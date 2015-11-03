Notizie Quarta Fiorentina

Quarta: "Dispiace non averti visto gioire Presidente insieme alla tua Fiorentina"
17 gennaio 2026 18:42
Che follia di Quarta, fallaccio da codice penale e poi doppio giallo in 2 minuti, rosso e polemiche
14 settembre 2025 17:20
Bertoni: "Deluso da Beltran e Martinez Quarta, Kean ha una grande forza fisica ma non è Batistuta"
11 settembre 2025 18:04
Follia di Quarta: lascia il River in 10 per un fallo da ultimo uomo, argentini fuori dal mondiale
26 giugno 2025 11:18
Palladino: "Biraghi è ancora con noi e Quarta è andato via da poco, non è cambiato nulla nel gruppo"
18 gennaio 2025 12:11
Quarta: "Non immaginavo di lasciare la Fiorentina, ma la chiamata di Gallardo ha cambiato tutto"
16 gennaio 2025 14:10
Scugnizzo Viola: "Kean ha più intesa con Beltran. Guðmundsson è il vero problema della Fiorentina?"
15 gennaio 2025 15:11
Nazione: “Rottura con Biraghi ed addio di Quarta. La doppia mossa può aver scosso lo spogliatoio”
15 gennaio 2025 09:32
L'immensa gratitudine di Quarta nei confronti della Fiorentina: "Per sempre nel mio cuore! Grazie"
07 gennaio 2025 22:17
Ufficiale: Martinez Quarta è un calciatore del River Plate. Prime foto con la maglia del club argentino
07 gennaio 2025 22:14
Gazzetta: “Biraghi e Quarta, due capitani fatti fuori da Palladino. Qualcosa al Viola Park sembra scricchiolare”
07 gennaio 2025 09:00
Dodo saluta Quarta: "Grazie di tutto, ci mancherai e faccio il tifo per te in questa nuova fase"
06 gennaio 2025 18:56
La lettera di addio di Quarta: "Non immaginavo di andare via dopo aver rinnovato, ero rimasto per vincere"
06 gennaio 2025 17:49
Inizia l'avventura di Martinez Quarta al River Plate. Il difensore è arrivato in Argentina
05 gennaio 2025 14:40
Amoruso: "Quarta non è mai migliorato, come difensore non è mai stato un granché"
04 gennaio 2025 16:55
Pedullà annuncia: "Quarta al River, affare chiuso: alla Fiorentina 6,5 milioni più 1,5 di bonus"
04 gennaio 2025 13:35
Convocati Fiorentina: prima convocazione per Valentini, assenti Quarta e Biraghi. Cataldi è recuperato
04 gennaio 2025 12:28
Di Marzio: "Quarta al River, è fatta! Alla Fiorentina 7 milioni, accordo raggiunto nella notte"
04 gennaio 2025 09:37
Dall’Argentina: tentativo del River anche per Beltran ma la Fiorentina non ha intenzione di venderlo
03 gennaio 2025 09:31
Bucciantini: “Folorunsho? Non è la copia di Bove. Quarta? Dispiaciuto del suo addio. Marì acquisto giusto”
02 gennaio 2025 20:49
Di Marzio: "Quarta pronto a partire direzione River. Si aspetta il via libera del Monza per Pablo Marí"
02 gennaio 2025 15:55
TMW: "Fatta per Quarta al River, lo sostituiranno Valentini e Pablo Mari. Moreno in prestito al Monza"
02 gennaio 2025 11:25
Corriere dello Sport: “Quarta lascia la Fiorentina, va al River Plate a titolo definitivo per 8 milioni”
02 gennaio 2025 09:50
Dall'Argentina: tutto fatto per Quarta al River Plate. La Fiorentina incasserà circa 7 milioni di euro
31 dicembre 2024 16:05
Dall'Argentina: "Il River Plate vicino a Quarta per 7 milioni, il difensore ha già l'accordo fino al 2028"
31 dicembre 2024 14:21
Corriere dello Sport: "Quarta ad un passo dal River, con la Fiorentina si chiuderà ad 8 milioni"
31 dicembre 2024 09:44
Corriere Fiorentino: “Palladino ha dato l’ok alla cessione di Quarta al River. Affare da circa 10 milioni”
30 dicembre 2024 10:14
Nazione: “Senza Quarta e Biraghi chi prenderà la fascia? Occhio a De Gea”
28 dicembre 2024 10:28
Gazzetta: “Quarta si allena in gruppo ma domani non sarebbe stato titolare. È pronto a partire”
28 dicembre 2024 09:57
Corriere Fiorentino: "Quarta-River fumata bianca vicina, arriverà a 7 milioni"
28 dicembre 2024 09:23
Pedullà: “Quarta-River, ieri nessun contatto con la Fiorentina che si aspettava un’offerta da 8 milioni”
28 dicembre 2024 09:15
Nazione: “Quarta, da punto di riferimento a riserva di Comuzzo. Pronto l’addio”
27 dicembre 2024 10:07
Corriere Fiorentino: “Quarta paga le lacune difensive. Incasso per nuovi acquisti a gennaio”
27 dicembre 2024 09:53
Corriere dello Sport: “Quarta al River si chiuderà a 8 milioni. Affare a titolo definitivo. C’era anche il Napoli”
27 dicembre 2024 09:22
Olé scrive: "Il River brinda: chin Chino. Si cerca l'accordo fino al 2028"
26 dicembre 2024 16:50
Schira: "Quarta-River, con la Fiorentina si può chiudere a 7 milioni. Oggi conference call"
26 dicembre 2024 11:06
Moretto: "Quarta, Biraghi e Ikone possono lasciare la Fiorentina. Non partirà Beltran"
25 dicembre 2024 18:00
Corriere dello Sport: "Fiorentina su Folorunsho, il Napoli chiede 10 milioni. A Conte piace Quarta"
24 dicembre 2024 08:09
Corriere Fiorentino: “Folorunsho piace alla Fiorentina ma servono 10 milioni. Biraghi e Quarta pedine di scambio?”
