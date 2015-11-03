Notizie Mina Fiorentina

Mina strizza il capezzolo di Hojlund che lo attacca: “Lui non gioca a calcio. L’arbitri gli permettono di tutto”
22 marzo 2026 11:41
Caressa distrugge Mina: "Dice che è uno che gioca duro ma è sempre in terra con le mani in faccia"
13 novembre 2025 11:34
Mina sul duello con Morata: "Vado sempre forte su tutti i palloni, non mi frega un ca**o di chi c'è"
08 novembre 2025 22:35
Nervi tesi tra Morata e Mina: Lo spagnolo chiede il cambio dopo gli insulti del colombiano per tutta la gara
08 novembre 2025 17:29
Mina: “Italiano mi disse: ‘Se vai in nazionale con me non giochi’. Chi temo? Dodò, scambieremo la maglia”
21 agosto 2025 08:26
Dalla Repubblica Ceca riportano: "Il Cagliari spinge per Barak, i sardi lo vogliono in prestito dalla Fiorentina"
12 agosto 2025 18:21
Ferrara: "La Fiorentina vuole vincere la Conference, ormai il campionato è passato in secondo piano"
19 aprile 2025 19:04
Mina rinato dopo l'addio alla Fiorentina: il Cagliari ci punta. Il difensore è pronto a prolungare
15 aprile 2025 14:20
Yerri Mina dopo l'Inter: "Siamo concentrati per la Fiorentina". L'ex Viola primo per duelli vinti in A
14 aprile 2025 19:23
Kean occhio alle provocazioni di Mina, l'ex difensore viola cerca sempre di far impazzire l'avversario
07 dicembre 2024 12:08
Oggi Comuzzo è in nazionale ma a gennaio la Fiorentina veniva criticata per averlo reso il 4° centrale
10 novembre 2024 11:56
Mina esulta in faccia ai tifosi della Juventus: "L'ho fatto per vendicare Cuadrado, trattato male"
06 ottobre 2024 16:25
Mina prende in giro Vlahovic per tutta la partita, gli ride in faccia quando sbaglia, gli va addosso
06 ottobre 2024 14:31
Sentite Bocci: "Con Mina non avresti mai preso i gol dell'Atalanta. Deluso dalla difesa di Palladino"
17 settembre 2024 14:30
Ds Cagliari: "Barak è fuori dal nostro budget. Mina? Abbiamo esercitato l'opzione, vuole rimanere"
13 giugno 2024 14:45
Sentite Noslin: "Mina è stato il difensore con cui ho sofferto di più. Ha fisico e grinta"
07 giugno 2024 14:05
Mina è rinato a Cagliari, ma il suo futuro potrebbe essere in Brasile: piace al Cruzeiro
05 giugno 2024 14:15
Ranieri: "Inconcepibile che non si giochi tutti allo stesso orario. Mina sta bene, ma va preservato"
17 maggio 2024 16:28
Caressa: "Mina è il leader emotivo del Cagliari. Contro il Lecce, oltre al goal, è stato importante per la squadra"
07 maggio 2024 19:57
Mina ha attirato l'interesse del Sudamerica: Ranieri pronto a salutare il suo perno difensivo
18 aprile 2024 11:21
Mina è inutile anche al Cagliari: è un disastro e la Lazio passeggia, finisce 1-3 e Fiorentina superata
10 febbraio 2024 16:59
Ranieri:"Contento dell'arrivo di Mina, è una forza della natura e ci aiuterà molto da qui alla fine"
03 febbraio 2024 18:20
Mina lascia la Fiorentina, va al Cagliari: già seguito in estate dai sardi. I viola lo sostituiscono con Comuzzo
01 febbraio 2024 08:24
TMW annuncia: "Mina al Cagliari, c'è l'accordo con la Fiorentina. Domattina le visite mediche"
01 febbraio 2024 00:06
Mina ceduto al Cagliari, la Fiorentina non prenderà nessun difensore, sarà promosso Comuzzo
31 gennaio 2024 16:17
Di Marzio annuncia: "Tutto fatto per il prestito di Barak al Cagliari, manca solo l'ok della Fiorentina"
31 gennaio 2024 11:36
Mina lascia la Fiorentina: vicina la fumata bianca con il Cagliari, oggi potrebbe sbarcare in Sardegna
31 gennaio 2024 11:16
Sky Sport annuncia: "Il Cagliari non vuole solo Mina dalla Fiorentina. Può arrivare anche Barak"
