Disastro Venuti, toglie la salvezza al Lecce per un fallo di mano all’ultimo minuto. Rigore e pareggio

Al minuto 92 di Lecce-Monza la squadra salentina era praticamente salva, gol di Kristovic e salvezza raggiunta perchè con la vittoria sarebbero stati 38 punti e quindi si sarebbe potuta festeggiare la salvezza a 4 giornate dal termine del campionato. Ma al minuto 95, pallone lanciato in area dal Monza, Venuti salta scoordinato, di spalle rispetto alla palla e la tocca di braccio: rigore per il Monza, gol di Pessina e gara che torna sul pareggio all’ultimo secondo della partita. L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Venuti non può dirsi proprio fortunato, il suo intervento ha tolto la gioia alla squadra allenata da Gotti e a tutto il popolo leccese che era ad un passo dalla salvezza.

