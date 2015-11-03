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Notizie Dia Fiorentina

La Lazio vince ad Empoli di misura tra le polemiche e vola a +4 sulla Fiorentina attesa all'Olimpico

04 maggio 2025 14:45

Kean e Dia due attaccanti in cerca di riscatto. Adesso scatta l’ora della continuità

22 settembre 2024 08:07

Il Mattino riporta: "Dia inseguito da alcuni teppisti dopo la partita di ieri, nessuna conseguenza per lui fortunatamente"

14 agosto 2024 19:00

Il retroscena de La Gazzetta dello Sport: "Nzola? No, Italiano voleva prendere Dia alla Fiorentina"

07 luglio 2024 13:18

Da Roma: telenovela Dia verso la conclusione. Ha accettato la Lazio, affare da 10-12 milioni di euro

17 giugno 2024 15:30

La Nazione: "Occhia a Dia della Salernitana per l'attacco, Pradè torna sempre sui vecchi pallini"

17 giugno 2024 12:41

Gazzetta, Dia torna di moda per la Fiorentina, ora non serviranno più 25 milioni. Concorrenza Lazio

03 maggio 2024 09:23

Monti: "Italiano aveva chiesto Milik, Scamacca o un centravanti tedesco. Nzola l'unico prendibile"

02 maggio 2024 13:27

Da Salerno rivelano: "La Fiorentina e la Lazio sono pronte a tornare alla carica per l'acquisto di Dia"

24 aprile 2024 20:00

Boulaye Dia furioso: "Liverani scorretto e la Salernitana ha mentito e dato tutto in pasto alla stampa"

17 aprile 2024 22:26

TMW, Dia non verrà più convocato dalla Salernitana. Fiorentina e Lazio interessate per l'estate

16 aprile 2024 18:20

Per l'attacco torna di moda il nome di Dia dalla Salernitana che è attualmente fuori rosa

14 aprile 2024 15:54

Da Salerno: "Dia ha concluso i suoi giorni in Campania, per giugno resta vivo l'interesse della Fiorentina"

11 marzo 2024 16:07

Dia, la Salernitana mette fuori rosa l'attaccante e chiederà una multa pari alla metà del suo stipendio

03 marzo 2024 19:00

Liverani rivela: "Dia si è rifiutato di entrare in campo, non posso più contare su di lui. Scelta definitiva"

02 marzo 2024 17:46

Nazione, Nzola via? Per adesso no ma tutto dipende da Dia. Sullo sfondo resta l’ipotesi scambio 

26 gennaio 2024 08:48

Di Marzio: "Fiorentina e Salernitana parlano dello scambio Dia-Nzola. Il centravanti viola non è convinto"

25 gennaio 2024 00:07

Corriere dello Sport, Nzola chiude Dia e Belotti. Va trovata prima una sistemazione all’angolano 

20 gennaio 2024 09:57

Nzola la chiave del mercato della Fiorentina. Kean o Dia in viola? Passano dalla sua cessioni. Belotti sullo sfondo 

13 gennaio 2024 09:22

Da Salerno: "Dia vuole andare via. Rifiutati 15 milioni dal Milan, la Salernitana ne vuole 21"

03 gennaio 2024 15:30

Da Salerno, Arrivate 4 proposte ufficiali alla Salernitana per Dia. In Italia offerte di Fiorentina e Milan

02 gennaio 2024 18:18

Il Mattino, prima missione di Sabatini è cedere Dia: prezzo fissato a 21 milioni. Ci pensa la Fiorentina?

20 dicembre 2023 14:40

Corriere dello Sport, la Fiorentina pensa a Dia ma ostacolo Coppa d’Africa. Timido sondaggio per Simeone

19 dicembre 2023 09:46

Sentite De Sanctis: "Se tornassi indietro venderei subito Dia". Occasione di mercato per la Fiorentina?

