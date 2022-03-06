Italiano: "Mancano gli esterni in zona gol, devono incidere. Piatek e Cabral devono abituarsi"

Nel dopo partita di Fiorentina-Verona ai microfoni di DAZN ha parlato il mister della Fiorentina Vincenzo Italiano

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha commentato così l'1-1 dei suoi uomini contro il Verona al Franchi: "Il primo tempo siamo stati un po' contratti - ha detto ai microfoni di DAZN -, sapevo delle difficoltà che poteva crearci il Verona, ma dopo il vantaggio pensavo di poter gestire meglio la gara. Ci hanno messo un po' in difficoltà, ma nel secondo tempo non abbiamo concesso nulla. Paghiamo in questo momento la poca concretezza, ma ho fatto i complimenti ai ragazzi. Continuiamo a crescere e ad affrontare le altre partite con la voglia di far bene. Giochiamo, creiamo e la squadra fa sempre prestazioni. Manchiamo ancora sotto porta con gli esterni, che per me sono attaccanti veri e propri e devono incidere in zona gol. Sono convinto però che la concretezza arriverà".

E' cambiato il modo di allenare la squadra sulle vie per far gol?

"La differenza rispetto a quanto c'era Vlahovic è che venivamo da un lavoro di mesi che partiva dal ritiro e lui ora trasforma in gol qualsiasi occasione. Piatek e Cabral erano abituati soprattutto ad attaccare la profondità, io gli chiedo anche di venire a legare il gioco e partecipare alla manovra. Lo stanno facendo, ma devono abituarsi. Piatek fa gol ad ogni palla negli ultimi metri, Cabral deve smaltire ancora qualche problemino fisico. Arriveranno anche loro a lavorare per bene". Lo riporta Tuttomercatoweb.com

I TIFOSI DELLA FIORENTINA AL FIANCO DI VENUTI

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