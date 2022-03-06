Piatek non ci sta: "Sono arrabbiato, abbiamo perso due punti per strada. Possiamo andare in Europa"

L'attaccante della Fiorentina Piatek ha parlato dopo la partita con il Verona della sua prestazione e di quella della squadra

Sentimenti contrastanti per Piatek dopo Fiorentina-Verona. La gioia per il gol ma anche la rabbia per non aver raggiunto la vittoria. Queste la parole del pistolero a DAZN:

"Secondo me oggi abbiamo perso due punti, difficile momento per noi perché abbiamo portato via solo un punto dalle ultime tre. Cosa si è inceppato? Dobbiamo lavorare in allenamento ed è anche difficile giocare ogni 3 giorni. Il Verona poi è un'ottima squadra basta vedere la classifica. Impatto positivo a Firenze? Lo speravo ma sono un po’ arrabbiato perché abbiamo lasciato due punti per strada, per noi e i tifosi ma anche per la classifica. Se possiamo andare in Europa? Sì certo"

LE PAROLE DI ITALIANO NEL POST PARTITA DI DAZN

https://www.labaroviola.com/italiano-mancano-gli-esterni-in-zona-gol-devono-incidere-piatek-e-cabral-devono-abituarsi/168020/