Labaro Viola

Notizie Arthur Fiorentina

Pastorello: "Arthur sarebbe rimasto volentieri alla Fiorentina, il club fece valutazione tattiche diverse"

03 dicembre 2025 11:48

Sentite Arthur: “Voglio tornare in Nazionale, per questo ho scelto il Gremio. Voglio tornare ai miei livelli”

25 settembre 2025 16:30

Dal Brasile riportano: "Arthur vicino al prestito annuale al Betis, ormai fuori dalla Juve"

26 luglio 2025 18:06

La Gazzetta dello Sport: "La Juventus vuole disfarsi di Arthur, ma l'ingaggio da 6 milioni spaventa le pretendenti"

20 luglio 2025 15:38

Ricordate Arthur? Tornato calciatore grazie a Italiano, in estate Conte furioso col Napoli: "Non me lo portate"

03 aprile 2025 19:41

Finisce la telenovela Arthur: Il brasiliano riparte dal Girona in Liga

31 gennaio 2025 14:30

Da Bologna scrivono: "Bologna pazza idea Cabral, piace a Sartori e ritroverebbe Italiano"

09 gennaio 2025 22:23

Tuttosport riporta: "Arthur potrebbe ripartire a gennaio dal Betis Siviglia, nono in Liga"

27 dicembre 2024 19:22

Arthur dopo la Fiorentina è fuori rosa alla Juventus, a gennaio può andare in prestito al Betis

17 dicembre 2024 14:25

Sentite Pastorello: “Arthur? Un peccato mortale che uno come lui non venga utilizzato. Vuole restare in Europa”

26 novembre 2024 20:32

Arthur, fondamentale per Italiano, fuori rosa con Thiago Motta. Nel 2020 fu valutato 72 milioni

15 novembre 2024 23:16

Arthur fuori rosa alla Juventus, Pastorello si lamenta: "Un peccato mortale, vogliamo una sistemazione"

14 ottobre 2024 14:47

TMW riporta: "Arthur può lasciare la Juve a gennaio e volare da De Zerbi al Marsiglia"

13 ottobre 2024 13:16

Futuro alla Juve per Arthur? Il centrocampista brasiliano è stato inserito nella lista UEFA dei bianconeri

03 settembre 2024 14:45

Thiago Motta annuncia sugli ex obbiettivi Viola: "Kostic e Arthur fanno parte del nostro gruppo e sono felice di averli"

31 agosto 2024 17:29

Arthur torna alla Fiorentina? Il calciatore gradirebbe, ma occhio alle offerte dall'Arabia

25 agosto 2024 11:58

TMW: "Arthur bis alla Fiorentina? La Juventus potrebbe partecipare al pagamento dello stipendio"

23 agosto 2024 16:43

Tuttosport: “Kostic? La Juve chiede 6 milioni alla Fiorentina. Arthur? Ostacolo ingaggio da 6 milioni”

23 agosto 2024 08:27

Bucchioni: "Arthur non è adatto per il gioco di Palladino, ci vuole qualcuno più dinamico a centrocampo"

21 agosto 2024 18:47

Di Marzio: "Juve, si conta di chiudere Nico in 48h. Con la Fiorentina si discute anche di Arthur e Kostic"

20 agosto 2024 17:07

Nazione: "Arthur vuole la Fiorentina ma affare slegato da Nico. Il problema è il maxi ingaggio"

20 agosto 2024 09:24

Gazzetta: “La Fiorentina resta su Arthur, la Juve vuole accasarlo altrove. Ostacolo ingaggio per i viola”

19 agosto 2024 08:19

Da Torino riportano: "Arthur ha in mente solo la Fiorentina, può entrare nell'affare Nico"

18 agosto 2024 18:25

Bucciantini: "Non mi priverei mai tranquillamente di Nico, per me fa vincere le partite"

14 agosto 2024 19:29

Corr.Sport: "Arthur, la ciliegina sulla torta del mercato viola? Le ultime ore di mercato saranno decisive"

