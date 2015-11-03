Notizie Lovric Fiorentina

TMW: "Lovric può lasciare l'Udinese in prestito con obbligo a 7 milioni." Occasione per la Fiorentina?
21 novembre 2025 18:52
Nazione: “Fiorentina su Lovric, ma sul taccuino di Goretti che anche Tessmann. Occhio a Martel”
18 novembre 2025 09:43
Corriere dello Sport: "Sohm in pole. Frendrup costa. Stop per Asllani. Spunta l'idea Lovric"
19 luglio 2025 09:16
Corriere Fiorentino: “La Fiorentina vuole Fagioli, è l’obiettivo numero uno. L’alternativa è Lovric, costa 15 milioni”
13 gennaio 2025 09:24
Lovric allontana la Fiorentina: "Ne abbiamo parlato, ma io sono felice ad Udine"
23 dicembre 2024 21:26
Runajic: "Lovric dovrebbe rientrare con la Fiorentina. E anche Payero è vicino al recupero"
20 dicembre 2024 14:25
Da Udine, buone notizie per Runjaic: Lovric recupera per la Fiorentina. In forse Payero
18 dicembre 2024 14:30
Dazn: "Duello tra Fiorentina e Lazio per Folorunsho e Lovric, per Folorunsho la viola sta tentando il sorpasso"
30 agosto 2024 12:12
TMW, Fiorentina e Lazio seguono ancora Lovric: viola al momento in vantaggio sui biancocelesti
29 agosto 2024 14:25
Corriere dello Sport: “Amrabat verso la permanenza. Lovric e Bove nomi caldi per la Fiorentina”
23 agosto 2024 08:23
Corriere dello Sport: "Se parte Amrabat servono due centrocampisti, Bove e Lovric le ipotesi"
22 agosto 2024 13:24
Lovric: "Io sto benissimo a Udine, sono felice di essere qui. Il mercato fa parte del calcio"
20 agosto 2024 17:48
CorrSport, interesse concreto del Torino per Casadei. Nessuna novità per Lovric: servono 12 milioni
01 agosto 2024 14:00
Il Messaggero Veneto: "Fiorentina e Udinese lontane dall'accordo per Lovric. Ballano 6 milioni di euro"
31 luglio 2024 17:03
Sentite Cioffi: "Biraghi è forte, si ritaglierà spazio. Lovric ha caratteristiche adatte al gioco di Palladino"
30 luglio 2024 12:53
Sky Sport ribadisce: "E' Sandi Lovric l'obiettivo N.1 per il centrocampo della Fiorentina"
29 luglio 2024 23:53
Lovric alla Fiorentina? Lui non ci pensa: "Mi trovo bene nel centrocampo a due, contento per il gol"
29 luglio 2024 10:17
Corriere dello Sport: "Lovric alla Fiorentina? Resta un'ampia distanza di 6 milioni con l'Udinese"
28 luglio 2024 08:56
Corriere dello Sport scrive: "Tra Fiorentina e Udinese rimane distanza sulla valutazione di Lovric"
25 luglio 2024 10:20
TMW, Lovric piace a Palladino: l'Udinese chiede 12 milioni di euro. Fiorentina per ora non affonda il colpo
24 luglio 2024 14:05
Corriere dello Sport: “Lovric nome caldo ma l’Udinese chiede 12 milioni, la Fiorentina non va oltre i 6”
24 luglio 2024 08:45
Il dt dell'Udinese fa chiarezza su Lovric: "Nulla di concreto. Non abbiamo necessità di vendere"
23 luglio 2024 18:55
Pruzzo sicuro: "Gonzalez non è incedibile, con 30 milioni trovi giocatori più forti di lui"
23 luglio 2024 18:54
Nazione: “Lovric-Fiorentina resta la distanza, ballano 4 milioni tra domanda ed offerta”
23 luglio 2024 08:43
Corriere dello Sport: “Colpani e Lovric? Può arrivare il doppio colpo. Palladino vuole averli in Inghilterra”
22 luglio 2024 08:52
Nazione: “Lovric vuole lasciare l’Udinese, i bianconeri vogliono 12 milioni a queste condizioni la Fiorentina non ci sta”
21 luglio 2024 09:04
Gazzetta: “Colpani-Lovric doppio colpo della Fiorentina. Martedì si chiude con il Monza. Con l’Udinese a 10 milioni”
20 luglio 2024 09:41
Nazione: “Lovric è stato proposto alla Fiorentina ma i viola possono spingersi a 8 milioni”
20 luglio 2024 09:31
Bocci: "Colpani è da prendere ma senza cedere anche Nico, c'è bisogno di entrambi per costruire la nuova Fiorentina"
19 luglio 2024 14:02
Schira su Lovric: "L'Udinese chiede 13 milioni per venderlo. Su di lui Fiorentina e un club tedesco"
19 luglio 2024 13:14
Da Udine rivelano: "La Fiorentina ha offerto 8 milioni per Lovric, l'Udinese ne chiede quasi il doppio"
19 luglio 2024 12:44
Nazione: “Lovric piace a Pradè, a 10 milioni si può chiudere. Cardoso? Troppo caro, servono almeno 16 milioni”
19 luglio 2024 09:12
Corriere dello Sport: “L’Udinese ha rifiutato la prima offerta per Lovric, con la Fiorentina si può chiudere a 10 milioni”
19 luglio 2024 09:02
Di Marzio: "Fiorentina scatenata, previsti incontri con Monza e Udinese per Colpani e Lovric"
18 luglio 2024 23:33
Gazzetta: “Per Cardoso servono 20 milioni, la Fiorentina riflette. Trattativa iniziata per Lovric”
18 luglio 2024 09:07
Di Marzio rilancia: "La Fiorentina non si ferma, ha offerto 8 milioni all'Udinese per Lovric"
17 luglio 2024 23:24
Archivio