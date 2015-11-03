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Notizie Igor Fiorentina

TMW scrive: “Su Disasi c’è anche il West Ham oltre alla Fiorentina. Può sostituire Igor”

28 gennaio 2026 17:23

Igor-Fiorentina, ritorno impossibile a gennaio: il difensore ha giocato per due club in questa stagione

23 gennaio 2026 17:23

Gazzetta svela: “La Fiorentina piomba sull’ex viola Igor oggi al West Ham”

23 gennaio 2026 09:10

Il Como di Fabregas punta forte su Igor: il brasiliano ex Fiorentina può tornare in Italia

27 agosto 2025 23:24

Igor delude al Brighton ma la Real Sociedad è pronta ad offrire 20 milioni per portarlo in Liga

18 giugno 2025 23:35

Igor torna in Italia? Gazzetta dello Sport: "Ci pensa il Milan per la rivoluzione in difesa"

24 luglio 2024 14:20

Igor torna in Serie A? Tuttosport: "Il Torino studia il colpo, per ora la richiesta è troppo alta"

22 luglio 2024 13:30

Igor potrebbe tornare in Serie A dopo un solo anno in Premier: Il Torino è in pressing su di lui

05 luglio 2024 14:02

Il mago De Zerbi non incanta più, un'altra pesante sconfitta per il suo Brighton

02 marzo 2024 19:06

Lasci la Fiorentina e sparisci o fallisci. La storia di Cabral, Jovic, Amrabat, Saponara, Terzic e Igor

21 novembre 2023 15:42

Igor: "Due finali perse? I grandi giocatori imparano dalle sconfitte, non ci aspettavamo di arrivarci"

03 novembre 2023 14:03

Esordio per Igor in Premier League dopo 7 partite in panchina con il Brighton. Esce nella ripresa infortunato

08 ottobre 2023 17:43

Il Brighton umilia il Manchester United, De Zerbi show. Ma di Igor nessuna traccia, mai visto in campo

17 settembre 2023 14:33

Se la Fiorentina piange, Igor non ride. Al Brighton 4 partite 4 bocciature, mai in campo: zero minuti

15 settembre 2023 22:58

Grosse difficoltà per prendere il difensore mancino, era una richiesta di Italiano. Il mercato finisce qui?

01 settembre 2023 17:35

Igor si presenta al Brighton: "Era il mio sogno da bambino. Non vedo l'ora di allenarmi con De Zerbi"

26 luglio 2023 15:25

TMW, la Fiorentina avrà il 10% sulla futura rivendita di Igor dal Brighton. Incasso di 20 milione totale

22 luglio 2023 22:27

Le cessioni fanno ricca la Fiorentina: incassati oltre 34 milioni da Terzic, Igor, Maleh, Rasmussen e Zurkowski

22 luglio 2023 10:48

Igor scrive: "Grato alla Fiorentina, mi ha segnato la vita, sarò sempre un tifoso di questa squadra"

22 luglio 2023 10:31

Igor: "Mi dispiace che sono entrato nel gol subito contro il West Ham. Vado via per il bene della squadra"

21 luglio 2023 21:20

Pedullà annuncia: "Fatta per la cessione di Igor al Brighton, alla Fiorentina 17 milioni più 3 di bonus"

21 luglio 2023 18:30

Romano: "Oggi appuntamento tra Fiorentina e Brighton per Igor. Ancora non è stato trovato un accordo"

21 luglio 2023 12:14

TMW, si attesa per oggi la risposta della Fiorentina all'offerta del Brighton per Igor per 15 milioni

19 luglio 2023 13:30

Nazione, Igor e Terzic via per fare cassa. Il brasiliano al Brighton, il serbo al Salisburgo

19 luglio 2023 09:05

Due difensori lasciano la Fiorentina, Igor al Brigton, Terzic va al Salisburgo. Presto l'addio

18 luglio 2023 08:23

Romano: "Igor firmerà contratto fino al 2027 con il Brighton. Si tratta per la cifra del cartellino"

17 luglio 2023 18:10

Pedullà: "Fiorentina vende Igor al Brighton per 15 milioni. Trattativa avanzata per Terzic al Salisburgo"

17 luglio 2023 11:07

Nazione: "Igor-Brighton è quasi fatta. Si chiuderà per 13 milioni + 2 di bonus"

17 luglio 2023 08:04

Pedullà conferma: "Brighton ha il sì di Igor, ultimi dettagli con la Fiorentina. Operazione da 13-15 milioni"

15 luglio 2023 18:05

TMW, Igor ad un passo dal Brighton di De Zerbi. Alla Fiorentina 15 milioni più bonus

15 luglio 2023 17:51

Corriere Fiorentino: "Birghton e Fulham su Igor. Sutalo della Dinamo arriva alla Fiorentina?"

14 luglio 2023 09:18

Nazione, il Fulham offre 7 milioni per Igor, la Fiorentina chiede di più. Obiettivo rilancio

12 luglio 2023 09:32

Gazzetta, non solo Igor via, il futuro di Martinez Quarta è in bilico: in pole c'è Nikolaou

12 luglio 2023 09:16

Corriere dello Sport, Igor vuole andare via, Fulham e Villarreal alla finestra. Quarta resta?

