Tirreno, cinque giocatori a rischio per la prossima stagione, al Viola Park con le valigie

Al momento sono annunciati nel gruppo che dal 12 luglio inizierà il raduno a Firenze, al Viola Park, per preparare la nuova stagione. Ma il futuro di Aleksa Terzic, Martinez Quarta, Igor, Alfred Duncan e Jonathan Ikoné, è tutto da scrivere. Potrebbero disfare le valigie, ma rifarle da lì a qualche giorno o nelle settimane successive. Perché la posizione di tutti e cinque (e comunque non sono i soli in questa Fiorentina destinata a rifarsi il maquillage) appare in sospeso. I dirigenti esamineranno, se arriveranno, le offerte per ciascuno di loro, Vincenzo Italiano valuterà durante gli allenamenti se possono rivelarsi ancora utili alla causa e funzionali ai suoi schemi. Va detto che per Igor, già a stagione conclusa, il destino è apparso scritto come hanno confermato dal suo entourage e come emerso appena terminata la finale di Conference contro il West Ham: l’avventura viola del centrale brasiliano sembra ormai approdata al capolinea. Il suo accordo con la Fiorentina scadrà l’anno prossimo e naturalmente, data la situazione, l’opzione al 2025 non verrà esercitata dalla Fiorentina che appunto sta cercando acquirenti. In questi giorni il nome di Igor, un anno fa finito nel mirino della Juventus, è stato accostato a club spagnoli e inglesi. Sembra destinato a rimanere in Italia invece Terzic che non ha mai davvero convinto a

Firenze, né Italiano che lo ha impiegato a fasi alterne, perlopiù per far rifiatare Biraghi o quando il capitano non era disponibile.

La situazione più complicata è però quella di Ikonè, approdato a Firenze nel gennaio 2022 dal Lille per 14 milioni e blindato fino al 2026 con uno stipendio di 1,7 annui. Un investimento importante, che Commisso non ha alcuna intenzione di vedere svilire (lo stesso vale per Amrabat e Cabral). Si annunciano tutte da valutare anche le posizioni dei

tanti prestiti che stanno rientrando alla base, ad iniziare da Kokorin, Benassi e Rasmussen. Cercare acquirenti non sarà un compito agevole. Lo scrive Il Tirreno.