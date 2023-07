CdS: per Dia la Fiorentina deve fare in fretta senno sale il prezzo. Italiano gradirebbe il suo arrivo

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, Boulaye Dia è un nome caldo per l’attacco della Fiorentina. Serve però darsi una mossa dato che il prezzo è di 25 milioni, cifra che rimane bloccata solo fino al 20 luglio. Superata quella deadline, la Salernitana esigerebbe un’offerta superiore per lasciarlo andare. Per questo serve affrettarsi, il suo investimento è legato alla partena di Jovic e Cabral. I numeri di Dia sono sicuramente superiori a quelli delle due punte viola. Italiano è rimasto colpito dalle doto del senegalese.

