Brovarone rivela: "Avevo offerto Lovric alla Fiorentina prima di darlo all'Udinese. Bisogna dire la verità"

Brovarone ha parlato di un particolare legato a Lovric, centrocampista rivelazione di questo inizio di stagione con la maglia dell'Udinese

L'intermediario di mercato, Bernardo Brovarone, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla dinamiche di casa Fiorentina e un retroscena legato all'acquisto di Lovric da parte dell'Udinese:

"All'Udinese Lovric glielo abbiamo portato noi, prima di portarlo li abbiamo avvisato la Fiorentina e poi tutte le altre squadre di serie A e non solo. A zero euro non lo ha voluto prendere nessuno, in Italia solo Pisa e Ascoli lo avevano chiesto. Qui passano i giocatori e nessuno se ne accorge. Un altro esempio è Udogie, tutti cercavano terzini sinistri e hanno aspettato che andasse al Tottenham e che valesse 25 milioni, due anni fa lo ha preso l'Udinese per 2 milioni, chi sa sa, inutile fare troppi discorsi. Ho grande stima di Daniele Pradè ma qui c'è da raccontare la verità perchè sono stati spesi tanti soldi, nell'inconcludenza di tanti giocatori ci potrebbero essere stati dei ragionamenti sbagliati"

PISTOCCHI PARLA DI COMMISSO E DELLA FIORENTINA

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