Italiano non accetta accuse e offese: "Non sono la persona che oggi Spezia ha voluto etichettare"

Non è stata una partita semplice per Italiano che per tutta la partita ha subito cori e offese, nel post partita è visibile il suo stato d'animo

Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn nel dopo partita di Spezia-Fiorentina, una partita che lo ha visto oggetto di continui cori e insulti, queste le parole di Italiano:

"Dovevamo ripartire, dovevamo cavalcare l'entusiasmo dopo al vittoria di Bergamo, la squadra oggi ha fatto un'ottima partita, abbiamo concesso poco e stavamo per rovinare una grande partita. Contento anche per Sofyan Amrabat che è riuscito a segnare, non giocava da tanto e stava per macchiare una grande prestazione, bravo a rimediare.

Io non sono quella persona che oggi Spezia ha voluto etichettare, lo sanno tutti. Mi fermo qua.

Gli esterni con i piedi opposti dipendono dai nostri avversari, noi premiamo chi sta bene. Abbiamo modificato il nostro modo di difendere, spesso andiamo nell'uno contro uno e naturalmente la tecnica individuale conta, se perdi un duello perdiamo le partite, questa è la nostra idea nel difendere. Nico Gonzalez? Oggi l'ho visto in grande crescita, ma anche a Bergamo ha fatto bene. Ha grande carattere e qualità, deve ritrovare il gol, quando arriverà gli si sbloccherà qualcosina.

I rigori? Non dò gerarchie, batte chi se la sente ma non voglio scenate. Li prepariamo bene, dobbiamo farlo ancora meglio. Ogni tanto la maledizione dei calci di rigore gira per la categoria, ora sta colpendo noi. Cercheremo di migliorare perchè i rigori indirizzano le partite. Piatek è uno dei rigoristi, abbiamo grande fiducia nei battitori"

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA, AMRABAT SI FA PERDONARE

https://www.labaroviola.com/pagelle-viola-amrabat-non-rovina-una-grande-prestazione-nico-sempre-pericoloso/165432/