23 dicembre 2024 08:36
Moretto: "Quarta dovrebbe lasciare la Fiorentina, potrebbe essere un'idea della Juve"
22 dicembre 2024 20:18
La Fiorentina può cedere a gennaio 6 giocatori: da Biraghi a Quarta, da Terracciano a Ikonè e Kouamè
22 dicembre 2024 08:30
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Folorunsho, il Napoli chiede 10 milioni. Quarta sarà la pedina di scambio?”
21 dicembre 2024 09:39
Il Mattino: "Al Napoli interessano Biraghi e Quarta, alla Fiorentina invece Spinazzola e Folorunsho"
20 dicembre 2024 12:48
Nazione: “Quarta peggiore in campo: doppio errore sul gol, poi un altro paio di pasticci molto pericolosi”
20 dicembre 2024 09:02
Corriere dello Sport: “Non solo Danilo, Napoli interessato a Martinez Quarta, è l’alternativa al brasiliano”
19 dicembre 2024 09:38
Tuttosport: “Torino a caccia di un difensore, idea Martinez Quarta in prestito dalla Fiorentina”
12 dicembre 2024 08:46
Tuttosport: “Torino a caccia di un difensore, idea Martinez Quarta per gennaio, pista aperta”
07 dicembre 2024 09:53
Graziani boccia Quarta centrocampista: "Non ci incastra nulla lì, non ha la qualità per aiutare Cataldi"
05 dicembre 2024 14:22
Bucchioni: "Quarta a centrocampo è un esperimento fallito da non riproporre mai più, è uno instintivo"
05 dicembre 2024 12:28
Quarta ed il ritorno della linea a tre: esperimento fallito per Palladino. Spesso si creava confusione
05 dicembre 2024 09:07
Quarta, un gol fatto ogni 692 minuti: il Chino fa meglio di Gonzalo Rodriguez
30 novembre 2024 09:43
Quarta: "Non era facile vincere, un'altra prova di maturità. Continuiamo su questa strada, tutti insieme"
29 novembre 2024 17:15
Nessun infortunio muscolare per Quarta e Mandragora, entrambi hanno accusato solo i crampi
29 novembre 2024 00:03
Palladino: "Martinez Quarta a centrocampo? Non è un caso, ha i gol nel sangue e oggi ha fatto bene"
28 novembre 2024 23:34
La Fiorentina non ha più jolly in Conference, bisogna riscattare il passo falso. Guai a sottovalutare il Pafos
28 novembre 2024 09:46
Scugnizzo Viola: "La Fiorentina di Palladino: una macchina perfetta tra numeri storici e progettualità vincente"
25 novembre 2024 12:15
Mediana in emergenza? Quarta può essere il jolly a centrocampo, può affiancare Cataldi
17 novembre 2024 11:01
Repubblica: "A gennaio arriva Valentini, anche Quarta potrebbe lasciare la Fiorentina"
15 novembre 2024 09:46
Dall'Argentina rimbalzano le voci del River Plate interessato a Quarta e Beltrán per il mercato invernale
11 novembre 2024 20:34
Quarta è il jolly prezioso, leader in campo e fuori. Palladino può contare sul Chino
02 novembre 2024 10:24
Fiorentina verso il turnover, ma l’identità resta quella. Ikoné e Quarta verso la titolarità
31 ottobre 2024 08:54
La Fiorentina a Genova giocherà con i titolari. Dodò riposa, c’è Kayode. Quarta pronto a sostituire Comuzzo
30 ottobre 2024 08:51
La Fiorentina passeggia sulla Roma e Palladino ne approfitta per provare Quarta a centrocampo
28 ottobre 2024 11:32
Corriere dello Sport su Quarta: "Pericoloso nell'area avversaria quanto nella sua"
25 ottobre 2024 09:59
Quarta prende in giro il vice capitano del San Gallo: “Non saremo una grande squadra ma siamo un grande gruppo”
25 ottobre 2024 01:12
Malusci: "Oggi mi aspetto molto da Ikoné. Anche se Quarta giocasse bene i titolari restano Comuzzo e Ranieri"
24 ottobre 2024 14:31
Biraghi, Quarta ed Ikoné aspettano con il San Gallo la loro chance. Beltran riposa per la Roma
23 ottobre 2024 08:09
La Fiorentina di Palladino è nata senza Biraghi e Quarta, il capitano ed il vice adesso fanno panchina
21 ottobre 2024 12:32
Quarta si gode la Spagna e La Liga 2: allo stadio per Granada-Cordoba per l'amico ex Torino Boyé
13 ottobre 2024 20:05
Repubblica: “Beltran e Quarta a caccia del posto fisso. L’attaccante sembra più una seconda punta”
12 ottobre 2024 09:39
Quarta: "Io come Vlahovic e Nico? Loro volevano vincere con la Juventus, sono scelte personali..."
