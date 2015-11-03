Labaro Viola

Notizie Bonaventura Fiorentina

Bonaventura: "La Fiorentina si salverà ma non credo che possa vincere la Conference League"

01 aprile 2026 22:08

Bonaventura si ritira e la Fiorentina lo saluta sui social: “Una carriera da ricordare, congratulazioni Jack”

06 marzo 2026 11:43

Bonaventura: "A Firenze sono cresciuto. Italiano tra gli allenatori che mi hanno dato di più"

06 marzo 2026 10:33

Bonaventura si ritira: "Non sento più il fuoco dentro. Fiorentina e Atalanta mi hanno fatto crescere tanto"

05 marzo 2026 19:42

Calciomercato.com: "Bonaventura si allena in attesa della chiamata giusta, l'ex viola può tornare in serie A"

18 febbraio 2026 22:22

Bonaventura piange Commisso: “Da te ho imparato molto, anche sul modo di stare al mondo”

17 gennaio 2026 12:14

Ritrovo tra ex Fiorentina in Arabia: Bonaventura riabbraccia Italiano ed il suo staff

17 dicembre 2025 19:33

Inter-Fiorentina: 190 incontri con 51 vittorie viola, l' ultima a San Siro nel 2023 con goal di Bonaventura

28 ottobre 2025 10:21

Da Franchi a Riad: Adli pronto a raccogliere l’eredità di Bonaventura anche all’Al-Shabab

06 settembre 2025 22:21

Bonaventura: "Addio alla Fiorentina? Scelta giusta, ero esausto. La Fiorentina di oggi è più forte"

23 gennaio 2025 09:51

Bonaventura: “Atene? Troppo sicuri di vincere. Con Italiano grande rapporto, ha migliorato la Fiorentina. Squadra di oggi più forte"

23 gennaio 2025 09:46

Il processo Prisma sullo sfondo, nel frattempo Nedved è un nuovo dirigente dell'Al Shabab

08 gennaio 2025 22:32

Terim riparte dall'Arabia Saudita: l'ex Imperatore allenerà l'Al-Shabab di Bonaventura

26 dicembre 2024 17:30

Nazione: “Da Nzola a Nico, quante partenze flop! Altro che rimpianti per la Fiorentina”

15 novembre 2024 09:39

Bonaventura: "Eravamo quarti con Vlahovic, è stato venduto e non è arrivato nessun finalizzatore"

12 novembre 2024 17:59

Gazzetta elogia Adli: “Ora è al top, la Fiorentina ha trovato l’erede di Bonaventura”

17 ottobre 2024 08:54

Raiola: "Bonaventura colpito da Riyad e dalle parole di Teti (DS Al-Shabab) dopo la Supercoppa Italiana"

02 ottobre 2024 15:27

Bonaventura subito decisivo in Arabia: gol e assist nella vittoria dell'Al-Shabab in coppa

25 settembre 2024 18:41

Raiola: "A Riad per la Supercoppa con la Fiorentina Bonaventura ha conosciuto il ds dell'Al-Shabab"

24 settembre 2024 11:34

Bonaventura lo sceicco: il fantasista italiano in abbigliamento saudita alla festa dell'Al Shabab

21 settembre 2024 14:20

Dopo la Fiorentina, Bonaventura lascia la Serie A e vola in Arabia: ha firmato con l'Al Shabab

05 agosto 2024 14:17

TMW sicuro: "Bonaventura vola in Arabia, accordo annuale da 4 milioni di euro netti con l'Al Shabab"

27 luglio 2024 11:38

TMW riporta: "Bonaventura all'Al Shabab si stanno limando gli ultimi dettagli prima della fumata bianca"

26 luglio 2024 13:19

lo aveva anticipato alle Iene, il futuro di Jack Bonaventura sarà il campionato arabo

24 luglio 2024 22:23

La Gazzetta scrive: "Il Como cerca il colpo a parametro zero ed è in pole per Jack Bonaventura"

