Notizie Salernitana Fiorentina

Appena hanno messo piede in campo, i tifosi della Salernitana hanno buttato petardi sui giocatori
22 giugno 2025 22:55
La Salernitana perde in casa e i suoi tifosi non fanno finire la partita: petardi lanciati, Iervolino scappa
22 giugno 2025 22:29
Salernitana: 16 tesserati all'ospedale per intossicazione alimentare dopo il play-out con la Sampdoria
16 giugno 2025 12:16
Fortini decisivo nel derby campano: il terzino della Fiorentina segna il goal che fa vincere la Juve Stabia
06 aprile 2025 19:28
Franck Ribery choc: "Ho rischiato l'amputazione della gamba a causa di un'infezione"
21 marzo 2025 23:44
Ds Salernitana racconta: "Non credevo che Christensen potesse venire in Serie B. Chiuso in 5 minuti"
05 febbraio 2025 16:28
Nazione: “Christensen via in prestito secco fino a giugno. La Fiorentina ha chiesto Amatucci, no della Salernitana”
23 gennaio 2025 08:58
Le cifre di Christensen alla Salernitana: prestito secco per 6 mesi, guadagnerà 350 mila euro
22 gennaio 2025 13:57
Di Marzio rivela: "La Salernitana è in chiusura per Oliver Christensen della Fiorentina"
21 gennaio 2025 13:18
Corradi: "Amatucci mi piace molto, è migliorato fisicamente e sta giocando benissimo a Salerno"
23 ottobre 2024 23:35
Amatucci colpito da un grave lutto: la madre è scomparsa prematuramente. La nota della Salernitana
17 ottobre 2024 16:21
Il retroscena de La Gazzetta dello Sport: "Nzola? No, Italiano voleva prendere Dia alla Fiorentina"
07 luglio 2024 13:18
Da Salerno: "Oggi Candreva potrebbe dire addio alla Salernitana. Su di lui Como, Fiorentina e Monza"
30 giugno 2024 16:39
La Gazzetta scrive: "La Fiorentina ha chiesto informazioni su Candreva, è libero a parametro zero"
24 giugno 2024 13:11
Il "pacco" Sabiri torna alla Fiorentina e c'è la Salernitana di Sottil che lo vuole in serie B
22 giugno 2024 22:20
Da Salerno: "La Salernitana potrebbe chiedere nuovamente Pierozzi in prestito alla Fiorentina"
13 giugno 2024 18:00
Salernitana a caccia di un nuovo allenatore, tra le possibili scelte Aquilani, Sottil e Filippo Inzaghi
06 giugno 2024 20:45
Pioli, ultima a S.Siro tra abbracci e ovazioni, ma Simy fa doppietta e rovina la festa
25 maggio 2024 23:21
Vergogna a Salerno, Candreva colpito quasi in faccia da un oggetto lanciato dalla sua curva: "Via da qui"
23 maggio 2024 12:14
Il Verona si salva meritatamente, nessun miracolo, ma gioco e mercato intelligente
20 maggio 2024 21:33
Gazzetta, Dia torna di moda per la Fiorentina, ora non serviranno più 25 milioni. Concorrenza Lazio
03 maggio 2024 09:23
Walter Sabatini amaro: "Provo un sentimento di implacabile vergogna e senso di colpa"
27 aprile 2024 22:00
Salernitana, 4 allenatori e un unico destino. A Frosinone saluta ufficialmente la Serie A
26 aprile 2024 23:10
Sono stati arrestati 4 tifosi della Salernitana per aver fatto l'agguato ai tifosi della Fiorentina
23 aprile 2024 21:43
"Inaccettabili gli scontri prima di Salernitana-Fiorentina, feriti 10 agenti. Vanno respinti i criminali"
22 aprile 2024 12:37
Ikonè: "Vogliamo vincere, non bisogna scegliere tra Conference e Coppa Italia. A Ranieri ho detto..."
