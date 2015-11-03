Labaro Viola

Notizie Quarta Fiorentina

Quarta: "Dispiace non averti visto gioire Presidente insieme alla tua Fiorentina"

17 gennaio 2026 18:42

Che follia di Quarta, fallaccio da codice penale e poi doppio giallo in 2 minuti, rosso e polemiche

14 settembre 2025 17:20

Bertoni: "Deluso da Beltran e Martinez Quarta, Kean ha una grande forza fisica ma non è Batistuta"

11 settembre 2025 18:04

Follia di Quarta: lascia il River in 10 per un fallo da ultimo uomo, argentini fuori dal mondiale

26 giugno 2025 11:18

Palladino: "Biraghi è ancora con noi e Quarta è andato via da poco, non è cambiato nulla nel gruppo"

18 gennaio 2025 12:11

Quarta: "Non immaginavo di lasciare la Fiorentina, ma la chiamata di Gallardo ha cambiato tutto"

16 gennaio 2025 14:10

Scugnizzo Viola: "Kean ha più intesa con Beltran. Guðmundsson è il vero problema della Fiorentina?"

15 gennaio 2025 15:11

Nazione: “Rottura con Biraghi ed addio di Quarta. La doppia mossa può aver scosso lo spogliatoio”

15 gennaio 2025 09:32

L'immensa gratitudine di Quarta nei confronti della Fiorentina: "Per sempre nel mio cuore! Grazie"

07 gennaio 2025 22:17

Ufficiale: Martinez Quarta è un calciatore del River Plate. Prime foto con la maglia del club argentino

07 gennaio 2025 22:14

Gazzetta: “Biraghi e Quarta, due capitani fatti fuori da Palladino. Qualcosa al Viola Park sembra scricchiolare”

07 gennaio 2025 09:00

Dodo saluta Quarta: "Grazie di tutto, ci mancherai e faccio il tifo per te in questa nuova fase"

06 gennaio 2025 18:56

La lettera di addio di Quarta: "Non immaginavo di andare via dopo aver rinnovato, ero rimasto per vincere"

06 gennaio 2025 17:49

Inizia l'avventura di Martinez Quarta al River Plate. Il difensore è arrivato in Argentina

05 gennaio 2025 14:40

Amoruso: "Quarta non è mai migliorato, come difensore non è mai stato un granché"

04 gennaio 2025 16:55

Pedullà annuncia: "Quarta al River, affare chiuso: alla Fiorentina 6,5 milioni più 1,5 di bonus"

04 gennaio 2025 13:35

Convocati Fiorentina: prima convocazione per Valentini, assenti Quarta e Biraghi. Cataldi è recuperato

04 gennaio 2025 12:28

Di Marzio: "Quarta al River, è fatta! Alla Fiorentina 7 milioni, accordo raggiunto nella notte"

04 gennaio 2025 09:37

Dall’Argentina: tentativo del River anche per Beltran ma la Fiorentina non ha intenzione di venderlo 

03 gennaio 2025 09:31

Bucciantini: “Folorunsho? Non è la copia di Bove. Quarta? Dispiaciuto del suo addio. Marì acquisto giusto”

02 gennaio 2025 20:49

Di Marzio: "Quarta pronto a partire direzione River. Si aspetta il via libera del Monza per Pablo Marí"

02 gennaio 2025 15:55

TMW: "Fatta per Quarta al River, lo sostituiranno Valentini e Pablo Mari. Moreno in prestito al Monza"

02 gennaio 2025 11:25

Corriere dello Sport: “Quarta lascia la Fiorentina, va al River Plate a titolo definitivo per 8 milioni”

02 gennaio 2025 09:50

Dall'Argentina: tutto fatto per Quarta al River Plate. La Fiorentina incasserà circa 7 milioni di euro

31 dicembre 2024 16:05

Dall'Argentina: "Il River Plate vicino a Quarta per 7 milioni, il difensore ha già l'accordo fino al 2028"

31 dicembre 2024 14:21

Corriere dello Sport: "Quarta ad un passo dal River, con la Fiorentina si chiuderà ad 8 milioni"

31 dicembre 2024 09:44

Corriere Fiorentino: “Palladino ha dato l’ok alla cessione di Quarta al River. Affare da circa 10 milioni”

30 dicembre 2024 10:14

Nazione: “Senza Quarta e Biraghi chi prenderà la fascia? Occhio a De Gea”

28 dicembre 2024 10:28

Gazzetta: “Quarta si allena in gruppo ma domani non sarebbe stato titolare. È pronto a partire”

28 dicembre 2024 09:57

Corriere Fiorentino: "Quarta-River fumata bianca vicina, arriverà a 7 milioni"

28 dicembre 2024 09:23

Pedullà: “Quarta-River, ieri nessun contatto con la Fiorentina che si aspettava un’offerta da 8 milioni”

28 dicembre 2024 09:15

Nazione: “Quarta, da punto di riferimento a riserva di Comuzzo. Pronto l’addio”

27 dicembre 2024 10:07

Corriere Fiorentino: “Quarta paga le lacune difensive. Incasso per nuovi acquisti a gennaio”

