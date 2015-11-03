Notizie Igor Fiorentina

TMW scrive: “Su Disasi c’è anche il West Ham oltre alla Fiorentina. Può sostituire Igor”
28 gennaio 2026 17:23
Igor-Fiorentina, ritorno impossibile a gennaio: il difensore ha giocato per due club in questa stagione
23 gennaio 2026 17:23
Gazzetta svela: “La Fiorentina piomba sull’ex viola Igor oggi al West Ham”
23 gennaio 2026 09:10
Il Como di Fabregas punta forte su Igor: il brasiliano ex Fiorentina può tornare in Italia
27 agosto 2025 23:24
Igor delude al Brighton ma la Real Sociedad è pronta ad offrire 20 milioni per portarlo in Liga
18 giugno 2025 23:35
Igor torna in Italia? Gazzetta dello Sport: "Ci pensa il Milan per la rivoluzione in difesa"
24 luglio 2024 14:20
Igor torna in Serie A? Tuttosport: "Il Torino studia il colpo, per ora la richiesta è troppo alta"
22 luglio 2024 13:30
Igor potrebbe tornare in Serie A dopo un solo anno in Premier: Il Torino è in pressing su di lui
05 luglio 2024 14:02
Il mago De Zerbi non incanta più, un'altra pesante sconfitta per il suo Brighton
02 marzo 2024 19:06
Lasci la Fiorentina e sparisci o fallisci. La storia di Cabral, Jovic, Amrabat, Saponara, Terzic e Igor
21 novembre 2023 15:42
Igor: "Due finali perse? I grandi giocatori imparano dalle sconfitte, non ci aspettavamo di arrivarci"
03 novembre 2023 14:03
Esordio per Igor in Premier League dopo 7 partite in panchina con il Brighton. Esce nella ripresa infortunato
08 ottobre 2023 17:43
Il Brighton umilia il Manchester United, De Zerbi show. Ma di Igor nessuna traccia, mai visto in campo
17 settembre 2023 14:33
Se la Fiorentina piange, Igor non ride. Al Brighton 4 partite 4 bocciature, mai in campo: zero minuti
15 settembre 2023 22:58
Grosse difficoltà per prendere il difensore mancino, era una richiesta di Italiano. Il mercato finisce qui?
01 settembre 2023 17:35
Igor si presenta al Brighton: "Era il mio sogno da bambino. Non vedo l'ora di allenarmi con De Zerbi"
26 luglio 2023 15:25
TMW, la Fiorentina avrà il 10% sulla futura rivendita di Igor dal Brighton. Incasso di 20 milione totale
22 luglio 2023 22:27
Le cessioni fanno ricca la Fiorentina: incassati oltre 34 milioni da Terzic, Igor, Maleh, Rasmussen e Zurkowski
22 luglio 2023 10:48
Igor scrive: "Grato alla Fiorentina, mi ha segnato la vita, sarò sempre un tifoso di questa squadra"
22 luglio 2023 10:31
Igor: "Mi dispiace che sono entrato nel gol subito contro il West Ham. Vado via per il bene della squadra"
21 luglio 2023 21:20
Pedullà annuncia: "Fatta per la cessione di Igor al Brighton, alla Fiorentina 17 milioni più 3 di bonus"
21 luglio 2023 18:30
Romano: "Oggi appuntamento tra Fiorentina e Brighton per Igor. Ancora non è stato trovato un accordo"
21 luglio 2023 12:14
TMW, si attesa per oggi la risposta della Fiorentina all'offerta del Brighton per Igor per 15 milioni
19 luglio 2023 13:30
Nazione, Igor e Terzic via per fare cassa. Il brasiliano al Brighton, il serbo al Salisburgo
19 luglio 2023 09:05
Due difensori lasciano la Fiorentina, Igor al Brigton, Terzic va al Salisburgo. Presto l'addio
18 luglio 2023 08:23
Romano: "Igor firmerà contratto fino al 2027 con il Brighton. Si tratta per la cifra del cartellino"
17 luglio 2023 18:10
Pedullà: "Fiorentina vende Igor al Brighton per 15 milioni. Trattativa avanzata per Terzic al Salisburgo"
17 luglio 2023 11:07
Nazione: "Igor-Brighton è quasi fatta. Si chiuderà per 13 milioni + 2 di bonus"
17 luglio 2023 08:04
Pedullà conferma: "Brighton ha il sì di Igor, ultimi dettagli con la Fiorentina. Operazione da 13-15 milioni"
15 luglio 2023 18:05
TMW, Igor ad un passo dal Brighton di De Zerbi. Alla Fiorentina 15 milioni più bonus
15 luglio 2023 17:51
Corriere Fiorentino: "Birghton e Fulham su Igor. Sutalo della Dinamo arriva alla Fiorentina?"
14 luglio 2023 09:18
Nazione, il Fulham offre 7 milioni per Igor, la Fiorentina chiede di più. Obiettivo rilancio
12 luglio 2023 09:32
Gazzetta, non solo Igor via, il futuro di Martinez Quarta è in bilico: in pole c'è Nikolaou
12 luglio 2023 09:16
Corriere dello Sport, Igor vuole andare via, Fulham e Villarreal alla finestra. Quarta resta?