21 aprile 2024 20:53
Kouamè: "Dedico il gol a Barone. Mi sono fatto perdonare dopo l'errore. Non era facile dopo giovedi"
21 aprile 2024 20:37
Italiano: "Kouamè mi aveva detto di essere stanco. Chi è rimasto a Firenze rischia di saltare Bergamo"
21 aprile 2024 20:24
Kouamé apre le marcature, Ikoné chiude i conti, Salernitana ko. Viola che si riavvicina alla zona Europa
21 aprile 2024 19:57
PAGELLE FIORENTINA: KOUAMÈ SI FA PERDONARE, SOTTIL SPRECONE. RANIERI ASSIST, IKONÈ GOL
21 aprile 2024 19:56
FORMAZIONE FIORENTINA: TITOLARE CASTROVILLI, IL CENTRAVANTI LO FA BARAK
21 aprile 2024 16:57
Behrami non ha dubbi: "Pareggio tra Salernitana e Fiorentina, i viola hanno mollato in campionato"
21 aprile 2024 12:37
Nazione: “Benedetti quei 2 milioni che la Salernitana non spese per prendere Ranieri”
21 aprile 2024 09:57
Castrovilli, oggi tocca a te? Il centrocampista spera di scendere in campo poi lascerà Firenze a 0
21 aprile 2024 09:50
Fiorentina a Salerno rimaneggiata ma con l'obbligo di non sottovalutare la partita
20 aprile 2024 23:16
A Nocera grande accoglienza per la Fiorentina, cori e pizza in onore di capitan Biraghi
20 aprile 2024 22:24
Colantuono: "Per fare punti con la Fiorentina servirà partita perfetta. Le nostre assenze sono più pesanti"
20 aprile 2024 18:54
I 3 Primavera a Salerno: Sene centravanti, Caprini esterno ma gioca anche attaccante, Biagetti difensore
20 aprile 2024 16:16
Le probabili di Salernitana-Fiorentina: Italiano farà turnover, pronto Kouamé centravanti al posto di Belotti
19 aprile 2024 16:45
Boulaye Dia furioso: "Liverani scorretto e la Salernitana ha mentito e dato tutto in pasto alla stampa"
17 aprile 2024 22:26
Salernitana-Fiorentina, ad arbitrare sarà Marchetti coadiuvato da De Meo e Preti, al Var Fabbri e Di Paolo
17 aprile 2024 13:31
TMW, Dia non verrà più convocato dalla Salernitana. Fiorentina e Lazio interessate per l'estate
16 aprile 2024 18:20
Salernitana-Fiorentina: i granata arriveranno con 8 giorni di riposo, i viola giocheranno 3 partite in 7 giorni
15 aprile 2024 14:34
Lazio-Salernitana, contestazione a Lotito e alla squadra: Gol e fischi per Felipe Anderson
12 aprile 2024 22:27
Gianni Petrucci finisce in una scarpata con la propria auto, è in gravi condizioni
06 aprile 2024 21:21
Carnevali furioso: "Non abbiamo vinto per colpa dell'arbitro. Siamo arrabbiati, noi sempre educati"
05 aprile 2024 23:25
Psicodramma Sassuolo! Passa da 0-2 a 2-2 contro la Salernitana e adesso la serie B è ad un passo
05 aprile 2024 22:50
Il Bologna schianta la Salernitana e consolida il quarto posto. La Champions dista 14 punti per la Fiorentina
01 aprile 2024 15:41
Esonerato Liverani, la panchina della Salernitana va a Colantuono. L'ex Fiorentina Ribery sarà il suo vice
19 marzo 2024 13:26
Salernitana in piena confusione, l'AD Milan: "Se sto parlando io e non Liverani un motivo ci sarà"
16 marzo 2024 20:47
Jerome Boateng, arrivano le pesanti accuse della madre: "Mio figlio maltratta le donne da anni"
16 marzo 2024 15:57
