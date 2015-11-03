Labaro Viola

Notizie Piatek Fiorentina

Dalla Polonia: la Fiorentina ripensa a Piatek. Non è scontata la sua permanenza alla Salernitana

28 gennaio 2023 13:00

Monti: "Prenderei Piatek alla Salernitana, lo avrei confermato. Bonaventura da rinnovare subito"

08 novembre 2022 20:24

Tuttosport, futuro in Serie A per Piatek? Ci pensa il Torino se non dovesse arrivare a Dovbyk

24 giugno 2022 20:25

La Stampa: "Belotti alla Fiorentina e Piatek al Toro? Questa è l'ultima idea nata"

18 giugno 2022 09:45

Pedullá sicuro: "Pochissime le possibilitá che Piatek rimanga alla Fiorentina. Tornerá all'Hertha"

17 giugno 2022 00:29

Finita l'avventura di Piatek alla Fiorentina? Il pistolero scrive: "Pronto per una nuova sfida"

15 giugno 2022 22:32

Dragowski e Zurkowski titolari contro il Belgio in Nations League. Piatek out dai convocati

08 giugno 2022 20:44

Di Marzio: "La Fiorentina può riscattare Torreira a cifre più basse. Piatek potrebbe restare a Firenze"

07 giugno 2022 18:27

Bucciantini sicuro: "Tengo Cabral e scarto Piatek. La Fiorentina non può costruire l'attacco sul Pistolero"

07 giugno 2022 00:00

Corriere dello Sport, Piatek vuole restare alla Fiorentina: da convincere l'Hertha ad un prestito

05 giugno 2022 10:18

Stadio, la Fiorentina sta provando a trattenere Piatek perchè Cabral non ha convinto in questi mesi

03 giugno 2022 12:30

Corriere dello Sport, Piatek vuole restare alla Fiorentina. Il Pistolero pronto a tagliarsi l'ingaggio

02 giugno 2022 14:08

Radio Bruno, la Fiorentina sta cercando di rinnovare il prestito di Piatek con l'Hertha Berlino

01 giugno 2022 18:30

Gazzetta, Piatek-Fiorentina no riscatto ma nuovo prestito? Pista che non va esclusa

28 maggio 2022 10:06

Dalla Polonia: "La Fiorentina vuole tenere Piatek. Chiesto lo sconto: si chiude per 10 milioni"

27 maggio 2022 09:21

Tuttosport, Piatek non verrà riscattato. Idea Belotti, l’Europa potrebbe essere un vantaggio

23 maggio 2022 09:35

Dal Centro Sportivo, pronto il rilancio di Odriozola. Piatek ed Amrabat inseguono una maglia dal 1'

20 maggio 2022 16:23

Nazione, 11 calciatori della Fiorentina in bilico, da Dragowski a Piatek: sarà la loro ultima partita?

20 maggio 2022 09:30

Corriere dello Sport, Cabral o Piatek? Il dubbio di Italiano per Fiorentina-Juve

18 maggio 2022 09:04

Dalla Germania, Piatek vuole restare alla Fiorentina, intanto l'Hertha Berlino cerca altro attaccante

09 maggio 2022 15:43

Pizarro ammette: "Nico Gonzalez delude. In nazionale è devastante, deve dare di più alla Fiorentina"

09 maggio 2022 13:03

Ceccarini: "Fiorentina vicina ad una giovane punta. No al riscatto di Piatek: Belotti e Joao Pedro le alternative"

02 maggio 2022 23:02

Europa goodbye? Forse no, ma serve un miracolo. Non solo carenze ma anche tanta sfortuna

01 maggio 2022 20:47

Piatek deve ancora guadagnarsi il riscatto: caccia alle pistole perdute, non segna da due mesi

30 aprile 2022 09:13

Cabral e Piatek, 5 gol segnati in 2: ora serve un ritorno al passato per la Fiorentina

29 aprile 2022 09:35

Bucchioni: "Con Berardi sarebbe cambiata la storia della Fiorentina, Piatek va rispedito al mittente"

28 aprile 2022 14:21

Probabile formazione Fiorentina: Odriozola torna dal 1’. In attacco Piatek al posto di Cabral

27 aprile 2022 09:31

Corriere dello Sport, verso la Salernitana: ballottaggio Cabral-Piatek fino all’ultimo 

23 aprile 2022 09:44

La sincerità di Piatek: "Sono migliorato più con Italiano in 2 mesi che giocando in Germania 2 anni"

22 aprile 2022 12:55

Piatek: "Italiano ha delle grandi idee di calcio. L'Europa è una grande occasione per Firenze"

21 aprile 2022 12:18

Repubblica, Cabral-Piatek-Kokorin: mister Italiano cala il tris di punte per conquistare l'Europa

15 aprile 2022 12:25

Maniero non ha dubbi: ''Se segnasse più gol, Gonzalez sarebbe al Barca o al Manchester City''

13 aprile 2022 16:21

Martorelli non ha dubbi: "Se la Fiorentina vuole fare salto di qualità non deve riscattare Piatek"