27 dicembre 2024 09:53

Corriere dello Sport: “Quarta al River si chiuderà a 8 milioni. Affare a titolo definitivo. C’era anche il Napoli”

27 dicembre 2024 09:22

Olé scrive: "Il River brinda: chin Chino. Si cerca l'accordo fino al 2028"

26 dicembre 2024 16:50

Schira: "Quarta-River, con la Fiorentina si può chiudere a 7 milioni. Oggi conference call"

26 dicembre 2024 11:06

Moretto: "Quarta, Biraghi e Ikone possono lasciare la Fiorentina. Non partirà Beltran"

25 dicembre 2024 18:00

Corriere dello Sport: "Fiorentina su Folorunsho, il Napoli chiede 10 milioni. A Conte piace Quarta"

24 dicembre 2024 08:09

Corriere Fiorentino: “Folorunsho piace alla Fiorentina ma servono 10 milioni. Biraghi e Quarta pedine di scambio?”

23 dicembre 2024 08:36

Moretto: "Quarta dovrebbe lasciare la Fiorentina, potrebbe essere un'idea della Juve"

22 dicembre 2024 20:18

La Fiorentina può cedere a gennaio 6 giocatori: da Biraghi a Quarta, da Terracciano a Ikonè e Kouamè

22 dicembre 2024 08:30

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Folorunsho, il Napoli chiede 10 milioni. Quarta sarà la pedina di scambio?”

21 dicembre 2024 09:39

Il Mattino: "Al Napoli interessano Biraghi e Quarta, alla Fiorentina invece Spinazzola e Folorunsho"

20 dicembre 2024 12:48

Nazione: “Quarta peggiore in campo: doppio errore sul gol, poi un altro paio di pasticci molto pericolosi”

20 dicembre 2024 09:02

Corriere dello Sport: “Non solo Danilo, Napoli interessato a Martinez Quarta, è l’alternativa al brasiliano”

19 dicembre 2024 09:38

Tuttosport: “Torino a caccia di un difensore, idea Martinez Quarta in prestito dalla Fiorentina”

12 dicembre 2024 08:46

Tuttosport: “Torino a caccia di un difensore, idea Martinez Quarta per gennaio, pista aperta”

07 dicembre 2024 09:53

Graziani boccia Quarta centrocampista: "Non ci incastra nulla lì, non ha la qualità per aiutare Cataldi"

05 dicembre 2024 14:22

Bucchioni: "Quarta a centrocampo è un esperimento fallito da non riproporre mai più, è uno instintivo"

05 dicembre 2024 12:28

Quarta ed il ritorno della linea a tre: esperimento fallito per Palladino. Spesso si creava confusione

05 dicembre 2024 09:07

Quarta, un gol fatto ogni 692 minuti: il Chino fa meglio di Gonzalo Rodriguez 

30 novembre 2024 09:43

Quarta: "Non era facile vincere, un'altra prova di maturità. Continuiamo su questa strada, tutti insieme"

29 novembre 2024 17:15

Nessun infortunio muscolare per Quarta e Mandragora, entrambi hanno accusato solo i crampi

29 novembre 2024 00:03

Palladino: "Martinez Quarta a centrocampo? Non è un caso, ha i gol nel sangue e oggi ha fatto bene"

28 novembre 2024 23:34

La Fiorentina non ha più jolly in Conference, bisogna riscattare il passo falso. Guai a sottovalutare il Pafos

28 novembre 2024 09:46

Scugnizzo Viola: "La Fiorentina di Palladino: una macchina perfetta tra numeri storici e progettualità vincente"

25 novembre 2024 12:15

Mediana in emergenza? Quarta può essere il jolly a centrocampo, può affiancare Cataldi

17 novembre 2024 11:01

Repubblica: "A gennaio arriva Valentini, anche Quarta potrebbe lasciare la Fiorentina"

15 novembre 2024 09:46

Dall'Argentina rimbalzano le voci del River Plate interessato a Quarta e Beltrán per il mercato invernale

11 novembre 2024 20:34

Quarta è il jolly prezioso, leader in campo e fuori. Palladino può contare sul Chino

02 novembre 2024 10:24

Fiorentina verso il turnover, ma l’identità resta quella. Ikoné e Quarta verso la titolarità 

31 ottobre 2024 08:54

La Fiorentina a Genova giocherà con i titolari. Dodò riposa, c’è Kayode. Quarta pronto a sostituire Comuzzo 

30 ottobre 2024 08:51

La Fiorentina passeggia sulla Roma e Palladino ne approfitta per provare Quarta a centrocampo

28 ottobre 2024 11:32

Corriere dello Sport su Quarta: "Pericoloso nell'area avversaria quanto nella sua"

25 ottobre 2024 09:59

Quarta prende in giro il vice capitano del San Gallo: “Non saremo una grande squadra ma siamo un grande gruppo”

25 ottobre 2024 01:12

Malusci: "Oggi mi aspetto molto da Ikoné. Anche se Quarta giocasse bene i titolari restano Comuzzo e Ranieri"

24 ottobre 2024 14:31

Biraghi, Quarta ed Ikoné aspettano con il San Gallo la loro chance. Beltran riposa per la Roma

23 ottobre 2024 08:09

La Fiorentina di Palladino è nata senza Biraghi e Quarta, il capitano ed il vice adesso fanno panchina

21 ottobre 2024 12:32

Quarta si gode la Spagna e La Liga 2: allo stadio per Granada-Cordoba per l'amico ex Torino Boyé

13 ottobre 2024 20:05

Repubblica: “Beltran e Quarta a caccia del posto fisso. L’attaccante sembra più una seconda punta”

12 ottobre 2024 09:39

Quarta: "Io come Vlahovic e Nico? Loro volevano vincere con la Juventus, sono scelte personali..."

