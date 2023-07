Corriere dello Sport: “Fiorentina in pole per Dia ma occhio all’asta, spunta l’Everton su di lui”

Secondo il Corriere dello Sport, Boulaye Dia piace tantissimo alla Fiorentina. Per ora nessuno ha tentato il decisivo affondo, oggi a mezzanotte scade la clausola da 25 milioni e quindi si possono aprire diversi scenari. Senza clausola Iervolino spera in un’asta. Il ds De Sanctis lo valuta 40 milioni. L’Everton sembra interessato a mettere sul piatto una contropartita come Maupay. La sensazione è che in mancanza di offerte sarà levato dal mercato.

LEGGI ANCHE, OGGI L’INCONTRO