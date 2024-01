Mina in bilico, ma lui risponde ai tifosi che gli chiedono di rimanere con il giglio di Firenze

Vi avevamo parlato del post su instagram di Yerry Mina, in cui con una frase motivazionale sembrava tranquillizzare i tifosi viola nonostante le tante squadre che in questo momento stanno cercando di portarlo lontano dall’Italia. Proprio nella sezione commenti di quel post alcuni tifosi chiedono al difensore colombiano di restare in maglia viola, lui ha risposto ad alcuni di loro con l’emoji del giglio, simbolo della città di Firenze. Che possa essere un indizio della sua permanenza tra le fila di Italiano? Alla fine del mercato manca meno di una settimana e se la società viola vuole liberarsi del classe 94 dovrà farlo in fretta, ma intanto lui ha mandato dei chiari messaggi.