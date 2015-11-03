Notizie Brovarone Fiorentina

Brovarone: “Brescianini e Fabbian sono sotto rendimento. Paratici sarà importante per ripartire”
12 maggio 2026 16:54
Brovarone rivela: “So che la Fiorentina sta cercando un allenatore che farebbe impazzire Firenze”
13 aprile 2026 23:33
Brovarone: "Vanoli è una grande delusione, non mi sta piacendo, ha fatto peggio di Pioli"
11 dicembre 2025 20:58
Brovarone: "C'era trattativa per Sergio Ramos a Firenze, poi vide Fiorentina-Venezia e cambiò idea"
07 dicembre 2025 21:57
Brovarone: "Siamo nelle mani di una banda di disgraziati, i giocatori, non mi fido di loro"
13 novembre 2025 23:44
Brovarone: "Mi vergogno, da fiorentino, di essere rappresentato da un giocatore come Ranieri"
02 novembre 2025 17:40
Brovarone: "In questo momento la Fiorentina è la peggiore società italiana, Pradé era arrivato al colmo"
01 novembre 2025 14:42
Brovarone duro "I DV ci hanno distrutto, ma Commisso dal giorno zero è in guerra con tutti"
31 ottobre 2025 23:20
Brovarone: "È allucinante andare avanti così: Pioli non può restare un giorno in più!"
29 ottobre 2025 23:06
Brovarone: "Se Mandragora non rinnova il club proverà a venderlo a gennaio, Dodo andrà via a zero".
27 ottobre 2025 19:41
Brovarone: "Pongracic e Ranieri giocano per mancanza di alternative, è bestiale questa involuzione"
27 ottobre 2025 19:34
Brovarone: "Rimango convinto che Pradé abbia fatto una buona squadra, è chiaro che ora venga criticato"
10 ottobre 2025 13:34
Brovarone: "Pradè? Non gli perdonerei Richardson e Lamptey ma ha preso e trattenuto De Gea, Gosens e Kean"
07 ottobre 2025 21:09
Brovarone duro: "La Fiorentina non ha un straccio di gioco, Pioli non ha dato nessuna organizzazione"
05 ottobre 2025 17:36
"Squadra lenta e nervosa. Non vedo gioia tra i giocatori. Ho visto Pongracic zittire Ranieri"
02 ottobre 2025 23:41
"Fiorentina in crisi? A Firenze vuoto di potere, il Presidente. Non basta un messaggino"
28 settembre 2025 17:59
Brovarone netto:" Pioli non è quello che serviva alla Fiorentina. A Firenze serve gente come Mourinho o Sarri."
23 settembre 2025 22:08
Brovarone difende Pradè: "I tifosi lo martellano, ma cosa avrebbe fatto di sbagliato?"
15 settembre 2025 22:54
Brovarone: “Serve una guida a centrocampo e mi aspetto molto da Sohm. Grande rispetto per Comuzzo”
06 settembre 2025 16:20
Brovarone: "La Roma non ha voluto il riscatto di Belotti. A Barone voto 10 per il lavoro che fa"
28 febbraio 2024 15:06
Brovarone: "Jovic al Real fatto fuori dallo spogliatoio. Andrei a prendere Carnesecchi e Cambiaghi"
21 giugno 2023 18:36
Brovarone applaude: "Pradè è stato bravissimo a costruire questa Fiorentina, questa squadra ha valori"
23 marzo 2023 20:33
Brovarone propone: "Se metti Ikonè dietro le due punte diventa tutto un altro giocatore"
27 settembre 2022 19:49
Brovarone: "La Fiorentina voleva Milik: no del giocatore. Pradè l'unico che sa di calcio, ma mai nominato"
27 settembre 2022 18:59
Brovarone rivela: "Avevo offerto Lovric alla Fiorentina prima di darlo all'Udinese. Bisogna dire la verità"
23 settembre 2022 15:28
Brovarone rivela: "Per Senesi alla Fiorentina è entrato in gioco Ramadani. Situazione da sfruttare"
28 giugno 2022 19:14
Brovarone: "Pradè non sta facendo il mercato che avrebbe voluto fare, è frenato da Commisso"
14 giugno 2022 18:25
Brovarone: "Italiano resterà alla Fiorentina? Forse. Sarà un lungo confronto, vuol capire il futuro prima"
29 maggio 2022 22:28
Brovarone: "Odriozola appena si è messo in mostra se ne è andato. Non è da fare il titolare nel Real"
27 maggio 2022 13:49
Brovarone sicuro: "Se arrivasse un'offerta per Igor la Fiorentina la prenderebbe subito in considerazione"
27 maggio 2022 13:42
Brovarone: "Vedo Pradè che cerca di mettere le toppe su Torreira in una situazione non dovuta a lui"
27 maggio 2022 13:35
Il consiglio di Brovarone a Commisso: "Hai dato 5 milioni netti a Ribery, con Torreira devi essere generoso"
24 maggio 2022 21:47
Brovarone: "Disincantato da Commisso. Basta numeri, a Firenze si vuole parlare solo di calcio"
24 maggio 2022 21:17
Brovarone sicuro: "Va preso un portiere, un terzino destro e un terzino sinistro. Cabral sarà titolare"
20 maggio 2022 15:29
Brovarone: "Luis Alberto è il vero pallino di Pradè per la Fiorentina, spero che Commisso lo lasci libero"
13 maggio 2022 14:24
