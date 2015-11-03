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Notizie Brovarone Fiorentina

Brovarone: “Brescianini e Fabbian sono sotto rendimento. Paratici sarà importante per ripartire”

12 maggio 2026 16:54

Brovarone rivela: “So che la Fiorentina sta cercando un allenatore che farebbe impazzire Firenze”

13 aprile 2026 23:33

Brovarone: "Vanoli è una grande delusione, non mi sta piacendo, ha fatto peggio di Pioli"

11 dicembre 2025 20:58

Brovarone: "C'era trattativa per Sergio Ramos a Firenze, poi vide Fiorentina-Venezia e cambiò idea"

07 dicembre 2025 21:57

Brovarone: "Siamo nelle mani di una banda di disgraziati, i giocatori, non mi fido di loro"

13 novembre 2025 23:44

Brovarone: "Mi vergogno, da fiorentino, di essere rappresentato da un giocatore come Ranieri"

02 novembre 2025 17:40

Brovarone: "In questo momento la Fiorentina è la peggiore società italiana, Pradé era arrivato al colmo"

01 novembre 2025 14:42

Brovarone duro "I DV ci hanno distrutto, ma Commisso dal giorno zero è in guerra con tutti"

31 ottobre 2025 23:20

Brovarone: "È allucinante andare avanti così: Pioli non può restare un giorno in più!"

29 ottobre 2025 23:06

Brovarone: "Se Mandragora non rinnova il club proverà a venderlo a gennaio, Dodo andrà via a zero".

27 ottobre 2025 19:41

Brovarone: "Pongracic e Ranieri giocano per mancanza di alternative, è bestiale questa involuzione"

27 ottobre 2025 19:34

Brovarone: "Rimango convinto che Pradé abbia fatto una buona squadra, è chiaro che ora venga criticato"

10 ottobre 2025 13:34

Brovarone: "Pradè? Non gli perdonerei Richardson e Lamptey ma ha preso e trattenuto De Gea, Gosens e Kean"

07 ottobre 2025 21:09

Brovarone duro: "La Fiorentina non ha un straccio di gioco, Pioli non ha dato nessuna organizzazione"

05 ottobre 2025 17:36

"Squadra lenta e nervosa. Non vedo gioia tra i giocatori. Ho visto Pongracic zittire Ranieri"

02 ottobre 2025 23:41

"Fiorentina in crisi? A Firenze vuoto di potere, il Presidente. Non basta un messaggino"

28 settembre 2025 17:59

Brovarone netto:" Pioli non è quello che serviva alla Fiorentina. A Firenze serve gente come Mourinho o Sarri."

23 settembre 2025 22:08

Brovarone difende Pradè: "I tifosi lo martellano, ma cosa avrebbe fatto di sbagliato?"

15 settembre 2025 22:54

Brovarone: “Serve una guida a centrocampo e mi aspetto molto da Sohm. Grande rispetto per Comuzzo”

06 settembre 2025 16:20

Brovarone: "La Roma non ha voluto il riscatto di Belotti. A Barone voto 10 per il lavoro che fa"

28 febbraio 2024 15:06

Brovarone: "Jovic al Real fatto fuori dallo spogliatoio. Andrei a prendere Carnesecchi e Cambiaghi"

21 giugno 2023 18:36

Brovarone applaude: "Pradè è stato bravissimo a costruire questa Fiorentina, questa squadra ha valori"

23 marzo 2023 20:33

Brovarone propone: "Se metti Ikonè dietro le due punte diventa tutto un altro giocatore"

27 settembre 2022 19:49

Brovarone: "La Fiorentina voleva Milik: no del giocatore. Pradè l'unico che sa di calcio, ma mai nominato"

27 settembre 2022 18:59

Brovarone rivela: "Avevo offerto Lovric alla Fiorentina prima di darlo all'Udinese. Bisogna dire la verità"

23 settembre 2022 15:28

Brovarone rivela: "Per Senesi alla Fiorentina è entrato in gioco Ramadani. Situazione da sfruttare"

28 giugno 2022 19:14

Brovarone: "Pradè non sta facendo il mercato che avrebbe voluto fare, è frenato da Commisso"

14 giugno 2022 18:25

Brovarone: "Italiano resterà alla Fiorentina? Forse. Sarà un lungo confronto, vuol capire il futuro prima"

29 maggio 2022 22:28

Brovarone: "Odriozola appena si è messo in mostra se ne è andato. Non è da fare il titolare nel Real"

27 maggio 2022 13:49

Brovarone sicuro: "Se arrivasse un'offerta per Igor la Fiorentina la prenderebbe subito in considerazione"

27 maggio 2022 13:42

Brovarone: "Vedo Pradè che cerca di mettere le toppe su Torreira in una situazione non dovuta a lui"

27 maggio 2022 13:35

Il consiglio di Brovarone a Commisso: "Hai dato 5 milioni netti a Ribery, con Torreira devi essere generoso"

24 maggio 2022 21:47

Brovarone: "Disincantato da Commisso. Basta numeri, a Firenze si vuole parlare solo di calcio"

