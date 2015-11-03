Notizie Olympiacos Fiorentina

La Fiorentina ritrova una squadra greca: Il precedente più doloroso è la finale persa con l'Olympiakos
27 novembre 2025 14:14
Sportmediaset riporta: "Lukaku si ferma per un mese, il ritorno in campo potrebbe esserci il 13 settembre a Firenze"
16 agosto 2025 15:56
Dalla Grecia: "La Fiorentina punta la nuova stella greca, offerti 30 milioni per Kostoulas"
15 aprile 2025 22:26
Italiano: "Finale di Atene? Loro avevano la tavola apparecchiata all'80%..."
10 gennaio 2025 11:38
Marinakis: "La rete di El Kaabi in finale è stata una liberazione. Milenkovic lo abbiamo voluto fortemente nel Nottingham"
08 gennaio 2025 14:16
Dalla Grecia: Kouamè è finito sulla lista degli obiettivi dell'Olympiacos
04 gennaio 2025 09:41
Pres.Olympiacos: "Vittoria con la Fiorentina storica, tanta gente in strada neppure per la democrazia"
16 dicembre 2024 22:08
El Arabi è il centravanti dell’Apoel, la Fiorentina affronta i fantasmi di Atene
06 novembre 2024 09:06
Mendilibar: "L'Olympiacos è il Real Madrid della Grecia. Grande impresa contro Aston Villa e Fiorentina"
19 giugno 2024 17:04
Mandragora: "Sono stati giorni lunghi e vuoti perché il desiderio di Firenze non si è avverato"
03 giugno 2024 23:22
Il Milan non ha fatto i complimenti nè all'Inter e nè all'Atalanta, ma fa tweet per l'Olympiakos per la vittoria
30 maggio 2024 10:52
Bucchioni: "La Fiorentina ha perso perché non ha fatto il suo gioco. Se lo avesse fatto..."
30 maggio 2024 02:18
La stampa inglese celebra l'Olympiacos. Dal Guardian al Mirror: "Nessuna tragedia greca! vittoria storica in Conference League ai supplementari"
30 maggio 2024 02:03
cm.com: "Italiano deve provare a togliersi altrove l'etichetta di eterno perdente in finale"
30 maggio 2024 01:45
La Fiorentina è la prima formazione a perdere due finali europee consecutive dal 2014. L'ultima squadra era stata il Benfica in Europa League
30 maggio 2024 01:33
La Nazione: A fine gara squadra contestata, dalla curva aste di bandiere e seggiolini in campo
30 maggio 2024 01:10
Italiano: "Sono molto amareggiato e deluso perché ci credevo, dispiacere enorme"
30 maggio 2024 00:46
Jovetic: "Sono orgoglioso dei miei, Fiorentina squadra fantastica mi dispiace per loro"
30 maggio 2024 00:19
Crolla la Fiorentina ai supplementari, un altro ko in finale. Trionfa l'Olympiacos grazie ad El Kaabi
29 maggio 2024 23:43
A metà primo tempo i tifosi al Franchi si animano: cori e spettacolo con le torce dei cellulari
29 maggio 2024 22:05
I Bnkr44 aprono lo show pre-partita al Franchi e infiammano i tifosi della Fiorentina gridando "Forza Viola"
29 maggio 2024 20:35
Al Franchi i tifosi sono carichi: code ai cancelli dalle 18:30, i tornelli hanno aperto con 10 minuti di ritardo
29 maggio 2024 19:40
Fortounis (Olympiacos): "Giocheremo al massimo delle nostre possibilità. Mi sento benissimo"
29 maggio 2024 17:05
Hezze (Olympiacos): "Anche l'Aston Villa era favorita ma nel calcio può succedere di tutto"
29 maggio 2024 12:12
Jovetic: "JoJo è ancora il mio soprannome, contro i viola sarà una partita speciale"
28 maggio 2024 22:33
Pazzini: "Grazie a Italiano Fiorentina di nuovo protagonista, domani faccio il tifo per loro"
28 maggio 2024 21:38
Commisso: "Sarebbe bello vincere per Joe, ho visto i ragazzi carichi ce la metteranno tutta"
