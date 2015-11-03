Notizie Piatek Fiorentina

Dalla Polonia: la Fiorentina ripensa a Piatek. Non è scontata la sua permanenza alla Salernitana
28 gennaio 2023 13:00
Monti: "Prenderei Piatek alla Salernitana, lo avrei confermato. Bonaventura da rinnovare subito"
08 novembre 2022 20:24
Tuttosport, futuro in Serie A per Piatek? Ci pensa il Torino se non dovesse arrivare a Dovbyk
24 giugno 2022 20:25
La Stampa: "Belotti alla Fiorentina e Piatek al Toro? Questa è l'ultima idea nata"
18 giugno 2022 09:45
Pedullá sicuro: "Pochissime le possibilitá che Piatek rimanga alla Fiorentina. Tornerá all'Hertha"
17 giugno 2022 00:29
Finita l'avventura di Piatek alla Fiorentina? Il pistolero scrive: "Pronto per una nuova sfida"
15 giugno 2022 22:32
Dragowski e Zurkowski titolari contro il Belgio in Nations League. Piatek out dai convocati
08 giugno 2022 20:44
Di Marzio: "La Fiorentina può riscattare Torreira a cifre più basse. Piatek potrebbe restare a Firenze"
07 giugno 2022 18:27
Bucciantini sicuro: "Tengo Cabral e scarto Piatek. La Fiorentina non può costruire l'attacco sul Pistolero"
07 giugno 2022 00:00
Corriere dello Sport, Piatek vuole restare alla Fiorentina: da convincere l'Hertha ad un prestito
05 giugno 2022 10:18
Stadio, la Fiorentina sta provando a trattenere Piatek perchè Cabral non ha convinto in questi mesi
03 giugno 2022 12:30
Corriere dello Sport, Piatek vuole restare alla Fiorentina. Il Pistolero pronto a tagliarsi l'ingaggio
02 giugno 2022 14:08
Radio Bruno, la Fiorentina sta cercando di rinnovare il prestito di Piatek con l'Hertha Berlino
01 giugno 2022 18:30
Gazzetta, Piatek-Fiorentina no riscatto ma nuovo prestito? Pista che non va esclusa
28 maggio 2022 10:06
Dalla Polonia: "La Fiorentina vuole tenere Piatek. Chiesto lo sconto: si chiude per 10 milioni"
27 maggio 2022 09:21
Tuttosport, Piatek non verrà riscattato. Idea Belotti, l’Europa potrebbe essere un vantaggio
23 maggio 2022 09:35
Dal Centro Sportivo, pronto il rilancio di Odriozola. Piatek ed Amrabat inseguono una maglia dal 1'
20 maggio 2022 16:23
Nazione, 11 calciatori della Fiorentina in bilico, da Dragowski a Piatek: sarà la loro ultima partita?
20 maggio 2022 09:30
Corriere dello Sport, Cabral o Piatek? Il dubbio di Italiano per Fiorentina-Juve
18 maggio 2022 09:04
Dalla Germania, Piatek vuole restare alla Fiorentina, intanto l'Hertha Berlino cerca altro attaccante
09 maggio 2022 15:43
Pizarro ammette: "Nico Gonzalez delude. In nazionale è devastante, deve dare di più alla Fiorentina"
09 maggio 2022 13:03
Ceccarini: "Fiorentina vicina ad una giovane punta. No al riscatto di Piatek: Belotti e Joao Pedro le alternative"
02 maggio 2022 23:02
Europa goodbye? Forse no, ma serve un miracolo. Non solo carenze ma anche tanta sfortuna
01 maggio 2022 20:47
Piatek deve ancora guadagnarsi il riscatto: caccia alle pistole perdute, non segna da due mesi
30 aprile 2022 09:13
Cabral e Piatek, 5 gol segnati in 2: ora serve un ritorno al passato per la Fiorentina
29 aprile 2022 09:35
Bucchioni: "Con Berardi sarebbe cambiata la storia della Fiorentina, Piatek va rispedito al mittente"
28 aprile 2022 14:21
Probabile formazione Fiorentina: Odriozola torna dal 1’. In attacco Piatek al posto di Cabral
27 aprile 2022 09:31
Corriere dello Sport, verso la Salernitana: ballottaggio Cabral-Piatek fino all’ultimo
23 aprile 2022 09:44
La sincerità di Piatek: "Sono migliorato più con Italiano in 2 mesi che giocando in Germania 2 anni"
22 aprile 2022 12:55
Piatek: "Italiano ha delle grandi idee di calcio. L'Europa è una grande occasione per Firenze"
21 aprile 2022 12:18
Repubblica, Cabral-Piatek-Kokorin: mister Italiano cala il tris di punte per conquistare l'Europa
15 aprile 2022 12:25
Maniero non ha dubbi: ''Se segnasse più gol, Gonzalez sarebbe al Barca o al Manchester City''
13 aprile 2022 16:21