30 gennaio 2024 18:48
TMW, Mina lascia la Fiorentina, vicina la cessione al Cagliari del difensore. Porto sfumato
30 gennaio 2024 17:03
Nazione, Mina riflette in vista della Copa America e Amatucci va in prestito, il punto sulle uscite
30 gennaio 2024 11:37
Corriere dello Sport, l’Olympiacos vuole Mina ma la Fiorentina preferirebbe tenerlo fino a giugno
29 gennaio 2024 08:59
TMW rivela: "Mina è in uscita dalla Fiorentina, ma le trattative con Porto e Olympiacos frenano"
27 gennaio 2024 15:45
Pedullà: "Tre proposte per Mina, lui vuole giocare, la Fiorentina aspetta la cifra giusta per vendere"
26 gennaio 2024 17:12
Mina in bilico, ma lui risponde ai tifosi che gli chiedono di rimanere con il giglio di Firenze
26 gennaio 2024 14:15
Corriere Fiorentino, Yerry Mina-Fiorentina avventura al capolinea, andrà all’Olympiakos per 500mila euro
26 gennaio 2024 08:59
Mina vicino alla cessione? Il difensore scrive: "Continuiamo a lavorare duramente giorno dopo giorno"
25 gennaio 2024 17:00
Dal Portogallo: il futuro di Mina potrebbe essere in Arabia Saudita. Trattativa ben avviata
24 gennaio 2024 14:20
TMW, Accelerata dell'Olympiacos per Mina. Se parte non verrà sostituito da un altro centrale
23 gennaio 2024 19:32
Mina può dire alla Fiorentina? Dodò non ci sta: "Non lo lascerò andare, è troppo forte per farlo partire"
22 gennaio 2024 19:20
TMW, Mina può dire addio alla Fiorentina. Lo vuole il Porto ma su di lui c'è anche l'Olympiacos
22 gennaio 2024 19:05
Dal Portogallo: il Porto piomba su Mina. Fiorentina apre al prestito con opzione per la stagione successiva
22 gennaio 2024 14:05
Nazione, Ikoné-Mina niente offerte. Il colombiano vuole giocare di più ma andrebbe poi sostituito
13 gennaio 2024 09:27
Corriere dello Sport avvisa: “Terzino e centrale dal mercato? Così Mina rischia di essere tagliato dalla lista”
03 gennaio 2024 10:07
Il Barcellona cerca un difensore e rivuole Jerry Mina dalla Fiorentina. Sarebbe un ritorno per il difensore
25 dicembre 2023 11:43
Italiano arrabbiato con Barak, Mandragora, Mina e Brekalo. Bocciati contro il Parma, occasione gettata
08 dicembre 2023 21:52
Anche in Colombia si chiedono come facciano a convocare in nazionale Mina, giocatore finito?
08 dicembre 2023 21:03
Gazzetta critica: “Mina inguardabile così come la Fiorentina del 1° tempo, rischia lo 0-4 nella prima frazione”
07 dicembre 2023 09:46
Nazione, la rinascita di Mina: autorevolezza e doti fondamentali. Buone cose anche in fase d’impostazione
02 dicembre 2023 09:17
Arthur: "Il rigore è nato da una bellissima azione iniziata da Mina. Dobbiamo servire meglio le punte"
30 novembre 2023 23:59
Mina: "Meritavamo qualcosa in più col Milan, ma questo è il calcio. Oggi dobbiamo riscattarci"
30 novembre 2023 20:30
Mina festeggia in Nazionale: "Sarà sempre un onore indossare la fascia da capitano della Colombia"
22 novembre 2023 15:50
Corriere dello Sport avvisa: "Mina e Pierozzi, il loro futuro alla Fiorentina in bilico? Dubbi fisici"
17 novembre 2023 09:54
Mina dopo l'esordio: "Sono felice dei primi minuti con la maglia viola. Peccato per il risultato"
06 novembre 2023 16:00
Parisi ok, soltanto una botta. Sorride Italiano, si rivede Mina ed è in buone condizioni
02 novembre 2023 08:38
Rifinitura per la Fiorentina, torna Ikonè, ancora assente Biraghi, manca pure Bonaventura. Mina a parte
25 ottobre 2023 11:19
Dall'Inghilterra gioiscono: "L'Everton ha fatto benissimo a liberarsi di Mina, è sempre infortunato"
20 ottobre 2023 12:15
Infermeria Fiorentina: Pierozzi si allena in gruppo, Mina e Christensen ancora a parte
