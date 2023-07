Sarà domani l’incontro tra la Fiorentina e la Juventus per chiudere Arthur a Firenze. Nodo ingaggio

Fissato a domani l’incontro tra la Fiorentina e la Juventus per chiudere il passaggio di Arthur in maglia viola. I due club si sono dati appuntamento nella giornata di domani e dovrebbe proprio essere l’incontro giusto per limare le differenze che ci sono. La Juventus vorrebbe dividere a metà con la Fiorentina il pagamento dell’ingaggio del brasiliano classe 1996 che guadagna 6 milioni e mezzo lordi a stagione (4 netti). Il club viola invece vorrebbe pagarne solo il 70% e la restante parte legata alle presenze del centrocampista. Domani la chiusura del cerchio.