19 luglio 2024 15:49

Bonaventura ritrova il Gallo? Secondo alcune indiscrezioni è fatta per il suo passaggio al Como

17 luglio 2024 23:01

Sportitalia riporta: "Oltre Castrovilli, anche Bonaventura è stato proposto alla Lazio per portare esperienza alla rosa"

17 luglio 2024 11:57

Capello: "Bene Kean alla Fiorentina, Bonaventura potrebbe mancare. Gudmundsson grosso sì"

14 luglio 2024 09:50

Sabatini sicuro: "Kean è un po' esuberante, gli serve continuità. Il destino della Fiorentina dipende dai suoi gol"

10 luglio 2024 17:00

TMW rivela: "Il mancato rinnovo di Bonaventura una scelta di Palladino. Su di lui Torino, Genoa e Como"

09 luglio 2024 18:07

Pedullà: "Per Bonaventura c'è il Torino, ai granata proposto anche Castrovilli"

08 luglio 2024 23:15

Bonaventura acquista una pagina su La Nazione per salutare un'ultima volta Firenze e i fiorentini

07 luglio 2024 11:37

TMW: "Quattro sondaggi in Serie A per Bonaventura. Ci pensano Atalanta, Monza, Parma e Como"

02 luglio 2024 16:09

Raiola attacca: "Ci aspettavamo tutt'altro dalla Fiorentina, Bonaventura voleva rimanere a Firenze"

02 luglio 2024 12:39

Di Marzio: "Bonaventura ha fatto sapere al suo agente di voler andare all'estero. Arabia, Qatar o MLS"

02 luglio 2024 11:25

Gazzetta: "Galliani vuole riprendersi Bonaventura. Dopo l'addio alla Fiorentina diventa un obiettivo del Monza"

01 luglio 2024 10:52

Pedullà: "Bonaventura valuterà diverse proposte, anche il Monza di Galliani che lo portò al Milan"

30 giugno 2024 13:32

La Fiorentina saluta Bonaventura sui social, è finita l'avventura del centrocampista a Firenze

30 giugno 2024 11:28

Pedullà smorza il dibattito sul mercato viola: "Siamo già a 30 nomi fatti, 28 non mi risultano"

22 giugno 2024 23:39

Corriere Fiorentino: “Castrovilli e Bonaventura verso l’addio. Palladino ha altre idee tattiche”

22 giugno 2024 09:47

Bonaventura bocciato da Palladino, l'Atalanta ne approfitta ed è pronta a riportarlo a casa

21 giugno 2024 22:43

Borja Valero: "Bonaventura? Una certezza. La Fiorentina dovrà essere brava a sostituire uno come lui"

21 giugno 2024 15:52

TMW: "Castrovilli e Bonaventura verso l'addio alla Fiorentina. Barak resta se non arrivano grandi offerte"

21 giugno 2024 13:38

Corriere Fiorentino: "Bonaventura non rinnoverà con la Fiorentina. Per Palladino non è fondamentale"

21 giugno 2024 09:20

Nazione: “Bonaventura-Fiorentina, entro fine mese responso sul rinnovo. Ingaggio con parte fissa più bonus?”

20 giugno 2024 09:10

Pedullà rivela: "Nessun incontro in programma tra la Fiorentina e Bonaventura. Rimane la distanza"

20 giugno 2024 00:10

Di Marzio annuncia: "Domani giornata decisiva per il rinnovo di Bonaventura. Previsto incontro con l'agente"

19 giugno 2024 19:33

Ag. Bonaventura: "Ci sono buoni propositi per andare avanti insieme. A gennaio è stato molto vicino alla Juve"

19 giugno 2024 10:24

Nazione: “Bonaventura non vuole lasciare Firenze, si avvicina la permanenza. Oggi l’incontro decisivo?”