Brovarone: "Giusto vendere Chiesa e Vlahovic, ma è il momento del salto di qualità, non ci sono scuse"
06 maggio 2022 14:40
Brovarone ammette: "La Fiorentina non ha due terzini di livelli che si muovono come animali"
03 maggio 2022 18:28
Brovarone stronca Nico Gonzalez: "Ha un corpo da campione e una testa che non funziona calcisticamente"
01 maggio 2022 17:45
Brovarone avverte: "Dietro la sconfitta contro l'Udinese c'è altro, create situazioni di scollamento"
29 aprile 2022 14:30
Brovarone: "Oggi non siamo stati squadra, gara persa a centrocampo. Errori di Igor incomprensibili"
24 aprile 2022 15:18
Brovarone sicuro: "Sottil è un giocatore da Juventus, ma si sente il più forte e vuole essere il titolare"
22 aprile 2022 14:23
"La Juventus ha affrontato la Fiorentina come l'Atletico Madrid ha affrontato il Manchester City"
22 aprile 2022 14:07
Brovarone: "La cosa più bella è la sicurezza negli occhi dei nostri giocatori. Siamo in corsa per l'Europa"
10 aprile 2022 18:13
Brovarone: "Bellanova è più bravo di Odriozola, andrei a prendere subito Molina dell'Udinese"
07 aprile 2022 14:37
Brovarone smentisce: "Non è Di Maria l'esterno che prenderà la Fiorentina. Valutazioni su Cabral"
01 aprile 2022 14:54
Brovarone rivela: "Il grande sogno della Fiorentina è quello di prendere Luis Alberto dalla Lazio"
28 marzo 2022 19:33
Brovarone: "Avevo offerto Trajkovski a Pradè ma mi disse che alla Fiorentina non serviva quel ruolo"
25 marzo 2022 14:22
Brovarone: "Apprezzo il nuovo stemma ma per me bisogna rimanere con lo stesso nei secoli"
25 marzo 2022 13:40
Brovarone sicuro: "Sono convinto che la Fiorentina prenderà Agustin Alvarez, è un talento puro"
16 marzo 2022 19:23
Brovarone: "Fiorentina, vanno presi subito Udogie, Carnesecchi e Bellanova. Saranno titolari dell'Italia"
16 marzo 2022 18:35
Brovarone: "Pedro andava aspettato, ora costa 25 milioni. Vorrei rivedere Kouame in viola, con Italiano"
11 marzo 2022 14:04
Brovarone: "Pradè voleva De Paul, la Fiorentina può seguirlo ancora perchè sta andando male in Spagna"
11 marzo 2022 13:56
Brovarone: "La squadra ha sofferta mentalmente il gol di Defrel. Contro il Verona giocato impauriti"
11 marzo 2022 13:44
Brovarone avverte: "Siamo già in ritardo per il rinnovo di Castrovilli, anche se lui mi fa arrabbiare"
08 marzo 2022 19:48
Brovarone: "Italiano e Pradè volevano Berardi, incomprensibile come la Fiorentina non l'abbia preso"
04 marzo 2022 19:09
Brovarone avvisa: "Fiorentina attenta, due squadre importanti vogliono prendere Torreira"
23 febbraio 2022 13:54
Brovarone: "Bisogna dare dei meriti a Pradè. Piatek ha il gol nel sangue, ma Cabral è ancora meglio"
23 febbraio 2022 13:41
Brovarone rivela: "Pradè segue da anni sia Scamacca che Berardi, li ha scoperti prima degl'altri"
23 febbraio 2022 13:16
Brovarone consiglia: "Senesi perfetto per la Fiorentina, difensore forte. Udogie da prendere subito"
18 febbraio 2022 15:41
Brovarone propone: "Ora è il momento di rinnovare Castrovilli, non quando vale 3 milioni l'anno"
18 febbraio 2022 14:26
Brovarone: "La vittoria della Fiorentina per come è arrivata può fare la differenza, la dedico a Italiano"
14 febbraio 2022 22:56
Brovarone: "Commisso su Vlahovic ha dato valore ai soldi, non ha mentito ai tifosi"
07 febbraio 2022 19:31
Brovarone: "Da quello che mi risulta hanno dovuto convincere Pulgar ad accettare il Galatasaray"
07 febbraio 2022 18:33
Brovarone: "Il Tottenham aveva offerto Lo Celso alla Fiorentina. Italiano aveva chiesto Berardi"
31 gennaio 2022 18:42
Brovarone: "Fiorentina aveva rinnovato Vlahovic quando non giocava, agenti chiesero un milione"
28 gennaio 2022 13:43
Brovarone: "Cessione Vlahovic ottima economicamente. Società brava a mettere Dusan spalle al muro"
25 gennaio 2022 18:33
Brovarone: "Mi risultano delle problematiche per Cabral alla Fiorentina. Difficile prenderlo ora"
25 gennaio 2022 18:25
Brovarone: "La Fiorentina potrebbe provare a prendere Icardi. Sarebbe l'operazione ideale"
25 gennaio 2022 18:18
Brovarone su Biraghi: "Non sono due gol su punizione che ti insegnano a difendere, non è campione"
19 gennaio 2022 14:47
Brovarone sicuro: "Carnesecchi da prendere subito, alla Fiorentina piace Maxi Gomez. Sogno Zakaria"
19 gennaio 2022 14:17
Brovarone: "Isco ha la fila in Premier. Tutti parlano della Fiorentina, il futuro viola è straordinario"
07 gennaio 2022 14:34
"Come è possibile che Bernardeschi costa 40 milioni mentre Berardi vale solo 30 milioni?"
