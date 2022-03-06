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"Forza Lollo siamo con te" poi la Fiesole canta "Lorenzo uno di noi". L'omaggio per Venuti

L'affetto e la vicinanza della Curva Fiesole nei confronti di Lorenzo Venuti dopo l'errore che è costato il pareggio contro la Juventus

A cura di Flavio Ognissanti
06 marzo 2022 16:01
"Forza Lollo siamo con te" poi la Fiesole canta "Lorenzo uno di noi". L'omaggio per Venuti -
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"Forza Lollo siamo con te" poi la Fiesole canta "Lorenzo uno di noi". L'omaggio per Venuti

Dopo le lacrime in seguito allo sfortunato autogol contro la Juventus, la Curva Fiesole durante il primo tempo di Fiorentina-Verona ha dedicato uno striscione a Lorenzo Venuti, ragazzo fiorentino e tifoso viola che patito particolarmente in questi giorni: "Forza Lollo siamo con te" accompagnato dal coro "Lorenzo uno di noi" e "Lorenzo Venuti". Un bel modo di dimostrare vicinanza e affetto dopo l'errore costato caro alla Fiorentina in Coppa Italia.

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