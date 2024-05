Sentite Jovetic: “Se segno in finale non esulto. Seguo sempre le partite della mia Fiorentina. Italiano è forte”

Stevan Jovetic, giocatore dell’Olympiacos ed ex Fiorentina ha parlato a Repubblica: “I 5 anni passati in viola non si dimenticano, è impossibile. Dovessi segnare alla Fiorentina non esulterò. Anche se è una finale europea, come potrei?

Fiorentina in finale? Bello. Anzi, molto bello. Una partita del genere contro la “mia” Fiorentina sarà davvero emozionante. Questa è una città che mi ha dato molto. E la Fiorentina è una squadra che mi ha regalato altrettanto. Con la maglia viola ho trascorso cinque anni meravigliosi. Tutto questo uno come me non lo dimentica.

Possibilità di tornare dopo l’Inter? Già. Ma è il passato. Piuttosto sa una cosa? Io seguo sempre le partite della Fiorentina. È una squadra forte e quando la vedo giocare bene sono ancora molto felice. Conosco la loro forza e le qualità che dovremo limitare. I singoli hanno grandi qualità. Vincenzo Italiano è davvero bravo, anzi forte, come si direbbe per un calciatore. I nostri punti di forza? Questi li teniamo per noi. Meglio non dire nulla. Speriamo di farli vedere in partita”.