17 dicembre 2021 14:45
Brovarone: "Prenderei Gonzalez. Il terzino non l'ho proposto alla Fiorentina, non giocherebbe"
17 dicembre 2021 14:33
Brovarone: "La Fiorentina ha offerto 15 milioni al Sassuolo per Berardi. Amrabat voleva l'Atalanta"
09 dicembre 2021 14:41
Brovarone annuncia: "Ho trovato un terzino sinistro della madonna, lunedì lo offro alla Fiorentina"
07 dicembre 2021 14:50
Brovarone: "Milinkovic Savic non è venuto alla Fiorentina perchè la sua ragazza voleva Roma"
07 dicembre 2021 13:28
Brovarone: "Stiamo tornando. Italiano è stato massacrato a Empoli, ma i cambi erano giusti"
05 dicembre 2021 15:07
Brovarone: "Pif? Commisso va a vedere le partite delle giovanili. Callejon e Kokorin handicap per la Fiorentina"
19 novembre 2021 16:40
Brovarone: "Manca mentalità con le big. La Fiorentina è paragonabile ad un aeroplano senza le ali"
27 ottobre 2021 23:08
Brovarone: "Italiano esuberante nella gestione dei calciatori. Sembrava la Fiorentina di Iachini"
18 ottobre 2021 23:13
Brovarone: "Vlahovic ha accusato le parole di Commisso. Gonzalez deve giocare a destra"
04 ottobre 2021 22:26
Brovarone: "Mi risulta che Zappacosta voglia Firenze e non desideri tornare all'Atalanta"
22 agosto 2021 23:06
Brovarone: "Il Porto ha avuto cinque offerte per Oliveira"
03 giugno 2021 18:31
Brovarone esalta Maleh: "Sono rimasto impressionato dalla sua padronanza: gioca con enorme consapevolezza"
21 maggio 2021 17:17
Brovarone: "Voglio una società decisa e che non ripeta i soliti errori. Kouamè? Limiti tecnici preoccupanti"
12 maggio 2021 21:16
Brovarone: "La Superlega mi fa vomitare, ma non si farà se UEFA e FIFA accontenteranno i club"
20 aprile 2021 13:55
Brovarone: "Vlahovic? La Fiorentina ha poca forza contrattuale, deve fare una super offerta per trattenerlo"
20 aprile 2021 13:22
Brovarone: "Anche il Crotone ha più vitalità della Fiorentina. Mi piacerebbe Gattuso, ma deve essere accontentato"
20 aprile 2021 13:14
Brovarone: "Manca attenzione e mancano le direttive. Sembra che..."
11 aprile 2021 23:06
Brovarone: "Pioli ha messo Bennacer ed ha cambiato la partita"
21 marzo 2021 20:08
Brovarone: "Vlahovic? Prandelli ha fatto un lavoro splendido"
13 marzo 2021 20:11
Brovarone: "Non abbiamo intensità e non abbiamo saputo gestire la gara"
07 marzo 2021 17:15
Brovarone: "Mi piace l'esuberanza di Commisso. Gli pseudo tifosi..."
05 marzo 2021 16:27
Brovarone: "La Fiorentina fa venire tristezza addosso"
28 febbraio 2021 17:14
Brovarone: "È emersa la fragilità emotiva della squadra. Altra stagione buttata, serve programmazione"
17 gennaio 2021 15:18
Brovarone: "Fossi in Rocco oggi esploderei contro l'arbitro. Squadra spumeggiante con Vlahovic"
13 gennaio 2021 18:13
Brovarone: "Con Kouame la squadra ha cambiato registro. Vlahovic..."
06 gennaio 2021 17:15
Brovarone: "Credo che la Fiorentina proverà a prendere Mandzukic, vuole 1.5 milioni fino a giugno"
05 gennaio 2021 16:21
Brovarone: "Errori da proprietà e direttore sportivo ma questa squadra è forte"
18 dicembre 2020 16:01
Brovarone: "Crisi profonda. Hanno fatto solo un punto in quattro gare"
13 dicembre 2020 17:09
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