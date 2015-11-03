Labaro Viola

Notizie Salernitana Fiorentina

Appena hanno messo piede in campo, i tifosi della Salernitana hanno buttato petardi sui giocatori

22 giugno 2025 22:55

La Salernitana perde in casa e i suoi tifosi non fanno finire la partita: petardi lanciati, Iervolino scappa

22 giugno 2025 22:29

Salernitana: 16 tesserati all'ospedale per intossicazione alimentare dopo il play-out con la Sampdoria

16 giugno 2025 12:16

Fortini decisivo nel derby campano: il terzino della Fiorentina segna il goal che fa vincere la Juve Stabia

06 aprile 2025 19:28

Franck Ribery choc: "Ho rischiato l'amputazione della gamba a causa di un'infezione"

21 marzo 2025 23:44

Ds Salernitana racconta: "Non credevo che Christensen potesse venire in Serie B. Chiuso in 5 minuti"

05 febbraio 2025 16:28

Nazione: “Christensen via in prestito secco fino a giugno. La Fiorentina ha chiesto Amatucci, no della Salernitana”

23 gennaio 2025 08:58

Le cifre di Christensen alla Salernitana: prestito secco per 6 mesi, guadagnerà 350 mila euro

22 gennaio 2025 13:57

Di Marzio rivela: "La Salernitana è in chiusura per Oliver Christensen della Fiorentina"

21 gennaio 2025 13:18

Corradi: "Amatucci mi piace molto, è migliorato fisicamente e sta giocando benissimo a Salerno"

23 ottobre 2024 23:35

Amatucci colpito da un grave lutto: la madre è scomparsa prematuramente. La nota della Salernitana

17 ottobre 2024 16:21

Il retroscena de La Gazzetta dello Sport: "Nzola? No, Italiano voleva prendere Dia alla Fiorentina"

07 luglio 2024 13:18

Da Salerno: "Oggi Candreva potrebbe dire addio alla Salernitana. Su di lui Como, Fiorentina e Monza"

30 giugno 2024 16:39

La Gazzetta scrive: "La Fiorentina ha chiesto informazioni su Candreva, è libero a parametro zero"

24 giugno 2024 13:11

Il "pacco" Sabiri torna alla Fiorentina e c'è la Salernitana di Sottil che lo vuole in serie B

22 giugno 2024 22:20

Da Salerno: "La Salernitana potrebbe chiedere nuovamente Pierozzi in prestito alla Fiorentina"

13 giugno 2024 18:00

Salernitana a caccia di un nuovo allenatore, tra le possibili scelte Aquilani, Sottil e Filippo Inzaghi

06 giugno 2024 20:45

Pioli, ultima a S.Siro tra abbracci e ovazioni, ma Simy fa doppietta e rovina la festa

25 maggio 2024 23:21

Vergogna a Salerno, Candreva colpito quasi in faccia da un oggetto lanciato dalla sua curva: "Via da qui"

23 maggio 2024 12:14

Il Verona si salva meritatamente, nessun miracolo, ma gioco e mercato intelligente

20 maggio 2024 21:33

Gazzetta, Dia torna di moda per la Fiorentina, ora non serviranno più 25 milioni. Concorrenza Lazio

03 maggio 2024 09:23

Walter Sabatini amaro: "Provo un sentimento di implacabile vergogna e senso di colpa"

27 aprile 2024 22:00

Salernitana, 4 allenatori e un unico destino. A Frosinone saluta ufficialmente la Serie A

26 aprile 2024 23:10

Sono stati arrestati 4 tifosi della Salernitana per aver fatto l'agguato ai tifosi della Fiorentina

23 aprile 2024 21:43

"Inaccettabili gli scontri prima di Salernitana-Fiorentina, feriti 10 agenti. Vanno respinti i criminali"

22 aprile 2024 12:37

Ikonè: "Vogliamo vincere, non bisogna scegliere tra Conference e Coppa Italia. A Ranieri ho detto..."