Iervolino vuole vederci chiaro su Dia: chiesti 20 milioni di euro di danni. Caos totale in casa Salernitana
13 marzo 2024 18:46
Da Salerno: "Dia ha concluso i suoi giorni in Campania, per giugno resta vivo l'interesse della Fiorentina"
11 marzo 2024 16:07
Dia, la Salernitana mette fuori rosa l'attaccante e chiederà una multa pari alla metà del suo stipendio
03 marzo 2024 19:00
Liverani rivela: "Dia si è rifiutato di entrare in campo, non posso più contare su di lui. Scelta definitiva"
02 marzo 2024 17:46
Pierozzi, parole al veleno sulla Fiorentina: "Negli ultimi 6 mesi non ho sentito fiducia, con Inzaghi sì"
04 febbraio 2024 16:47
La buona notizia è che la Fiorentina non perde altri posti in classifica, il Torino fa 0-0 con la Salernitana
04 febbraio 2024 14:41
Di Marzio: "Fiorentina e Salernitana parlano dello scambio Dia-Nzola. Il centravanti viola non è convinto"
25 gennaio 2024 00:07
Pedullà annuncia: "La Salernitana per Dia chiede 15 milioni, loro vogliono Brekalo e il prezzo si abbassa"
19 gennaio 2024 19:49
Di Marzio: "Salernitana offre prestito con obbligo per Faraoni, la Fiorentina diritto di riscatto"
08 gennaio 2024 19:03
La Salernitana è furiosa: "Arbitraggio pro Juventus, manca espulsione per il fallaccio di Gatti"
07 gennaio 2024 20:39
Da Salerno: "Dia vuole andare via. Rifiutati 15 milioni dal Milan, la Salernitana ne vuole 21"
03 gennaio 2024 15:30
Da Salerno, Arrivate 4 proposte ufficiali alla Salernitana per Dia. In Italia offerte di Fiorentina e Milan
02 gennaio 2024 18:18
Pierozzi lascerà la Fiorentina a gennaio, sul terzino fiorentino ci sono Verona, Salernitana e Cremonese
27 dicembre 2023 13:16
Mazzocchi fuori dai radar della Fiorentina? CorSport: "Accordo già raggiunto col Napoli"
22 dicembre 2023 14:40
Il Mattino, prima missione di Sabatini è cedere Dia: prezzo fissato a 21 milioni. Ci pensa la Fiorentina?
20 dicembre 2023 14:40
Corriere dello Sport, Mazzocchi in pole come terzino, servono 4 milioni. Apertura del Verona per Ngonge ma con 15 milioni
20 dicembre 2023 09:26
La Salernitana sta affondando e richiama Sabatini che aveva cacciato un anno e mezzo fa
19 dicembre 2023 19:15
TMW, sondaggio della Fiorentina per Mazzocchi della Salernitana. Pierozzi via in prestito, serve terzino destro
10 dicembre 2023 17:09
Corriere dello Sport, Fiorentina mette gli occhi su Mazzocchi della Salernitana. Duello con il Napoli
09 dicembre 2023 18:57
I tifosi della Juventus copiano il coro della Curva Fiesole. Cantano: "Ma come fate senza reddito"
09 dicembre 2023 01:27
Flop in TV Fiorentina-Salernitana, è la partita meno vista dopo Udinese-Verona. Solo 199 mila spettatori
05 dicembre 2023 20:35
Multata di 5 mila € la Fiorentina per i cori insultanti della Curva Fiesole contro i tifosi della Salernitana
05 dicembre 2023 13:14
Da Salerno rivelano: "Iervolino ha già deciso di vendere Dia a gennaio. Cessione già preventivata"
04 dicembre 2023 16:54
Scugnizzo viola: “Dominio assoluto, dagli spalti al campo. Sottil finalmente in gol, ma la spocchia se la poteva risparmiare!”
