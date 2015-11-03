Notizie Spinazzola Fiorentina

Goretti è il nuovo DS della Fiorentina: da Mancini a Spinazzola ecco tutti i colpi migliori in carriera
05 novembre 2025 10:59
Spinazzola: "Devi stare attento a Dodo, ti può infilare in velocità. L'insidia con la Fiorentina siamo noi"
05 marzo 2025 16:24
Parla l'agente di Spinazzola: "Leo non ha mai messo in discussione il fatto di restare a Napoli"
13 gennaio 2025 17:36
Nazione: “Resta l’opzione Napoli per Biraghi. Spinazzola alla Fiorentina? Parisi verrà ceduto”
07 gennaio 2025 08:29
Corriere dello Sport: “Spinazzola intrigato dalla Fiorentina ma Parisi che cosa vuole fare? Da capire il suo futuro”
06 gennaio 2025 09:48
Spinazzola: "C'è un interessamento della Fiorentina per me, ma ora penso solo al Napoli"
04 gennaio 2025 20:53
Da Napoli: "Spinazzola in campo contro la Fiorentina. Sfiderà il suo futuro?"
04 gennaio 2025 15:21
Tuttosport: "Spinazzola non è convinto, la Fiorentina aspetta una risposta in settimana. Concorrenza Torino"
02 gennaio 2025 10:37
Corriere dello Sport: “Duello Fiorentina-Torino per Spinazzola, l’ex Roma vuole partire a titolo definitivo”
02 gennaio 2025 10:07
Pedullà: "Folorunsho arriverà alla Fiorentina in prestito, c'è il via libera del Napoli"
01 gennaio 2025 17:36
Spinazzola-Fiorentina? Tuttosport: “Ostacolo Torino, pronta maglia da titolare. Costa 2,5 milioni”
31 dicembre 2024 11:10
Corriere dello Sport: “Spinazzola si sta convincendo ad accettare la Fiorentina. Scambio di prestito di 6 mesi con Biraghi”
31 dicembre 2024 09:38
Pedullà rivela: "Fiorentina e Napoli dialogano per lo scambio Biraghi-Spinazzola. Contatti in corso"
30 dicembre 2024 16:00
Il Mattino: “Scambio Biraghi-Spinazzola? Bisogna convincere il giocatore azzurro. Ma occhio a Quarta”
28 dicembre 2024 10:26
Cm.com rivela: "Palladino ha dato l'ok a Folorunsho, si tratta per un prestito con diritto e poi obbligo di riscatto"
27 dicembre 2024 13:50
Tuttosport: "Spinazzola ha detto no alla Fiorentina, ha aperto al Torino. Spera di tornare in Nazionale"
23 dicembre 2024 09:04
Gazzetta: “Biraghi al Napoli? L’ostacolo è Spinazzola, la destinazione Firenze non lo convince”
23 dicembre 2024 08:42
Corriere dello Sport: “Scambio Biraghi-Spinazzola in stand-by. Il terzino del Napoli non è convinto”
21 dicembre 2024 09:36
Il Mattino: "Al Napoli interessano Biraghi e Quarta, alla Fiorentina invece Spinazzola e Folorunsho"
20 dicembre 2024 12:48
Corriere dello Sport: “Biraghi ha detto sì al Napoli. Spinazzola o Folorunsho alla Fiorentina?”
19 dicembre 2024 09:40
Corriere dello Sport: “Biraghi al Napoli e Spinazzola alla Fiorentina, si lavora allo scambio per gennaio”
18 dicembre 2024 09:24
Qui Roma, Tante assenze contro la Fiorentina: anche Spinazzola, Matic e Rui Patricio non sono partiti
26 maggio 2023 19:01
Gaffe Mourinho: "Chi è il fenomeno che aveva detto Spinazzola in campo a Novembre?" Lui stesso...
15 gennaio 2022 16:24
Gazzetta, Biraghi l'idea della Roma per sostituire Spinazzola: la Fiorentina chiede 10 milioni
03 luglio 2021 17:53
Spinazzola: "Ci abbiamo creduto fino all'ultimo. Autogol? Mi sarei mangiato le mani se non avessimo vinto"
04 marzo 2021 00:00
Al 60' la Fiorentina contro la Roma trova l'1-1. Autogol di Spinazzola sul cross di Biraghi
03 marzo 2021 22:11
All'11' Spinazzola porta in vantaggio la Roma. Fiorentina subito sotto all'Olimpico
01 novembre 2020 18:12
Spinazzola: "La Fiorentina ha un grande centrocampo, partita molto pericolosa"
01 novembre 2020 17:53
CorSport, Sema è il favorito per la fascia della Fiorentina, può arrivare in prestito. Spinazzola? Affare difficile
14 settembre 2020 08:47
CorSport, Fiorentina, partita la caccia all'esterno: sono tre gli osservati speciali
13 settembre 2020 08:47
CorSport, Biraghi, rinnovo vicino. Per la fascia sinistra idea Ken Sema, Barreca e Spinazzola
06 settembre 2020 08:52
CorSport, Biraghi può rinnovare con la Fiorentina. Spuntano due nomi per la fascia
01 settembre 2020 11:47
Nazione, Chiesa, spunta anche la Roma tra le pretendenti. I giallorossi ci provano con una contropartita e...
