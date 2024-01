Flachi: “Se la Fiorentina avesse avuto un attaccante avrebbe avuto molti più punti in classifica”

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, ha parlato del momento attuale della Fiorentina che sta volando in classifica, queste le sue parole a Radio Bruno:

“Non mi aspettavo di vedere la squadra viola in questa posizione di classifica, anche se poi, per quanto visto, è una posizione meritata. Se la Fiorentina avesse avuto una punta sarebbe stata ancora più avanti in classifica, dispiace tanto. Comunque è il momento della svolta per vedere quali sono le ambizioni della società. Con un attaccante i punti sarebbero stati molti di più, guardate il Bologna con Zirkzee, senza di lui non sarebbero stati cosi in alto. L’attaccante è il 70% della squadra.

Qualcosa manca a prescindere, qualche punto è stato perso dopo la vittoria contro il Napoli ma fa parte del calcio avere alti e bassi. I 33 punti sono tutti meritati, adesso la squadra mi sembra più matura anche nella gestione. Nzola rinunciando alla Coppa d’Africa ha fatto una scelta giusta che gli avrebbe fatto perdere qualcosa in proiezione futura, può essere uno stimolo per fare ancora meglio anche se ultimamente l’ho visto migliorato, c’è bisogna di dare qualcosa in più”