10 luglio 2023 09:04
Igor-Amrabat? Cessioni programmate. Fiorentina pronta ad incassare 40-50 milioni
07 luglio 2023 09:37
Dal Brasile: distanza tra il Fulham e il Benfica per Morato. Gli inglesi virano su Igor?
06 luglio 2023 16:40
Reginaldo consiglia: "Fiorentina non deve vendere Igor, è forte. Dodò aveva solo bisogno di tempo"
04 luglio 2023 19:31
TMW, Igor vicino a lasciare Firenze, lo vogliono Fulham e Villarreal. Novità nei prossimi giorni?
02 luglio 2023 18:09
Nazione, Viti-Igor lo scambio con il Nizza è possibile. Resiste la pista Nikolaou sullo sfondo
02 luglio 2023 08:37
Tirreno, cinque giocatori a rischio per la prossima stagione, al Viola Park con le valigie
01 luglio 2023 11:20
Nazione, Igor al Nizza e Viti alla Fiorentina? Contatti avviatissimi con il club francese, idea scambio
01 luglio 2023 08:38
Bucchioni: "Errore non aver preso Vicario anno scorso. In difesa via solo Igor, Fiorentina cerca un mancino"
22 giugno 2023 19:35
Di Marzio scrive: "Igor potrebbe anche restare alla Fiorentina per andare via a parametro zero a giugno del 2024"
18 giugno 2023 13:04
Gazzetta, Igor e Martinez Quarta in uscita, la Fiorentina sonda Baschirotto come sostituto
18 giugno 2023 11:02
Nazione, Martinez Quarta può lasciare la Fiorentina: per Italiano all'offerta giusta può partire
17 giugno 2023 09:45
Igor in uscita dalla Fiorentina, foto social con le medaglie dei secondi ed emoticon che zittiscono
15 giugno 2023 16:15
Di Marzio: "Il Fulham spinge per Igor, Fiorentina al lavoro per piazzare il colpo in uscita"
15 giugno 2023 00:33
Amoruso: "Igor? Da quelli che sono i sentori credo si cambierà strada. Ma il problema è di tutta la difesa"
14 giugno 2023 19:28
5 giocatori della Fiorentina bocciati per l'anno prossimo. Igor verso l'Inghilterra. 2 acquisti al Viola Park
13 giugno 2023 13:04
Nazione: "Igor-Fiorentina all'addio, c'è il Fulham: base d'asta a partire da 8 milioni"
13 giugno 2023 09:23
La Nazione, Amrabat vicino ai saluti, Igor pronto a partire direzione Premier
13 giugno 2023 09:21
Amoruso: "I molteplici errori della difesa hanno fatto si che sia diventata un problema al pari dell'attacco"
12 giugno 2023 15:42
Dall'Inghilterra: Fulham su Igor per sostituire Adarabioyo e convincere il tecnico Silva a firmare il rinnovo
12 giugno 2023 15:25
Scugnizzo viola: "Con un pizzico di fortuna, sarebbe stata un'annata da incorniciare. Facciamo la squadra ad Italiano"
12 giugno 2023 14:57
Corriere Dello Sport annuncia: "Igor e Duncan sembrerebbero non essere più nei piani della Fiorentina"
12 giugno 2023 14:34
Fratelli Cannone: "Igor ha il fisico per il calcio storico. Biraghi ha messo il cuore davanti al dolore"
11 giugno 2023 17:38
Corriere dello Sport, Fiorentina al lavoro per i contratti: cinque i calciatori in scadenza a giugno 2024
11 giugno 2023 09:01
Corriere dello Sport: "Igor-Fiorentina all'addio, su di lui c'è forte l'interesse del Fulham"
10 giugno 2023 09:29
Igor è stato l'unico giocatore a non salire sul pullman della squadra dopo il ritorno a Firenze da Praga
09 giugno 2023 23:36
Igor scrive: "Sono triste e deluso. Quando questo dolore passerà, mi rialzerò e tornerò più forte"
08 giugno 2023 23:30
"Non esiste squadra che su una rimessa abbia la difesa in area, la posizione era giusta. Errore di Igor"
08 giugno 2023 18:32
Flachi: "A Praga con Jovic davanti: ha reagito ad una situazione difficile. Fiorentina in difficoltà senza Igor"
31 maggio 2023 18:25
Grassia: "Fase difensiva il neo della Fiorentina, nessun miglioramento. Igor e Quarta troppe amnesie"
30 maggio 2023 20:05
Igor non si ferma: il brasiliano si allena nonostante il giorno libero concesso da Italiano
29 maggio 2023 17:15
Amoruso analizza errore di Igor: "Lì non si pensa, si manda pallone in tribuna. Italiano inca**ato l'ha tolto"
20 maggio 2023 18:59
Nazione: “Igor da 4,5 è stato il peggiore. Errore imperdonabile su palla inattiva”
19 maggio 2023 09:30
Scugnizzo viola: “Andiamo a Praga! Ho perso vent’anni stasera ma ne è valsa la pena”
19 maggio 2023 00:56
Verso Basilea: Milenkovic-Igor per dare solidità al centro, torna Amrabat. Chance dal 1’ per Castrovilli?
