PAGELLE VIOLA, AMRABAT NON ROVINA UNA GRANDE PRESTAZIONE, NICO SEMPRE PERICOLOSO

La Fiorentina gioca sul campo dello Spezia dopo la vittoria di Bergamo, le pagelle dei giocatori viola. Amrabat regala i tre punti

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina per la partita contro lo Spezia, vince la squadra viola per 1-2 con i gol di Piatek e Amrabat

Terracciano 6 Ordinaria amministrazione, si vede solo per i suoi appoggi di piede in cui è quasi sempre preciso. Non può niente sul gol subito

Odriozola 6,5 Vivace in fase offensiva dove si propone spesso con successo creando superiorità e situazione potenzialmente pericolose.

Milenkovic 6,5 Attento in fase difensiva, sfiora anche il gol dopo un recupero e una bella palla data da Piatek. Mai superato

Igor 6 Lotta e vince sempre i suoi duelli anteponendo molto spesso il fisico, sbaglia un pallone sanguinoso che per poco non porta in vantaggio lo Spezia, nel complesso sufficiente

Biraghi 6 Vivace, cerca quando può di inserirsi palla al piede, in fase difensiva è ordinaria amministrazione. Al minuto 86 tira invece di passare in mezzo dove c'erano tanti giocatori soli

Amrabat 7 Sembra macchiare una grande prestazione con il pallone perso che porta al gol del pareggio dello Spezia, poi si fa perdonare con un bellissimo gol che fa vincere la Fiorentina. Giusto cosi

Castrovilli 5,5 Va a sprazzi, bella la palla che serve a Nico Gonzalez nel primo tempo con un cucchiaio, nel complesso non incide come dovrebbe, molle senza grinta

Maleh 6,5 Il centrocampista più vivace della Fiorentina, si propone e cerca sempre la soluzione più pericolosa con le sue verticalizzazioni, ha il merito dell'assist per Piatek

Duncan 5,5 Sciupa una bella ripartenza dove si fa anticipare, perde diversi palloni. Non entra bene in campo

Nico Gonzalez 6,5 Grazie a lui arriva il rigore, soffre e si vede il gol che non arriva, palla all'argentino può sempre nascere un'occasione pericolosa e spesso ci riesce. Cerca spesso di sbloccarsi. Serve un grande assist per Ikonè

Sottil 6 E' un periodo in cui sta bene e si vede per la personalità che ci mette nel voler palla e subito punta l'avversario. A volte gli va bene altre meno ma è decisamente in un buon momento

Piatek 6,5 Sbaglia il rigore ma si fa perdonare con il gol. E' sempre più inserito nel gioco viola, sempre più presente nella manovra, spesso dà anche appoggi e scambi preziosi

VIERI RACCONTA LA SUA GIOVINEZZA A GUARDARE LA FIORENTINA

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