08 dicembre 2023 14:15

Da Salerno rivelano: "Iervolino ha già deciso di vendere Dia a gennaio. Cessione già preventivata"

04 dicembre 2023 16:54

Repubblica, Dia, l’ex obiettivo di mercato forma al Franchi. Quando vede viola si esalta e fa gol 

03 dicembre 2023 09:26

Corriere dello Sport, Dia torna a Firenze, è ancora sul mercato, l'addio potrebbe arrivare per 15-16 milioni

02 dicembre 2023 09:30

Retroscena Dia, in estate era nelle mani della Fiorentina, ma la scelta è stata sulla coppia Nzola-Beltran

01 dicembre 2023 23:30

Inzaghi: "Serve gara perfetta a Firenze. Fiorentina su Dia a gennaio? Non mi interessa"

01 dicembre 2023 18:21

Da Salerno: Tchaouna e Dia non si allenano in gruppo. Ma ci sono speranze per la Fiorentina

30 novembre 2023 15:00

Gazzetta: “Nzola-Beltran all’ultima chiamata sennò c’è il mercato di gennaio. David il sogno ma pista anche Dia”

30 novembre 2023 08:58

Bucchioni: "Insigne e Dia possono essere proposti alla Fiorentina. Movimenti per esterno e difensore"

28 novembre 2023 18:28

Da Salerno: nessun problema serio per Dia, viaggia verso il recupero contro la Fiorentina

27 novembre 2023 17:15

Dia è scomparso e non vuole tornare più a Salerno. La Salernitana valuta di annullare il suo stipendio

16 settembre 2023 12:38

Corriere dello Sport: "La Salernitana vuole 35 milioni per Dia, la Fiorentina ci rinuncia"

28 luglio 2023 08:58

Nazione, Cabral convince ma la Fiorentina non molla Dia ma niente 25 milioni, sono troppi

21 luglio 2023 09:25

Corriere dello Sport: "Nelle prossime ore per Dia la Fiorentina potrebbe offrire sui 20 milioni"

20 luglio 2023 08:20

Nazione, Dia o Nzola? Uno dei due arriverà a Firenze. Italiano spinge per il suo pupillo

19 luglio 2023 09:25

Corriere dello Sport: "Fiorentina in pole per Dia ma occhio all'asta, spunta l'Everton su di lui"

19 luglio 2023 09:21

Nazione: "La Fiorentina offrirà 18 milioni + 2 di bonus per Dia alla Salernitana. Concorrenza Milan"

18 luglio 2023 08:25

Nazione: "Per Dia prima dell'offerta la scadenza della clausola. Ngonge è il piano B della Fiorentina"

17 luglio 2023 08:16

Da Salerno rivelano: "Emissari della Fiorentina nel ritiro della Salernitana per vedere le condizioni di Dia"

16 luglio 2023 19:44

Nazione, Dia il preferito di Italiano, una settimana per prenderlo. Prezzo destinato a salire

16 luglio 2023 08:41

Corriere Fiorentino: "Il centravanti sarà l'ultimo colpo della Fiorentina, Italiano poco entusiasta"

14 luglio 2023 08:49

Sportmediaset, Fiorentina le proverà tutte per prendere Dia: pronta offerta da 18 milioni+4 di bonus

13 luglio 2023 14:20

Nazione: "La Fiorentina offrirà 18 milioni+4 di bonus per Dia. Nzola e Zapata le alternative"

13 luglio 2023 08:26

Sousa sicuro: "Parlerò con Dia ma sono certo che rimarrà, la Salernitana ha bisogno dei suoi gol"

10 luglio 2023 18:17

Corriere dello Sport, Dia il nome in pole per la Fiorentina. Se salta Nzola o Fullkrug

10 luglio 2023 08:55

Gazzetta: "La Fiorentina insiste per Dia, il jolly in attacco che può fare sia esterno che punta"

07 luglio 2023 09:22

Da Salerno: "Per Dia il Milan ha fatto l'offerta più alta rispetto a quella della Fiorentina"

05 luglio 2023 16:30

Radio Bruno rivela: "La Fiorentina per Dia offre 22 milioni + 2 di bonus. C'è l'accordo con l'attaccante"

05 luglio 2023 13:57

CdS: per Dia la Fiorentina deve fare in fretta senno sale il prezzo. Italiano gradirebbe il suo arrivo

05 luglio 2023 09:38

Corriere dello Sport: “Italiano vuole solo Dia. Cabral, Sottil o Ikoné per abbassare la richiesta dei 25 milioni”

