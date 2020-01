Intervenuto a Sky Sport prima della sfida col Genoa, il ds della Roma Gianluca Petrachi ha parlato così della fumata nera nello scambio con l’Inter tra Spinazzola e Politano: “Spinazzola sta benissimo, è felicissimo di essere rimasto alla Roma e ci rimarrà. Conosco Marotta, c’è amicizia tra di noi ma in questa vicenda c’è stato un cortocircuito tra lui e il ds Ausilio. Noi avevamo chiuso l’operazione e sappiamo come sia andata. Spinazzola lo ha preso Marotta quando era alla Juventus, quindi non è che a Roma gli sia successo qualcosa, era un’operazione chiusa. Hanno voluto variare delle condizioni non accettabili per noi, mi dispiace per Politano perché aveva una voglia e un entusiasmo forte per venire qui”.

