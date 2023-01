Agenti di Terzic, Bonaventura e Venuti incontrano Fiorentina: si attendono novità su rinnovi e partenze

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno arrivano notizie dal Centro Sportivo Davide Astori dove stamattina i dirigenti della Fiorentina hanno ricevuto la visita di alcuni procuratori di giocatori Viola. Stiamo parlando di Nikola Kolarov, che ha come assistito Terzic, e Vincenzo Raiola che, invece, segue Bonaventura e Venuti: per il terzino serbo ci sono offerte arrivate dall’Italia, su tutte Bologna e Sampdoria, mentre Bonaventura è prossimo al rinnovo per un altro anno con la Fiorentina. Per quanto riguarda Venuti, come è stato riportato nelle scorse settimane, c’è stata una frenata sul fronte rinnovo e si valutano nuove situazioni.

IL PUNTO DI VISTA DI CAPPELLINI SUL MERCATO DELLA FIORENTINA