17 maggio 2023 09:00
Ranieri è la sorpresa più bella per la Fiorentina. Igor e Milenkovic a singhiozzo
05 maggio 2023 08:54
Bucciantini: "Fiorentina si è ribellata fino alla fine contro la Salernitana. Igor in crisi da 5 partite"
04 maggio 2023 19:45
Nazione: “Igor da 4, è il peggiore. Come l’anno scorso a Salerno va in bambola, un mercoledì al contrario”
04 maggio 2023 09:27
Scugnizzo viola:”Schwoch commento a senso unico. Ma non aveva giocato nel Napoli? O ricordo male? Pareggio da grande squadra”
04 maggio 2023 00:32
Igor: "Vogliamo vincere la Conference e diventare campioni. Lo ha fatto la Roma, possiamo farlo anche noi"
20 aprile 2023 17:00
Probabile formazione: Milenkovic-Igor in difesa, Venuti dal 1’. Jovic centravanti titolare
20 aprile 2023 10:02
Italiano come Guardiola, adesso arriva l'invenzione del difensore regista: prima Igor, poi Quarta
11 aprile 2023 15:46
Italiano: "Peccato non essere entrati nella storia. Ci mancano gol di Ikonè. Non crocifiggiamo Igor"
08 aprile 2023 17:29
Igor festeggia le 100 presenze con la Fiorentina: "Sto vivendo un sogno. Felice di vestire la maglia viola"
06 aprile 2023 13:15
Scugnizzo viola:”Sarr fa il buffone, e Gonzalez lo castiga. Così impari. Un piede in finale”
06 aprile 2023 00:10
Igor: "Italiano ci ha detto di giocare con tranquillità perché c'è anche il ritorno. Questa la vera Fiorentina"
05 aprile 2023 20:45
Moviola Gazzetta: “Castrovilli giallo in differita… sarebbe stato espulso. Igor-Lautaro? Dubbi, la trattenuta c’è”
02 aprile 2023 10:24
Igor parla del suo Brasile: "È festa, calcio e ritmo di samba. Ma non mi manca il carnevale"
28 marzo 2023 17:05
Igor non si ferma mai: il difensore ai campini della Fiorentina nonostante il giorno dì riposo
26 marzo 2023 17:05
Igor: "Per me forza vuol dire ambizione, il mio fisico mi ha aiutato quando ho incontrato Vlahovic"
24 marzo 2023 12:44
Corriere Fiorentino, Igor può restare con l’aumento dell’ingaggio: nelle prossime settimane nuovo incontro
24 marzo 2023 09:01
Bucciantini elogia la Fiorentina: "Acquisto di Igor è l'esempio di fare calcio: non ho paura di perderlo"
23 marzo 2023 20:06
Igor: "Fiorentina un sogno che si avvera. Importante la fiducia di Italiano, possiamo sognare un trofeo"
22 marzo 2023 15:30
In Turchia Bonaventura, Gonzalez ed Igor dal 1’. Ranieri prenderà il posto di Biraghi
13 marzo 2023 09:44
Bacconi esalta Igor: "Giocatore superiore alla media, la Fiorentina può prendersi qualche rischio in più"
07 marzo 2023 19:27
Fiorentina al lavoro per prolungare il contratto di Igor fino al 2025
04 marzo 2023 11:10
Agenti di Igor al Centro Sportivo della Fiorentina: novità in arrivo sul futuro del brasiliano?
02 marzo 2023 15:05
Igor, Cabral e Dodò ballano per la telecamera ma davanti Curva del Verona. Rabbia e fischi dall'Hellas
27 febbraio 2023 19:29
TMW, il procuratore di Igor la prossima settimana sarà in Italia per trattare il rinnovo con la Fiorentina
26 febbraio 2023 15:59
Nazione, Igor e Gonzalez in discoteca, momento di tensione: vicenda che verrà gestita internamente
15 febbraio 2023 09:58
Rocio Rodriguez: "Nico Gonzalez e Igor non sanno cosa vuol dire la gara contro la Juventus"
14 febbraio 2023 12:48
Il Corriere fiorentino scrive: "Italiano chiederà spiegazioni a Nico Gonzalez e Igor per la notte in discoteca"
14 febbraio 2023 11:37
Igor smentisce sulla discoteca: "Sono un professionista, penso alla squadra, mi sono allenato"
13 febbraio 2023 21:38
Ansa, Gonzalez e Igor beccati in discoteca: i due giocatori rischiano una multa dalla Fiorentina
13 febbraio 2023 21:01
Torreira, Igor e Nico Gonzalez in discoteca dopo la Juventus. Società arrabbiata con l'argentino
13 febbraio 2023 19:11
Retroscena da Torino: "In estate la Juventus aveva chiesto Milenkovic. Chiederanno anche Igor alla Fiorentina"
11 febbraio 2023 10:14
Igor suona la carica in vista della Juventus: "Non è una partita come le altre"
10 febbraio 2023 16:40
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