28 maggio 2024 21:09
Calvarese: "Artur Soares Dias è un arbitro molto esperto, è l'uomo giusto per la finale di Conference"
28 maggio 2024 15:20
Michele Serena: "L'Olympiacos gioca in casa, l'Atalanta insegna qual'è l'approccio giusto"
27 maggio 2024 23:55
Retsos (Olympiacos): "Finale ad Atene ci ha risparmiato disagi del viaggio. Stiamo analizzando la Fiorentina"
27 maggio 2024 19:15
Scontri durissimi a Berlino tra tifosi Olympiacos e Panathinaikos di basket. Allarme in Grecia per la finale di Conference
26 maggio 2024 18:17
Sale la febbre per la finale tra Fiorentina e Olympiacos. Viola Park sold out, venduti 28 mila biglietti al Franchi
25 maggio 2024 16:35
El Kaabi avverte la Fiorentina: "Desidero la Conference, darò il massimo per vincerla"
24 maggio 2024 14:30
L'Olimpiakos in vista della finale contro la Fiorentina: "Pagheremo noi i danni dei nostri tifosi"
23 maggio 2024 14:00
Mendilibar: "Non mi inventerò niente di diverso contro la Fiorentina, saremo noi stessi come sempre"
23 maggio 2024 13:39
Parla Rodinei dell'Olympiakos: "La Fiorentina ha tanti argentini, io sono brasiliano. Sarà una battaglia"
23 maggio 2024 12:47
Trevisani: "Anche se la Fiorentina dovesse perdere la finale 7-0, i tifosi viola dovrebbero ringraziare Italiano"
22 maggio 2024 16:59
Lunedì la partenza della Fiorentina per Atene, il rientro previsto giovedì 30 ma solo in mattinata
22 maggio 2024 08:32
Febbre viola, esauriti i biglietti per Atene. Più di 21mila tifosi al Franchi. Aperto anche il Viola Park
22 maggio 2024 08:27
Marianella commenterà la Fiorentina in finale di Conference League: "Sarà bellissimo per me"
21 maggio 2024 17:19
In Grecia è caos biglietti per la finale di Conference. La Federazione ha sottratto 1500 posti ai tifosi biancorossi
21 maggio 2024 15:42
Jovetic: "Finale con la Fiorentina? Sarà la mia partita del cuore. Se segno non esulto per rispetto"
20 maggio 2024 08:28
Uefa severa per la finale di Atene: "Allo stadio sono ammessi solo le maglie e i colori di Fiorentina e Olympiacos"
19 maggio 2024 18:49
Rischio scontri ad Atene: tifosi di Aek, Olympiakos e Panathinaikos aspettano l'occasione giusta da anni
17 maggio 2024 17:06
Olympiacos-Fiorentina, oggi parte la vendita libera. 5000 biglietti venduti fino ad ora
17 maggio 2024 08:14
Esodo viola ad Atene, sono 4500 i biglietti venduti. Domani apre la vendita libera. Paure scongiurate
16 maggio 2024 09:00
Sentite Jovetic: “Se segno in finale non esulto. Seguo sempre le partite della mia Fiorentina. Italiano è forte”
14 maggio 2024 08:01
Soares Dias arbitrerà Olympiacos-Fiorentina, aveva diretto il famoso 2-4 contro il Monchengladbach
13 maggio 2024 18:40
La Fiorentina prolunga la possibilità di fare la InViola Card per prendere i biglietti per la finale
13 maggio 2024 17:59
L'Olympiacos risente delle fatiche di coppa, k.o. col PAOK e quasi addio al titolo
12 maggio 2024 21:42
Finale ad Atene ma rischio sicurezza. Domani riunione UEFA in Grecia: focus sull’ordine pubblico
12 maggio 2024 09:25
Finale di Conference a rischio scontri. Spostamento nello stadio dell’Olympiacos? Resta un’ipotesi
12 maggio 2024 09:23
Gazzetta ridimensiona l’Olympiacos: “Non è un avversario titanico per la Fiorentina”
11 maggio 2024 08:57
Dalla Grecia rumors clamorosi: la finale di Conference potrebbe essere spostata a Budapest!
