Notizie Venuti Fiorentina

Il Lecce ufficializza la cessione dell'ex terzino della Fiorentina Venuti alla Sampdoria in Serie B
18 luglio 2024 12:52
Da titolare nella Fiorentina alla Serie B: dopo il Lecce, Venuti ripartirà dalla Sampdoria di Pirlo
16 luglio 2024 13:04
Disastro Venuti, toglie la salvezza al Lecce per un fallo di mano all'ultimo minuto. Rigore e pareggio
27 aprile 2024 17:13
Querelle Venuti-Pioli in Milan-Lecce per il terzo gol dei rossoneri con avversario a terra
06 aprile 2024 21:09
Venuti al Viola Park: "Nonostante tutto eccomi qua Joe, grazie per quello che hai fatto per la Fiorentina"
20 marzo 2024 13:09
Probabile formazione Lecce: Venuti dalla panchina, Strefezza falso nueve, Almqvist confermato
27 agosto 2023 15:02
Corriere Fiorentino: "Venuti, l'ex con il cuore viola spezzato con risentimento verso la società"
27 agosto 2023 09:43
Avvio sfortunato per Venuti a Lecce: l'ex Fiorentina si è lussato la spalla sinistra
31 luglio 2023 17:30
Venuti: "A Firenze ho guadagnato dal niente 100 presenze. Mi hanno fatto maturare da uomo e calciatore"
19 luglio 2023 17:00
TMW, il Lecce vuole prendere Venuti a parametro zero. In questi giorni contatti per chiudere
10 luglio 2023 12:34
Venuti punge: "Rinnovo? Promesse non mantenute. Ammetto, non facile concludere l'anno"
06 luglio 2023 09:52
TMW, Torino rivoluziona la fascia destra: si pensa a Venuti e trattativa per Bellanova
22 giugno 2023 18:38
Venuti-Fiorentina all’addio: il difensore potrebbe andare in Spagna, c’è l’Espanyol
04 giugno 2023 09:13
Venuti: "Maglia della Fiorentina una seconda palla. Vincere la Conference sarebbe la chiusura perfetta"
03 giugno 2023 00:16
Probabile formazione: Cerofolini in porta, Venuti e Terzic con Quarta-Igor. Cabral dal 1’
02 giugno 2023 08:49
L'addio di Venuti: "Non tutte le favole hanno lieto fine. Io ho vinto perchè sono fiorentino e uno di voi"
28 maggio 2023 15:11
Ultima per Venuti al Franchi, il saluto della Fiesole: "Fieri di te, Lollo per sempre uno di noi"
27 maggio 2023 20:25
Venuti potrebbe andare al Genoa. Domani la sua ultima partita a Firenze con la maglia della Fiorentina
26 maggio 2023 13:06
Dal centro sportivo, Cerofolini tra i pali, a destra Venuti e Duncan in mediana. Chance per Jovic
20 maggio 2023 19:44
Venuti il primo ad accorgersi dell'arresto cardiaco del tifoso della Fiorentina, gli ha salvato la vita
19 maggio 2023 20:35
Venuti non convocato contro il Monza a causa di un attacco febbrile, al suo posto Kayode
22 aprile 2023 18:40
Bocci su Venuti: "Fa sempre stesso errore, cose che insegnano a scuola calcio. Ieri come con l'Inter"
21 aprile 2023 18:25
Repubblica massacra Venuti: “4,5 in pagella, peggiore in campo. In sofferenza perenne”
21 aprile 2023 08:48
Nazione, Kayode-Pierozzi sono il post Venuti: Firenze la culla dei baby campioni in rampa di lancio
16 aprile 2023 10:24
Nazione, Venuti verso l'addio, lascerà la Fiorentina a parametro zero: niente rinnovo già deciso
16 aprile 2023 10:00
TMW, Venuti è stato contattato dal Betis, potrebbe andare in Spagna dopo l'addio alla Fiorentina
13 marzo 2023 12:59
Rafaela Pimenta e il cugino Vincenzo si dividono l'impero Raiola. Venuti e Bonaventura con il cugino
07 marzo 2023 22:21
Nazione: "Ranieri-Venuti la rivincita degli esclusi: prima promossi, poi bocciati poi ora chance dal 1'"
22 febbraio 2023 09:24
Bucchioni: "Basta Venuti, è fuori dal progetto Fiorentina ed ha giocato. Ikonè non salta un uomo"
19 febbraio 2023 18:48
Bonucci e la giustizia divina, dopo il "Stai seduto" gridato a Venuti, contro il Nantes si è alzato lui...
