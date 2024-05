Dalla Spagna sicuri: “Arthur vorrebbe restare alla Fiorentina, ma la società viola non lo riscatterà”

Come riporta il quotidiano spagnolo As, il centrocampista brasiliano Arthur Melo non sarà confermato dalla Fiorentina, che non eserciterà l’opzione di acquisto di cui dispone per 20 milioni.

Il giocatore – scrive As – acquistato dal Barcellona nel 2018 per far dimenticare Xavi, non è riuscito ad ambientarsi da quando ha lasciato i blaugrana per la Juventus nel 2020.

Dopo la stagione difficile al Liverpool di Klopp lo scorso anno, nella stagione in corso Arthur ha giocato molte partite ed è molto felice alla Fiorentina, ma il club italiano non è disposto a pagare quei 20 milioni di euro considerati eccessivi: “Sono molto felice alla Fiorentina, mi sento a casa qui. Mi piacerebbe restare, ma non dipende da me”, le parole del giocatore per il quale solo una riduzione del prezzo finale e un aggiustamento dell’ingaggio di Arthur potrebbero far cambiare idea alla Fiorentina. Lo riporta ANSA.