Martorelli non ha dubbi: "Se la Fiorentina vuole fare salto di qualità non deve riscattare Piatek"
12 aprile 2022 20:37
Italiano deve sciogliere l'ultimo dubbio: Cabral o Piatek dal 1', il brasiliano è in vantaggio
10 aprile 2022 09:21
Verso Napoli: Cabral sta migliorando, Piatek non ancora in perfette condizioni
08 aprile 2022 09:07
Nazione, Fiorentina dubbiosa sul riscatto di Piatek. La viola potrebbe prendere Alvarez per 11 milioni
07 aprile 2022 12:17
Piatek o Cabral a Napoli? Italiano non ha ancora deciso ma il brasiliano sembra in vantaggio
07 aprile 2022 09:20
Prove di formazione per il Napoli: Amrabat regista, in avanti Piatek favorito su Cabral
06 aprile 2022 09:33
"Piatek sbaglia gol troppo facili, ma serve fiducia. A Firenze con il pubblico contro la palla scotta"
05 aprile 2022 22:41
Nazione, Cabral avrà finalmente un'occasione con l'Empoli. Piatek è recuperato, ma partirà il brasiliano
02 aprile 2022 12:48
Piatek è guarito, rovesciata e messaggio ad Italiano: "Farò di tutto per esserci contro l'Empoli"
01 aprile 2022 22:20
Bonaventura continua a sentire dolore al ginocchio, non si allena da ormai due settimane
01 aprile 2022 19:14
Piatek si è allenato regolarmente con il resto del gruppo, il polacco a disposizione per l'Empoli
31 marzo 2022 19:05
Piatek infortunato? Macchè, la Polonia snobba i 7 punti di sutura e fa andare in panchina l'attaccante
30 marzo 2022 00:51
Pruzzo boccia Piatek: "No al riscatto. È un acquisto controproducente, meglio un giovane"
29 marzo 2022 22:41
Riganò critica Piatek: "Viene sistematicamente anticipato e di testa non becca mai una palla"
29 marzo 2022 18:26
Nazione, cambi per la Fiorentina. Dentro Dalot, Senesi, e Alvarez, fuori Milenkovic, Odriozola e Piatek
28 marzo 2022 12:32
Dalla Polonia: Piatek ai box, ma lo staff proverà a recuperarlo per martedì. Out anche Zurkowski
27 marzo 2022 22:08
Piatek stringe i denti e resiste ma sarà valutato dallo staff medico della Fiorentina
27 marzo 2022 10:14
Dalla Polonia, Piatek non rientra a Firenze: "Lotta contro il tempo: vuole esserci contro la Svezia"
26 marzo 2022 23:27
Guaio per Piatek, 7 punti di sutura alla caviglia, rischia di saltare due gare. Si prepara Cabral
26 marzo 2022 09:22
Cabral ci prova, vuole “rubare” il posto da titolare a Piatek: obiettivo entrare nei meccanismi viola
26 marzo 2022 09:12
Piatek ha rassicurato la Fiorentina: un taglio alla caviglia con la Polonia ma niente di grave
26 marzo 2022 09:05
Giorgetti: "Senza Piatek si complica la corsa all'Europa. Toccherà a Cabral ma è un'incognita"
25 marzo 2022 22:15
Piatek si infortunia, sette punti di sutura all'altezza del tallone. Occasione per Cabral con l'Empoli?
25 marzo 2022 13:10
Baiano: "Cabral ora fatica ma poi vedrete, dote colpi di testa. Anche il primo Vlahovic era come lui"
24 marzo 2022 10:21
Bergomi elogia la Fiorentina: "Hanno bellissime trame, Piatek non è Vlahovic, ma ci sono esterni"
23 marzo 2022 21:11
Repubblica scrive: "La Fiorentina preferisce prendere Alvarez che riscattare Piatek per 15 milioni"
23 marzo 2022 12:05
TMW, ad oggi non ci sono segnali di un addio di Piatek a fine stagione. Riscatto di 15 milioni
22 marzo 2022 23:12
Riscatto Piatek? Forse troppi 15 milioni. La Fiorentina si muove per Agustin Alvarez
22 marzo 2022 09:01
Bucciantini avverte: "Piatek non può essere il centravanti titolare della Fiorentina, un buon panchinaro"
21 marzo 2022 20:49
Il calendario dei calciatori della Fiorentina impegnati nella sosta con le rispettive nazionali
21 marzo 2022 17:28
Piatek suona la carica per l'obiettivo Europa: deve segnare a Inter e Milan per il sogno
18 marzo 2022 09:06
Piatek rivela: "Mia moglie Paula mi fa sempre pressioni, se non faccio gol a casa mi mangia"
17 marzo 2022 17:45
Piatek sincero: "In area di rigore faccio sempre gol ma devo migliorare in mezzo al campo"
17 marzo 2022 15:21
Brovarone sicuro: "Sono convinto che la Fiorentina prenderà Agustin Alvarez, è un talento puro"
16 marzo 2022 19:23
