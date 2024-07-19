Schira su Lovric: "L'Udinese chiede 13 milioni per venderlo. Su di lui Fiorentina e un club tedesco"

Secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira l'Udinese vuole 13 milioni per vendere Lovric. Su di lui Fiorentina e un club tedesco

Lovric alla Fiorentina potrebbe diventare una trattativa calda nelle prossime ore. Dopo le prime indiscrezioni nella giornata di ieri, le voci su un suo possibile approdo al club viola si intensificano anche oggi. A confermare l'interesse della Fiorentina per il centrocampista dell'Udinese è Nicolò Schira, esperto di calciomercato. Schira ha infatti rivelato con un post su X che la società friulana vuole 13 milioni di euro per cedere il giocatore, cercato dalla Fiorentina e anche da un club tedesco. Questo il post social dell'esperto di mercato:

SABATINI FIDUCIOSO SU KEAN

https://www.labaroviola.com/sabatini-si-espone-su-kean-potrebbe-rivelarsi-una-bellissima-chiamata-della-fiorentina/261264/