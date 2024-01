Da Salerno: “Dia vuole andare via. Rifiutati 15 milioni dal Milan, la Salernitana ne vuole 21”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Carmine Raiola, giornalista esperto delle vicende in casa Salernitana, ha commentato l’interesse della Fiorentina per Dia: “Un giocatore forte, ti fa salire la squadra e ti fa segnare la squadra. Tutti ricordano la tripletta alla Fiorentina. Lui vuole lasciare Salerno. Sabatini è stato chiaro, l’attaccante deve essere ceduto a titolo definitivo. Pensate, il Milan ha offerte 15 milioni e sono stati rifiutati. La Fiorentina, se interessata dovrà spendere 21 milioni. Ma con contropartite tecniche il prezzo si potrebbe abbassare. Per me andrà via, basta vedere quello che è successo in estate. Fortissimo, ma con un carattere davvero complicato. Dall’estero piace al Francoforte e Newcastle”.