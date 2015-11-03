Notizie Candreva Fiorentina

Da Salerno: "Oggi Candreva potrebbe dire addio alla Salernitana. Su di lui Como, Fiorentina e Monza"
30 giugno 2024 16:39
Gazzetta: “Monza su Candreva ma lui tentenna, è intrigato dalla Fiorentina che gioca la Conference”
26 giugno 2024 08:30
La Gazzetta scrive: "La Fiorentina ha chiesto informazioni su Candreva, è libero a parametro zero"
24 giugno 2024 13:11
Vergogna a Salerno, Candreva colpito quasi in faccia da un oggetto lanciato dalla sua curva: "Via da qui"
23 maggio 2024 12:14
Lotito attacca la Salernitana: "Abbiamo perso giocando 11 contro 1, loro hanno solo Candreva"
27 novembre 2023 15:32
Tegola per Paulo Sousa, Candreva si fa male con il Napoli e non giocherà contro la Fiorentina
02 maggio 2023 11:39
Candreva esalta Paulo Sousa: "Insegna calcio, vai in campo e sai cosa fare. Dobbiamo essere felici"
23 febbraio 2023 12:50
TMW, Candreva piace alla Fiorentina, può essere alternativa in più sulla destra. Concorrenza Lazio
16 giugno 2021 12:46
Basile: "La gara l'ha vinta Ranieri con Candreva e Quagliarella"
14 febbraio 2021 17:18
Candreva: “Abbiamo preparato così la partita. Non dobbiamo sottovalutare la Fiorentina”
02 ottobre 2020 21:36
Gazzetta, Candreva, Fiorentina out dalla corsa: avrebbe sferrato il colpo solo con l'addio di Chiesa
23 settembre 2020 08:42
Ferrero: "Keita è un giocatore blucerchiato. Stiamo lavorando su Candreva"
21 settembre 2020 17:59
Gazzetta, Candreva lascerà l'Inter, il giocatore vuole andare alla Fiorentina. I contatti...
18 settembre 2020 07:55
Gol dell'Inter con Candreva. Incomprensione grave della difesa
29 gennaio 2020 22:15
Petrachi: "Lo scambio con l'Inter è saltato perché Ausilio e Marotta non si sono capiti, non erano d'accordo. Il ragazzo è felice"
19 gennaio 2020 18:46
Tuttosport, l'Inter offre Karamoh, Candreva e Gagliardini alla Fiorentina per avere Benassi. La società viola...
04 gennaio 2019 10:53
Milinkovic che umiltà: "Sostuire Candreva? Facile, nemmeno l'abbiamo pensato"
29 ottobre 2016 09:59
QUANDO L'ISCRIZIONE È GRATUITA...
27 aprile 2016 13:47
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