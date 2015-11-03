Notizie Arthur Fiorentina

Pastorello: "Arthur sarebbe rimasto volentieri alla Fiorentina, il club fece valutazione tattiche diverse"
03 dicembre 2025 11:48
Sentite Arthur: “Voglio tornare in Nazionale, per questo ho scelto il Gremio. Voglio tornare ai miei livelli”
25 settembre 2025 16:30
Dal Brasile riportano: "Arthur vicino al prestito annuale al Betis, ormai fuori dalla Juve"
26 luglio 2025 18:06
La Gazzetta dello Sport: "La Juventus vuole disfarsi di Arthur, ma l'ingaggio da 6 milioni spaventa le pretendenti"
20 luglio 2025 15:38
Ricordate Arthur? Tornato calciatore grazie a Italiano, in estate Conte furioso col Napoli: "Non me lo portate"
03 aprile 2025 19:41
Finisce la telenovela Arthur: Il brasiliano riparte dal Girona in Liga
31 gennaio 2025 14:30
Da Bologna scrivono: "Bologna pazza idea Cabral, piace a Sartori e ritroverebbe Italiano"
09 gennaio 2025 22:23
Tuttosport riporta: "Arthur potrebbe ripartire a gennaio dal Betis Siviglia, nono in Liga"
27 dicembre 2024 19:22
Arthur dopo la Fiorentina è fuori rosa alla Juventus, a gennaio può andare in prestito al Betis
17 dicembre 2024 14:25
Sentite Pastorello: “Arthur? Un peccato mortale che uno come lui non venga utilizzato. Vuole restare in Europa”
26 novembre 2024 20:32
Arthur, fondamentale per Italiano, fuori rosa con Thiago Motta. Nel 2020 fu valutato 72 milioni
15 novembre 2024 23:16
Arthur fuori rosa alla Juventus, Pastorello si lamenta: "Un peccato mortale, vogliamo una sistemazione"
14 ottobre 2024 14:47
TMW riporta: "Arthur può lasciare la Juve a gennaio e volare da De Zerbi al Marsiglia"
13 ottobre 2024 13:16
Futuro alla Juve per Arthur? Il centrocampista brasiliano è stato inserito nella lista UEFA dei bianconeri
03 settembre 2024 14:45
Thiago Motta annuncia sugli ex obbiettivi Viola: "Kostic e Arthur fanno parte del nostro gruppo e sono felice di averli"
31 agosto 2024 17:29
Arthur torna alla Fiorentina? Il calciatore gradirebbe, ma occhio alle offerte dall'Arabia
25 agosto 2024 11:58
TMW: "Arthur bis alla Fiorentina? La Juventus potrebbe partecipare al pagamento dello stipendio"
23 agosto 2024 16:43
Tuttosport: “Kostic? La Juve chiede 6 milioni alla Fiorentina. Arthur? Ostacolo ingaggio da 6 milioni”
23 agosto 2024 08:27
Bucchioni: "Arthur non è adatto per il gioco di Palladino, ci vuole qualcuno più dinamico a centrocampo"
21 agosto 2024 18:47
Di Marzio: "Juve, si conta di chiudere Nico in 48h. Con la Fiorentina si discute anche di Arthur e Kostic"
20 agosto 2024 17:07
Nazione: "Arthur vuole la Fiorentina ma affare slegato da Nico. Il problema è il maxi ingaggio"
20 agosto 2024 09:24
Gazzetta: “La Fiorentina resta su Arthur, la Juve vuole accasarlo altrove. Ostacolo ingaggio per i viola”
19 agosto 2024 08:19
Da Torino riportano: "Arthur ha in mente solo la Fiorentina, può entrare nell'affare Nico"
18 agosto 2024 18:25
Bucciantini: "Non mi priverei mai tranquillamente di Nico, per me fa vincere le partite"
14 agosto 2024 19:29