20 agosto 2020 08:06
Nazione, Nainggolan vicino alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto. Florenzi e Spinazzola...
06 luglio 2020 10:42
Nazione, De Rossi e quel legame speciale con Nainggolan, Florenzi e Spinazzola
05 luglio 2020 09:06
Da Roma spingono, Vlahovic giallorosso per Florenzi e Spinazzola alla Fiorentina. I dettagli
24 giugno 2020 11:57
Nazione, la Fiorentina segue Florenzi e Spinazzola, spunta Schick, il Lipsia non lo riscatta
22 giugno 2020 08:13
Nazione, se Chiesa lascerà Firenze, la Fiorentina è pronta a prendere Spinazzola per 20 milioni
10 giugno 2020 11:49
Nazione, i soldi provenienti dalla cessione di Chiesa per dare l'assalto a Belotti e non solo
09 giugno 2020 10:18
Gazzetta, Asse Fiorentina-Roma: si lavora allo scambio di terzini Biraghi-Spinazzola
07 giugno 2020 14:54
Nazione, alla Fiorentina piacciono Spinazzola e Juan Jesus. Scambio Florenzi-Biraghi con la Roma?
05 giugno 2020 12:08
Gazzetta, Se la Roma cede Spinazzola punta tutto su Biraghi. Fiorentina interessata a Florenzi
04 giugno 2020 11:03
Repubblica, Spinazzola, Fares, Paquetà e Carrascal: ecco i nomi che girano in orbita Fiorentina
01 giugno 2020 10:58
Gazzetta, Fiorentina in pole per Florenzi. Spinazzola andrà a Firenze e Biraghi a Roma?
01 giugno 2020 10:35
Repubblica, Spinazzola e Fares gli esterni sinistri nel mirino. Pezzella? Resterà a Firenze
25 maggio 2020 12:16
Gazzetta, Fiorentina-Roma, che intrecci! Spinazzola e Florenzi in viola e Biraghi in giallorosso?
18 maggio 2020 11:41
Nazione, Belotti, Nainggolan e Spinazzola: ecco il tris da 100 milioni nel mirino dei viola
18 maggio 2020 10:15
Nazione, Asse caldo Firenze-Roma: occhi su Florenzi e Spinazzola
17 maggio 2020 10:06
Repubblica, Spinazzola più che un’idea, Florenzi la grande occasione
11 maggio 2020 09:37
Raiola e la sua... galassia! Quante tentazioni per la Fiorentina: da Bonaventura ad Ibrahimovic tutti i nomi
04 maggio 2020 10:32
Corriere Fiorentino, Pezzella lascerà Firenze? Kumbulla e Rugani nel mirino della Fiorentina
03 maggio 2020 11:04
Da Roma, Spinazzola alla Fiorentina e Biraghi in giallorosso. Scambio all'orizzonte?
01 maggio 2020 18:33
CorSport, Asse Firenze-Roma, prende piede lo scambio Biraghi-Spinazzola. Nell'affare anche Florenzi...
27 aprile 2020 12:39
Nazione, Malinovskyi? Investimento da top. Nainggolan? Un colpo da 90. Gli altri...
20 aprile 2020 10:20
Gazzetta, non solo Biraghi, Spinazzola e Florenzi. Nello scambio potrebbe entrare Pezzella
19 aprile 2020 16:03
Gazzetta, asse Firenze-Roma: Florenzi-Spinazzola in viola per Pezzella-Biraghi in giallorosso
19 aprile 2020 10:55
Beretta: "Spinazzola ha enormi potenzialità, Firenze piazza giusta per lui. Cutrone in area di rigore è fortissimo"
18 aprile 2020 22:13
Firenze-Roma, asse caldo: Spinazzola e Florenzi alla Fiorentina. Biraghi si vestirà di giallorosso
17 aprile 2020 12:30
CorSport, se Dalbert tornerà all'Inter, Biraghi verrà ceduto. Spunta così l'idea Spinazzola della Roma
20 marzo 2020 11:44
Badelj probabilmente tornerà alla Lazio, il sogno dei viola si chiama Tonali. Le alternative...
12 marzo 2020 11:17
Petrachi: "Lo scambio con l'Inter è saltato perché Ausilio e Marotta non si sono capiti, non erano d'accordo. Il ragazzo è felice"
19 gennaio 2020 18:46
Skysport, asse Roma-Inter. Spinazzola a Milano e Politano in giallorosso. I dettagli dello scambio
14 gennaio 2020 00:38
Trevisani elogia Fonseca: "Ha capito che da noi serve essere pragmatici. Un suo pregio.."
18 dicembre 2019 22:50
Chiesa era della Juve per Demiral, Spinazzola più soldi ma poi è arrivato Commisso
26 novembre 2019 11:43
Qui Atalanta: a Firenze rientra l'azzurro Spinazzola in fascia
22 settembre 2017 10:40
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