17 febbraio 2023 19:24
Dal centro sportivo: Venuti è l'unico assente dall'allenamento prima della partenza per Braga
15 febbraio 2023 11:03
VIDEO, Bonucci grida contro Venuti dopo il gol annullato alla Fiorentina: "Stai seduto Venuti"
13 febbraio 2023 17:23
Venuti: "I fischi dei tifosi lasciano amarezza perchè l'atteggiamento della squadra è stato giusto"
21 gennaio 2023 23:48
Nazione, Venuti forse resta fino a fine stagione: Espanyol, Lecce, Empoli e Salernitana su di lui
15 gennaio 2023 10:33
Venuti non vuole l'Empoli, potrebbe restare a Firenze fino a giugno. Lo vuole anche la Salernitana
09 gennaio 2023 22:37
Nazione, Venuti non convinto di lasciare subito la Fiorentina: c'è l'Empoli su di lui
09 gennaio 2023 09:44
Nazione, Venuti all'Empoli? Discorso che forse verrà affrontato a metà della prossima settimana
07 gennaio 2023 09:26
Pedullà: "Fiorentina valuta offerte per Nico. Occhio a Boga. Pressing Empoli su Venuti. Errore Gollini"
03 gennaio 2023 16:07
Agenti di Terzic, Bonaventura e Venuti incontrano Fiorentina: si attendono novità su rinnovi e partenze
03 gennaio 2023 13:59
Form. ufficiale Fiorentina: C'è Venuti a destra, Bianco in regia e Cabral completa il tridente d'attacco
30 dicembre 2022 12:14
Da Salerno, Venuti convince solo da svincolato per l'estate, non è prima scelta per la Salernitana
28 dicembre 2022 19:14
Nazione, Venuti-Fiorentina sarà addio, niente rinnovo. I viola aprono alla sua cessione già a gennaio
27 dicembre 2022 08:39
Cor. Fio., la Fiorentina comunica a Venuti che il contratto non verrà rinnovato, probabile addio subito
22 dicembre 2022 13:11
Cor. Sport, la Fiorentina scarica Venuti, il contratto non verrà rinnovato. Il vice Dodò sarà Pierozzi
21 dicembre 2022 12:48
Corriere dello Sport, Bonaventura rinnoverà con la Fiorentina. Venuti non avrà un nuovo contratto
21 dicembre 2022 09:42
Gazzetta, non solo Benassi, Zurkowski, Gollini e Maleh, alle uscite si aggiunge Venuti
20 dicembre 2022 09:41
Dal Centro Sportivo: differenziato per l'acciaccato Venuti. Zurkowski a Firenze tra giovedì e venerdì
06 dicembre 2022 16:33
Festa di Natale della Fiorentina con Montezemolo: presenti Italiano, Venuti e Biraghi
03 dicembre 2022 00:22
Tanti giocatori della Fiorentina in scadenza: Venuti vuole restare, rebus Biraghi, c'è anche Kouamè
30 novembre 2022 09:49
Da Salerno, contatti per Zurkowski: prestito con diritto di riscatto. Fiorentina vuole inserire Venuti
23 novembre 2022 18:46
Da Salerno, Venuti è il primo nome per sostituire Mazzocchi. Avviati i contatti con la Fiorentina
23 novembre 2022 16:25
CorFio, Bonaventura-Fiorentina è quasi fatta per il rinnovo. Saponara e Venuti? Riflessioni in corso
23 novembre 2022 08:50
Ferrara triste: "L'arbitraggio ha lasciato a desiderare, ma la Fiorentina non può sprecare così tanto"
14 novembre 2022 12:56
Ugo Conti incredulo su Venuti: "Ti insegnano a scuola calcio a non fare l'errore che ha fatto con l'Inter"
12 novembre 2022 15:34
L’appello di Viviano: “Venuti uno di noi, mi dà fastidio come viene trattato. Ora sosteniamolo”
26 ottobre 2022 08:53
Bonaventura, parole che sono uno schiaffo al mercato. Venuti, per il bene di tutti, vada via a gennaio
23 ottobre 2022 23:54
Non è sfiga, amiamo farci male da soli. Non si può prendere un gol così. Inizio di stagione maledetto
23 ottobre 2022 01:33
Venuti: “Firenze si aspetta tanto perché siamo stati bravi noi. I fischi come uno stimolo”
12 ottobre 2022 23:25
Venuti: "Il gruppo è unito, le critiche che vogliono la distruzione devono essere messe da parte"
12 ottobre 2022 14:00
Probabile formazione: Gonzalez ancora dalla panchina. Venuti insidia Terzic, nel tridente torna Ikone
10 ottobre 2022 09:07
Corriere dello Sport, rinnovo Venuti in stand by. Saponara a Bonaventura? Discorsi approfonditi a fine stagione
09 ottobre 2022 09:10
Venuti guarda Muriel, Biraghi si perde Lookman. Ecco come l'Atalanta ha fatto gol alla Fiorentina
03 ottobre 2022 13:32
Perché? Cosa vi è successo? Perché ci state facendo questo? Basta
15 settembre 2022 23:20
Nazione, Venuti intoccabile a causa del ko di Dodó che resterà fuori un mese
15 settembre 2022 08:50
Venuti: "Rispettiamo il Basaksehir, ma sappiamo quanto siamo forti. Dobbiamo fare lo step mentale"
14 settembre 2022 19:58
Nazione, Gollini tra i pali, Venuti titolare, Cabral può partire dal 1’. Da valutare Sottil
13 settembre 2022 09:14
TMW, la Fiorentina vuole rinnovare il contratto a Venuti, il suo contratto scade a giugno
12 settembre 2022 12:56
Venuti, mi ricordi Tomovic. Saponara troppo macchinoso. Italiano troppo turnover. Cambi tardivi
31 agosto 2022 22:15
Corriere dello Sport, la Fiorentina apre i colloqui con Venuti per il rinnovo
28 agosto 2022 09:31
Si, il settimo posto in Italia vale più del quarto in Olanda, giusto Sadilek? Jans, dove è il tuo inferno?
