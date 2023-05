Tegola per Paulo Sousa, Candreva si fa male con il Napoli e non giocherà contro la Fiorentina

Problemi per Antonio Candreva. Potrebbe essere più grave del previsto il fastidio accusato dal centrocampista nel primo tempo contro il Napoli. L’ex Samp era uscito all’intervallo nel match del Maradona, al suo posto Botheim. Non era scelta tecnica ma c’era dietro un problema al polpaccio. Una situazione che porta alla prudenza in casa Salernitana, saranno fatte tutte le valutazioni del caso.

Come riportato da Tuttosalernitana, già questa mattina Candreva dovrebbe sottoporsi a esami strumentali approfonditi per capire la reale entità del problema muscolare. Al momento, aspettando gli esami, è a forte rischio la sua presenza contro la Fiorentina visto che si gioca già domani alle 18 in infrasettimanale. Con l’esito degli accertamenti si avranno le idee più chiare su questo infortunio ancora da valutare (non dovrebbe essere eccessivamente grave secondo Tuttosalernitana), anche per capire se potrà esserci nei successivi match contro Empoli e Atalanta. Sousa è ovviamente in allarme.