24 maggio 2022 21:17

Brovarone sicuro: "Va preso un portiere, un terzino destro e un terzino sinistro. Cabral sarà titolare"

20 maggio 2022 15:29

Brovarone: "Luis Alberto è il vero pallino di Pradè per la Fiorentina, spero che Commisso lo lasci libero"

13 maggio 2022 14:24

Brovarone: "Giusto vendere Chiesa e Vlahovic, ma è il momento del salto di qualità, non ci sono scuse"

06 maggio 2022 14:40

Brovarone ammette: "La Fiorentina non ha due terzini di livelli che si muovono come animali"

03 maggio 2022 18:28

Brovarone stronca Nico Gonzalez: "Ha un corpo da campione e una testa che non funziona calcisticamente"

01 maggio 2022 17:45

Brovarone avverte: "Dietro la sconfitta contro l'Udinese c'è altro, create situazioni di scollamento"

29 aprile 2022 14:30

Brovarone: "Oggi non siamo stati squadra, gara persa a centrocampo. Errori di Igor incomprensibili"

24 aprile 2022 15:18

Brovarone sicuro: "Sottil è un giocatore da Juventus, ma si sente il più forte e vuole essere il titolare"

22 aprile 2022 14:23

"La Juventus ha affrontato la Fiorentina come l'Atletico Madrid ha affrontato il Manchester City"

22 aprile 2022 14:07

Brovarone: "La cosa più bella è la sicurezza negli occhi dei nostri giocatori. Siamo in corsa per l'Europa"

10 aprile 2022 18:13

Brovarone: "Bellanova è più bravo di Odriozola, andrei a prendere subito Molina dell'Udinese"

07 aprile 2022 14:37

Brovarone smentisce: "Non è Di Maria l'esterno che prenderà la Fiorentina. Valutazioni su Cabral"

01 aprile 2022 14:54

Brovarone rivela: "Il grande sogno della Fiorentina è quello di prendere Luis Alberto dalla Lazio"

28 marzo 2022 19:33

Brovarone: "Avevo offerto Trajkovski a Pradè ma mi disse che alla Fiorentina non serviva quel ruolo"

25 marzo 2022 14:22

Brovarone: "Apprezzo il nuovo stemma ma per me bisogna rimanere con lo stesso nei secoli"

25 marzo 2022 13:40

Brovarone sicuro: "Sono convinto che la Fiorentina prenderà Agustin Alvarez, è un talento puro"

16 marzo 2022 19:23

Brovarone: "Fiorentina, vanno presi subito Udogie, Carnesecchi e Bellanova. Saranno titolari dell'Italia"

16 marzo 2022 18:35

Brovarone: "Pedro andava aspettato, ora costa 25 milioni. Vorrei rivedere Kouame in viola, con Italiano"

11 marzo 2022 14:04

Brovarone: "Pradè voleva De Paul, la Fiorentina può seguirlo ancora perchè sta andando male in Spagna"

11 marzo 2022 13:56

Brovarone: "La squadra ha sofferta mentalmente il gol di Defrel. Contro il Verona giocato impauriti"

11 marzo 2022 13:44

Brovarone avverte: "Siamo già in ritardo per il rinnovo di Castrovilli, anche se lui mi fa arrabbiare"

08 marzo 2022 19:48

Brovarone: "Italiano e Pradè volevano Berardi, incomprensibile come la Fiorentina non l'abbia preso"

04 marzo 2022 19:09

Brovarone avvisa: "Fiorentina attenta, due squadre importanti vogliono prendere Torreira"

23 febbraio 2022 13:54

Brovarone: "Bisogna dare dei meriti a Pradè. Piatek ha il gol nel sangue, ma Cabral è ancora meglio"

23 febbraio 2022 13:41

Brovarone rivela: "Pradè segue da anni sia Scamacca che Berardi, li ha scoperti prima degl'altri"

23 febbraio 2022 13:16

Brovarone consiglia: "Senesi perfetto per la Fiorentina, difensore forte. Udogie da prendere subito"

18 febbraio 2022 15:41

Brovarone propone: "Ora è il momento di rinnovare Castrovilli, non quando vale 3 milioni l'anno"

18 febbraio 2022 14:26

Brovarone: "La vittoria della Fiorentina per come è arrivata può fare la differenza, la dedico a Italiano"

14 febbraio 2022 22:56

Brovarone: "Commisso su Vlahovic ha dato valore ai soldi, non ha mentito ai tifosi"

07 febbraio 2022 19:31

Brovarone: "Da quello che mi risulta hanno dovuto convincere Pulgar ad accettare il Galatasaray"

07 febbraio 2022 18:33

Brovarone: "Il Tottenham aveva offerto Lo Celso alla Fiorentina. Italiano aveva chiesto Berardi"

31 gennaio 2022 18:42

Brovarone: "Fiorentina aveva rinnovato Vlahovic quando non giocava, agenti chiesero un milione"

