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Notizie Venuti Fiorentina

Il Lecce ufficializza la cessione dell'ex terzino della Fiorentina Venuti alla Sampdoria in Serie B

18 luglio 2024 12:52

Da titolare nella Fiorentina alla Serie B: dopo il Lecce, Venuti ripartirà dalla Sampdoria di Pirlo

16 luglio 2024 13:04

Disastro Venuti, toglie la salvezza al Lecce per un fallo di mano all'ultimo minuto. Rigore e pareggio

27 aprile 2024 17:13

Querelle Venuti-Pioli in Milan-Lecce per il terzo gol dei rossoneri con avversario a terra

06 aprile 2024 21:09

Venuti al Viola Park: "Nonostante tutto eccomi qua Joe, grazie per quello che hai fatto per la Fiorentina"

20 marzo 2024 13:09

Probabile formazione Lecce: Venuti dalla panchina, Strefezza falso nueve, Almqvist confermato

27 agosto 2023 15:02

Corriere Fiorentino: "Venuti, l'ex con il cuore viola spezzato con risentimento verso la società"

27 agosto 2023 09:43

Avvio sfortunato per Venuti a Lecce: l'ex Fiorentina si è lussato la spalla sinistra

31 luglio 2023 17:30

Venuti: "A Firenze ho guadagnato dal niente 100 presenze. Mi hanno fatto maturare da uomo e calciatore"

19 luglio 2023 17:00

TMW, il Lecce vuole prendere Venuti a parametro zero. In questi giorni contatti per chiudere

10 luglio 2023 12:34

Venuti punge: "Rinnovo? Promesse non mantenute. Ammetto, non facile concludere l'anno"

06 luglio 2023 09:52

TMW, Torino rivoluziona la fascia destra: si pensa a Venuti e trattativa per Bellanova

22 giugno 2023 18:38

Venuti-Fiorentina all’addio: il difensore potrebbe andare in Spagna, c’è l’Espanyol 

04 giugno 2023 09:13

Venuti: "Maglia della Fiorentina una seconda palla. Vincere la Conference sarebbe la chiusura perfetta"

03 giugno 2023 00:16

Probabile formazione: Cerofolini in porta, Venuti e Terzic con Quarta-Igor. Cabral dal 1’

02 giugno 2023 08:49

L'addio di Venuti: "Non tutte le favole hanno lieto fine. Io ho vinto perchè sono fiorentino e uno di voi"

28 maggio 2023 15:11

Ultima per Venuti al Franchi, il saluto della Fiesole: "Fieri di te, Lollo per sempre uno di noi"

27 maggio 2023 20:25

Venuti potrebbe andare al Genoa. Domani la sua ultima partita a Firenze con la maglia della Fiorentina

26 maggio 2023 13:06

Dal centro sportivo, Cerofolini tra i pali, a destra Venuti e Duncan in mediana. Chance per Jovic

20 maggio 2023 19:44

Venuti il primo ad accorgersi dell'arresto cardiaco del tifoso della Fiorentina, gli ha salvato la vita

19 maggio 2023 20:35

Venuti non convocato contro il Monza a causa di un attacco febbrile, al suo posto Kayode

22 aprile 2023 18:40

Bocci su Venuti: "Fa sempre stesso errore, cose che insegnano a scuola calcio. Ieri come con l'Inter"

21 aprile 2023 18:25

Repubblica massacra Venuti: “4,5 in pagella, peggiore in campo. In sofferenza perenne”

21 aprile 2023 08:48

Nazione, Kayode-Pierozzi sono il post Venuti: Firenze la culla dei baby campioni in rampa di lancio

16 aprile 2023 10:24

Nazione, Venuti verso l'addio, lascerà la Fiorentina a parametro zero: niente rinnovo già deciso

16 aprile 2023 10:00

TMW, Venuti è stato contattato dal Betis, potrebbe andare in Spagna dopo l'addio alla Fiorentina

13 marzo 2023 12:59

Rafaela Pimenta e il cugino Vincenzo si dividono l'impero Raiola. Venuti e Bonaventura con il cugino

07 marzo 2023 22:21

Nazione: "Ranieri-Venuti la rivincita degli esclusi: prima promossi, poi bocciati poi ora chance dal 1'"

22 febbraio 2023 09:24

Bucchioni: "Basta Venuti, è fuori dal progetto Fiorentina ed ha giocato. Ikonè non salta un uomo"

19 febbraio 2023 18:48

Bonucci e la giustizia divina, dopo il "Stai seduto" gridato a Venuti, contro il Nantes si è alzato lui...