10 luglio 2023 09:04

Igor-Amrabat? Cessioni programmate. Fiorentina pronta ad incassare 40-50 milioni

07 luglio 2023 09:37

Dal Brasile: distanza tra il Fulham e il Benfica per Morato. Gli inglesi virano su Igor?

06 luglio 2023 16:40

Reginaldo consiglia: "Fiorentina non deve vendere Igor, è forte. Dodò aveva solo bisogno di tempo"

04 luglio 2023 19:31

TMW, Igor vicino a lasciare Firenze, lo vogliono Fulham e Villarreal. Novità nei prossimi giorni?

02 luglio 2023 18:09

Nazione, Viti-Igor lo scambio con il Nizza è possibile. Resiste la pista Nikolaou sullo sfondo

02 luglio 2023 08:37

Tirreno, cinque giocatori a rischio per la prossima stagione, al Viola Park con le valigie

01 luglio 2023 11:20

Nazione, Igor al Nizza e Viti alla Fiorentina? Contatti avviatissimi con il club francese, idea scambio

01 luglio 2023 08:38

Bucchioni: "Errore non aver preso Vicario anno scorso. In difesa via solo Igor, Fiorentina cerca un mancino"

22 giugno 2023 19:35

Di Marzio scrive: "Igor potrebbe anche restare alla Fiorentina per andare via a parametro zero a giugno del 2024"

18 giugno 2023 13:04

Gazzetta, Igor e Martinez Quarta in uscita, la Fiorentina sonda Baschirotto come sostituto

18 giugno 2023 11:02

Nazione, Martinez Quarta può lasciare la Fiorentina: per Italiano all'offerta giusta può partire

17 giugno 2023 09:45

Igor in uscita dalla Fiorentina, foto social con le medaglie dei secondi ed emoticon che zittiscono

15 giugno 2023 16:15

Di Marzio: "Il Fulham spinge per Igor, Fiorentina al lavoro per piazzare il colpo in uscita"

15 giugno 2023 00:33

Amoruso: "Igor? Da quelli che sono i sentori credo si cambierà strada. Ma il problema è di tutta la difesa"

14 giugno 2023 19:28

5 giocatori della Fiorentina bocciati per l'anno prossimo. Igor verso l'Inghilterra. 2 acquisti al Viola Park

13 giugno 2023 13:04

Nazione: "Igor-Fiorentina all'addio, c'è il Fulham: base d'asta a partire da 8 milioni"

13 giugno 2023 09:23

La Nazione, Amrabat vicino ai saluti, Igor pronto a partire direzione Premier

13 giugno 2023 09:21

Amoruso: "I molteplici errori della difesa hanno fatto si che sia diventata un problema al pari dell'attacco"

12 giugno 2023 15:42

Dall'Inghilterra: Fulham su Igor per sostituire Adarabioyo e convincere il tecnico Silva a firmare il rinnovo

12 giugno 2023 15:25

Scugnizzo viola: "Con un pizzico di fortuna, sarebbe stata un'annata da incorniciare. Facciamo la squadra ad Italiano"

12 giugno 2023 14:57

Corriere Dello Sport annuncia: "Igor e Duncan sembrerebbero non essere più nei piani della Fiorentina"

12 giugno 2023 14:34

Fratelli Cannone: "Igor ha il fisico per il calcio storico. Biraghi ha messo il cuore davanti al dolore"

11 giugno 2023 17:38

Corriere dello Sport, Fiorentina al lavoro per i contratti: cinque i calciatori in scadenza a giugno 2024

11 giugno 2023 09:01

Corriere dello Sport: "Igor-Fiorentina all'addio, su di lui c'è forte l'interesse del Fulham"

10 giugno 2023 09:29

Igor è stato l'unico giocatore a non salire sul pullman della squadra dopo il ritorno a Firenze da Praga

09 giugno 2023 23:36

Igor scrive: "Sono triste e deluso. Quando questo dolore passerà, mi rialzerò e tornerò più forte"

08 giugno 2023 23:30

"Non esiste squadra che su una rimessa abbia la difesa in area, la posizione era giusta. Errore di Igor"

08 giugno 2023 18:32

Flachi: "A Praga con Jovic davanti: ha reagito ad una situazione difficile. Fiorentina in difficoltà senza Igor"

31 maggio 2023 18:25

Grassia: "Fase difensiva il neo della Fiorentina, nessun miglioramento. Igor e Quarta troppe amnesie"

30 maggio 2023 20:05

Igor non si ferma: il brasiliano si allena nonostante il giorno libero concesso da Italiano

29 maggio 2023 17:15

Amoruso analizza errore di Igor: "Lì non si pensa, si manda pallone in tribuna. Italiano inca**ato l'ha tolto"

20 maggio 2023 18:59

Nazione: “Igor da 4,5 è stato il peggiore. Errore imperdonabile su palla inattiva”

19 maggio 2023 09:30

Scugnizzo viola: “Andiamo a Praga! Ho perso vent’anni stasera ma ne è valsa la pena”

19 maggio 2023 00:56

Verso Basilea: Milenkovic-Igor per dare solidità al centro, torna Amrabat. Chance dal 1’ per Castrovilli?

