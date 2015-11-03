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Notizie Spinazzola Fiorentina

Goretti è il nuovo DS della Fiorentina: da Mancini a Spinazzola ecco tutti i colpi migliori in carriera

05 novembre 2025 10:59

Spinazzola: "Devi stare attento a Dodo, ti può infilare in velocità. L'insidia con la Fiorentina siamo noi"

05 marzo 2025 16:24

Parla l'agente di Spinazzola: "Leo non ha mai messo in discussione il fatto di restare a Napoli"

13 gennaio 2025 17:36

Nazione: “Resta l’opzione Napoli per Biraghi. Spinazzola alla Fiorentina? Parisi verrà ceduto”

07 gennaio 2025 08:29

Corriere dello Sport: “Spinazzola intrigato dalla Fiorentina ma Parisi che cosa vuole fare? Da capire il suo futuro” 

06 gennaio 2025 09:48

Spinazzola: "C'è un interessamento della Fiorentina per me, ma ora penso solo al Napoli"

04 gennaio 2025 20:53

Da Napoli: "Spinazzola in campo contro la Fiorentina. Sfiderà il suo futuro?"

04 gennaio 2025 15:21

Tuttosport: "Spinazzola non è convinto, la Fiorentina aspetta una risposta in settimana. Concorrenza Torino"

02 gennaio 2025 10:37

Corriere dello Sport: “Duello Fiorentina-Torino per Spinazzola, l’ex Roma vuole partire a titolo definitivo”

02 gennaio 2025 10:07

Pedullà: "Folorunsho arriverà alla Fiorentina in prestito, c'è il via libera del Napoli"

01 gennaio 2025 17:36

Spinazzola-Fiorentina? Tuttosport: “Ostacolo Torino, pronta maglia da titolare. Costa 2,5 milioni”

31 dicembre 2024 11:10

Corriere dello Sport: “Spinazzola si sta convincendo ad accettare la Fiorentina. Scambio di prestito di 6 mesi con Biraghi”

31 dicembre 2024 09:38

Pedullà rivela: "Fiorentina e Napoli dialogano per lo scambio Biraghi-Spinazzola. Contatti in corso"

30 dicembre 2024 16:00

Il Mattino: “Scambio Biraghi-Spinazzola? Bisogna convincere il giocatore azzurro. Ma occhio a Quarta” 

28 dicembre 2024 10:26

Cm.com rivela: "Palladino ha dato l'ok a Folorunsho, si tratta per un prestito con diritto e poi obbligo di riscatto"

27 dicembre 2024 13:50

Tuttosport: "Spinazzola ha detto no alla Fiorentina, ha aperto al Torino. Spera di tornare in Nazionale"

23 dicembre 2024 09:04

Gazzetta: “Biraghi al Napoli? L’ostacolo è Spinazzola, la destinazione Firenze non lo convince”

23 dicembre 2024 08:42

Corriere dello Sport: “Scambio Biraghi-Spinazzola in stand-by. Il terzino del Napoli non è convinto”

21 dicembre 2024 09:36

Il Mattino: "Al Napoli interessano Biraghi e Quarta, alla Fiorentina invece Spinazzola e Folorunsho"

20 dicembre 2024 12:48

Corriere dello Sport: “Biraghi ha detto sì al Napoli. Spinazzola o Folorunsho alla Fiorentina?”

19 dicembre 2024 09:40

Corriere dello Sport: “Biraghi al Napoli e Spinazzola alla Fiorentina, si lavora allo scambio per gennaio”

18 dicembre 2024 09:24

Qui Roma, Tante assenze contro la Fiorentina: anche Spinazzola, Matic e Rui Patricio non sono partiti

26 maggio 2023 19:01

Gaffe Mourinho: "Chi è il fenomeno che aveva detto Spinazzola in campo a Novembre?" Lui stesso...

15 gennaio 2022 16:24

Gazzetta, Biraghi l'idea della Roma per sostituire Spinazzola: la Fiorentina chiede 10 milioni

03 luglio 2021 17:53

Spinazzola: "Ci abbiamo creduto fino all'ultimo. Autogol? Mi sarei mangiato le mani se non avessimo vinto"

04 marzo 2021 00:00

Al 60' la Fiorentina contro la Roma trova l'1-1. Autogol di Spinazzola sul cross di Biraghi

03 marzo 2021 22:11

All'11' Spinazzola porta in vantaggio la Roma. Fiorentina subito sotto all'Olimpico

01 novembre 2020 18:12

Spinazzola: "La Fiorentina ha un grande centrocampo, partita molto pericolosa"

01 novembre 2020 17:53

CorSport, Sema è il favorito per la fascia della Fiorentina, può arrivare in prestito. Spinazzola? Affare difficile

14 settembre 2020 08:47

CorSport, Fiorentina, partita la caccia all'esterno: sono tre gli osservati speciali

13 settembre 2020 08:47

CorSport, Biraghi, rinnovo vicino. Per la fascia sinistra idea Ken Sema, Barreca e Spinazzola

06 settembre 2020 08:52

CorSport, Biraghi può rinnovare con la Fiorentina. Spuntano due nomi per la fascia

01 settembre 2020 11:47

Nazione, Chiesa, spunta anche la Roma tra le pretendenti. I giallorossi ci provano con una contropartita e...

