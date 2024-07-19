Pedullà rivela: "Il Monza apre al prestito di Colpani, la Fiorentina non va oltre 15-16 milioni"

Secondo Pedullà, la situazione di Colpani si sta evolvendo. Il Monza apre al prestito, la Fiorentina non andrà sopra i 15-16 milioni

Dopo le insistenti voci che circolano nelle ultime ore, anche Alfredo Pedullà ha parlato del possibile approdo di Colpani alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato, il Monza sta aprendo al prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre fino ad ora sembrava intenzionato a vendere il giocatore solamente a titolo definitivo. La Fiorentina non pare intenzionata ad andare oltre i 15-16 milioni di euro, però la situazione sta cambiando ed è in evoluzione. Questo il post di Pedullà su X:

SCHIRA AGGIORNA SU LOVRIC

https://www.labaroviola.com/schira-su-lovric-ludinese-chiede-13-milioni-per-venderlo-su-di-lui-fiorentina-e-un-club-tedesco/261267/