11 ottobre 2024 18:16
Quarta: "Dispiace non giocare. Nico ci teneva alla Fiorentina ma poi ha scelto la Juve per la Champions"
11 ottobre 2024 09:33
Quarta e Beltran fuori dai convocati dell'Aregntina. Rimarranno a Firenze a disposizione di Palladino
02 ottobre 2024 19:35
Palladino ieri ha fatto fuori dalla formazione i due capitani. Prima fascia a Kouamé, poi a Ranieri
30 settembre 2024 08:52
Momento buio per Quarta, continua a deludere. Gudmundsson il vero sostituto di Nico
23 settembre 2024 09:23
Corriere Fiorentino: “Biraghi ancora braccetto? Quarta e Ranieri scalpitano”
20 settembre 2024 08:42
Amoruso critico: "Ma quanti errori fa Quarta? Ikoné non ha voglia, speravo fosse in Turchia"
16 settembre 2024 19:38
Contro l'Atalanta in difesa la Fiorentina giocherà con Quarta, Ranieri e Biraghi. Pradè avvisa Palladino
14 settembre 2024 09:38
CorSport si domanda: "Male Ranieri e Quarta: responsabilità loro oppure è colpa del modulo?"
09 settembre 2024 14:45
Fiorentina, quanti argentini! A gennaio diventeranno cinque. Infantino è stato reintegrato
05 settembre 2024 09:19
Quarta rammaricato: "Non è stato l'inizio che ci aspettavamo, ripartiamo dalla reazione di squadra"
02 settembre 2024 14:13
Quarta: "Sono rimasto perchè ho voglia di rivincita dopo la finale persa lo scorso anno"
28 agosto 2024 19:26
Quarta e Amrabat a Firenze mercoledi. L'argentino rinuncia a qualche giorno di ferie. Nico il 5 agosto
29 luglio 2024 12:19
Quarta una colonna della Fiorentina, accontentate le richieste dell'entourage
04 giugno 2024 10:01
Quarta: "Barone voleva rimanessi. Volevo annunciare il rinnovo con la coppa, ci riproveremo l'anno prossimo"
03 giugno 2024 11:52
Repubblica: “Quarta vicino al rinnovo con la Fiorentina, manca solo l’ufficialità”
03 giugno 2024 08:42
Quarta: "È il momento di metterci la faccia e di rialzarci. Sono convinto che il nostro momento arriverà"
01 giugno 2024 15:51
Italiano spiega: "Quarta fa 10 gol perchè abbiamo cambiato la sua posizione per attaccare meglio"
27 maggio 2024 10:10
Gazzetta: “Quarta non rinnoverà con la Fiorentina. Napoli pronto all’assalto, colpo low cost”
20 maggio 2024 08:32
Milenkovic è in ripresa ma le marcature di Quarta preoccupano in vista della finale
19 maggio 2024 09:33
Gazzetta: "Quarta non ha intenzione di rinnovare, piace al Napoli. Con 10 milioni si può chiudere con la Fiorentina"
17 maggio 2024 08:12
Corriere Fiorentino: "Quarta-Fiorentina nessun segnale di rinnovo. Cessione obbligata"
16 maggio 2024 09:11
Gazzetta: “Quarta-Fiorentina a breve l’agente in città per discutere del rinnovo o della cessione”
16 maggio 2024 08:51
Amoruso: "La colpa del gol subito è di Quarta, ha perso il contatto con Djuric. Bravo Milenkovic"
14 maggio 2024 15:24
Martinez Quarta: "I miei compagni di reparto sono forti e mi permettono di salire, oggi partita importante"
13 maggio 2024 23:19
Quarta: "Il nostro modo di giocare ci ha dato risultati. Il mister mi ha chiesto di giocare in attacco..."
07 maggio 2024 19:31
Gazzetta dello Sport scrive: "Il Napoli ha nel mirino Quarta per la prossima stagione come guida della difesa"
30 aprile 2024 18:33
Polverosi: "Senza coppe europee Sarri a Firenze sarebbe perfetto, per me verrebbe volentieri e si divertirebbe"
30 aprile 2024 17:15
Gazzetta dello Sport, il Napoli vuole ripartire da Quarta. Operazione intorno ai 10 milioni di euro
26 aprile 2024 14:45
Il regalo a Ekuban costa caro a Quarta: pioggia di 4,5. È lui il peggiore in campo contro il Genoa
16 aprile 2024 14:15
Archivio