19 giugno 2024 08:42

Corriere Fiorentino: “Castrovilli verso l’addio, il problema è l’ingaggio. Bonaventura? Sarà presente all’incontro”

18 giugno 2024 09:06

Pedullà fa chiarezza: "Vranckx piace, Fausto Vera scartato, per Zaniolo in coda per il prestito"

18 giugno 2024 00:11

Sky Sport conferma: "Incontro programmato con agente di Bonaventura. Si capirà se c'è margine per rinnovare"

15 giugno 2024 16:32

Di Marzio: "Bonaventura e Fiorentina tratteranno il possibile rinnovo di contratto"

14 giugno 2024 00:18

Amoruso: "Al momento i nomi degli attaccanti che circolano non ti fanno crescere la squadra, un bomber serio va preso"

12 giugno 2024 18:23

Corriere Fiorentino: “Palladino spinge per la permanenza di Bonaventura ma la Fiorentina ha dei dubbi”

12 giugno 2024 08:22

Ascari: "Castrovilli più lontano di Bonaventura da Firenze, troppo rigido sul rinnovo"

11 giugno 2024 22:55

Nazione: "Nei prossimi giorni summit Fiorentina-Castrovilli, su Bonaventura spunta l'interesse del Bologna"

11 giugno 2024 11:01

Pedullà rivela: "Bonaventura perplesso dal rinnovo offerto dalla Fiorentina, la società sta facendo marcia indietro"

10 giugno 2024 20:04

La Nazione: "Bonaventura-Fiorentina, cambia lo scenario. Il centrocampista vuole restare a Firenze"

08 giugno 2024 12:37

Valcareggi duro: "Finalmente sono arrivate delle scuse della società. Ferrari non deve parlare di calcio"

07 giugno 2024 17:08

Oliveira: "Ad Atene scarsa voglia di vincere, la Fiorentina in campo non ha un leader"

06 giugno 2024 22:19

Bellingham non c'è e l'Italia fatica. Fagioli mezz'ora in regia

04 giugno 2024 23:46

Sentite Monti: "Castrovilli o Bonaventura? Punto su Gaetano. Un giocatore così lo paghi almeno 15 milioni"

04 giugno 2024 14:30

Kouamé e Castrovilli tra i calciatori in scadenza più preziosi in Serie A. Anche Bonaventura e Duncan in top 20

01 giugno 2024 16:41

Raiola su Bonaventura: "Parleremo con la Fiorentina e vedremo. Ha tanti club e allenatori che lo vogliono"

31 maggio 2024 18:25

Spalletti: "Bonaventura? Mi piange il cuore. Ha più qualità di Bellingham, ma è un po' col fiato tirato"

31 maggio 2024 16:00

Bonaventura: "Abbiamo consapevolezza di noi stessi, sarà dura ma dobbiamo pensare al nostro gioco"

29 maggio 2024 14:05

Bonaventura: "Il mister ci dirà domani la formazione. Questa è Fiorentina più forte in cui ho giocato"

28 maggio 2024 16:38

Bonaventura: "Mi dispiace per la Nazionale ma ora sono concentrato sulla Fiorentina e sulla finale"

28 maggio 2024 13:18

Corriere dello Sport: “Bonaventura ed il no alla Juve. Prima la finale poi forse l’addio”

26 maggio 2024 09:35

Raiola conferma: "Jack alla Juve? C'è stata questa possibilità ma abbiamo stretto un patto con la Fiorentina"

25 maggio 2024 12:34

Raiola: "Bonaventura non convocato in Nazionale? Inspiegabile. Per me decisione non solo frutto di Spalletti"

25 maggio 2024 08:55

Bonaventura evergreen: otto reti in campionato. Eguagliato il record personale della stagione 2017-18

24 maggio 2024 15:20

Bonaventura fuori dai pre convocati per Euro 2024: la risposta arriva subito sul campo con il gol 

24 maggio 2024 09:27

Il gol di Bonaventura è arrivato dopo 32 passaggi e 2 minuti di possesso palla della Fiorentina

