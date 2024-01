TMW rivela: “Mina è in uscita dalla Fiorentina, ma le trattative con Porto e Olympiacos frenano”

L’avventura a Firenze del colombiano Yerri Mina potrebbe essere già arrivata al capolinea. Negli ultimi giorni l’ex Barcellona è finito al centro di alcune indiscrezioni di mercato, complice la volontà del giocatore stesso di avere un minutaggio maggiore in vista della prossima Copa America. Il difensore classe ’94 è infatti una colonna della nazionale colombiana, e per questo motivo sarebbe in cerca di una sistemazione che possa garantirgli più spazio. I club che hanno avanzato una proposta sono due: si tratta del Porto e dell’Olympiacos, che ha manifestato più di tutti una forte volontà di acquistarlo. Tuttavia, nelle ultime 48 ore le trattative hanno subito dei forti rallentamenti, mentre lo stesso Mina ha lanciato qualche indizio sui propri profili social riguardanti una sua possibile permanenza in maglia viola. Ora non ci resta che aspettare gli ultimi sviluppi di mercato per scoprire il futuro del colombiano, che fino ad adesso non ha sicuramente lasciato il segno in terra toscana. Lo riporta TMW.

MINA, INDIZIO SOCIAL SULLA PERMANENZA?