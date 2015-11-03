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Notizie Mina Fiorentina

Mina strizza il capezzolo di Hojlund che lo attacca: “Lui non gioca a calcio. L’arbitri gli permettono di tutto”

22 marzo 2026 11:41

Caressa distrugge Mina: "Dice che è uno che gioca duro ma è sempre in terra con le mani in faccia"

13 novembre 2025 11:34

Mina sul duello con Morata: "Vado sempre forte su tutti i palloni, non mi frega un ca**o di chi c'è"

08 novembre 2025 22:35

Nervi tesi tra Morata e Mina: Lo spagnolo chiede il cambio dopo gli insulti del colombiano per tutta la gara

08 novembre 2025 17:29

Mina: “Italiano mi disse: ‘Se vai in nazionale con me non giochi’. Chi temo? Dodò, scambieremo la maglia”

21 agosto 2025 08:26

Dalla Repubblica Ceca riportano: "Il Cagliari spinge per Barak, i sardi lo vogliono in prestito dalla Fiorentina"

12 agosto 2025 18:21

Ferrara: "La Fiorentina vuole vincere la Conference, ormai il campionato è passato in secondo piano"

19 aprile 2025 19:04

Mina rinato dopo l'addio alla Fiorentina: il Cagliari ci punta. Il difensore è pronto a prolungare

15 aprile 2025 14:20

Yerri Mina dopo l'Inter: "Siamo concentrati per la Fiorentina". L'ex Viola primo per duelli vinti in A

14 aprile 2025 19:23

Kean occhio alle provocazioni di Mina, l'ex difensore viola cerca sempre di far impazzire l'avversario

07 dicembre 2024 12:08

Oggi Comuzzo è in nazionale ma a gennaio la Fiorentina veniva criticata per averlo reso il 4° centrale

10 novembre 2024 11:56

Mina esulta in faccia ai tifosi della Juventus: "L'ho fatto per vendicare Cuadrado, trattato male"

06 ottobre 2024 16:25

Mina prende in giro Vlahovic per tutta la partita, gli ride in faccia quando sbaglia, gli va addosso

06 ottobre 2024 14:31

Sentite Bocci: "Con Mina non avresti mai preso i gol dell'Atalanta. Deluso dalla difesa di Palladino"

17 settembre 2024 14:30

Ds Cagliari: "Barak è fuori dal nostro budget. Mina? Abbiamo esercitato l'opzione, vuole rimanere"

13 giugno 2024 14:45

Sentite Noslin: "Mina è stato il difensore con cui ho sofferto di più. Ha fisico e grinta"

07 giugno 2024 14:05

Mina è rinato a Cagliari, ma il suo futuro potrebbe essere in Brasile: piace al Cruzeiro

05 giugno 2024 14:15

Ranieri: "Inconcepibile che non si giochi tutti allo stesso orario. Mina sta bene, ma va preservato"

17 maggio 2024 16:28

Caressa: "Mina è il leader emotivo del Cagliari. Contro il Lecce, oltre al goal, è stato importante per la squadra"

07 maggio 2024 19:57

Mina ha attirato l'interesse del Sudamerica: Ranieri pronto a salutare il suo perno difensivo

18 aprile 2024 11:21

Mina è inutile anche al Cagliari: è un disastro e la Lazio passeggia, finisce 1-3 e Fiorentina superata

10 febbraio 2024 16:59

Ranieri:"Contento dell'arrivo di Mina, è una forza della natura e ci aiuterà molto da qui alla fine"

03 febbraio 2024 18:20

Mina lascia la Fiorentina, va al Cagliari: già seguito in estate dai sardi. I viola lo sostituiscono con Comuzzo

01 febbraio 2024 08:24

TMW annuncia: "Mina al Cagliari, c'è l'accordo con la Fiorentina. Domattina le visite mediche"

01 febbraio 2024 00:06

Mina ceduto al Cagliari, la Fiorentina non prenderà nessun difensore, sarà promosso Comuzzo

31 gennaio 2024 16:17

Di Marzio annuncia: "Tutto fatto per il prestito di Barak al Cagliari, manca solo l'ok della Fiorentina"

31 gennaio 2024 11:36

Mina lascia la Fiorentina: vicina la fumata bianca con il Cagliari, oggi potrebbe sbarcare in Sardegna

31 gennaio 2024 11:16

Sky Sport annuncia: "Il Cagliari non vuole solo Mina dalla Fiorentina. Può arrivare anche Barak"

30 gennaio 2024 18:48

TMW, Mina lascia la Fiorentina, vicina la cessione al Cagliari del difensore. Porto sfumato

30 gennaio 2024 17:03

Nazione, Mina riflette in vista della Copa America e Amatucci va in prestito, il punto sulle uscite

30 gennaio 2024 11:37

Corriere dello Sport, l’Olympiacos vuole Mina ma la Fiorentina preferirebbe tenerlo fino a giugno

29 gennaio 2024 08:59

TMW rivela: "Mina è in uscita dalla Fiorentina, ma le trattative con Porto e Olympiacos frenano"

27 gennaio 2024 15:45

Pedullà: "Tre proposte per Mina, lui vuole giocare, la Fiorentina aspetta la cifra giusta per vendere"

26 gennaio 2024 17:12

Mina in bilico, ma lui risponde ai tifosi che gli chiedono di rimanere con il giglio di Firenze