11 maggio 2024 00:02
L'Olympiacos giocherà in..trasferta. Mezza Atene il 29 Maggio sosterrà la Fiorentina
10 maggio 2024 21:48
L'Olympiakos è "l'ammazzagrandi" della Conference, tanti goal segnati pur tenendo poco il pallone
10 maggio 2024 11:35
5 gol in 180 minuti contro l'Aston Villa, El Kaabi: "Battuta una grande squadra, ora giochiamo bene la finale"
10 maggio 2024 11:01
Mendilibar, dopo aver eliminato Juve e Roma lo scorso anno, ora punta la Fiorentina e sogna un'altra coppa
10 maggio 2024 10:24
Euro Club Index: "La Fiorentina ha il 35,5% di possibilità di vincere la Conference League, Olympiacos favorita"
06 maggio 2024 21:00
Il gol di Sottil è il migliore tra le due semifinali di Conference League, in tutto ci sono state 11 reti
03 maggio 2024 16:25
TMW rivela: "Mina è in uscita dalla Fiorentina, ma le trattative con Porto e Olympiacos frenano"
27 gennaio 2024 15:45
Di Marzio rivela: "L'Olympiacos ha chiesto Brekalo alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto"
26 gennaio 2024 19:17
Di Marzio annuncia: "Brekalo finisce nel mirino dell'Olympiacos dopo brusca frenata con la Dinamo"
25 gennaio 2024 19:27
Mina vicino alla cessione? Il difensore scrive: "Continuiamo a lavorare duramente giorno dopo giorno"
25 gennaio 2024 17:00
TMW, Accelerata dell'Olympiacos per Mina. Se parte non verrà sostituito da un altro centrale
23 gennaio 2024 19:32
Pedullà rivela: "Jovic è stato offerto a Milan e Roma ma senza successo per adesso. Pista Olympiacos"
24 agosto 2023 00:30
TMW, la Fiorentina pensa a Bakambu, occasione a parametro zero. È il capocannoniere del campionato greco
04 maggio 2023 13:40
Aggredito arbitro Massa: "Mi hanno colpito nei genitali". Invasione di campo e tifosi nel tunnel infuriati
24 aprile 2023 20:40
Dalla Grecia, la Fiorentina ha offerto 15 milioni per Camara dell'Olympiacos
16 settembre 2020 23:12
Il presidente dell' Olympiacos positivo al Coronavirus! A serio rischio la gara con i Wolves in Europa League
11 marzo 2020 12:13
(FOTO) Karma Milan, dopo la vicenda TAS viene eliminato con un rigore inesistente
13 dicembre 2018 22:51
TMW: Fiorentina a caccia di un centrale difensivo, l'obiettivo è Vukovic dell'Olympiacos
10 maggio 2018 15:47
Bruno Gaspar sempre più vicino all'addio alla Fiorentina, lo vuole l'Olympiacos
03 maggio 2018 16:08
Milic flop in Grecia: l'Olympiacos vuole cederlo all'Hajduk dopo appena 6 mesi e 4 presenze
25 novembre 2017 16:21
Che fine ha fatto Marko Marin? Oggi incontra la Juventus in Champions League
27 settembre 2017 11:39
Milic si presenta all'Olympiacos: "Voglio giocare la Champions e vincere l'ottavo titolo"
23 luglio 2017 18:59
Ufficiale: Milic ceduto all'Olympiacos a titolo definitivo, il comunicato della Fiorentina
23 luglio 2017 18:53
ACF conferma, Milic è in Grecia per sostenere le visite mediche con l’Olympiakos. Lascia la Fiorentina
22 luglio 2017 10:13
Anche Milic se ne va dalla Fiorentina, giocherà nell'Olympiacos. Nelle casse viola 1 milione di euro
22 luglio 2017 00:06
Gonzalo a sorpresa: "Milan e Lazio? No, voglio giocare nell'Olympiacos, nel club greco posso giocare la Champions League"
03 giugno 2017 13:11
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