17 maggio 2023 09:00

Ranieri è la sorpresa più bella per la Fiorentina. Igor e Milenkovic a singhiozzo

05 maggio 2023 08:54

Bucciantini: "Fiorentina si è ribellata fino alla fine contro la Salernitana. Igor in crisi da 5 partite"

04 maggio 2023 19:45

Nazione: “Igor da 4, è il peggiore. Come l’anno scorso a Salerno va in bambola, un mercoledì al contrario”

04 maggio 2023 09:27

Scugnizzo viola:”Schwoch commento a senso unico. Ma non aveva giocato nel Napoli? O ricordo male? Pareggio da grande squadra”

04 maggio 2023 00:32

Igor: "Vogliamo vincere la Conference e diventare campioni. Lo ha fatto la Roma, possiamo farlo anche noi"

20 aprile 2023 17:00

Probabile formazione: Milenkovic-Igor in difesa, Venuti dal 1’. Jovic centravanti titolare

20 aprile 2023 10:02

Italiano come Guardiola, adesso arriva l'invenzione del difensore regista: prima Igor, poi Quarta

11 aprile 2023 15:46

Italiano: "Peccato non essere entrati nella storia. Ci mancano gol di Ikonè. Non crocifiggiamo Igor"

08 aprile 2023 17:29

Igor festeggia le 100 presenze con la Fiorentina: "Sto vivendo un sogno. Felice di vestire la maglia viola"

06 aprile 2023 13:15

Scugnizzo viola:”Sarr fa il buffone, e Gonzalez lo castiga. Così impari. Un piede in finale”

06 aprile 2023 00:10

Igor: "Italiano ci ha detto di giocare con tranquillità perché c'è anche il ritorno. Questa la vera Fiorentina"

05 aprile 2023 20:45

Moviola Gazzetta: “Castrovilli giallo in differita… sarebbe stato espulso. Igor-Lautaro? Dubbi, la trattenuta c’è”

02 aprile 2023 10:24

Igor parla del suo Brasile: "È festa, calcio e ritmo di samba. Ma non mi manca il carnevale"

28 marzo 2023 17:05

Igor non si ferma mai: il difensore ai campini della Fiorentina nonostante il giorno dì riposo

26 marzo 2023 17:05

Igor: "Per me forza vuol dire ambizione, il mio fisico mi ha aiutato quando ho incontrato Vlahovic"

24 marzo 2023 12:44

Corriere Fiorentino, Igor può restare con l’aumento dell’ingaggio: nelle prossime settimane nuovo incontro

24 marzo 2023 09:01

Bucciantini elogia la Fiorentina: "Acquisto di Igor è l'esempio di fare calcio: non ho paura di perderlo"

23 marzo 2023 20:06

Igor: "Fiorentina un sogno che si avvera. Importante la fiducia di Italiano, possiamo sognare un trofeo"

22 marzo 2023 15:30

In Turchia Bonaventura, Gonzalez ed Igor dal 1’. Ranieri prenderà il posto di Biraghi

13 marzo 2023 09:44

Bacconi esalta Igor: "Giocatore superiore alla media, la Fiorentina può prendersi qualche rischio in più"

07 marzo 2023 19:27

Fiorentina al lavoro per prolungare il contratto di Igor fino al 2025

04 marzo 2023 11:10

Agenti di Igor al Centro Sportivo della Fiorentina: novità in arrivo sul futuro del brasiliano?

02 marzo 2023 15:05

Igor, Cabral e Dodò ballano per la telecamera ma davanti Curva del Verona. Rabbia e fischi dall'Hellas

27 febbraio 2023 19:29

TMW, il procuratore di Igor la prossima settimana sarà in Italia per trattare il rinnovo con la Fiorentina

26 febbraio 2023 15:59

Nazione, Igor e Gonzalez in discoteca, momento di tensione: vicenda che verrà gestita internamente

15 febbraio 2023 09:58

Rocio Rodriguez: "Nico Gonzalez e Igor non sanno cosa vuol dire la gara contro la Juventus"

14 febbraio 2023 12:48

Il Corriere fiorentino scrive: "Italiano chiederà spiegazioni a Nico Gonzalez e Igor per la notte in discoteca"

14 febbraio 2023 11:37

Igor smentisce sulla discoteca: "Sono un professionista, penso alla squadra, mi sono allenato"

13 febbraio 2023 21:38

Ansa, Gonzalez e Igor beccati in discoteca: i due giocatori rischiano una multa dalla Fiorentina

13 febbraio 2023 21:01

Torreira, Igor e Nico Gonzalez in discoteca dopo la Juventus. Società arrabbiata con l'argentino

13 febbraio 2023 19:11

Retroscena da Torino: "In estate la Juventus aveva chiesto Milenkovic. Chiederanno anche Igor alla Fiorentina"

11 febbraio 2023 10:14

Igor suona la carica in vista della Juventus: "Non è una partita come le altre"

10 febbraio 2023 16:40

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