26 agosto 2022 01:15
CorSport, nove cambi in vista del Twente: torna Igor. Cabral e Venuti in pole per una maglia dal 1'
24 agosto 2022 13:32
La Nazione, Dodò non al 100%: con la Cremonese può partire fuori. Aperto il ballottaggio con Venuti
10 agosto 2022 15:21
Nazione, Gonzalez c’è, Duncan anche. Dodo non è ancora al top, domenica potrebbe giocare Venuti
10 agosto 2022 09:03
Corriere Fiorentino, Dodò lavora in gruppo, può partire dal 1’ contro la Cremonese. Venuti si allena ancora a parte
29 luglio 2022 08:13
Venuti: "Un orgoglio essere in Europa con la Fiorentina. Mai pensato di andarmene, Dodô sarà uno stimolo"
19 luglio 2022 14:34
Venuti: "Fiorentina, lasciati trasportare da questo entusiasmo. Vogliamo obiettivi sempre più importanti"
16 luglio 2022 22:33
TMW, futuro in Premier League per Venuti? Sondaggio Bournemouth per il terzino della Fiorentina
16 giugno 2022 18:05
Venuti: "Soddisfatto del mio rendimento, migliorato grazie ad Odriozola. Italiano ha reso tutti partecipi "
26 maggio 2022 22:15
Radio Bruno, Italiano sceglie Amrabat al posto di Torreira per la Juventus. Titolare anche Odriozola
20 maggio 2022 20:15
Repubblica, Odriozola ancora out contro la Juventus. La sua storia nella Fiorentina è già finita?
18 maggio 2022 12:10
Non potete fare sempre questo. Vi esaltate con le grandi e vi annullate con le squadrette. Spettacolo deprimente
16 maggio 2022 22:15
Grassia non ha dubbi: "Venuti e Sottil non sono all'altezza di giocare nella Fiorentina"
11 maggio 2022 21:46
Venuti esulta dopo la vittoria: "Con determinazione e con la nostra identità. Avanti tutta"
10 maggio 2022 10:20
Italiano difende Venuti: "Con questi social è uno schifo, ci fa male essere infamati, diamo l'anima"
07 maggio 2022 16:26
La ragazza di Musso, minacciata come quella di Venuti, si sfoga: "Menomale che Bergamo era sicura"
05 maggio 2022 12:57
Venuti: “Insulti? Oltrepassata la decenza. Sui social servirebbe una patente di civiltà”
05 maggio 2022 08:53
Tifosi viola sotto casa di Venuti per sostenerlo e lui scrive: "Questi soni i fiorentini"
04 maggio 2022 22:39
Amoruso: "Venuti non è adatto per il gioco di Italiano. 15 gol subiti arrivano da nostri errori"
03 maggio 2022 20:17
Lady Venuti: "Il padre di Lorenzo è molto malato, logico che offese del genere lo colpiscano nel vivo"
03 maggio 2022 17:50
Parla la fidanzata di Venuti: "Andremo per vie legali, eviterò di tornare allo stadio, offese non aiutano"
03 maggio 2022 11:09
Venuti arrabbiato: "Criticate il calciatore ma insulti inerenti alla morte, a tumori e cancri, non ci sto"
02 maggio 2022 14:49
Comunicato Fiorentina: "Siamo vicini a Venuti per gli inqualificabili insulti ricevuti via social"
02 maggio 2022 13:48
Bestemmie e offese a Venuti e fidanzata: "Speriamo muoia, hai il cancro" "Napoletana di mer**"
02 maggio 2022 11:54
In piena corsa Europa. Oggi però persa un’occasione. Arechi campo maledetto
24 aprile 2022 19:25
Probabile formazione: Milenkovic out c’è Quarta, ballottaggio Venuti-Odriozola. Scelte obbligate
24 aprile 2022 09:18
Venuti orgoglioso di Firenze e della sua Fiorentina: "A testa altissima". La storia su Instagram
21 aprile 2022 20:54
Venuti: "Fa male, ma sono orgoglioso della squadra. Messo alle corde la Juventus: mancato solo il gol"
21 aprile 2022 00:23
Venuti ai piccoli tifosi della Fiorentina: "Grazie per questi pensieri per il mio compleanno"
18 aprile 2022 09:33
Nazione, Odriozola sta bene ed è recuperato, ma Italiano non vuole rischiarlo. Al suo posto Venuti
16 aprile 2022 13:19
Dal centro sportivo, Odriozola si allena sempre a parte, contro il Bologna dovrebbe toccare a Venuti
10 marzo 2022 14:58
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