sotto dettatura di Allegri per scrivere sue giustificazioni"

21 settembre 2022 11:30

Adani: "A Firenze stanno mettendo in discussione Italiano ma ha salvato la Fiorentina dalle macerie"

16 settembre 2022 23:22

Vieri su Sconcerti: "Ancora lo fanno parlare?" Cassano: "Ha detto che Italiano è come Guardiola"

16 settembre 2022 22:59

Cassano umilia Marcos Alonso: "Passare da Jordi Alba a lui è come paragonare la merda alla cioccolata"

16 settembre 2022 22:22

Adani: "Jovic non è da Real Madrid e deve dimostrare di essere da Fiorentina" Cassano: "Senza personalità"

09 settembre 2022 22:24

Vieri bacchetta Italiano: "Non deve dire che gli attaccanti hanno problemi a segnare, cosi li stronchi"

09 settembre 2022 22:01

Cassano non ha dubbi: "La Fiorentina molto meglio del Napoli, eppure aveva giocato giovedì"

29 agosto 2022 22:24

Adani a voce alta: "Dodò ha cancellato dal campo Kvaratskhelia, e qualcuno dice che non sa difendere"

29 agosto 2022 22:12

Cassano ridimensiona Berardi: "Dicono che è bravissimo ma è come Di Natale, forte solo al Sassuolo"

15 giugno 2022 12:26

Prandelli difende Cassano: "Grande intenditore di calcio, ha conoscenza enorme anche sui giocatori"

26 maggio 2022 14:47

Adani: "La Fiorentina ha giocato solo nell'area di rigore dell'Udinese, però poteva prendere 8 gol"

29 aprile 2022 22:48

Adani ricorda: "Quando avevo qualche difficoltà davo la palla a Rui Costa, come metterla in banca"

23 aprile 2022 11:40

Cassano sicuro: "Roma, Lazio e Fiorentina tutte allo stesso livello. Nessuno si aspettava questa viola"

05 aprile 2022 12:12

Cassano esalta la Fiorentina: "Sta andando alla grande anche dopo aver venduto il capocannoniere"

21 febbraio 2022 22:56

Cassano si sfoga: "In Italia andiamo ancora dietro a Mourinho, solo la Fiorentina chiese De Zerbi"

15 febbraio 2022 17:26

Richiesto Italiano alla Bobo Tv, Vieri risponde: "Non vogliamo rompere le scatole a chi lavora"

11 febbraio 2022 21:57

Cassano incredulo: "Non capisco tutto questo entusiasmo per Vlahovic, non sa giocare a calcio"

08 febbraio 2022 12:38

Adani: "Se Cabral segna di testa la partita cambia. La Fiorentina ha identità anche senza Vlahovic"

07 febbraio 2022 22:19

Cassano critico: "Cabral è un punto interrogativo, con soldi di Vlahovic aspettavo colpo ad affetto"

01 febbraio 2022 17:23

Cassano durissimo contro la Juventus: "Fa cacare, non gioca a pallone, Vlahovic non servirà a nulla"

30 gennaio 2022 11:00

Cassano: "Cabral? Dopo Vlahovic serviva una certezza" Vieri risponde: "Non spendono 40 milioni"

29 gennaio 2022 21:39

Adani incantato da Cabral: "È un armadio che segna in tutti i modi, perfetto per la Fiorentina"

29 gennaio 2022 21:23

Il retroscena di Cassano: "Tre anni fa ho consigliato ad Ausilio di prendere Odriozola all'Inter"

29 gennaio 2022 20:45

Cassano contro la scelta di Vlahovic: "Ha sbagliato clamorosamente ad andare alla Juventus"

29 gennaio 2022 09:57

Cassano sta con la Fiorentina: "Mourinho come Gattuso, chiede giocatori di Mendes, Oliveira insegna"

22 gennaio 2022 12:30

Vieri sicuro: "Se la Fiorentina non vende Vlahovic a gennaio può arrivare quinta in classifica"

22 gennaio 2022 12:13

Adani non ha dubbi: "Vlahovic è il numero uno, per lui non è interessante andare alla Juventus"

22 gennaio 2022 11:10

Adani ricorda Amor: "Alla Fiorentina in allenamento mi ha fatto vedere 20 anni fa il calcio di oggi"

19 gennaio 2022 18:15

Cassano non ha dubbi: "Empoli scarso, senza Andreazzoli sarebbe stato ultimo in classifica"

19 gennaio 2022 17:30

Adani bacchetta: "A Firenze dicevano che Savic non era buono quando giocava nella Fiorentina"

19 gennaio 2022 12:45

La Bobo TV si divide su Vlahovic, Cassano frena: "Farà come Lukaku, non è da top club, è facile ora"

19 gennaio 2022 12:07

Vieri: "Se la Fiorentina va in Europa League è già tanto" Cassano contrario: "Sono avanti nel progetto"

19 gennaio 2022 05:07

Vieri non ha dubbi: "Vlahovic con Theo il più forte in Serie A" Cassano non è d'accordo: "Sanchez"

15 gennaio 2022 18:01

Cassano attacca Sarri: "In 5 mesi non ha dato mezza idea alla Lazio, cerca solo alibi negli acquisti"

11 gennaio 2022 20:18

Adani umilia Allegri: "Disastro Juventus, Sarri e Pirlo sarebbero mandati via con questi risultati"

17 dicembre 2021 12:10

Cassano: "Ronaldo mi ha scritto per dirmi di avere rispetto perchè ha fatto 750 gol e io 150"

04 dicembre 2021 12:21

Cassano contro Commisso: "Su Vlahovic ha sbagliato, fatta americanata. Autogol per la Fiorentina"

12 ottobre 2021 00:22

Cassano: "Ribery grande campione ma non capisco la scelta di andare a lottare per la B"

09 settembre 2021 14:08

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