Bucciantini propone: "A Torreira va fatto un contratto per farlo giocare nel nuovo stadio Franchi"
14 marzo 2022 14:13
Piatek esulta: "Nel calcio quello che conta è fare i tre punti, e noi con il Bologna ce li siamo presi"
14 marzo 2022 12:10
Cabral e Piatek per l'Europa
14 marzo 2022 12:08
Riganò bacchetta: "Esterni non segnano perchè vogliono solo la palla addosso, non attaccano spazio"
12 marzo 2022 20:56
Piatek vuole farsi garante per l’Europa. Punta al riscatto, vuole restare alla Fiorentina
12 marzo 2022 09:47
"Vlahovic non sposta nulla. Piatek è straordinario, la Fiorentina può ancora puntare l'Europa"
11 marzo 2022 22:11
Pruzzo sicuro: "Con Piatek parti sempre in vantaggio di un gol. Certe cose ce l'hai o non ce l'hai "
11 marzo 2022 16:03
"Piatek deve fare di più. Non tiene un pallone, non lo ha mai fatto e non inizierà a farlo ora"
10 marzo 2022 21:05
Graziani bacchetta Italiano: "Se Cabral non sta bene non te lo porti in panchina, non sono nato ieri"
09 marzo 2022 14:40
Zazzaroni duro: "Cabral è molto distante da Vlahovic, ma dipende dagli obiettivi che ha la Fiorentina"
09 marzo 2022 13:36
Cabral é ancora in ritardo, ad Italiano servono giocatori pronti: sempre Piatek dal 1’
09 marzo 2022 10:04
Cor. Fiorentino: "Piatek segna ma non basta, contributo al gioco nullo. Con Vlahovic perso riferimento"
08 marzo 2022 12:35
M.Orlando: ''Piatek? Segna con continuità, ma Vlahovic dava alla squadra una maggiore fiducia''
07 marzo 2022 18:12
Sella: ''troppa sfortuna per la Fiorentina nelle ultime uscite, Piatek è un vero finalizzatore''
07 marzo 2022 17:14
Soddisfazione Zurkowski, prima volta convocato dal ct della Polonia insieme a Piatek e Dragowski
07 marzo 2022 16:53
Piatek non ci sta: "Sono arrabbiato, abbiamo perso due punti per strada. Possiamo andare in Europa"
06 marzo 2022 18:00
Italiano: "Mancano gli esterni in zona gol, devono incidere. Piatek e Cabral devono abituarsi"
06 marzo 2022 17:48
Barone: "In questi giorni abbiamo ripensato alla Juve, ma faremo vedere che sappiamo rialzarci"
06 marzo 2022 14:54
FORM.UFFICIALE, TERRACCIANO IN PORTA, IKONE' TITOLARE CON SAPONARA, GIOCA MALEH
06 marzo 2022 13:49
Probabile formazione: Dragowski dal 1'. In mezzo ballottaggio Maleh-Duncan. In attacco Piatek
06 marzo 2022 10:50
Dal centro sportivo, Piatek dovrebbe giocare ancora titolare, Venuti al posto di Odriozola domenica
04 marzo 2022 14:50
Piatek, il condigliere di amministrazione del Genoa chiarisce: ''non lo abbiamo mai cercato''
02 marzo 2022 19:08
Valcareggi: "Non capisco perchè non si fanno i complimenti a Barone. Ha portato Piatek, Ikonè e Cabral"
01 marzo 2022 13:34
Piatek: "L'Europa è un obiettivo. Non sono ancora al top, voglio guadagnarmi la conferma"
01 marzo 2022 09:18
Piatek: "Siamo arrabbiati, pronto a fare la storia domani. Abbiamo più cuore dei nostri avversari"
01 marzo 2022 09:11
FORM. UFFICIALE: IKONE, DRAGOWSKI E AMRABAT TITOLARI, FUORI BONAVENTURA E GONZALEZ
26 febbraio 2022 19:46
Piatek si schiera al fianco dell'Ucraina, e condivide la scelta della Polonia di non giocare contro la Russia
26 febbraio 2022 13:33
Fiorentina pronta a decollare, contro il Sassuolo sarà una notte speciale. Piatek passo da killer
26 febbraio 2022 09:11
Piatek si è preso subito la Fiorentina a suon di gol: stasera contro il Sassuolo di nuovo dal 1'
26 febbraio 2022 08:58
Scamacca-Berardi vs Piatek-Gonzalez: Sassuolo-Fiorentina è anche sfida in attacco
25 febbraio 2022 08:58
A Firenze è letteralmente esplosa la Piatek mania: in 6 gare 5 gol, uno ogni 77 minuti
25 febbraio 2022 08:42
Dal centro sportivo, Torreira e Piatek titolari, Ikonè e Saponara si giocano il posto di Sottil
24 febbraio 2022 18:50
Turrini: "Chi è libero e indipendente deve mettere in luce che Piatek ha segnato più di Vlahovic"
24 febbraio 2022 13:56
Bucciantini non si nasconde: "Italiano dirompente, per l'atteggiamento mi ricorda Conte e Klopp"
23 febbraio 2022 18:43
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