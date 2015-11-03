Notizie Dia Fiorentina

La Lazio vince ad Empoli di misura tra le polemiche e vola a +4 sulla Fiorentina attesa all'Olimpico
04 maggio 2025 14:45
Kean e Dia due attaccanti in cerca di riscatto. Adesso scatta l’ora della continuità
22 settembre 2024 08:07
Il Mattino riporta: "Dia inseguito da alcuni teppisti dopo la partita di ieri, nessuna conseguenza per lui fortunatamente"
14 agosto 2024 19:00
Il retroscena de La Gazzetta dello Sport: "Nzola? No, Italiano voleva prendere Dia alla Fiorentina"
07 luglio 2024 13:18
Da Roma: telenovela Dia verso la conclusione. Ha accettato la Lazio, affare da 10-12 milioni di euro
17 giugno 2024 15:30
La Nazione: "Occhia a Dia della Salernitana per l'attacco, Pradè torna sempre sui vecchi pallini"
17 giugno 2024 12:41
Gazzetta, Dia torna di moda per la Fiorentina, ora non serviranno più 25 milioni. Concorrenza Lazio
03 maggio 2024 09:23
Monti: "Italiano aveva chiesto Milik, Scamacca o un centravanti tedesco. Nzola l'unico prendibile"
02 maggio 2024 13:27
Da Salerno rivelano: "La Fiorentina e la Lazio sono pronte a tornare alla carica per l'acquisto di Dia"
24 aprile 2024 20:00
Boulaye Dia furioso: "Liverani scorretto e la Salernitana ha mentito e dato tutto in pasto alla stampa"
17 aprile 2024 22:26
TMW, Dia non verrà più convocato dalla Salernitana. Fiorentina e Lazio interessate per l'estate
16 aprile 2024 18:20
Per l'attacco torna di moda il nome di Dia dalla Salernitana che è attualmente fuori rosa
14 aprile 2024 15:54
Da Salerno: "Dia ha concluso i suoi giorni in Campania, per giugno resta vivo l'interesse della Fiorentina"
11 marzo 2024 16:07
Dia, la Salernitana mette fuori rosa l'attaccante e chiederà una multa pari alla metà del suo stipendio
03 marzo 2024 19:00
Liverani rivela: "Dia si è rifiutato di entrare in campo, non posso più contare su di lui. Scelta definitiva"
02 marzo 2024 17:46
Nazione, Nzola via? Per adesso no ma tutto dipende da Dia. Sullo sfondo resta l’ipotesi scambio
26 gennaio 2024 08:48
Di Marzio: "Fiorentina e Salernitana parlano dello scambio Dia-Nzola. Il centravanti viola non è convinto"
25 gennaio 2024 00:07
Corriere dello Sport, Nzola chiude Dia e Belotti. Va trovata prima una sistemazione all’angolano
20 gennaio 2024 09:57
Nzola la chiave del mercato della Fiorentina. Kean o Dia in viola? Passano dalla sua cessioni. Belotti sullo sfondo
13 gennaio 2024 09:22
Da Salerno: "Dia vuole andare via. Rifiutati 15 milioni dal Milan, la Salernitana ne vuole 21"
03 gennaio 2024 15:30
Da Salerno, Arrivate 4 proposte ufficiali alla Salernitana per Dia. In Italia offerte di Fiorentina e Milan
02 gennaio 2024 18:18
Il Mattino, prima missione di Sabatini è cedere Dia: prezzo fissato a 21 milioni. Ci pensa la Fiorentina?
20 dicembre 2023 14:40
Corriere dello Sport, la Fiorentina pensa a Dia ma ostacolo Coppa d’Africa. Timido sondaggio per Simeone
19 dicembre 2023 09:46
Sentite De Sanctis: "Se tornassi indietro venderei subito Dia". Occasione di mercato per la Fiorentina?