20 agosto 2020 08:06

Nazione, Nainggolan vicino alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto. Florenzi e Spinazzola...

06 luglio 2020 10:42

Nazione, De Rossi e quel legame speciale con Nainggolan, Florenzi e Spinazzola

05 luglio 2020 09:06

Da Roma spingono, Vlahovic giallorosso per Florenzi e Spinazzola alla Fiorentina. I dettagli

24 giugno 2020 11:57

Nazione, la Fiorentina segue Florenzi e Spinazzola, spunta Schick, il Lipsia non lo riscatta

22 giugno 2020 08:13

Nazione, se Chiesa lascerà Firenze, la Fiorentina è pronta a prendere Spinazzola per 20 milioni

10 giugno 2020 11:49

Nazione, i soldi provenienti dalla cessione di Chiesa per dare l'assalto a Belotti e non solo

09 giugno 2020 10:18

Gazzetta, Asse Fiorentina-Roma: si lavora allo scambio di terzini Biraghi-Spinazzola

07 giugno 2020 14:54

Nazione, alla Fiorentina piacciono Spinazzola e Juan Jesus. Scambio Florenzi-Biraghi con la Roma?

05 giugno 2020 12:08

Gazzetta, Se la Roma cede Spinazzola punta tutto su Biraghi. Fiorentina interessata a Florenzi

04 giugno 2020 11:03

Repubblica, Spinazzola, Fares, Paquetà e Carrascal: ecco i nomi che girano in orbita Fiorentina

01 giugno 2020 10:58

Gazzetta, Fiorentina in pole per Florenzi. Spinazzola andrà a Firenze e Biraghi a Roma?

01 giugno 2020 10:35

Repubblica, Spinazzola e Fares gli esterni sinistri nel mirino. Pezzella? Resterà a Firenze

25 maggio 2020 12:16

Gazzetta, Fiorentina-Roma, che intrecci! Spinazzola e Florenzi in viola e Biraghi in giallorosso?

18 maggio 2020 11:41

Nazione, Belotti, Nainggolan e Spinazzola: ecco il tris da 100 milioni nel mirino dei viola

18 maggio 2020 10:15

Nazione, Asse caldo Firenze-Roma: occhi su Florenzi e Spinazzola

17 maggio 2020 10:06

Repubblica, Spinazzola più che un’idea, Florenzi la grande occasione

11 maggio 2020 09:37

Raiola e la sua... galassia! Quante tentazioni per la Fiorentina: da Bonaventura ad Ibrahimovic tutti i nomi

04 maggio 2020 10:32

Corriere Fiorentino, Pezzella lascerà Firenze? Kumbulla e Rugani nel mirino della Fiorentina

03 maggio 2020 11:04

Da Roma, Spinazzola alla Fiorentina e Biraghi in giallorosso. Scambio all'orizzonte?

01 maggio 2020 18:33

CorSport, Asse Firenze-Roma, prende piede lo scambio Biraghi-Spinazzola. Nell'affare anche Florenzi...

27 aprile 2020 12:39

Nazione, Malinovskyi? Investimento da top. Nainggolan? Un colpo da 90. Gli altri...

20 aprile 2020 10:20

Gazzetta, non solo Biraghi, Spinazzola e Florenzi. Nello scambio potrebbe entrare Pezzella

19 aprile 2020 16:03

Gazzetta, asse Firenze-Roma: Florenzi-Spinazzola in viola per Pezzella-Biraghi in giallorosso

19 aprile 2020 10:55

Beretta: "Spinazzola ha enormi potenzialità, Firenze piazza giusta per lui. Cutrone in area di rigore è fortissimo"

18 aprile 2020 22:13

Firenze-Roma, asse caldo: Spinazzola e Florenzi alla Fiorentina. Biraghi si vestirà di giallorosso

17 aprile 2020 12:30

CorSport, se Dalbert tornerà all'Inter, Biraghi verrà ceduto. Spunta così l'idea Spinazzola della Roma

20 marzo 2020 11:44

Badelj probabilmente tornerà alla Lazio, il sogno dei viola si chiama Tonali. Le alternative...

12 marzo 2020 11:17

Petrachi: "Lo scambio con l'Inter è saltato perché Ausilio e Marotta non si sono capiti, non erano d'accordo. Il ragazzo è felice"

19 gennaio 2020 18:46

Skysport, asse Roma-Inter. Spinazzola a Milano e Politano in giallorosso. I dettagli dello scambio

14 gennaio 2020 00:38

Trevisani elogia Fonseca: "Ha capito che da noi serve essere pragmatici. Un suo pregio.."

18 dicembre 2019 22:50

Chiesa era della Juve per Demiral, Spinazzola più soldi ma poi è arrivato Commisso

26 novembre 2019 11:43

Qui Atalanta: a Firenze rientra l'azzurro Spinazzola in fascia

22 settembre 2017 10:40

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