15 ottobre 2023 08:18
Bucchioni rivela: "Non credo che la Fiorentina deciderà di tenere Mina, non so se ci scommettono"
10 ottobre 2023 16:08
TMW, Infortuni di Mina e Dodò costringono Fiorentina al rinforzo in difesa: Baschirotto e Gendrey per gennaio
26 settembre 2023 18:10
Bucchioni: "Mi hanno detto che Mina ha la massa muscolare come i bronzi di Riace, difficile lavorarci"
19 settembre 2023 14:48
Se la Fiorentina piange, Igor non ride. Al Brighton 4 partite 4 bocciature, mai in campo: zero minuti
15 settembre 2023 22:58
La Nazione: "Più fiducia a Quarta e speranza in Dalle Mura e Comuzzo, così si dimentica Mina"
15 settembre 2023 10:57
Sospiro di sollievo per Mina, guaio serio ma meno grave del previsto: stop di circa un mese
15 settembre 2023 08:33
Report medico Fiorentina su Mina: "Lesione primo/secondo grado al retto femorale della coscia"
14 settembre 2023 18:31
Mina infortunato, lungo stop? Nazione: “La Fiorentina potrebbe pescare tra i calciatori svincolati”
14 settembre 2023 09:04
Gazzetta rivela: “Coperta corta in casa Fiorentina in difesa, Mina rischia 2 mesi di stop”
14 settembre 2023 09:00
Barone: "Infortunio Mina mette in difficoltà". Negli ultimi 2 anni è stato spesso fuori. La FIFA rimborsa
13 settembre 2023 15:50
Tegola per la Fiorentina, Mina si fa male con la Colombia ed esce dal campo dopo 22 minuti
13 settembre 2023 04:26
Ex Ct Colombia: "Mina non va fatto giocare perché non è in forma. È quello che sta peggio di tutti"
09 settembre 2023 21:16
Mina è già pronto, la miglior condizione è ancora lontano. Gonzalez? Corsa contro il tempo arriverà 48h prima della Dea
09 settembre 2023 09:02
Buona partita di Mina con la Colombia: 90 minuti in campo, forma scarsa ma ottimi interventi
08 settembre 2023 03:06
Christensen e Mina, le operazioni nel reparto difensivo sono quelle che hanno convinto di meno
03 settembre 2023 09:46
Ikonè salta il Genoa per problema all'anca dopo una botta. Mina rimane a Firenze per trovare la forma
18 agosto 2023 18:15
Mina promette: "Combatterò con tutto me stesso per dare alla Fiorentina la versione migliore di me"
05 agosto 2023 21:36
Mina è al Viola Park. Visite mediche ok a Roma ed ora firma sul contratto per il difensore
04 agosto 2023 19:15
Mina sta per arrivare a Firenze, l'indizio social spunta sui canali social della Fiorentina
04 agosto 2023 08:39
Mina arriva stasera a Roma, domani le visite mediche e poi l'arrivo a Firenze per la firma sul contratto
03 agosto 2023 13:57
Arriverà un altro difensore centrale alla Fiorentina. Mina non esclude altro colpo. Quarta in uscita?
02 agosto 2023 17:38
Mina svolgerà le visite mediche domani a Roma, poi l'arrivo a Firenze per la firma sul contratto
02 agosto 2023 13:24
Nazione: "Mina ha chiesto alla Fiorentina un contratto pluriennale sulla base di 1,5 milioni"
02 agosto 2023 08:03
Corriere dello Sport: "Mina-Fiorentina, il centrale firmerà un biennale con opzione a meno di 2 milioni"
02 agosto 2023 07:44
Pedullà rivela: "Per Mina alla Fiorentina contratto di 1 o 2 anni con opzione. Può arrivare altro difensore"
01 agosto 2023 23:57
Mina vicino alla Fiorentina, entro 48 ore la società viola può chiudere il colpo in difesa. Quarta va via?
01 agosto 2023 19:17
Pedullà svela: "Fiorentina a sorpresa su Mina, lui gradisce la destinazione. Trattativa in corso"
01 agosto 2023 10:13
Il difensore dell'Everton Mina obiettivo della Fiorentina? No, il club viola non lo hai mai chiesto
06 aprile 2021 20:02
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