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Notizie Lovric Fiorentina

TMW: "Lovric può lasciare l'Udinese in prestito con obbligo a 7 milioni." Occasione per la Fiorentina?

21 novembre 2025 18:52

Nazione: “Fiorentina su Lovric, ma sul taccuino di Goretti che anche Tessmann. Occhio a Martel”

18 novembre 2025 09:43

Corriere dello Sport: "Sohm in pole. Frendrup costa. Stop per Asllani. Spunta l'idea Lovric"

19 luglio 2025 09:16

Corriere Fiorentino: “La Fiorentina vuole Fagioli, è l’obiettivo numero uno. L’alternativa è Lovric, costa 15 milioni”

13 gennaio 2025 09:24

Lovric allontana la Fiorentina: "Ne abbiamo parlato, ma io sono felice ad Udine"

23 dicembre 2024 21:26

Runajic: "Lovric dovrebbe rientrare con la Fiorentina. E anche Payero è vicino al recupero"

20 dicembre 2024 14:25

Da Udine, buone notizie per Runjaic: Lovric recupera per la Fiorentina. In forse Payero

18 dicembre 2024 14:30

Dazn: "Duello tra Fiorentina e Lazio per Folorunsho e Lovric, per Folorunsho la viola sta tentando il sorpasso"

30 agosto 2024 12:12

TMW, Fiorentina e Lazio seguono ancora Lovric: viola al momento in vantaggio sui biancocelesti

29 agosto 2024 14:25

Corriere dello Sport: “Amrabat verso la permanenza. Lovric e Bove nomi caldi per la Fiorentina”

23 agosto 2024 08:23

Corriere dello Sport: "Se parte Amrabat servono due centrocampisti, Bove e Lovric le ipotesi"

22 agosto 2024 13:24

Lovric: "Io sto benissimo a Udine, sono felice di essere qui. Il mercato fa parte del calcio"

20 agosto 2024 17:48

CorrSport, interesse concreto del Torino per Casadei. Nessuna novità per Lovric: servono 12 milioni

01 agosto 2024 14:00

Il Messaggero Veneto: "Fiorentina e Udinese lontane dall'accordo per Lovric. Ballano 6 milioni di euro"

31 luglio 2024 17:03

Sentite Cioffi: "Biraghi è forte, si ritaglierà spazio. Lovric ha caratteristiche adatte al gioco di Palladino"

30 luglio 2024 12:53

Sky Sport ribadisce: "E' Sandi Lovric l'obiettivo N.1 per il centrocampo della Fiorentina"

29 luglio 2024 23:53

Lovric alla Fiorentina? Lui non ci pensa: "Mi trovo bene nel centrocampo a due, contento per il gol"

29 luglio 2024 10:17

Corriere dello Sport: "Lovric alla Fiorentina? Resta un'ampia distanza di 6 milioni con l'Udinese"

28 luglio 2024 08:56

Corriere dello Sport scrive: "Tra Fiorentina e Udinese rimane distanza sulla valutazione di Lovric"

25 luglio 2024 10:20

TMW, Lovric piace a Palladino: l'Udinese chiede 12 milioni di euro. Fiorentina per ora non affonda il colpo

24 luglio 2024 14:05

Corriere dello Sport: “Lovric nome caldo ma l’Udinese chiede 12 milioni, la Fiorentina non va oltre i 6”

24 luglio 2024 08:45

Il dt dell'Udinese fa chiarezza su Lovric: "Nulla di concreto. Non abbiamo necessità di vendere"

23 luglio 2024 18:55

Pruzzo sicuro: "Gonzalez non è incedibile, con 30 milioni trovi giocatori più forti di lui"

23 luglio 2024 18:54

Nazione: “Lovric-Fiorentina resta la distanza, ballano 4 milioni tra domanda ed offerta”

23 luglio 2024 08:43

Corriere dello Sport: “Colpani e Lovric? Può arrivare il doppio colpo. Palladino vuole averli in Inghilterra”

22 luglio 2024 08:52

Nazione: “Lovric vuole lasciare l’Udinese, i bianconeri vogliono 12 milioni a queste condizioni la Fiorentina non ci sta”

21 luglio 2024 09:04

Gazzetta: “Colpani-Lovric doppio colpo della Fiorentina. Martedì si chiude con il Monza. Con l’Udinese a 10 milioni”

20 luglio 2024 09:41

Nazione: “Lovric è stato proposto alla Fiorentina ma i viola possono spingersi a 8 milioni”

20 luglio 2024 09:31

Bocci: "Colpani è da prendere ma senza cedere anche Nico, c'è bisogno di entrambi per costruire la nuova Fiorentina"

19 luglio 2024 14:02

Schira su Lovric: "L'Udinese chiede 13 milioni per venderlo. Su di lui Fiorentina e un club tedesco"

19 luglio 2024 13:14

Da Udine rivelano: "La Fiorentina ha offerto 8 milioni per Lovric, l'Udinese ne chiede quasi il doppio"

19 luglio 2024 12:44

Nazione: “Lovric piace a Pradè, a 10 milioni si può chiudere. Cardoso? Troppo caro, servono almeno 16 milioni”

19 luglio 2024 09:12

Corriere dello Sport: “L’Udinese ha rifiutato la prima offerta per Lovric, con la Fiorentina si può chiudere a 10 milioni”

19 luglio 2024 09:02

Di Marzio: "Fiorentina scatenata, previsti incontri con Monza e Udinese per Colpani e Lovric"

18 luglio 2024 23:33

Gazzetta: “Per Cardoso servono 20 milioni, la Fiorentina riflette. Trattativa iniziata per Lovric”

18 luglio 2024 09:07

Di Marzio rilancia: "La Fiorentina non si ferma, ha offerto 8 milioni all'Udinese per Lovric"

17 luglio 2024 23:24

Brovarone rivela: "Avevo offerto Lovric alla Fiorentina prima di darlo all'Udinese. Bisogna dire la verità"

23 settembre 2022 15:28

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