14 agosto 2024 10:28

Arthur vuole tornare alla Fiorentina? Dodò vota per il ritorno e scrive: "Torna, torna, fratello"

13 agosto 2024 16:46

TMW: “Arthur vuole tornare alla Fiorentina, sta spingendo con i suoi agenti per convincere la Fiorentina”

13 agosto 2024 12:06

Tuttosport: "Juve a caccia di esterni. Giuntoli usa Arthur e McKennie per arrivare a Nico"

09 agosto 2024 07:55

Gazzetta: "La Juve spinge per Nico Gonzalez, idea Arthur o McKennie come contropartita"

06 agosto 2024 09:34

Gazzetta: “Nico alla Juve? Sì ma solo con McKennie o Arthur come contropartite”

05 agosto 2024 08:42

Romano: "Il Como piomba su Arthur, primo contatto con la Juve. Si valutano i costi dell'operazione"

22 luglio 2024 16:50

Di Marzio annuncia: "Pazza idea Como, Arthur nel mirino dei lariani dopo Belotti e in attesa di Varane"

21 luglio 2024 14:51

Dal Brasile rivelano: "Il Corinthians sta studiando un'offerta per riportare Arthur in patria"

13 luglio 2024 16:35

La Gazzetta dello Sport riporta: "Arthur potrebbe ripartire dalla Roma di De Rossi nella prossima stagione"

06 luglio 2024 15:42

Futuro ancora in Italia per Arthur? Marca: "Sondaggio della Roma, ma c'è anche il Napoli"

05 luglio 2024 15:15

La Fiorentina saluta Belotti, Faraoni, Maxime Lopez e Arthur: "Grazie per aver onorato la maglia viola"

30 giugno 2024 19:15

Tuttosport: "Arthur non rientra nei piani della Juventus: può andare in Premier o al Galatasaray in Turchia"

30 giugno 2024 14:22

Ag. Arthur: "Non rientra nei piani della Juve. Annata brillante alla Fiorentina, troveremo una soluzione"

29 giugno 2024 17:27

Futuro in Premier per Arthur? Tuttosport: "Dopo l'Everton, ci prova anche il West Ham"

17 giugno 2024 14:30

TMW scrive: "Arthur torna alla Juventus dopo la fine dell'esperienza in viola, ma può andare all'Everton"

14 giugno 2024 18:25

Pastorello: "Arthur ha disputato una grande stagione, giocatore ideale per Motta"

13 giugno 2024 23:26

Arthur torna in patria? Dal Brasile: "Ci prova il San Paolo. Servono 15 milioni di euro"

10 giugno 2024 15:00

Arthur rilanciato dalla Fiorentina. Torna alla Juventus e senza Allegri aumentano possibilità di permanenza

09 giugno 2024 18:07

Ziliani: "Juve scatenata sul mercato? favole, in realtà non ha una lira e deve vendere i migliori"

08 giugno 2024 00:11

Nico Gonzalez e Arthur venerdì in un noto locale notturno di Firenze. Kouamè andato via prima

31 maggio 2024 13:27

Arthur: "Miglior momento della mia carriera. Futuro? Vedremo. Giocatore più forte? Nico"

29 maggio 2024 07:26

Arthur: "I rigori li batte chi sta bene in campo, una finale è una partita diversa dobbiamo essere svegli"

28 maggio 2024 13:52

Gazzetta, Belotti ed Arthur verso l’addio. Sondaggi anche dall’estero per il brasiliano 

25 maggio 2024 08:41

Arthur: "Conference nostro obiettivo. Chi entra lo fa con il sangue agli occhi. Ad Atene daremo tutto"

23 maggio 2024 23:52

Corriere dello Sport: “Arthur, il destino è segnato. No della Juve ad un nuovo prestito sarà una contropartita”

