Notizie Bonaventura Fiorentina

Bonaventura: "La Fiorentina si salverà ma non credo che possa vincere la Conference League"
01 aprile 2026 22:08
Bonaventura si ritira e la Fiorentina lo saluta sui social: “Una carriera da ricordare, congratulazioni Jack”
06 marzo 2026 11:43
Bonaventura: "A Firenze sono cresciuto. Italiano tra gli allenatori che mi hanno dato di più"
06 marzo 2026 10:33
Bonaventura si ritira: "Non sento più il fuoco dentro. Fiorentina e Atalanta mi hanno fatto crescere tanto"
05 marzo 2026 19:42
Calciomercato.com: "Bonaventura si allena in attesa della chiamata giusta, l'ex viola può tornare in serie A"
18 febbraio 2026 22:22
Bonaventura piange Commisso: “Da te ho imparato molto, anche sul modo di stare al mondo”
17 gennaio 2026 12:14
Ritrovo tra ex Fiorentina in Arabia: Bonaventura riabbraccia Italiano ed il suo staff
17 dicembre 2025 19:33
Inter-Fiorentina: 190 incontri con 51 vittorie viola, l' ultima a San Siro nel 2023 con goal di Bonaventura
28 ottobre 2025 10:21
Da Franchi a Riad: Adli pronto a raccogliere l’eredità di Bonaventura anche all’Al-Shabab
06 settembre 2025 22:21
Bonaventura: "Addio alla Fiorentina? Scelta giusta, ero esausto. La Fiorentina di oggi è più forte"
23 gennaio 2025 09:51
Bonaventura: “Atene? Troppo sicuri di vincere. Con Italiano grande rapporto, ha migliorato la Fiorentina. Squadra di oggi più forte"
23 gennaio 2025 09:46
Il processo Prisma sullo sfondo, nel frattempo Nedved è un nuovo dirigente dell'Al Shabab
08 gennaio 2025 22:32
Terim riparte dall'Arabia Saudita: l'ex Imperatore allenerà l'Al-Shabab di Bonaventura
26 dicembre 2024 17:30
Nazione: “Da Nzola a Nico, quante partenze flop! Altro che rimpianti per la Fiorentina”
15 novembre 2024 09:39
Bonaventura: "Eravamo quarti con Vlahovic, è stato venduto e non è arrivato nessun finalizzatore"
12 novembre 2024 17:59
Gazzetta elogia Adli: “Ora è al top, la Fiorentina ha trovato l’erede di Bonaventura”
17 ottobre 2024 08:54
Raiola: "Bonaventura colpito da Riyad e dalle parole di Teti (DS Al-Shabab) dopo la Supercoppa Italiana"
02 ottobre 2024 15:27
Bonaventura subito decisivo in Arabia: gol e assist nella vittoria dell'Al-Shabab in coppa
25 settembre 2024 18:41
Raiola: "A Riad per la Supercoppa con la Fiorentina Bonaventura ha conosciuto il ds dell'Al-Shabab"
24 settembre 2024 11:34
Bonaventura lo sceicco: il fantasista italiano in abbigliamento saudita alla festa dell'Al Shabab
21 settembre 2024 14:20
Dopo la Fiorentina, Bonaventura lascia la Serie A e vola in Arabia: ha firmato con l'Al Shabab
05 agosto 2024 14:17
TMW sicuro: "Bonaventura vola in Arabia, accordo annuale da 4 milioni di euro netti con l'Al Shabab"
27 luglio 2024 11:38
TMW riporta: "Bonaventura all'Al Shabab si stanno limando gli ultimi dettagli prima della fumata bianca"
26 luglio 2024 13:19
lo aveva anticipato alle Iene, il futuro di Jack Bonaventura sarà il campionato arabo
24 luglio 2024 22:23
La Gazzetta scrive: "Il Como cerca il colpo a parametro zero ed è in pole per Jack Bonaventura"