12 aprile 2022 20:37

Italiano deve sciogliere l'ultimo dubbio: Cabral o Piatek dal 1', il brasiliano è in vantaggio

10 aprile 2022 09:21

Verso Napoli: Cabral sta migliorando, Piatek non ancora in perfette condizioni

08 aprile 2022 09:07

Nazione, Fiorentina dubbiosa sul riscatto di Piatek. La viola potrebbe prendere Alvarez per 11 milioni

07 aprile 2022 12:17

Piatek o Cabral a Napoli? Italiano non ha ancora deciso ma il brasiliano sembra in vantaggio

07 aprile 2022 09:20

Prove di formazione per il Napoli: Amrabat regista, in avanti Piatek favorito su Cabral 

06 aprile 2022 09:33

"Piatek sbaglia gol troppo facili, ma serve fiducia. A Firenze con il pubblico contro la palla scotta"

05 aprile 2022 22:41

Nazione, Cabral avrà finalmente un'occasione con l'Empoli. Piatek è recuperato, ma partirà il brasiliano

02 aprile 2022 12:48

Piatek è guarito, rovesciata e messaggio ad Italiano: "Farò di tutto per esserci contro l'Empoli"

01 aprile 2022 22:20

Bonaventura continua a sentire dolore al ginocchio, non si allena da ormai due settimane

01 aprile 2022 19:14

Piatek si è allenato regolarmente con il resto del gruppo, il polacco a disposizione per l'Empoli

31 marzo 2022 19:05

Piatek infortunato? Macchè, la Polonia snobba i 7 punti di sutura e fa andare in panchina l'attaccante

30 marzo 2022 00:51

Pruzzo boccia Piatek: "No al riscatto. È un acquisto controproducente, meglio un giovane"

29 marzo 2022 22:41

Riganò critica Piatek: "Viene sistematicamente anticipato e di testa non becca mai una palla"

29 marzo 2022 18:26

Nazione, cambi per la Fiorentina. Dentro Dalot, Senesi, e Alvarez, fuori Milenkovic, Odriozola e Piatek

28 marzo 2022 12:32

Dalla Polonia: Piatek ai box, ma lo staff proverà a recuperarlo per martedì. Out anche Zurkowski

27 marzo 2022 22:08

Piatek stringe i denti e resiste ma sarà valutato dallo staff medico della Fiorentina

27 marzo 2022 10:14

Dalla Polonia, Piatek non rientra a Firenze: "Lotta contro il tempo: vuole esserci contro la Svezia"

26 marzo 2022 23:27

Guaio per Piatek, 7 punti di sutura alla caviglia, rischia di saltare due gare. Si prepara Cabral 

26 marzo 2022 09:22

Cabral ci prova, vuole “rubare” il posto da titolare a Piatek: obiettivo entrare nei meccanismi viola

26 marzo 2022 09:12

Piatek ha rassicurato la Fiorentina: un taglio alla caviglia con la Polonia ma niente di grave

26 marzo 2022 09:05

Giorgetti: "Senza Piatek si complica la corsa all'Europa. Toccherà a Cabral ma è un'incognita"

25 marzo 2022 22:15

Piatek si infortunia, sette punti di sutura all'altezza del tallone. Occasione per Cabral con l'Empoli?

25 marzo 2022 13:10

Baiano: "Cabral ora fatica ma poi vedrete, dote colpi di testa. Anche il primo Vlahovic era come lui"

24 marzo 2022 10:21

Bergomi elogia la Fiorentina: "Hanno bellissime trame, Piatek non è Vlahovic, ma ci sono esterni"

23 marzo 2022 21:11

Repubblica scrive: "La Fiorentina preferisce prendere Alvarez che riscattare Piatek per 15 milioni"

23 marzo 2022 12:05

TMW, ad oggi non ci sono segnali di un addio di Piatek a fine stagione. Riscatto di 15 milioni

22 marzo 2022 23:12

Riscatto Piatek? Forse troppi 15 milioni. La Fiorentina si muove per Agustin Alvarez

22 marzo 2022 09:01

Bucciantini avverte: "Piatek non può essere il centravanti titolare della Fiorentina, un buon panchinaro"

21 marzo 2022 20:49

Il calendario dei calciatori della Fiorentina impegnati nella sosta con le rispettive nazionali

21 marzo 2022 17:28

Piatek suona la carica per l'obiettivo Europa: deve segnare a Inter e Milan per il sogno

18 marzo 2022 09:06

Piatek rivela: "Mia moglie Paula mi fa sempre pressioni, se non faccio gol a casa mi mangia"

17 marzo 2022 17:45

Piatek sincero: "In area di rigore faccio sempre gol ma devo migliorare in mezzo al campo"

17 marzo 2022 15:21

Brovarone sicuro: "Sono convinto che la Fiorentina prenderà Agustin Alvarez, è un talento puro"

16 marzo 2022 19:23

Bucciantini propone: "A Torreira va fatto un contratto per farlo giocare nel nuovo stadio Franchi"