23 maggio 2024 21:56

Un finale tutto da scrivere, tra Nico, Jack e Italiano domina l'incertezza, solo Dodo si sbilancia sul suo futuro

23 maggio 2024 10:57

Bonaventura gioca a Cagliari, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per ritrovare la condizione 

23 maggio 2024 08:16

Bonaventura: "Abbiamo grande voglia di rivincita. Lasciare con un trofeo sarebbe una cosa bellissimo"

22 maggio 2024 14:50

Bonaventura: "Scambierei il mio gol in finale per il trofeo. Ci vuole lucidità, la partita si carica da sola"

22 maggio 2024 12:31

Dal Viola Park, Nico può riposare e non partire per Cagliari. Bonaventura ci sarà per ritrovare la condizione

21 maggio 2024 19:01

Bonaventura, a Cagliari test per ritrovare condizione e brillantezza per la finale di Conference

21 maggio 2024 09:11

Bocci: "Ieri è stata una partita da finale di stagione, pochi squilli e pareggio giusto"

18 maggio 2024 13:22

TMW rivela: "Allegri voleva Bonaventura ma Giuntoli ha preso Alcaraz. Motivo della rottura"

17 maggio 2024 18:06

Gazzetta, sarà rivoluzione nel centrocampo della Fiorentina. Arthur e Castrovilli via, Barak ha mercato. Jack in bilico

16 maggio 2024 08:50

Bonaventura a rischio Europeo: si gioca la convocazione con El Shaarawy per l'ultimo posto disponibile

15 maggio 2024 13:20

Spalletti afferma: "Convocazioni fatte per l'80%, l'altro 20% lo deciderò guardando le ultime prestazioni"

14 maggio 2024 15:39

TMW: "Niente rinnovo automatico per Bonaventura ma la Fiorentina vuole comunque trattare il rinnovo"

14 maggio 2024 11:39

Gazzetta: "Nessun rinnovo automatico per Bonaventura, impossibile soddisfare la clausola presenze"

13 maggio 2024 10:21

Convocati Fiorentina per il Monza: Belotti ed Ikonè sono out. Bonaventura ce la fa

12 maggio 2024 18:29

Tegola per la Fiorentina: Bonaventura va in tribuna. Il centrocampista non ha smaltito l'infortunio

08 maggio 2024 18:05

Monti: "Temo il Brugge, dovevamo chiuderla, se usciamo sarebbe un autentico disastro"

08 maggio 2024 13:35

Squadra al completo per la semifinale di ritorno contro il Brugge: Bonaventura presente anche se non al meglio

07 maggio 2024 14:29

D'Agostino: "In campionato Italiano doveva fare meglio, ma ha portato la Fiorentina a grandi traguardi"

07 maggio 2024 13:58

Bucchioni: "Nella Fiorentina c'è Bonaventura e altri 10, in campionato anche il Torino è più forte della Fiorentina"

07 maggio 2024 13:36

Dal Viola Park: sorride Italiano tutti presenti alla rifinitura. Lavoro differenziato per Bonaventura

07 maggio 2024 10:54

Gazzetta: “Rinnovo automatico Bonaventura? Le presenze contano solo se gioca più di 45 minuti”

07 maggio 2024 08:16

Ottimismo della Fiorentina sulle condizioni di Bonaventura. Non c'è lesione, valutazioni per il Brugge

06 maggio 2024 19:05

Preoccupazioni per Bonaventura in vista della semifinale contro il Brugge, dopo essere uscito zoppicando dalla partita contro il Verona

06 maggio 2024 10:42

Bonaventura: "Abbiamo giocato una buona partita, sarà importante andare lì con personalità e senza alcuna paura"

03 maggio 2024 10:36

Bonaventura: "Queste sono le serate per cui uno gioca a calcio. Non dobbiamo farci prendere dalla fretta"

02 maggio 2024 20:30

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