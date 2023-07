Igor si presenta al Brighton: “Era il mio sogno da bambino. Non vedo l’ora di allenarmi con De Zerbi”

Prime parole da giocatore del Brighton per Igor. Il brasiliano ha lasciato la Fiorentina per legarsi al club inglese per le prossime 4 stagioni: “Sono felice ed emozionato, voglio iniziare il prima possibile. Sono qui perché l’allenatore (De Zerbi) mi ha voluto e lo stile di gioco del Brighton si adatta al mio. Giocare in Premier League è un sogno che avevo da bambino. Giocherò per la prima volta in Europa League e spero di aiutare la squadra in questo viaggio europeo”.

Ancora su De Zerbi: “Non vedo l’ora di allenarmi e giocare per Roberto. È un allenatore fantastico e sono certo che crescerò sotto la sua guida. Voglio diventare uno dei migliori difensori della squadra. Quando ha lasciato l’Italia era già in grande nome, ma dopo quel che ha ottenuto qui la considerazione che si ha in Italia neu suoi confronti è cresciuta”.

Roberto De Zerbi accoglie così il nuovo acquisto Igor, arrivato dalla Fiorentina. Il brasiliano ha firmato un contratto quadriennale: “Igor è un altro importante giocatore che può aiutarci in una posizione cruciale, dove il gioco inizia”. Dopo 110 presenze in maglia viola, Igor si avventura così nel campionato più ricco al mondo e con la prospettiva di giocare in Europa League”. Lo riporta TMW

LA FIORENTINA SI MUOVE PER SUTALO