08 dicembre 2023 14:15
Da Salerno rivelano: "Iervolino ha già deciso di vendere Dia a gennaio. Cessione già preventivata"
04 dicembre 2023 16:54
Repubblica, Dia, l’ex obiettivo di mercato forma al Franchi. Quando vede viola si esalta e fa gol
03 dicembre 2023 09:26
Corriere dello Sport, Dia torna a Firenze, è ancora sul mercato, l'addio potrebbe arrivare per 15-16 milioni
02 dicembre 2023 09:30
Retroscena Dia, in estate era nelle mani della Fiorentina, ma la scelta è stata sulla coppia Nzola-Beltran
01 dicembre 2023 23:30
Inzaghi: "Serve gara perfetta a Firenze. Fiorentina su Dia a gennaio? Non mi interessa"
01 dicembre 2023 18:21
Da Salerno: Tchaouna e Dia non si allenano in gruppo. Ma ci sono speranze per la Fiorentina
30 novembre 2023 15:00
Gazzetta: “Nzola-Beltran all’ultima chiamata sennò c’è il mercato di gennaio. David il sogno ma pista anche Dia”
30 novembre 2023 08:58
Bucchioni: "Insigne e Dia possono essere proposti alla Fiorentina. Movimenti per esterno e difensore"
28 novembre 2023 18:28
Da Salerno: nessun problema serio per Dia, viaggia verso il recupero contro la Fiorentina
27 novembre 2023 17:15
Dia è scomparso e non vuole tornare più a Salerno. La Salernitana valuta di annullare il suo stipendio
16 settembre 2023 12:38
Corriere dello Sport: "La Salernitana vuole 35 milioni per Dia, la Fiorentina ci rinuncia"
28 luglio 2023 08:58
Nazione, Cabral convince ma la Fiorentina non molla Dia ma niente 25 milioni, sono troppi
21 luglio 2023 09:25
Corriere dello Sport: "Nelle prossime ore per Dia la Fiorentina potrebbe offrire sui 20 milioni"
20 luglio 2023 08:20
Nazione, Dia o Nzola? Uno dei due arriverà a Firenze. Italiano spinge per il suo pupillo
19 luglio 2023 09:25
Corriere dello Sport: "Fiorentina in pole per Dia ma occhio all'asta, spunta l'Everton su di lui"
19 luglio 2023 09:21
Nazione: "La Fiorentina offrirà 18 milioni + 2 di bonus per Dia alla Salernitana. Concorrenza Milan"
18 luglio 2023 08:25
Nazione: "Per Dia prima dell'offerta la scadenza della clausola. Ngonge è il piano B della Fiorentina"
17 luglio 2023 08:16
Da Salerno rivelano: "Emissari della Fiorentina nel ritiro della Salernitana per vedere le condizioni di Dia"
16 luglio 2023 19:44
Nazione, Dia il preferito di Italiano, una settimana per prenderlo. Prezzo destinato a salire
16 luglio 2023 08:41
Corriere Fiorentino: "Il centravanti sarà l'ultimo colpo della Fiorentina, Italiano poco entusiasta"
14 luglio 2023 08:49
Sportmediaset, Fiorentina le proverà tutte per prendere Dia: pronta offerta da 18 milioni+4 di bonus
13 luglio 2023 14:20
Nazione: "La Fiorentina offrirà 18 milioni+4 di bonus per Dia. Nzola e Zapata le alternative"
13 luglio 2023 08:26
Sousa sicuro: "Parlerò con Dia ma sono certo che rimarrà, la Salernitana ha bisogno dei suoi gol"
10 luglio 2023 18:17
Corriere dello Sport, Dia il nome in pole per la Fiorentina. Se salta Nzola o Fullkrug
10 luglio 2023 08:55
Gazzetta: "La Fiorentina insiste per Dia, il jolly in attacco che può fare sia esterno che punta"
07 luglio 2023 09:22
Da Salerno: "Per Dia il Milan ha fatto l'offerta più alta rispetto a quella della Fiorentina"
05 luglio 2023 16:30
Radio Bruno rivela: "La Fiorentina per Dia offre 22 milioni + 2 di bonus. C'è l'accordo con l'attaccante"
05 luglio 2023 13:57
CdS: per Dia la Fiorentina deve fare in fretta senno sale il prezzo. Italiano gradirebbe il suo arrivo
05 luglio 2023 09:38
Corriere dello Sport: “Italiano vuole solo Dia. Cabral, Sottil o Ikoné per abbassare la richiesta dei 25 milioni”
04 luglio 2023 09:15
Iervolino avverte: "Per Dia c'è clausola da 25 milioni fino al 20 luglio ma vale minimo 40 milioni"
03 luglio 2023 18:16
Nazione, Dia, la Salernitana apre ad una contropartita? Sottil o Cabral sul piatto
02 luglio 2023 08:25
La Salernitana ha riscattato Dia per 12 milioni dal Villarreal. Adesso può partire la trattativa con la Fiorentina
30 giugno 2023 13:54
Repubblica, la ricerca dell'attaccante continua: Dia e Nzola sono i preferiti
30 giugno 2023 11:06
Ceccarini: "Dia primo obiettivo della Fiorentina. Costa 25 milioni ma con dei giocatori in cambio..."