21 aprile 2024 20:53

Kouamè: "Dedico il gol a Barone. Mi sono fatto perdonare dopo l'errore. Non era facile dopo giovedi"

21 aprile 2024 20:37

Italiano: "Kouamè mi aveva detto di essere stanco. Chi è rimasto a Firenze rischia di saltare Bergamo"

21 aprile 2024 20:24

Kouamé apre le marcature, Ikoné chiude i conti, Salernitana ko. Viola che si riavvicina alla zona Europa

21 aprile 2024 19:57

PAGELLE FIORENTINA: KOUAMÈ SI FA PERDONARE, SOTTIL SPRECONE. RANIERI ASSIST, IKONÈ GOL

21 aprile 2024 19:56

FORMAZIONE FIORENTINA: TITOLARE CASTROVILLI, IL CENTRAVANTI LO FA BARAK

21 aprile 2024 16:57

Behrami non ha dubbi: "Pareggio tra Salernitana e Fiorentina, i viola hanno mollato in campionato"

21 aprile 2024 12:37

Nazione: “Benedetti quei 2 milioni che la Salernitana non spese per prendere Ranieri” 

21 aprile 2024 09:57

Castrovilli, oggi tocca a te? Il centrocampista spera di scendere in campo poi lascerà Firenze a 0

21 aprile 2024 09:50

Fiorentina a Salerno rimaneggiata ma con l'obbligo di non sottovalutare la partita

20 aprile 2024 23:16

A Nocera grande accoglienza per la Fiorentina, cori e pizza in onore di capitan Biraghi

20 aprile 2024 22:24

Colantuono: "Per fare punti con la Fiorentina servirà partita perfetta. Le nostre assenze sono più pesanti"

20 aprile 2024 18:54

I 3 Primavera a Salerno: Sene centravanti, Caprini esterno ma gioca anche attaccante, Biagetti difensore

20 aprile 2024 16:16

Le probabili di Salernitana-Fiorentina: Italiano farà turnover, pronto Kouamé centravanti al posto di Belotti

19 aprile 2024 16:45

Boulaye Dia furioso: "Liverani scorretto e la Salernitana ha mentito e dato tutto in pasto alla stampa"

17 aprile 2024 22:26

Salernitana-Fiorentina, ad arbitrare sarà Marchetti coadiuvato da De Meo e Preti, al Var Fabbri e Di Paolo

17 aprile 2024 13:31

TMW, Dia non verrà più convocato dalla Salernitana. Fiorentina e Lazio interessate per l'estate

16 aprile 2024 18:20

Salernitana-Fiorentina: i granata arriveranno con 8 giorni di riposo, i viola giocheranno 3 partite in 7 giorni

15 aprile 2024 14:34

Lazio-Salernitana, contestazione a Lotito e alla squadra: Gol e fischi per Felipe Anderson

12 aprile 2024 22:27

Gianni Petrucci finisce in una scarpata con la propria auto, è in gravi condizioni

06 aprile 2024 21:21

Carnevali furioso: "Non abbiamo vinto per colpa dell'arbitro. Siamo arrabbiati, noi sempre educati"

05 aprile 2024 23:25

Psicodramma Sassuolo! Passa da 0-2 a 2-2 contro la Salernitana e adesso la serie B è ad un passo

05 aprile 2024 22:50

Il Bologna schianta la Salernitana e consolida il quarto posto. La Champions dista 14 punti per la Fiorentina

01 aprile 2024 15:41

Esonerato Liverani, la panchina della Salernitana va a Colantuono. L'ex Fiorentina Ribery sarà il suo vice

19 marzo 2024 13:26

Salernitana in piena confusione, l'AD Milan: "Se sto parlando io e non Liverani un motivo ci sarà"

16 marzo 2024 20:47

Jerome Boateng, arrivano le pesanti accuse della madre: "Mio figlio maltratta le donne da anni"