11 ottobre 2024 18:16

Quarta: "Dispiace non giocare. Nico ci teneva alla Fiorentina ma poi ha scelto la Juve per la Champions"

11 ottobre 2024 09:33

Quarta e Beltran fuori dai convocati dell'Aregntina. Rimarranno a Firenze a disposizione di Palladino

02 ottobre 2024 19:35

Palladino ieri ha fatto fuori dalla formazione i due capitani. Prima fascia a Kouamé, poi a Ranieri

30 settembre 2024 08:52

Momento buio per Quarta, continua a deludere. Gudmundsson il vero sostituto di Nico

23 settembre 2024 09:23

Corriere Fiorentino: “Biraghi ancora braccetto? Quarta e Ranieri scalpitano” 

20 settembre 2024 08:42

Amoruso critico: "Ma quanti errori fa Quarta? Ikoné non ha voglia, speravo fosse in Turchia"

16 settembre 2024 19:38

Contro l'Atalanta in difesa la Fiorentina giocherà con Quarta, Ranieri e Biraghi. Pradè avvisa Palladino

14 settembre 2024 09:38

CorSport si domanda: "Male Ranieri e Quarta: responsabilità loro oppure è colpa del modulo?"

09 settembre 2024 14:45

Fiorentina, quanti argentini! A gennaio diventeranno cinque. Infantino è stato reintegrato 

05 settembre 2024 09:19

Quarta rammaricato: "Non è stato l'inizio che ci aspettavamo, ripartiamo dalla reazione di squadra"

02 settembre 2024 14:13

Quarta: "Sono rimasto perchè ho voglia di rivincita dopo la finale persa lo scorso anno"

28 agosto 2024 19:26

Quarta e Amrabat a Firenze mercoledi. L'argentino rinuncia a qualche giorno di ferie. Nico il 5 agosto

29 luglio 2024 12:19

Quarta una colonna della Fiorentina, accontentate le richieste dell'entourage

04 giugno 2024 10:01

Quarta: "Barone voleva rimanessi. Volevo annunciare il rinnovo con la coppa, ci riproveremo l'anno prossimo"

03 giugno 2024 11:52

Repubblica: “Quarta vicino al rinnovo con la Fiorentina, manca solo l’ufficialità”

03 giugno 2024 08:42

Quarta: "È il momento di metterci la faccia e di rialzarci. Sono convinto che il nostro momento arriverà"

01 giugno 2024 15:51

Italiano spiega: "Quarta fa 10 gol perchè abbiamo cambiato la sua posizione per attaccare meglio"

27 maggio 2024 10:10

Gazzetta: “Quarta non rinnoverà con la Fiorentina. Napoli pronto all’assalto, colpo low cost”

20 maggio 2024 08:32

Milenkovic è in ripresa ma le marcature di Quarta preoccupano in vista della finale 

19 maggio 2024 09:33

Gazzetta: "Quarta non ha intenzione di rinnovare, piace al Napoli. Con 10 milioni si può chiudere con la Fiorentina"

17 maggio 2024 08:12

Corriere Fiorentino: "Quarta-Fiorentina nessun segnale di rinnovo. Cessione obbligata"

16 maggio 2024 09:11

Gazzetta: “Quarta-Fiorentina a breve l’agente in città per discutere del rinnovo o della cessione”

16 maggio 2024 08:51

Amoruso: "La colpa del gol subito è di Quarta, ha perso il contatto con Djuric. Bravo Milenkovic"

14 maggio 2024 15:24

Martinez Quarta: "I miei compagni di reparto sono forti e mi permettono di salire, oggi partita importante"

13 maggio 2024 23:19

Quarta: "Il nostro modo di giocare ci ha dato risultati. Il mister mi ha chiesto di giocare in attacco..."

07 maggio 2024 19:31

Gazzetta dello Sport scrive: "Il Napoli ha nel mirino Quarta per la prossima stagione come guida della difesa"

30 aprile 2024 18:33

Polverosi: "Senza coppe europee Sarri a Firenze sarebbe perfetto, per me verrebbe volentieri e si divertirebbe"

30 aprile 2024 17:15

Gazzetta dello Sport, il Napoli vuole ripartire da Quarta. Operazione intorno ai 10 milioni di euro

26 aprile 2024 14:45

Il regalo a Ekuban costa caro a Quarta: pioggia di 4,5. È lui il peggiore in campo contro il Genoa

16 aprile 2024 14:15

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