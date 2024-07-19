Pedullà: "Colpani? Monza apre al prestito, si può chiudere a 17-18. Lovric proposto, Tessman da seguire"

Come ad ogni sessione di calciomercato, è tempo di pillole di calciomercato sulla Fiorentina targato Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esp...

Come ad ogni sessione di calciomercato, è tempo di pillole di calciomercato sulla Fiorentina targato Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esperto di calciomercato parlerà dei temi caldi in ottica mercato del club viola. Di seguito le sue parole:

COLPANI "Il Monza ha aperto al prestito con diritto di riscatto. Ci possono essere inserimenti? C'è stato anche il Marsiglia, poi hanno virato su Greenwood. La Lazio che io sappia no perché ha preso Castrovilli e cerca un esterno offensivo classico, come Laurienté. La Lazio lo ha seguito fino a 10 giorni fa, ora sono su Armand Laurienté. È legato alla cessione di Nico Gonzalez? Deve essere a 35 più bonus. E ora non ci sono offerte di questo tipo. Se esce Nico devi prendere un altro, a prescindere di Colpani. Come ruolo non è legato, anche economicamente non so se sia legato a Colpani. La distanza con il Monza non è di dieci milioni, hanno risolto la formula. Se la Fiorentina arriva a 17-18 possono chiuderla. Ripeto, sotto i 20 che continua a chiedere a più o meno il Monza, e con un prestito con diritto di riscatto. Il Monza ha aperto a questa formula. Magari si può inserire un obbligo, ma un obbligo a 5 reti e 20 presenze, non di quelli facilmente raggiungibili come una presenza o un gol".

LOVRIC "Lovric ritiene chiuso il suo ciclo a Udine e vuole andare via. Un intermediario fiorentino è andato in pressing sulla Fiorentina, parliamone. È come Vranckx, la valutazione che l'Udinese dà a Lovric è superiore a quella del Wolfsburg. L'Udinese vuole 12-13 milioni, per la Fiorentina non vale questa cifra. Stesso discorso che vale per Vranckx: la Fiorentina lo valuta 6 milioni, non 10. Sono all'interno delle valutazioni della Fiorentina, ma le valutazioni non sono ritenute congrue".

TESSMANN "Attenzione, oggi Antonelli ha detto delle cose significative. Lo ha detto lui che ci sono Fiorentina e Como. So che piace moltissimo alla Fiorentina, che si faccia oppure no dipende dagli accordi con l'Inter. È un giovane rampante, la Fiorentina lo ha sempre seguito ma è dovuta stare alla precedenza data all'Inter. Vediamo come si sviluppa questa cosa".

RIOS "Gianluigi Longari mi ha detto che alla Fiorentina piace molto, ha un costo importante e ha altre 2-3 squadre in giro per il mondo a cui piace. Dopo aver fatto un attaccante, due difensori, ora ci focalizziamo sul centrocampo. Io penso che la Fiorentina faccia tre centrocampisti, uno subito, uno più avanti e un altro più avanti. Valutazione per Rios? Quando tratti con loro non è quanto costa il cartellino, ma la storia delle comproprietà tra vari intermediari per i cartellini. Ma viaggiamo sui 18 più bonus".

MERCATO ARABO "Stiamo attenti, è aperto da due giorni. Le storie legate a Nzola e Ikoné possono darci riscontri".

LOCATELLI "Si può dire scenario possibile di tutto e su tutto, con la giusta valutazione. Se la Fiorentina farà Colpani per 20 milioni, come spero, Locatelli è un altro su quella valutazione. Considera che la Juve lo ha preso per 40 milioni su richiesta di Allegri. Per prenderlo servono 18-20 milioni di base fissa, ma non spengo nulla. Dipende da chi fai per primo, se riesci a chiudere Colpani entro la prossima settimana".

CASTROVILLI-BONAVENTURA "Castrovilli alla Lazio è stata una sorprendente. Il Como vuole Bonaventura, anzi lo vuole Fabregas. Ma in società non sono convinti e c'è un po' di fibrillazione".

BERARDI "Dobbiamo essere molto sinceri. Non vuole restare in Serie B, sarebbe la sua morte calcistica. Domanda numero due: la sua riabilitazione come viaggia? Sta andando molto bene, mi sono informato e dovrebbe rientrare a metà settembre. Ci può essere qualcosa di mercato? Sì, ma non ho tracce di Fiorentina, ma così come Napoli e Juventus. Dobbiamo vedere più avanti. Dobbiamo seguire tante altre situazioni. La scelta decisiva su Kouamé, la situazione di Nico e le storie di Nzola e Ikoné".

TERRACCIANO "Il Genoa ha avuto due o tre naufragi di mercato legate al portiere. Ha seguito due o tre stranieri, l'ultimo è Roman del Maiorca. Ora si è sintonizzato sulle piste italiane. Piace Silvestri, Joronen non credo che il Venezia lo dia via, hanno sondato Gollini. Per quanto riguarda Terracciano, al momento, non è arrivata un'offerta. Solo bisbigli. Il capitolo portiere, per ora, lo teniamo lì".

MUSSO-CARNESECCHI "In questo momento ci sono stati dei sondaggi per Musso, dalla Spagna. Ipoteticamente è ancora libero. Io penso che Musso se trovasse la possibilità di giocare titolare, andrebbe. Non è una partita completamente chiusa".

VALENTINI "Non mi sembra una cosa di oggi o domani. In questo momento il Boca chiede tanti soldi, il ragazzo spinge per venire. Se chiedi 5 milioni non te lo do, se ne chiedi 4 nemmeno, ma se me ne chiedi 2-3 ci penso. Non mi sembra una cosa del 20 luglio, magari poi domani il Boca ti chiama e ne chiede 2 e lo chiudi. Spendere 4-5 milioni non avrebbe senso, tra sei mesi ti arriva a 0".

PONGRACIC "È un grande acquisto. Ti svelo un retroscena: un allenatore tra le prime tre, ha espresso grandi rimpianti perché la sua società non si è inserita".

USCITE "Non ci sono novità su Amrabat. Così come per Pierozzi, Christensen e Infantino".

PEDULLÀ RIVELA: “IL MONZA APRE AL PRESTITO DI COLPANI, LA FIORENTINA NON VA OLTRE 15-16 MILIONI”

https://www.labaroviola.com/pedulla-rivela-il-monza-apre-al-prestito-di-colpani-la-fiorentina-non-va-oltre-15-16-milioni/261274/