19 luglio 2024 15:49
Bonaventura ritrova il Gallo? Secondo alcune indiscrezioni è fatta per il suo passaggio al Como
17 luglio 2024 23:01
Sportitalia riporta: "Oltre Castrovilli, anche Bonaventura è stato proposto alla Lazio per portare esperienza alla rosa"
17 luglio 2024 11:57
Capello: "Bene Kean alla Fiorentina, Bonaventura potrebbe mancare. Gudmundsson grosso sì"
14 luglio 2024 09:50
Sabatini sicuro: "Kean è un po' esuberante, gli serve continuità. Il destino della Fiorentina dipende dai suoi gol"
10 luglio 2024 17:00
TMW rivela: "Il mancato rinnovo di Bonaventura una scelta di Palladino. Su di lui Torino, Genoa e Como"
09 luglio 2024 18:07
Pedullà: "Per Bonaventura c'è il Torino, ai granata proposto anche Castrovilli"
08 luglio 2024 23:15
Bonaventura acquista una pagina su La Nazione per salutare un'ultima volta Firenze e i fiorentini
07 luglio 2024 11:37
TMW: "Quattro sondaggi in Serie A per Bonaventura. Ci pensano Atalanta, Monza, Parma e Como"
02 luglio 2024 16:09
Raiola attacca: "Ci aspettavamo tutt'altro dalla Fiorentina, Bonaventura voleva rimanere a Firenze"
02 luglio 2024 12:39
Di Marzio: "Bonaventura ha fatto sapere al suo agente di voler andare all'estero. Arabia, Qatar o MLS"
02 luglio 2024 11:25
Gazzetta: "Galliani vuole riprendersi Bonaventura. Dopo l'addio alla Fiorentina diventa un obiettivo del Monza"
01 luglio 2024 10:52
Pedullà: "Bonaventura valuterà diverse proposte, anche il Monza di Galliani che lo portò al Milan"
30 giugno 2024 13:32
La Fiorentina saluta Bonaventura sui social, è finita l'avventura del centrocampista a Firenze
30 giugno 2024 11:28
Pedullà smorza il dibattito sul mercato viola: "Siamo già a 30 nomi fatti, 28 non mi risultano"
22 giugno 2024 23:39
Corriere Fiorentino: “Castrovilli e Bonaventura verso l’addio. Palladino ha altre idee tattiche”
22 giugno 2024 09:47
Bonaventura bocciato da Palladino, l'Atalanta ne approfitta ed è pronta a riportarlo a casa
21 giugno 2024 22:43
Borja Valero: "Bonaventura? Una certezza. La Fiorentina dovrà essere brava a sostituire uno come lui"
21 giugno 2024 15:52
TMW: "Castrovilli e Bonaventura verso l'addio alla Fiorentina. Barak resta se non arrivano grandi offerte"
21 giugno 2024 13:38
Corriere Fiorentino: "Bonaventura non rinnoverà con la Fiorentina. Per Palladino non è fondamentale"
21 giugno 2024 09:20
Nazione: “Bonaventura-Fiorentina, entro fine mese responso sul rinnovo. Ingaggio con parte fissa più bonus?”
20 giugno 2024 09:10
Pedullà rivela: "Nessun incontro in programma tra la Fiorentina e Bonaventura. Rimane la distanza"
20 giugno 2024 00:10
Di Marzio annuncia: "Domani giornata decisiva per il rinnovo di Bonaventura. Previsto incontro con l'agente"
19 giugno 2024 19:33
Ag. Bonaventura: "Ci sono buoni propositi per andare avanti insieme. A gennaio è stato molto vicino alla Juve"
19 giugno 2024 10:24
Nazione: “Bonaventura non vuole lasciare Firenze, si avvicina la permanenza. Oggi l’incontro decisivo?”