04 luglio 2023 09:15

Iervolino avverte: "Per Dia c'è clausola da 25 milioni fino al 20 luglio ma vale minimo 40 milioni"

03 luglio 2023 18:16

Nazione, Dia, la Salernitana apre ad una contropartita? Sottil o Cabral sul piatto

02 luglio 2023 08:25

La Salernitana ha riscattato Dia per 12 milioni dal Villarreal. Adesso può partire la trattativa con la Fiorentina

30 giugno 2023 13:54

Repubblica, la ricerca dell'attaccante continua: Dia e Nzola sono i preferiti

30 giugno 2023 11:06

Ceccarini: "Dia primo obiettivo della Fiorentina. Costa 25 milioni ma con dei giocatori in cambio..."

28 giugno 2023 17:47

Corriere dello Sport, la Fiorentina punta Dia, è l'attaccante che vuole Italiano

27 giugno 2023 10:57

Corriere dello Sport, Italiano ha scelto Boulaye Dia per l'attacco, ora tocca alla società

26 giugno 2023 10:25

Corriere dello Sport, per Dia Fiorentina disposta a spendere 20 milioni. Nzola? La pista resiste

26 giugno 2023 07:47

Tuttosport, Fiorentina a caccia di un bomber da doppia cifra: Beto dell'Udinese torna di moda

26 giugno 2023 07:39

Iervolino: "Dia? C'è il rischio che vada via, non possiamo farci nulla con la clausola"

24 giugno 2023 10:30

Di Marzio: "Fiorentina su Dia ma Commisso non è intenzionato a pagare i 25 milioni di clausola"

24 giugno 2023 08:54

Da Roma scrivono: "La Lazio vuole Cabral, la Fiorentina chiede 20 milioni. Dia il sostituto a Firenze"

23 giugno 2023 18:41

Corriere dello Sport, Dia il profilo preferito da Italiano, ma Retegui è più vicino

23 giugno 2023 10:42

Gazzetta: "La Fiorentina prepara l'offerta per Dia, idea inserire Cabral. Concorrenza Lazio"

23 giugno 2023 09:00

TMW, Fiorentina ha chiesto concretamente Dia alla Salernitana: Terzic la contropartita

22 giugno 2023 18:51

Il Tirreno: “Per Dia la Fiorentina ha offerto alla Salernitana soldi più il cartellino di Cabral”

22 giugno 2023 09:13

Corriere dello Sport: "Fiorentina su Dia, idea Cabral come contropartita. Italiano vuole lui"

21 giugno 2023 09:09

Corriere dello Sport: “Dia costerà 25 milioni entro il 15 giugno poi la Salernitana può far salire il prezzo”

19 giugno 2023 08:48

Corriere dello Sport, tutti pazzi per Boulaye Dia, la Fiorentina continua a seguirlo

18 giugno 2023 10:44

Corriere dello Sport: "Napoli in pole per Dia ma su di lui c'è la Fiorentina e mezza Europa"

18 giugno 2023 09:37

Corriere dello Sport: "Dia primo nome per la Fiorentina: Ikoné, Cabral o Kouamé contropartita?"

10 giugno 2023 09:05

Gazzetta: "Dia nel mirino della Fiorentina ma il centravanti sogna la Premier League"

01 giugno 2023 10:04

Corriere dello Sport, Fiorentina su Dia, la Salernitana chiede 30 milioni ma piace Cabral

31 maggio 2023 08:38

Iervolino allontana Dia dalla Fiorentina: "Vogliamo riscattarlo e tenerlo anche se richiesto in Serie A"

29 maggio 2023 17:59

La Salernitana vuole vendere Dia alla Fiorentina per 35 milioni per andare a prendere Scamacca

16 maggio 2023 15:24

CorSport, Dia-Fiorentina si può fare, la Salernitana chiede 35mln. Kouamé o Ikoné come contropartita?

13 maggio 2023 09:46

Corriere dello Sport rivela: "Fiorentina pazza di Dia, offre 20 milioni più Kouamè o Ikonè alla Salernitana"

11 maggio 2023 10:43

Da Salerno: la Fiorentina offre 15 milioni più Cabral per Dia. Lunga chiaccherata tra Commisso e Iervolino

04 maggio 2023 14:40

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