28 giugno 2023 17:47
Corriere dello Sport, la Fiorentina punta Dia, è l'attaccante che vuole Italiano
27 giugno 2023 10:57
Corriere dello Sport, Italiano ha scelto Boulaye Dia per l'attacco, ora tocca alla società
26 giugno 2023 10:25
Corriere dello Sport, per Dia Fiorentina disposta a spendere 20 milioni. Nzola? La pista resiste
26 giugno 2023 07:47
Tuttosport, Fiorentina a caccia di un bomber da doppia cifra: Beto dell'Udinese torna di moda
26 giugno 2023 07:39
Iervolino: "Dia? C'è il rischio che vada via, non possiamo farci nulla con la clausola"
24 giugno 2023 10:30
Di Marzio: "Fiorentina su Dia ma Commisso non è intenzionato a pagare i 25 milioni di clausola"
24 giugno 2023 08:54
Da Roma scrivono: "La Lazio vuole Cabral, la Fiorentina chiede 20 milioni. Dia il sostituto a Firenze"
23 giugno 2023 18:41
Corriere dello Sport, Dia il profilo preferito da Italiano, ma Retegui è più vicino
23 giugno 2023 10:42
Gazzetta: "La Fiorentina prepara l'offerta per Dia, idea inserire Cabral. Concorrenza Lazio"
23 giugno 2023 09:00
TMW, Fiorentina ha chiesto concretamente Dia alla Salernitana: Terzic la contropartita
22 giugno 2023 18:51
Il Tirreno: “Per Dia la Fiorentina ha offerto alla Salernitana soldi più il cartellino di Cabral”
22 giugno 2023 09:13
Corriere dello Sport: "Fiorentina su Dia, idea Cabral come contropartita. Italiano vuole lui"
21 giugno 2023 09:09
Corriere dello Sport: “Dia costerà 25 milioni entro il 15 giugno poi la Salernitana può far salire il prezzo”
19 giugno 2023 08:48
Corriere dello Sport, tutti pazzi per Boulaye Dia, la Fiorentina continua a seguirlo
18 giugno 2023 10:44
Corriere dello Sport: "Napoli in pole per Dia ma su di lui c'è la Fiorentina e mezza Europa"
18 giugno 2023 09:37
Corriere dello Sport: "Dia primo nome per la Fiorentina: Ikoné, Cabral o Kouamé contropartita?"
10 giugno 2023 09:05
Gazzetta: "Dia nel mirino della Fiorentina ma il centravanti sogna la Premier League"
01 giugno 2023 10:04
Corriere dello Sport, Fiorentina su Dia, la Salernitana chiede 30 milioni ma piace Cabral
31 maggio 2023 08:38
Iervolino allontana Dia dalla Fiorentina: "Vogliamo riscattarlo e tenerlo anche se richiesto in Serie A"
29 maggio 2023 17:59
La Salernitana vuole vendere Dia alla Fiorentina per 35 milioni per andare a prendere Scamacca
16 maggio 2023 15:24
CorSport, Dia-Fiorentina si può fare, la Salernitana chiede 35mln. Kouamé o Ikoné come contropartita?
13 maggio 2023 09:46
Corriere dello Sport rivela: "Fiorentina pazza di Dia, offre 20 milioni più Kouamè o Ikonè alla Salernitana"
11 maggio 2023 10:43
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