19 giugno 2024 08:42
Corriere Fiorentino: “Castrovilli verso l’addio, il problema è l’ingaggio. Bonaventura? Sarà presente all’incontro”
18 giugno 2024 09:06
Pedullà fa chiarezza: "Vranckx piace, Fausto Vera scartato, per Zaniolo in coda per il prestito"
18 giugno 2024 00:11
Sky Sport conferma: "Incontro programmato con agente di Bonaventura. Si capirà se c'è margine per rinnovare"
15 giugno 2024 16:32
Di Marzio: "Bonaventura e Fiorentina tratteranno il possibile rinnovo di contratto"
14 giugno 2024 00:18
Amoruso: "Al momento i nomi degli attaccanti che circolano non ti fanno crescere la squadra, un bomber serio va preso"
12 giugno 2024 18:23
Corriere Fiorentino: “Palladino spinge per la permanenza di Bonaventura ma la Fiorentina ha dei dubbi”
12 giugno 2024 08:22
Ascari: "Castrovilli più lontano di Bonaventura da Firenze, troppo rigido sul rinnovo"
11 giugno 2024 22:55
Nazione: "Nei prossimi giorni summit Fiorentina-Castrovilli, su Bonaventura spunta l'interesse del Bologna"
11 giugno 2024 11:01
Pedullà rivela: "Bonaventura perplesso dal rinnovo offerto dalla Fiorentina, la società sta facendo marcia indietro"
10 giugno 2024 20:04
La Nazione: "Bonaventura-Fiorentina, cambia lo scenario. Il centrocampista vuole restare a Firenze"
08 giugno 2024 12:37
Valcareggi duro: "Finalmente sono arrivate delle scuse della società. Ferrari non deve parlare di calcio"
07 giugno 2024 17:08
Oliveira: "Ad Atene scarsa voglia di vincere, la Fiorentina in campo non ha un leader"
06 giugno 2024 22:19
Bellingham non c'è e l'Italia fatica. Fagioli mezz'ora in regia
04 giugno 2024 23:46
Sentite Monti: "Castrovilli o Bonaventura? Punto su Gaetano. Un giocatore così lo paghi almeno 15 milioni"
04 giugno 2024 14:30
Kouamé e Castrovilli tra i calciatori in scadenza più preziosi in Serie A. Anche Bonaventura e Duncan in top 20
01 giugno 2024 16:41
Raiola su Bonaventura: "Parleremo con la Fiorentina e vedremo. Ha tanti club e allenatori che lo vogliono"
31 maggio 2024 18:25
Spalletti: "Bonaventura? Mi piange il cuore. Ha più qualità di Bellingham, ma è un po' col fiato tirato"
31 maggio 2024 16:00
Bonaventura: "Abbiamo consapevolezza di noi stessi, sarà dura ma dobbiamo pensare al nostro gioco"
29 maggio 2024 14:05
Bonaventura: "Il mister ci dirà domani la formazione. Questa è Fiorentina più forte in cui ho giocato"
28 maggio 2024 16:38
Bonaventura: "Mi dispiace per la Nazionale ma ora sono concentrato sulla Fiorentina e sulla finale"
28 maggio 2024 13:18
Corriere dello Sport: “Bonaventura ed il no alla Juve. Prima la finale poi forse l’addio”
26 maggio 2024 09:35
Raiola conferma: "Jack alla Juve? C'è stata questa possibilità ma abbiamo stretto un patto con la Fiorentina"
25 maggio 2024 12:34
Raiola: "Bonaventura non convocato in Nazionale? Inspiegabile. Per me decisione non solo frutto di Spalletti"
25 maggio 2024 08:55
Bonaventura evergreen: otto reti in campionato. Eguagliato il record personale della stagione 2017-18
24 maggio 2024 15:20
Bonaventura fuori dai pre convocati per Euro 2024: la risposta arriva subito sul campo con il gol
24 maggio 2024 09:27
Il gol di Bonaventura è arrivato dopo 32 passaggi e 2 minuti di possesso palla della Fiorentina
23 maggio 2024 21:56
