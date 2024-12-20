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Il Mattino: "Al Napoli interessano Biraghi e Quarta, alla Fiorentina invece Spinazzola e Folorunsho"

In caso di partenza dell'under 21 spagnolo sarebbe necessario completare il gioco delle coppie (Ardian Ismajli dell'Empoli è a scadenza), i toscani vorrebbero trattenerlo almeno fino a fine stagione m...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2024 12:48
Il Mattino: "Al Napoli interessano Biraghi e Quarta, alla Fiorentina invece Spinazzola e Folorunsho" -
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In caso di partenza dell'under 21 spagnolo sarebbe necessario completare il gioco delle coppie (Ardian Ismajli dell'Empoli è a scadenza), i toscani vorrebbero trattenerlo almeno fino a fine stagione ma Zerbin del Napoli potrebbe essere il grimaldello utile a sbloccare l'impasse). Sulla fascia sinistra resta in piedi la trattativa per l'arrivo di Biraghi in azzurro. Il calciatore della Fiorentina è in uscita, ha rotto con Palladino e Napoli sarebbe la meta ideale. Non solo. In casa Viola c'è sempre Martinez Quarta: il 28enne difensore centrale argentino è un vecchio pallino azzurro fin dall'anno scorso. A Palladino, invece, piace Folorunsho e non disdegnerebbe di avere a disposizione Spinazzola per il ruolo lasciato vacante da Biraghi. Si vedrà. De Laurentiis per il momento ha respinto al mittente l'offerta del Torino per Giovanni Simeone. Il club granata aveva messo sul piatto della bilancia 10 milioni di euro per il cartellino del Cholito che però è stato bloccato da Conte. Lo scrive Il Mattino

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