Corr.Sport: "Arthur, la ciliegina sulla torta del mercato viola? Le ultime ore di mercato saranno decisive"
14 agosto 2024 10:28
Arthur vuole tornare alla Fiorentina? Dodò vota per il ritorno e scrive: "Torna, torna, fratello"
13 agosto 2024 16:46
TMW: “Arthur vuole tornare alla Fiorentina, sta spingendo con i suoi agenti per convincere la Fiorentina”
13 agosto 2024 12:06
Tuttosport: "Juve a caccia di esterni. Giuntoli usa Arthur e McKennie per arrivare a Nico"
09 agosto 2024 07:55
Gazzetta: "La Juve spinge per Nico Gonzalez, idea Arthur o McKennie come contropartita"
06 agosto 2024 09:34
Gazzetta: “Nico alla Juve? Sì ma solo con McKennie o Arthur come contropartite”
05 agosto 2024 08:42
Romano: "Il Como piomba su Arthur, primo contatto con la Juve. Si valutano i costi dell'operazione"
22 luglio 2024 16:50
Di Marzio annuncia: "Pazza idea Como, Arthur nel mirino dei lariani dopo Belotti e in attesa di Varane"
21 luglio 2024 14:51
Dal Brasile rivelano: "Il Corinthians sta studiando un'offerta per riportare Arthur in patria"
13 luglio 2024 16:35
La Gazzetta dello Sport riporta: "Arthur potrebbe ripartire dalla Roma di De Rossi nella prossima stagione"
06 luglio 2024 15:42
Futuro ancora in Italia per Arthur? Marca: "Sondaggio della Roma, ma c'è anche il Napoli"
05 luglio 2024 15:15
La Fiorentina saluta Belotti, Faraoni, Maxime Lopez e Arthur: "Grazie per aver onorato la maglia viola"
30 giugno 2024 19:15
Tuttosport: "Arthur non rientra nei piani della Juventus: può andare in Premier o al Galatasaray in Turchia"
30 giugno 2024 14:22
Ag. Arthur: "Non rientra nei piani della Juve. Annata brillante alla Fiorentina, troveremo una soluzione"
29 giugno 2024 17:27
Futuro in Premier per Arthur? Tuttosport: "Dopo l'Everton, ci prova anche il West Ham"
17 giugno 2024 14:30
TMW scrive: "Arthur torna alla Juventus dopo la fine dell'esperienza in viola, ma può andare all'Everton"
14 giugno 2024 18:25
Pastorello: "Arthur ha disputato una grande stagione, giocatore ideale per Motta"
13 giugno 2024 23:26
Arthur torna in patria? Dal Brasile: "Ci prova il San Paolo. Servono 15 milioni di euro"
10 giugno 2024 15:00
Arthur rilanciato dalla Fiorentina. Torna alla Juventus e senza Allegri aumentano possibilità di permanenza
09 giugno 2024 18:07
Ziliani: "Juve scatenata sul mercato? favole, in realtà non ha una lira e deve vendere i migliori"
08 giugno 2024 00:11
Nico Gonzalez e Arthur venerdì in un noto locale notturno di Firenze. Kouamè andato via prima
31 maggio 2024 13:27
Arthur: "Miglior momento della mia carriera. Futuro? Vedremo. Giocatore più forte? Nico"
29 maggio 2024 07:26
Arthur: "I rigori li batte chi sta bene in campo, una finale è una partita diversa dobbiamo essere svegli"
28 maggio 2024 13:52
Gazzetta, Belotti ed Arthur verso l’addio. Sondaggi anche dall’estero per il brasiliano
25 maggio 2024 08:41
Arthur: "Conference nostro obiettivo. Chi entra lo fa con il sangue agli occhi. Ad Atene daremo tutto"
23 maggio 2024 23:52
Corriere dello Sport: “Arthur, il destino è segnato. No della Juve ad un nuovo prestito sarà una contropartita”
20 maggio 2024 08:41
