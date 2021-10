Cassano contro Commisso: “Su Vlahovic ha sbagliato, fatta americanata. Autogol per la Fiorentina”

Attraverso i microfoni della BoboTv Antonio Cassano ha commentato la diatriba nata in seno alla Fiorentina fra Rocco Commisso e Dusan Vlahovic per il rinnovo del centravanti serbo: “Per me quello di Commisso è stato un autogol clamoroso. Per fare buon viso alla piazza ha detto tutto quello che aveva proposto al giocatore. E’ stata un’americanata. Ogni giocatore ha diritto di firmare e con quell’uscita ha perso l’ultima microscopica possibilità di rinnovare. Adesso deve cercare in tutti i modi di cederlo a gennaio incassando il più possibile. In estate lo devi svendere. Commisso ha fatto un autogol clamoroso, per la squadra, per il giocatore e la piazza. Se non trova un accordo per gennaio sarà un bagno di sangue per la Fiorentina”. Lo riporta TMW