16 marzo 2024 15:57

Iervolino vuole vederci chiaro su Dia: chiesti 20 milioni di euro di danni. Caos totale in casa Salernitana

13 marzo 2024 18:46

Da Salerno: "Dia ha concluso i suoi giorni in Campania, per giugno resta vivo l'interesse della Fiorentina"

11 marzo 2024 16:07

Dia, la Salernitana mette fuori rosa l'attaccante e chiederà una multa pari alla metà del suo stipendio

03 marzo 2024 19:00

Liverani rivela: "Dia si è rifiutato di entrare in campo, non posso più contare su di lui. Scelta definitiva"

02 marzo 2024 17:46

Pierozzi, parole al veleno sulla Fiorentina: "Negli ultimi 6 mesi non ho sentito fiducia, con Inzaghi sì"

04 febbraio 2024 16:47

La buona notizia è che la Fiorentina non perde altri posti in classifica, il Torino fa 0-0 con la Salernitana

04 febbraio 2024 14:41

Di Marzio: "Fiorentina e Salernitana parlano dello scambio Dia-Nzola. Il centravanti viola non è convinto"

25 gennaio 2024 00:07

Pedullà annuncia: "La Salernitana per Dia chiede 15 milioni, loro vogliono Brekalo e il prezzo si abbassa"

19 gennaio 2024 19:49

Di Marzio: "Salernitana offre prestito con obbligo per Faraoni, la Fiorentina diritto di riscatto"

08 gennaio 2024 19:03

La Salernitana è furiosa: "Arbitraggio pro Juventus, manca espulsione per il fallaccio di Gatti"

07 gennaio 2024 20:39

Da Salerno: "Dia vuole andare via. Rifiutati 15 milioni dal Milan, la Salernitana ne vuole 21"

03 gennaio 2024 15:30

Da Salerno, Arrivate 4 proposte ufficiali alla Salernitana per Dia. In Italia offerte di Fiorentina e Milan

02 gennaio 2024 18:18

Pierozzi lascerà la Fiorentina a gennaio, sul terzino fiorentino ci sono Verona, Salernitana e Cremonese

27 dicembre 2023 13:16

Mazzocchi fuori dai radar della Fiorentina? CorSport: "Accordo già raggiunto col Napoli"

22 dicembre 2023 14:40

Il Mattino, prima missione di Sabatini è cedere Dia: prezzo fissato a 21 milioni. Ci pensa la Fiorentina?

20 dicembre 2023 14:40

Corriere dello Sport, Mazzocchi in pole come terzino, servono 4 milioni. Apertura del Verona per Ngonge ma con 15 milioni 

20 dicembre 2023 09:26

La Salernitana sta affondando e richiama Sabatini che aveva cacciato un anno e mezzo fa

19 dicembre 2023 19:15

TMW, sondaggio della Fiorentina per Mazzocchi della Salernitana. Pierozzi via in prestito, serve terzino destro

10 dicembre 2023 17:09

Corriere dello Sport, Fiorentina mette gli occhi su Mazzocchi della Salernitana. Duello con il Napoli

09 dicembre 2023 18:57

I tifosi della Juventus copiano il coro della Curva Fiesole. Cantano: "Ma come fate senza reddito"

09 dicembre 2023 01:27

Flop in TV Fiorentina-Salernitana, è la partita meno vista dopo Udinese-Verona. Solo 199 mila spettatori

05 dicembre 2023 20:35

Multata di 5 mila € la Fiorentina per i cori insultanti della Curva Fiesole contro i tifosi della Salernitana

05 dicembre 2023 13:14

Da Salerno rivelano: "Iervolino ha già deciso di vendere Dia a gennaio. Cessione già preventivata"

04 dicembre 2023 16:54

Scugnizzo viola: “Dominio assoluto, dagli spalti al campo. Sottil finalmente in gol, ma la spocchia se la poteva risparmiare!”