28 gennaio 2022 13:43

Brovarone: "Cessione Vlahovic ottima economicamente. Società brava a mettere Dusan spalle al muro"

25 gennaio 2022 18:33

Brovarone: "Mi risultano delle problematiche per Cabral alla Fiorentina. Difficile prenderlo ora"

25 gennaio 2022 18:25

Brovarone: "La Fiorentina potrebbe provare a prendere Icardi. Sarebbe l'operazione ideale"

25 gennaio 2022 18:18

Brovarone su Biraghi: "Non sono due gol su punizione che ti insegnano a difendere, non è campione"

19 gennaio 2022 14:47

Brovarone sicuro: "Carnesecchi da prendere subito, alla Fiorentina piace Maxi Gomez. Sogno Zakaria"

19 gennaio 2022 14:17

Brovarone: "Isco ha la fila in Premier. Tutti parlano della Fiorentina, il futuro viola è straordinario"

07 gennaio 2022 14:34

"Come è possibile che Bernardeschi costa 40 milioni mentre Berardi vale solo 30 milioni?"

17 dicembre 2021 14:45

Brovarone: "Prenderei Gonzalez. Il terzino non l'ho proposto alla Fiorentina, non giocherebbe"

17 dicembre 2021 14:33

Brovarone: "La Fiorentina ha offerto 15 milioni al Sassuolo per Berardi. Amrabat voleva l'Atalanta"

09 dicembre 2021 14:41

Brovarone annuncia: "Ho trovato un terzino sinistro della madonna, lunedì lo offro alla Fiorentina"

07 dicembre 2021 14:50

Brovarone: "Milinkovic Savic non è venuto alla Fiorentina perchè la sua ragazza voleva Roma"

07 dicembre 2021 13:28

Brovarone: "Stiamo tornando. Italiano è stato massacrato a Empoli, ma i cambi erano giusti"

05 dicembre 2021 15:07

Brovarone: "Pif? Commisso va a vedere le partite delle giovanili. Callejon e Kokorin handicap per la Fiorentina"

19 novembre 2021 16:40

Brovarone: "Manca mentalità con le big. La Fiorentina è paragonabile ad un aeroplano senza le ali"

27 ottobre 2021 23:08

Brovarone: "Italiano esuberante nella gestione dei calciatori. Sembrava la Fiorentina di Iachini"

18 ottobre 2021 23:13

Brovarone: "Vlahovic ha accusato le parole di Commisso. Gonzalez deve giocare a destra"

04 ottobre 2021 22:26

Brovarone: "Mi risulta che Zappacosta voglia Firenze e non desideri tornare all'Atalanta"

22 agosto 2021 23:06

Brovarone: "Il Porto ha avuto cinque offerte per Oliveira"

03 giugno 2021 18:31

Brovarone esalta Maleh: "Sono rimasto impressionato dalla sua padronanza: gioca con enorme consapevolezza"

21 maggio 2021 17:17

Brovarone: "Voglio una società decisa e che non ripeta i soliti errori. Kouamè? Limiti tecnici preoccupanti"

12 maggio 2021 21:16

Brovarone: "La Superlega mi fa vomitare, ma non si farà se UEFA e FIFA accontenteranno i club"

20 aprile 2021 13:55

Brovarone: "Vlahovic? La Fiorentina ha poca forza contrattuale, deve fare una super offerta per trattenerlo"

20 aprile 2021 13:22

Brovarone: "Anche il Crotone ha più vitalità della Fiorentina. Mi piacerebbe Gattuso, ma deve essere accontentato"

20 aprile 2021 13:14

Brovarone: "Manca attenzione e mancano le direttive. Sembra che..."

11 aprile 2021 23:06

Brovarone: "Pioli ha messo Bennacer ed ha cambiato la partita"

21 marzo 2021 20:08

Brovarone: "Vlahovic? Prandelli ha fatto un lavoro splendido"

13 marzo 2021 20:11

Brovarone: "Non abbiamo intensità e non abbiamo saputo gestire la gara"

07 marzo 2021 17:15

Brovarone: "Mi piace l'esuberanza di Commisso. Gli pseudo tifosi..."

05 marzo 2021 16:27

Brovarone: "La Fiorentina fa venire tristezza addosso"

28 febbraio 2021 17:14

Brovarone: "È emersa la fragilità emotiva della squadra. Altra stagione buttata, serve programmazione"

17 gennaio 2021 15:18

Brovarone: "Fossi in Rocco oggi esploderei contro l'arbitro. Squadra spumeggiante con Vlahovic"

13 gennaio 2021 18:13

Brovarone: "Con Kouame la squadra ha cambiato registro. Vlahovic..."

06 gennaio 2021 17:15

Brovarone: "Credo che la Fiorentina proverà a prendere Mandzukic, vuole 1.5 milioni fino a giugno"

05 gennaio 2021 16:21

Brovarone: "Errori da proprietà e direttore sportivo ma questa squadra è forte"

18 dicembre 2020 16:01

Brovarone: "Crisi profonda. Hanno fatto solo un punto in quattro gare"

13 dicembre 2020 17:09

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