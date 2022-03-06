"Forza Lollo siamo con te" poi la Fiesole canta "Lorenzo uno di noi". L'omaggio per Venuti

L'affetto e la vicinanza della Curva Fiesole nei confronti di Lorenzo Venuti dopo l'errore che è costato il pareggio contro la Juventus

Dopo le lacrime in seguito allo sfortunato autogol contro la Juventus, la Curva Fiesole durante il primo tempo di Fiorentina-Verona ha dedicato uno striscione a Lorenzo Venuti, ragazzo fiorentino e tifoso viola che patito particolarmente in questi giorni: "Forza Lollo siamo con te" accompagnato dal coro "Lorenzo uno di noi" e "Lorenzo Venuti". Un bel modo di dimostrare vicinanza e affetto dopo l'errore costato caro alla Fiorentina in Coppa Italia.

CASSANO ATTACCA ALLEGRI

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