20 maggio 2024 08:41

Gazzetta, sarà rivoluzione nel centrocampo della Fiorentina. Arthur e Castrovilli via, Barak ha mercato. Jack in bilico

16 maggio 2024 08:50

Graziani: "Arthur? bel giocatore ma non vale i soldi che prende. Vincere la finale è una speranza e un sogno"

15 maggio 2024 17:26

Corriere dello Sport: "Marzullo al Franchi per chiedere di Arthur. Riscatto? Non è detta l'ultima parola"

15 maggio 2024 08:51

Arthur giura amore a Firenze ma in ogni caso non verrà riscattato dalla Juve. Nulla cambia

15 maggio 2024 08:35

Con il gol di Arthur, la Fiorentina vanta 18 marcatori in campionato. In Europa solo il Newcastle ha fatto meglio

14 maggio 2024 14:54

Dalla Spagna sicuri: "Arthur vorrebbe restare alla Fiorentina, ma la società viola non lo riscatterà"

14 maggio 2024 14:23

Arthur: "Stagione in cui ho giocato più minuti, sono contento. Trofeo? Sarebbe bello per Joe"

14 maggio 2024 08:09

Gazzetta, una sfida scarabocchiata per la Fiorentina. Perché Arthur non va più spesso in verticale?

14 maggio 2024 07:53

Arthur: "Mezzo gol è del mister. Il popolo viola ha abbracciato me e la mia famiglia, mi trovo bene qui"

13 maggio 2024 23:46

La Fiorentina la ribalta e continua a correre per l'Europa, Monza ko. Primo gol in viola per Arthur

13 maggio 2024 22:41

Un 2024 da incubo per Arthur tra infortuni e panchina. Il suo futuro è sempre più lontano dalla Fiorentina

27 aprile 2024 15:10

Per la Fiorentina contro l'Atalanta meglio giocare con Mandragora che con Arthur, è più fisico

24 aprile 2024 09:10

Tuttosport: “La Juve piomba su Amrabat, ipotesi scambio con Arthur alla Fiorentina”

21 aprile 2024 09:55

Bucchioni: "L'ennesima panchina di Arthur è un caso senza apparente spiegazione"

07 aprile 2024 20:07

Tuttosport: "La Fiorentina ha già comunicato che non riscatterà Arthur. Da capire il suo futuro"

07 aprile 2024 09:59

Grande risalita di Mandragora, in grande spolvero. Scende Arthur, non può giocare ogni tre giorni

05 aprile 2024 09:00

Dal Viola Park, Bonaventura e Nico tornano titolari. Arthur ancora in dubbio

02 aprile 2024 19:54

Gazzetta, Arthur sta bene a Firenze ma non resterà, troppi 20 milioni per il riscatto e 5 d'ingaggio

02 aprile 2024 08:41

Dodo e Kouamè titolari. Gonzalez, Kayode e Arthur in panchina perchè tra 3 giorni c'è la semifinale

31 marzo 2024 11:18

Arthur tornerà a Torino a fine stagione, Fiorentina a caccia del sostituto: Burdisso segue Fernandez

29 marzo 2024 15:02

A giugno centrocampo da rifondare, Arthur e Lopez non verranno riscattati. Duncan verso l’addio 

29 marzo 2024 08:15

Gazzetta svela: "La Juve sta pensando di far restare Arthur a Torino. La Fiorentina resterà alla finestra"

28 marzo 2024 12:20

Calciomercato.com, La Juventus vuole Amrabat: rinnovo con la Fiorentina e prestito o scambio con Arthur

25 marzo 2024 18:46

Tuttosport: "La Juventus pensa ad uno scambio tra Arthur e Amrabat con la Fiorentina. Alla finestra il Milan"

25 marzo 2024 13:30

Arthur tornerà alla Juve sognando un Fiorentina-bis: tra gli scenari il rinnovo del prestito

24 marzo 2024 10:27

Arthur a fine stagione tornerà alla Juventus, non è da escludere un nuovo prestito alla Fiorentina