Un finale tutto da scrivere, tra Nico, Jack e Italiano domina l'incertezza, solo Dodo si sbilancia sul suo futuro
23 maggio 2024 10:57
Bonaventura gioca a Cagliari, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per ritrovare la condizione
23 maggio 2024 08:16
Bonaventura: "Abbiamo grande voglia di rivincita. Lasciare con un trofeo sarebbe una cosa bellissimo"
22 maggio 2024 14:50
Bonaventura: "Scambierei il mio gol in finale per il trofeo. Ci vuole lucidità, la partita si carica da sola"
22 maggio 2024 12:31
Dal Viola Park, Nico può riposare e non partire per Cagliari. Bonaventura ci sarà per ritrovare la condizione
21 maggio 2024 19:01
Bonaventura, a Cagliari test per ritrovare condizione e brillantezza per la finale di Conference
21 maggio 2024 09:11
Bocci: "Ieri è stata una partita da finale di stagione, pochi squilli e pareggio giusto"
18 maggio 2024 13:22
TMW rivela: "Allegri voleva Bonaventura ma Giuntoli ha preso Alcaraz. Motivo della rottura"
17 maggio 2024 18:06
Gazzetta, sarà rivoluzione nel centrocampo della Fiorentina. Arthur e Castrovilli via, Barak ha mercato. Jack in bilico
16 maggio 2024 08:50
Bonaventura a rischio Europeo: si gioca la convocazione con El Shaarawy per l'ultimo posto disponibile
15 maggio 2024 13:20
Spalletti afferma: "Convocazioni fatte per l'80%, l'altro 20% lo deciderò guardando le ultime prestazioni"
14 maggio 2024 15:39
TMW: "Niente rinnovo automatico per Bonaventura ma la Fiorentina vuole comunque trattare il rinnovo"
14 maggio 2024 11:39
Gazzetta: "Nessun rinnovo automatico per Bonaventura, impossibile soddisfare la clausola presenze"
13 maggio 2024 10:21
Convocati Fiorentina per il Monza: Belotti ed Ikonè sono out. Bonaventura ce la fa
12 maggio 2024 18:29
Tegola per la Fiorentina: Bonaventura va in tribuna. Il centrocampista non ha smaltito l'infortunio
08 maggio 2024 18:05
Monti: "Temo il Brugge, dovevamo chiuderla, se usciamo sarebbe un autentico disastro"
08 maggio 2024 13:35
Squadra al completo per la semifinale di ritorno contro il Brugge: Bonaventura presente anche se non al meglio
07 maggio 2024 14:29
D'Agostino: "In campionato Italiano doveva fare meglio, ma ha portato la Fiorentina a grandi traguardi"
07 maggio 2024 13:58
Bucchioni: "Nella Fiorentina c'è Bonaventura e altri 10, in campionato anche il Torino è più forte della Fiorentina"
07 maggio 2024 13:36
Dal Viola Park: sorride Italiano tutti presenti alla rifinitura. Lavoro differenziato per Bonaventura
07 maggio 2024 10:54
Gazzetta: “Rinnovo automatico Bonaventura? Le presenze contano solo se gioca più di 45 minuti”
07 maggio 2024 08:16
Ottimismo della Fiorentina sulle condizioni di Bonaventura. Non c'è lesione, valutazioni per il Brugge
06 maggio 2024 19:05
Preoccupazioni per Bonaventura in vista della semifinale contro il Brugge, dopo essere uscito zoppicando dalla partita contro il Verona
06 maggio 2024 10:42
Bonaventura: "Abbiamo giocato una buona partita, sarà importante andare lì con personalità e senza alcuna paura"
03 maggio 2024 10:36
Bonaventura: "Queste sono le serate per cui uno gioca a calcio. Non dobbiamo farci prendere dalla fretta"
02 maggio 2024 20:30
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