Da Roma: telenovela Dia verso la conclusione. Ha accettato la Lazio, affare da 10-12 milioni di euro

La telenovela per l’uscita di Dia sembra vicina a chiudersi per la Salernitana. L’attaccante accostato anche alla Fiorentina ormai da un anno, pare diretto sempre più per la Lazio. Come riportano media romani, infatti, dopo una fumata grigia che era arrivata nei giorni scorsi, Dia avrebbe accettato la corte del club di Lotito. L’offerta è di 10-12 milioni, bonus compresi, cifra che dovrebbe trovare l’ok dei campani.