22 marzo 2024 11:36

Arthur scrive: "Grato sin dal primo giorno per tutto quello che hai fatto per me, non ti dimenticherò, buon viaggio"

19 marzo 2024 21:53

Pedullà attacca Pastorello: "Necessario dire oggi che la Fiorentina non riscatterà Arthur? Ora si pensa ad altro"

18 marzo 2024 17:56

Agente di Arthur: "A fine stagione rientrerà alla Juventus, poi vedremo il da farsi. A Firenze è felice"

18 marzo 2024 16:41

Giuntoli a Sky Sport: "Siamo contenti di Arthur, a fine stagione faremo le nostre considerazioni"

17 marzo 2024 15:35

Arthur rinnova con il suo agente Pastorello fino al 2026, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere

16 marzo 2024 12:40

Nico ed Arthur potrebbero riposare domani in Conference: il brasiliano punta l'Atalanta

13 marzo 2024 10:02

Arthur decide il modulo, con lui sarà lo stesso della vittoria con la Lazio, sennò altre novità

10 marzo 2024 14:15

Amoruso: "L'assenza di Arthur contro il Maccabi non peserà. Parisi ha bisogno di ritrovare un po' di fiducia"

06 marzo 2024 14:31

La Juventus su Kayode e potrebbe offrire Arhur come contropartita, sul terzino c'è anche il Barcellona

06 marzo 2024 12:44

Arthur assente alla rifinitura della Fiorentina in vista del Maccabi, ancora fermi ai box Kouamè e Christensen

06 marzo 2024 11:12

Gazzetta: “Arthur out causa dolore alla caviglia. Occhio a Mandragora, può fare il difensore centrale” 

06 marzo 2024 08:14

Dal Viola Park, infortunio alla caviglia per Arthur, potrebbe non giocare contro il Maccabi

05 marzo 2024 14:23

Bonaventura ed il ghigno al momento del cambio. Nico ed Arthur sembrano aver fatto un passo indietro 

04 marzo 2024 08:43

Arthur, Bonaventura e Gonzalez sono i tre tenori della Fiorentina, il loro ritorno è stato fondamentale

28 febbraio 2024 11:11

Tuttosport, il Benfica è interessato ad Arthur e la Juve si sfrega le mani. Ma la Fiorentina potrebbe riscattarlo 

28 febbraio 2024 09:23

Budel: "Complimenti a Italiano e alla Fiorentina. Bonaventura e Arthur hanno fatto la differenza in mezzo al campo"

27 febbraio 2024 19:56

Scugnizzo Viola: “Finalmente la giustizia divina si schiera dalla nostra parte. Olimpia è morta”

27 febbraio 2024 00:04

Arthur, gira lui, gira tutta la Fiorentina. Ora è necessario più che mai. Stasera torna in regia 

26 febbraio 2024 08:22

Corriere Fiorentino: “Italiano torna al passato, con la Lazio pronto il 4-3-3. Arthur davanti alla difesa”

26 febbraio 2024 08:17

Tuttosport: “Juve pronta a monetizzare da Arthur ma 22 milioni per il riscatto per la Fiorentina son troppi”

24 febbraio 2024 08:52

Verso la Lazio, ballottaggio Biraghi-Parisi, Arthur dovrebbe esserci dal 1’, sta recuperando dai guai fisici 

23 febbraio 2024 08:12

Tuttosport scrive: "Per Commisso sono troppi 20 milioni per il riscatto di Arthur, si chiederà sconto"

22 febbraio 2024 17:04

La Fiorentina si allena dopo due giorni di riposo: Biraghi KO, migliorano Nico, Arthur e Bonaventura

21 febbraio 2024 21:39

Senza Arthur, Bonaventura e Nico la Fiorentina è sparita. Le aspettative date dal girone d’andata erano altre

20 febbraio 2024 09:35

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