Gazzetta, sarà rivoluzione nel centrocampo della Fiorentina. Arthur e Castrovilli via, Barak ha mercato. Jack in bilico
16 maggio 2024 08:50
Graziani: "Arthur? bel giocatore ma non vale i soldi che prende. Vincere la finale è una speranza e un sogno"
15 maggio 2024 17:26
Corriere dello Sport: "Marzullo al Franchi per chiedere di Arthur. Riscatto? Non è detta l'ultima parola"
15 maggio 2024 08:51
Arthur giura amore a Firenze ma in ogni caso non verrà riscattato dalla Juve. Nulla cambia
15 maggio 2024 08:35
Con il gol di Arthur, la Fiorentina vanta 18 marcatori in campionato. In Europa solo il Newcastle ha fatto meglio
14 maggio 2024 14:54
Dalla Spagna sicuri: "Arthur vorrebbe restare alla Fiorentina, ma la società viola non lo riscatterà"
14 maggio 2024 14:23
Arthur: "Stagione in cui ho giocato più minuti, sono contento. Trofeo? Sarebbe bello per Joe"
14 maggio 2024 08:09
Gazzetta, una sfida scarabocchiata per la Fiorentina. Perché Arthur non va più spesso in verticale?
14 maggio 2024 07:53
Arthur: "Mezzo gol è del mister. Il popolo viola ha abbracciato me e la mia famiglia, mi trovo bene qui"
13 maggio 2024 23:46
La Fiorentina la ribalta e continua a correre per l'Europa, Monza ko. Primo gol in viola per Arthur
13 maggio 2024 22:41
Un 2024 da incubo per Arthur tra infortuni e panchina. Il suo futuro è sempre più lontano dalla Fiorentina
27 aprile 2024 15:10
Per la Fiorentina contro l'Atalanta meglio giocare con Mandragora che con Arthur, è più fisico
24 aprile 2024 09:10
Tuttosport: “La Juve piomba su Amrabat, ipotesi scambio con Arthur alla Fiorentina”
21 aprile 2024 09:55
Bucchioni: "L'ennesima panchina di Arthur è un caso senza apparente spiegazione"
07 aprile 2024 20:07
Tuttosport: "La Fiorentina ha già comunicato che non riscatterà Arthur. Da capire il suo futuro"
07 aprile 2024 09:59
Grande risalita di Mandragora, in grande spolvero. Scende Arthur, non può giocare ogni tre giorni
05 aprile 2024 09:00
Dal Viola Park, Bonaventura e Nico tornano titolari. Arthur ancora in dubbio
02 aprile 2024 19:54
Gazzetta, Arthur sta bene a Firenze ma non resterà, troppi 20 milioni per il riscatto e 5 d'ingaggio
02 aprile 2024 08:41
Dodo e Kouamè titolari. Gonzalez, Kayode e Arthur in panchina perchè tra 3 giorni c'è la semifinale
31 marzo 2024 11:18
Arthur tornerà a Torino a fine stagione, Fiorentina a caccia del sostituto: Burdisso segue Fernandez
29 marzo 2024 15:02
A giugno centrocampo da rifondare, Arthur e Lopez non verranno riscattati. Duncan verso l’addio
29 marzo 2024 08:15
Gazzetta svela: "La Juve sta pensando di far restare Arthur a Torino. La Fiorentina resterà alla finestra"
28 marzo 2024 12:20
Calciomercato.com, La Juventus vuole Amrabat: rinnovo con la Fiorentina e prestito o scambio con Arthur
25 marzo 2024 18:46
Tuttosport: "La Juventus pensa ad uno scambio tra Arthur e Amrabat con la Fiorentina. Alla finestra il Milan"
25 marzo 2024 13:30
Arthur tornerà alla Juve sognando un Fiorentina-bis: tra gli scenari il rinnovo del prestito
24 marzo 2024 10:27
Arthur a fine stagione tornerà alla Juventus, non è da escludere un nuovo prestito alla Fiorentina
22 marzo 2024 11:36