04 dicembre 2023 12:28
Nazione, una Fiorentina forte annienta una piccola Salernitana: ripartito il treno per l’Europa
04 dicembre 2023 08:31
Bentornata Fiorentina, finalmente concreta. Con la Roma serve una conferma, domenica lo scontro diretto
04 dicembre 2023 08:28
Gazzetta, Fiorentina brava ma la Salernitana ha perso negli spogliatoi, ancora prima di scendere in campo
04 dicembre 2023 08:27
Corriere dello Sport esalta la Fiorentina: “É tornata e sta voltando verso la Champions League”
04 dicembre 2023 08:24
Dirigenti della Salernitana fuorisi a Firenze. De Sanctis e Inzaghi rischiano di essere cacciati per la sconfitta
03 dicembre 2023 23:12
Inzaghi: "La Fiorentina è stata troppo forte, impossibile per noi pareggiare il loro livello di gioco"
03 dicembre 2023 18:00
La Fiorentina schianta la Salernitana e torna in zona Europa. Prima gioia in A per Beltran
03 dicembre 2023 16:56
PAGELLE FIORENTINA: LA MIGLIORE DI SOTTIL, BONAVENTURA RICAMA. KAYODE CERTEZZA. MALE IKONÈ
03 dicembre 2023 16:54
Scontri tra tifosi di Fiorentina e Salernitana in Viale dei Mille prima della partita, la polizia è intervenuta
03 dicembre 2023 16:16
"Ma come fate senza reddito" il coro ironico della Curva Fiesole ai tifosi della Salernitana a Firenze
03 dicembre 2023 15:49
FORMAZIONE FIORENTINA: NICO GONZALEZ ESCLUSO, BONAVENTURA TITOLARE, GIOCA SOTTIL
03 dicembre 2023 13:57
Probabile formazione: Bonaventura-Mandragora a centrocampo. Kayode-Parisi sulle fasce
03 dicembre 2023 09:32
Repubblica, Dia, l’ex obiettivo di mercato forma al Franchi. Quando vede viola si esalta e fa gol
03 dicembre 2023 09:26
Corriere dello Sport, Dia torna a Firenze, è ancora sul mercato, l'addio potrebbe arrivare per 15-16 milioni
02 dicembre 2023 09:30
Retroscena Dia, in estate era nelle mani della Fiorentina, ma la scelta è stata sulla coppia Nzola-Beltran
01 dicembre 2023 23:30
Inzaghi: "Serve gara perfetta a Firenze. Fiorentina su Dia a gennaio? Non mi interessa"
01 dicembre 2023 18:21
Lotito attacca la Salernitana: "Abbiamo perso giocando 11 contro 1, loro hanno solo Candreva"
27 novembre 2023 15:32
I tifosi della Salernitana sono stufi di Ribery: "Rischiamo di retrocedere e lui sta a Monaco a chiamare Frero Neuer"
20 novembre 2023 00:14
Alla Salernitana rimpiangono Ranieri, il procuratore: "Permanenza a Firenze la mia fortuna, ora la nazionale"
15 novembre 2023 12:57
La Fiorentina vuole bloccare i diritti TV a Sky e DAZN. Napoli, Milan, Juve e Roma si alleano con i viola
23 ottobre 2023 10:43
È già terminata la favola Sousa alla Salernitana: esonero imminente. Al suo posto Pippo Inzaghi
10 ottobre 2023 17:00
Paulo Sousa sarà quasi certamente esonerato, al suo posto la Salernitana vuol mettere Iachini
08 ottobre 2023 15:50
Sousa: "Dai dirigenti zero parole. La mia vera preoccupazione è quanto accade in Ucraina e Israele"
08 ottobre 2023 15:42
Già finita la favola Paulo Sousa alla Salernitana, lo vogliono esonerare. Al suo posto pronto Semplici
28 settembre 2023 00:40
Ranieri e quella lite con la panchina della Fiorentina ai tempi di Salerno. Adesso può andare in nazionale
23 settembre 2023 13:32
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