04 dicembre 2023 12:28

Nazione, una Fiorentina forte annienta una piccola Salernitana: ripartito il treno per l’Europa

04 dicembre 2023 08:31

Bentornata Fiorentina, finalmente concreta. Con la Roma serve una conferma, domenica lo scontro diretto 

04 dicembre 2023 08:28

Gazzetta, Fiorentina brava ma la Salernitana ha perso negli spogliatoi, ancora prima di scendere in campo 

04 dicembre 2023 08:27

Corriere dello Sport esalta la Fiorentina: “É tornata e sta voltando verso la Champions League”

04 dicembre 2023 08:24

Dirigenti della Salernitana fuorisi a Firenze. De Sanctis e Inzaghi rischiano di essere cacciati per la sconfitta

03 dicembre 2023 23:12

Inzaghi: "La Fiorentina è stata troppo forte, impossibile per noi pareggiare il loro livello di gioco"

03 dicembre 2023 18:00

La Fiorentina schianta la Salernitana e torna in zona Europa. Prima gioia in A per Beltran

03 dicembre 2023 16:56

PAGELLE FIORENTINA: LA MIGLIORE DI SOTTIL, BONAVENTURA RICAMA. KAYODE CERTEZZA. MALE IKONÈ

03 dicembre 2023 16:54

Scontri tra tifosi di Fiorentina e Salernitana in Viale dei Mille prima della partita, la polizia è intervenuta

03 dicembre 2023 16:16

"Ma come fate senza reddito" il coro ironico della Curva Fiesole ai tifosi della Salernitana a Firenze

03 dicembre 2023 15:49

FORMAZIONE FIORENTINA: NICO GONZALEZ ESCLUSO, BONAVENTURA TITOLARE, GIOCA SOTTIL

03 dicembre 2023 13:57

Probabile formazione: Bonaventura-Mandragora a centrocampo. Kayode-Parisi sulle fasce

03 dicembre 2023 09:32

Repubblica, Dia, l’ex obiettivo di mercato forma al Franchi. Quando vede viola si esalta e fa gol 

03 dicembre 2023 09:26

Corriere dello Sport, Dia torna a Firenze, è ancora sul mercato, l'addio potrebbe arrivare per 15-16 milioni

02 dicembre 2023 09:30

Retroscena Dia, in estate era nelle mani della Fiorentina, ma la scelta è stata sulla coppia Nzola-Beltran

01 dicembre 2023 23:30

Inzaghi: "Serve gara perfetta a Firenze. Fiorentina su Dia a gennaio? Non mi interessa"

01 dicembre 2023 18:21

Lotito attacca la Salernitana: "Abbiamo perso giocando 11 contro 1, loro hanno solo Candreva"

27 novembre 2023 15:32

I tifosi della Salernitana sono stufi di Ribery: "Rischiamo di retrocedere e lui sta a Monaco a chiamare Frero Neuer"

20 novembre 2023 00:14

Alla Salernitana rimpiangono Ranieri, il procuratore: "Permanenza a Firenze la mia fortuna, ora la nazionale"

15 novembre 2023 12:57

La Fiorentina vuole bloccare i diritti TV a Sky e DAZN. Napoli, Milan, Juve e Roma si alleano con i viola

23 ottobre 2023 10:43

È già terminata la favola Sousa alla Salernitana: esonero imminente. Al suo posto Pippo Inzaghi

10 ottobre 2023 17:00

Paulo Sousa sarà quasi certamente esonerato, al suo posto la Salernitana vuol mettere Iachini

08 ottobre 2023 15:50

Sousa: "Dai dirigenti zero parole. La mia vera preoccupazione è quanto accade in Ucraina e Israele"

08 ottobre 2023 15:42

Già finita la favola Paulo Sousa alla Salernitana, lo vogliono esonerare. Al suo posto pronto Semplici

28 settembre 2023 00:40

Ranieri e quella lite con la panchina della Fiorentina ai tempi di Salerno. Adesso può andare in nazionale

23 settembre 2023 13:32

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