Arthur scrive: "Grato sin dal primo giorno per tutto quello che hai fatto per me, non ti dimenticherò, buon viaggio"
19 marzo 2024 21:53
Pedullà attacca Pastorello: "Necessario dire oggi che la Fiorentina non riscatterà Arthur? Ora si pensa ad altro"
18 marzo 2024 17:56
Agente di Arthur: "A fine stagione rientrerà alla Juventus, poi vedremo il da farsi. A Firenze è felice"
18 marzo 2024 16:41
Giuntoli a Sky Sport: "Siamo contenti di Arthur, a fine stagione faremo le nostre considerazioni"
17 marzo 2024 15:35
Arthur rinnova con il suo agente Pastorello fino al 2026, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere
16 marzo 2024 12:40
Nico ed Arthur potrebbero riposare domani in Conference: il brasiliano punta l'Atalanta
13 marzo 2024 10:02
Arthur decide il modulo, con lui sarà lo stesso della vittoria con la Lazio, sennò altre novità
10 marzo 2024 14:15
Amoruso: "L'assenza di Arthur contro il Maccabi non peserà. Parisi ha bisogno di ritrovare un po' di fiducia"
06 marzo 2024 14:31
La Juventus su Kayode e potrebbe offrire Arhur come contropartita, sul terzino c'è anche il Barcellona
06 marzo 2024 12:44
Arthur assente alla rifinitura della Fiorentina in vista del Maccabi, ancora fermi ai box Kouamè e Christensen
06 marzo 2024 11:12
Gazzetta: “Arthur out causa dolore alla caviglia. Occhio a Mandragora, può fare il difensore centrale”
06 marzo 2024 08:14
Dal Viola Park, infortunio alla caviglia per Arthur, potrebbe non giocare contro il Maccabi
05 marzo 2024 14:23
Bonaventura ed il ghigno al momento del cambio. Nico ed Arthur sembrano aver fatto un passo indietro
04 marzo 2024 08:43
Arthur, Bonaventura e Gonzalez sono i tre tenori della Fiorentina, il loro ritorno è stato fondamentale
28 febbraio 2024 11:11
Tuttosport, il Benfica è interessato ad Arthur e la Juve si sfrega le mani. Ma la Fiorentina potrebbe riscattarlo
28 febbraio 2024 09:23
Budel: "Complimenti a Italiano e alla Fiorentina. Bonaventura e Arthur hanno fatto la differenza in mezzo al campo"
27 febbraio 2024 19:56
Scugnizzo Viola: “Finalmente la giustizia divina si schiera dalla nostra parte. Olimpia è morta”
27 febbraio 2024 00:04
Arthur, gira lui, gira tutta la Fiorentina. Ora è necessario più che mai. Stasera torna in regia
26 febbraio 2024 08:22
Corriere Fiorentino: “Italiano torna al passato, con la Lazio pronto il 4-3-3. Arthur davanti alla difesa”
26 febbraio 2024 08:17
Tuttosport: “Juve pronta a monetizzare da Arthur ma 22 milioni per il riscatto per la Fiorentina son troppi”
24 febbraio 2024 08:52
Verso la Lazio, ballottaggio Biraghi-Parisi, Arthur dovrebbe esserci dal 1’, sta recuperando dai guai fisici
23 febbraio 2024 08:12
Tuttosport scrive: "Per Commisso sono troppi 20 milioni per il riscatto di Arthur, si chiederà sconto"
22 febbraio 2024 17:04
La Fiorentina si allena dopo due giorni di riposo: Biraghi KO, migliorano Nico, Arthur e Bonaventura
21 febbraio 2024 21:39
Senza Arthur, Bonaventura e Nico la Fiorentina è sparita. Le aspettative date dal girone d’andata erano altre
20 febbraio 2024 09:35
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