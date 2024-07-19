La Gazzetta scrive: "Il Como cerca il colpo a parametro zero ed è in pole per Jack Bonaventura"

Jack Bonaventura ha salutato la Fiorentina lo scorso 30 giugno ed è ancora svincolato. Il Como pensa al colpo a parametro zero

Giacomo Bonaventura è ancora nella lista svincolati dopo aver salutato la Fiorentina lo scorso 30 giugno. Non manca però l'interesse di alcuni club di Serie A, che potrebbe decidere di affondare il colpo e aggiudicarsi le sue prestazioni per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ad essere in pole per l'ex numero 5 viola ci sarebbe proprio il Como, che dimostra di avere tanta voglia di far bene nella massima serie.

PEDULLÀ: “COLPANI? MONZA APRE AL PRESTITO, SI PUÒ CHIUDERE A 17-18. LOVRIC PROPOSTO, TESSMAN DA SEGUIRE”

https://www.labaroviola.com/pedulla-colpani-monza-apre-al-prestito-si-puo-chiudere-a-17-18-lovric-proposto-tessman-da-seguire/261288/