17 febbraio 2023 19:24

Dal centro sportivo: Venuti è l'unico assente dall'allenamento prima della partenza per Braga

15 febbraio 2023 11:03

VIDEO, Bonucci grida contro Venuti dopo il gol annullato alla Fiorentina: "Stai seduto Venuti"

13 febbraio 2023 17:23

Venuti: "I fischi dei tifosi lasciano amarezza perchè l'atteggiamento della squadra è stato giusto"

21 gennaio 2023 23:48

Nazione, Venuti forse resta fino a fine stagione: Espanyol, Lecce, Empoli e Salernitana su di lui

15 gennaio 2023 10:33

Venuti non vuole l'Empoli, potrebbe restare a Firenze fino a giugno. Lo vuole anche la Salernitana

09 gennaio 2023 22:37

Nazione, Venuti non convinto di lasciare subito la Fiorentina: c'è l'Empoli su di lui

09 gennaio 2023 09:44

Nazione, Venuti all'Empoli? Discorso che forse verrà affrontato a metà della prossima settimana

07 gennaio 2023 09:26

Pedullà: "Fiorentina valuta offerte per Nico. Occhio a Boga. Pressing Empoli su Venuti. Errore Gollini"

03 gennaio 2023 16:07

Agenti di Terzic, Bonaventura e Venuti incontrano Fiorentina: si attendono novità su rinnovi e partenze

03 gennaio 2023 13:59

Form. ufficiale Fiorentina: C'è Venuti a destra, Bianco in regia e Cabral completa il tridente d'attacco

30 dicembre 2022 12:14

Da Salerno, Venuti convince solo da svincolato per l'estate, non è prima scelta per la Salernitana

28 dicembre 2022 19:14

Nazione, Venuti-Fiorentina sarà addio, niente rinnovo. I viola aprono alla sua cessione già a gennaio

27 dicembre 2022 08:39

Cor. Fio., la Fiorentina comunica a Venuti che il contratto non verrà rinnovato, probabile addio subito

22 dicembre 2022 13:11

Cor. Sport, la Fiorentina scarica Venuti, il contratto non verrà rinnovato. Il vice Dodò sarà Pierozzi

21 dicembre 2022 12:48

Corriere dello Sport, Bonaventura rinnoverà con la Fiorentina. Venuti non avrà un nuovo contratto 

21 dicembre 2022 09:42

Gazzetta, non solo Benassi, Zurkowski, Gollini e Maleh, alle uscite si aggiunge Venuti

20 dicembre 2022 09:41

Dal Centro Sportivo: differenziato per l'acciaccato Venuti. Zurkowski a Firenze tra giovedì e venerdì

06 dicembre 2022 16:33

Festa di Natale della Fiorentina con Montezemolo: presenti Italiano, Venuti e Biraghi

03 dicembre 2022 00:22

Tanti giocatori della Fiorentina in scadenza: Venuti vuole restare, rebus Biraghi, c'è anche Kouamè

30 novembre 2022 09:49

Da Salerno, contatti per Zurkowski: prestito con diritto di riscatto. Fiorentina vuole inserire Venuti

23 novembre 2022 18:46

Da Salerno, Venuti è il primo nome per sostituire Mazzocchi. Avviati i contatti con la Fiorentina

23 novembre 2022 16:25

CorFio, Bonaventura-Fiorentina è quasi fatta per il rinnovo. Saponara e Venuti? Riflessioni in corso

23 novembre 2022 08:50

Ferrara triste: "L'arbitraggio ha lasciato a desiderare, ma la Fiorentina non può sprecare così tanto"

14 novembre 2022 12:56

Ugo Conti incredulo su Venuti: "Ti insegnano a scuola calcio a non fare l'errore che ha fatto con l'Inter"

12 novembre 2022 15:34

L’appello di Viviano: “Venuti uno di noi, mi dà fastidio come viene trattato. Ora sosteniamolo”

26 ottobre 2022 08:53

Bonaventura, parole che sono uno schiaffo al mercato. Venuti, per il bene di tutti, vada via a gennaio

23 ottobre 2022 23:54

Non è sfiga, amiamo farci male da soli. Non si può prendere un gol così. Inizio di stagione maledetto

23 ottobre 2022 01:33

Venuti: “Firenze si aspetta tanto perché siamo stati bravi noi. I fischi come uno stimolo”

12 ottobre 2022 23:25

Venuti: "Il gruppo è unito, le critiche che vogliono la distruzione devono essere messe da parte"

12 ottobre 2022 14:00

Probabile formazione: Gonzalez ancora dalla panchina. Venuti insidia Terzic, nel tridente torna Ikone

10 ottobre 2022 09:07

Corriere dello Sport, rinnovo Venuti in stand by. Saponara a Bonaventura? Discorsi approfonditi a fine stagione

09 ottobre 2022 09:10

Venuti guarda Muriel, Biraghi si perde Lookman. Ecco come l'Atalanta ha fatto gol alla Fiorentina

03 ottobre 2022 13:32

Perché? Cosa vi è successo? Perché ci state facendo questo? Basta

15 settembre 2022 23:20

Nazione, Venuti intoccabile a causa del ko di Dodó che resterà fuori un mese

15 settembre 2022 08:50

Venuti: "Rispettiamo il Basaksehir, ma sappiamo quanto siamo forti. Dobbiamo fare lo step mentale"

14 settembre 2022 19:58

Nazione, Gollini tra i pali, Venuti titolare, Cabral può partire dal 1’. Da valutare Sottil 

13 settembre 2022 09:14

TMW, la Fiorentina vuole rinnovare il contratto a Venuti, il suo contratto scade a giugno

12 settembre 2022 12:56

Venuti, mi ricordi Tomovic. Saponara troppo macchinoso. Italiano troppo turnover. Cambi tardivi

31 agosto 2022 22:15

Corriere dello Sport, la Fiorentina apre i colloqui con Venuti per il rinnovo

28 agosto 2022 09:31

Si, il settimo posto in Italia vale più del quarto in Olanda, giusto Sadilek? Jans, dove è il tuo inferno?

