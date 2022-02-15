Cassano si sfoga: "In Italia andiamo ancora dietro a Mourinho, solo la Fiorentina chiese De Zerbi"

Antonio Cassano si sfoga in diretta sulla Bobo Tv e analizza il flop di Mourinho alla Roma nonostante i grandi investimenti

Nel corso della Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato della Roma e di Mourinho, un discorso lungo nel quale l'ex campione cita anche la Fiorentina, le sue parole:

"Il calcio va avanti, si evolve, altrimenti Maradona poteva giocare fino a 50 anni, funziona cosi per tutte le cose che crescono e cambiano, funziona cosi anche per il calcio. In Italia tutti hanno paura a livello dialettico di Mourinho. Gli esterni vengono cambiati ogni partita, prima andava bene Veretout, adesso non va bene più e conta solo Oliveira, i difensori non sanno come muoversi, Abraham si sbatte da solo. Non si vede nessuna idea di calcio in Mourinho alla Roma, può piacere o meno un'idea di calcio ma adesso non si vede niente di niente. Non è nè testa nè coda. Poi continua a punzecchiare i giocatori, può andare bene quando hai i campioni, non quando hai una squadra normale.

Abbiamo mandato De Zerbi in Ucraina per prendere a 7 milioni di euro netti a stagione Mourinho, per fare questa squadra ha fatto spendere alla società 100 milioni di euro, De Zerbi con questa Roma lotta sereno per il quarto posto, nessuno ha calcolato De Zerbi, solo la Fiorentina lo ha considerato e lo aveva chiesto. Alla Roma con molti meno soldi avrebbe fatto molto meglio De Zerbi, un tecnico con idee e che fa giocare bene le squadre. In Italia andiamo ancora dietro ai nomi e dietro a Mourinho. Il calcio va avanti, gli allenatori o si adeguano al tempo di oggi oppure non si va avanti, bisogna evolversi, come ha fatto Pioli" conclude Cassano.

ITALIANO E LE SUE SENSAZIONI DOPO LA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI DELLO SPEZIA

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