Brovarone: “La cosa più bella è la sicurezza negli occhi dei nostri giocatori. Siamo in corsa per l’Europa”

Questi i concetti principali espressi dall’intermediario tifoso viola Bernardo Brovarone ai microfoni di Radio Bruno . Queste le sue parole:

“Vittoria? Una grande sorpresa, mi aspettavo una sofferenza enorme e invece ho visto una grande consapevolezza e una leggerezza di gioco a Napoli. Complimenti a tutti, oggi siamo ufficialmente in lotta per l’Europa. Abbiamo fatto benissimo a gennaio sul mercato e Italiano ha saputo gestire alla grande la perdita di Vlahovic. Al Maradona abbiamo fatto 8 gol in due partite e non sono risultati che possono venire a caso… La cosa più bella che oggi ho visto è la sicurezza che ho visto negli occhi dei giocatori e questo è il massimo in una giornata come questa. Igor e Milenkovic sono fortissimi insieme con il primo che è diventato uno dei migliori difensori della Serie A e oggi ha giocato da imperatore. Italiano ha indovinato anche i cambi”.