26 agosto 2022 01:15

CorSport, nove cambi in vista del Twente: torna Igor. Cabral e Venuti in pole per una maglia dal 1'

24 agosto 2022 13:32

La Nazione, Dodò non al 100%: con la Cremonese può partire fuori. Aperto il ballottaggio con Venuti

10 agosto 2022 15:21

Nazione, Gonzalez c’è, Duncan anche. Dodo non è ancora al top, domenica potrebbe giocare Venuti

10 agosto 2022 09:03

Corriere Fiorentino, Dodò lavora in gruppo, può partire dal 1’ contro la Cremonese. Venuti si allena ancora a parte

29 luglio 2022 08:13

Venuti: "Un orgoglio essere in Europa con la Fiorentina. Mai pensato di andarmene, Dodô sarà uno stimolo"

19 luglio 2022 14:34

Venuti: "Fiorentina, lasciati trasportare da questo entusiasmo. Vogliamo obiettivi sempre più importanti"

16 luglio 2022 22:33

TMW, futuro in Premier League per Venuti? Sondaggio Bournemouth per il terzino della Fiorentina

16 giugno 2022 18:05

Venuti: "Soddisfatto del mio rendimento, migliorato grazie ad Odriozola. Italiano ha reso tutti partecipi "

26 maggio 2022 22:15

Radio Bruno, Italiano sceglie Amrabat al posto di Torreira per la Juventus. Titolare anche Odriozola

20 maggio 2022 20:15

Repubblica, Odriozola ancora out contro la Juventus. La sua storia nella Fiorentina è già finita?

18 maggio 2022 12:10

Non potete fare sempre questo. Vi esaltate con le grandi e vi annullate con le squadrette. Spettacolo deprimente

16 maggio 2022 22:15

Grassia non ha dubbi: "Venuti e Sottil non sono all'altezza di giocare nella Fiorentina"

11 maggio 2022 21:46

Venuti esulta dopo la vittoria: "Con determinazione e con la nostra identità. Avanti tutta"

10 maggio 2022 10:20

Italiano difende Venuti: "Con questi social è uno schifo, ci fa male essere infamati, diamo l'anima"

07 maggio 2022 16:26

La ragazza di Musso, minacciata come quella di Venuti, si sfoga: "Menomale che Bergamo era sicura"

05 maggio 2022 12:57

Venuti: “Insulti? Oltrepassata la decenza. Sui social servirebbe una patente di civiltà”

05 maggio 2022 08:53

Tifosi viola sotto casa di Venuti per sostenerlo e lui scrive: "Questi soni i fiorentini"

04 maggio 2022 22:39

Amoruso: "Venuti non è adatto per il gioco di Italiano. 15 gol subiti arrivano da nostri errori"

03 maggio 2022 20:17

Lady Venuti: "Il padre di Lorenzo è molto malato, logico che offese del genere lo colpiscano nel vivo"

03 maggio 2022 17:50

Parla la fidanzata di Venuti: "Andremo per vie legali, eviterò di tornare allo stadio, offese non aiutano"

03 maggio 2022 11:09

Venuti arrabbiato: "Criticate il calciatore ma insulti inerenti alla morte, a tumori e cancri, non ci sto"

02 maggio 2022 14:49

Comunicato Fiorentina: "Siamo vicini a Venuti per gli inqualificabili insulti ricevuti via social"

02 maggio 2022 13:48

Bestemmie e offese a Venuti e fidanzata: "Speriamo muoia, hai il cancro" "Napoletana di mer**"

02 maggio 2022 11:54

In piena corsa Europa. Oggi però persa un’occasione. Arechi campo maledetto

24 aprile 2022 19:25

Probabile formazione: Milenkovic out c’è Quarta, ballottaggio Venuti-Odriozola. Scelte obbligate 

24 aprile 2022 09:18

Venuti orgoglioso di Firenze e della sua Fiorentina: "A testa altissima". La storia su Instagram

21 aprile 2022 20:54

Venuti: "Fa male, ma sono orgoglioso della squadra. Messo alle corde la Juventus: mancato solo il gol"

21 aprile 2022 00:23

Venuti ai piccoli tifosi della Fiorentina: "Grazie per questi pensieri per il mio compleanno"

18 aprile 2022 09:33

Nazione, Odriozola sta bene ed è recuperato, ma Italiano non vuole rischiarlo. Al suo posto Venuti

16 aprile 2022 13:19

Dal centro sportivo, Odriozola si allena sempre a parte, contro il Bologna dovrebbe toccare a Venuti

10 marzo 2022 14:58

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