14 marzo 2022 14:13

Piatek esulta: "Nel calcio quello che conta è fare i tre punti, e noi con il Bologna ce li siamo presi"

14 marzo 2022 12:10

Cabral e Piatek per l'Europa

14 marzo 2022 12:08

Riganò bacchetta: "Esterni non segnano perchè vogliono solo la palla addosso, non attaccano spazio"

12 marzo 2022 20:56

Piatek vuole farsi garante per l’Europa. Punta al riscatto, vuole restare alla Fiorentina 

12 marzo 2022 09:47

"Vlahovic non sposta nulla. Piatek è straordinario, la Fiorentina può ancora puntare l'Europa"

11 marzo 2022 22:11

Pruzzo sicuro: "Con Piatek parti sempre in vantaggio di un gol. Certe cose ce l'hai o non ce l'hai "

11 marzo 2022 16:03

"Piatek deve fare di più. Non tiene un pallone, non lo ha mai fatto e non inizierà a farlo ora"

10 marzo 2022 21:05

Graziani bacchetta Italiano: "Se Cabral non sta bene non te lo porti in panchina, non sono nato ieri"

09 marzo 2022 14:40

Zazzaroni duro: "Cabral è molto distante da Vlahovic, ma dipende dagli obiettivi che ha la Fiorentina"

09 marzo 2022 13:36

Cabral é ancora in ritardo, ad Italiano servono giocatori pronti: sempre Piatek dal 1’

09 marzo 2022 10:04

Cor. Fiorentino: "Piatek segna ma non basta, contributo al gioco nullo. Con Vlahovic perso riferimento"

08 marzo 2022 12:35

M.Orlando: ''Piatek? Segna con continuità, ma Vlahovic dava alla squadra una maggiore fiducia''

07 marzo 2022 18:12

Sella: ''troppa sfortuna per la Fiorentina nelle ultime uscite, Piatek è un vero finalizzatore''

07 marzo 2022 17:14

Soddisfazione Zurkowski, prima volta convocato dal ct della Polonia insieme a Piatek e Dragowski

07 marzo 2022 16:53

Piatek non ci sta: "Sono arrabbiato, abbiamo perso due punti per strada. Possiamo andare in Europa"

06 marzo 2022 18:00

Italiano: "Mancano gli esterni in zona gol, devono incidere. Piatek e Cabral devono abituarsi"

06 marzo 2022 17:48

Barone: "In questi giorni abbiamo ripensato alla Juve, ma faremo vedere che sappiamo rialzarci"

06 marzo 2022 14:54

FORM.UFFICIALE, TERRACCIANO IN PORTA, IKONE' TITOLARE CON SAPONARA, GIOCA MALEH

06 marzo 2022 13:49

Probabile formazione: Dragowski dal 1'. In mezzo ballottaggio Maleh-Duncan. In attacco Piatek

06 marzo 2022 10:50

Dal centro sportivo, Piatek dovrebbe giocare ancora titolare, Venuti al posto di Odriozola domenica

04 marzo 2022 14:50

Piatek, il condigliere di amministrazione del Genoa chiarisce: ''non lo abbiamo mai cercato''

02 marzo 2022 19:08

Valcareggi: "Non capisco perchè non si fanno i complimenti a Barone. Ha portato Piatek, Ikonè e Cabral"

01 marzo 2022 13:34

Piatek: "L'Europa è un obiettivo. Non sono ancora al top, voglio guadagnarmi la conferma"

01 marzo 2022 09:18

Piatek: "Siamo arrabbiati, pronto a fare la storia domani. Abbiamo più cuore dei nostri avversari"

01 marzo 2022 09:11

FORM. UFFICIALE: IKONE, DRAGOWSKI E AMRABAT TITOLARI, FUORI BONAVENTURA E GONZALEZ

26 febbraio 2022 19:46

Piatek si schiera al fianco dell'Ucraina, e condivide la scelta della Polonia di non giocare contro la Russia

26 febbraio 2022 13:33

Fiorentina pronta a decollare, contro il Sassuolo sarà una notte speciale. Piatek passo da killer

26 febbraio 2022 09:11

Piatek si è preso subito la Fiorentina a suon di gol: stasera contro il Sassuolo di nuovo dal 1'

26 febbraio 2022 08:58

Scamacca-Berardi vs Piatek-Gonzalez: Sassuolo-Fiorentina è anche sfida in attacco

25 febbraio 2022 08:58

A Firenze è letteralmente esplosa la Piatek mania: in 6 gare 5 gol, uno ogni 77 minuti

25 febbraio 2022 08:42

Dal centro sportivo, Torreira e Piatek titolari, Ikonè e Saponara si giocano il posto di Sottil

24 febbraio 2022 18:50

Turrini: "Chi è libero e indipendente deve mettere in luce che Piatek ha segnato più di Vlahovic"

24 febbraio 2022 13:56

Bucciantini non si nasconde: "Italiano dirompente, per l'atteggiamento mi ricorda Conte e Klopp"

23 febbraio 2022 18:43

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