26 gennaio 2024 14:15

Corriere Fiorentino, Yerry Mina-Fiorentina avventura al capolinea, andrà all’Olympiakos per 500mila euro

26 gennaio 2024 08:59

Mina vicino alla cessione? Il difensore scrive: "Continuiamo a lavorare duramente giorno dopo giorno"

25 gennaio 2024 17:00

Dal Portogallo: il futuro di Mina potrebbe essere in Arabia Saudita. Trattativa ben avviata

24 gennaio 2024 14:20

TMW, Accelerata dell'Olympiacos per Mina. Se parte non verrà sostituito da un altro centrale

23 gennaio 2024 19:32

Mina può dire alla Fiorentina? Dodò non ci sta: "Non lo lascerò andare, è troppo forte per farlo partire"

22 gennaio 2024 19:20

TMW, Mina può dire addio alla Fiorentina. Lo vuole il Porto ma su di lui c'è anche l'Olympiacos

22 gennaio 2024 19:05

Dal Portogallo: il Porto piomba su Mina. Fiorentina apre al prestito con opzione per la stagione successiva

22 gennaio 2024 14:05

Nazione, Ikoné-Mina niente offerte. Il colombiano vuole giocare di più ma andrebbe poi sostituito

13 gennaio 2024 09:27

Corriere dello Sport avvisa: “Terzino e centrale dal mercato? Così Mina rischia di essere tagliato dalla lista”

03 gennaio 2024 10:07

Il Barcellona cerca un difensore e rivuole Jerry Mina dalla Fiorentina. Sarebbe un ritorno per il difensore

25 dicembre 2023 11:43

Italiano arrabbiato con Barak, Mandragora, Mina e Brekalo. Bocciati contro il Parma, occasione gettata

08 dicembre 2023 21:52

Anche in Colombia si chiedono come facciano a convocare in nazionale Mina, giocatore finito?

08 dicembre 2023 21:03

Gazzetta critica: “Mina inguardabile così come la Fiorentina del 1° tempo, rischia lo 0-4 nella prima frazione”

07 dicembre 2023 09:46

Nazione, la rinascita di Mina: autorevolezza e doti fondamentali. Buone cose anche in fase d’impostazione 

02 dicembre 2023 09:17

Arthur: "Il rigore è nato da una bellissima azione iniziata da Mina. Dobbiamo servire meglio le punte"

30 novembre 2023 23:59

Mina: "Meritavamo qualcosa in più col Milan, ma questo è il calcio. Oggi dobbiamo riscattarci"

30 novembre 2023 20:30

Mina festeggia in Nazionale: "Sarà sempre un onore indossare la fascia da capitano della Colombia"

22 novembre 2023 15:50

Corriere dello Sport avvisa: "Mina e Pierozzi, il loro futuro alla Fiorentina in bilico? Dubbi fisici"

17 novembre 2023 09:54

Mina dopo l'esordio: "Sono felice dei primi minuti con la maglia viola. Peccato per il risultato"

06 novembre 2023 16:00

Parisi ok, soltanto una botta. Sorride Italiano, si rivede Mina ed è in buone condizioni

02 novembre 2023 08:38

Rifinitura per la Fiorentina, torna Ikonè, ancora assente Biraghi, manca pure Bonaventura. Mina a parte

25 ottobre 2023 11:19

Dall'Inghilterra gioiscono: "L'Everton ha fatto benissimo a liberarsi di Mina, è sempre infortunato"

20 ottobre 2023 12:15

Infermeria Fiorentina: Pierozzi si allena in gruppo, Mina e Christensen ancora a parte

15 ottobre 2023 08:18

Bucchioni rivela: "Non credo che la Fiorentina deciderà di tenere Mina, non so se ci scommettono"

10 ottobre 2023 16:08

TMW, Infortuni di Mina e Dodò costringono Fiorentina al rinforzo in difesa: Baschirotto e Gendrey per gennaio

26 settembre 2023 18:10

Bucchioni: "Mi hanno detto che Mina ha la massa muscolare come i bronzi di Riace, difficile lavorarci"

19 settembre 2023 14:48

Se la Fiorentina piange, Igor non ride. Al Brighton 4 partite 4 bocciature, mai in campo: zero minuti

15 settembre 2023 22:58

La Nazione: "Più fiducia a Quarta e speranza in Dalle Mura e Comuzzo, così si dimentica Mina"

15 settembre 2023 10:57

Sospiro di sollievo per Mina, guaio serio ma meno grave del previsto: stop di circa un mese 

15 settembre 2023 08:33

Report medico Fiorentina su Mina: "Lesione primo/secondo grado al retto femorale della coscia"

14 settembre 2023 18:31

Mina infortunato, lungo stop? Nazione: “La Fiorentina potrebbe pescare tra i calciatori svincolati”

14 settembre 2023 09:04

Gazzetta rivela: “Coperta corta in casa Fiorentina in difesa, Mina rischia 2 mesi di stop”

14 settembre 2023 09:00

Barone: "Infortunio Mina mette in difficoltà". Negli ultimi 2 anni è stato spesso fuori. La FIFA rimborsa

13 settembre 2023 15:50

Tegola per la Fiorentina, Mina si fa male con la Colombia ed esce dal campo dopo 22 minuti

13 settembre 2023 04:26

Ex Ct Colombia: "Mina non va fatto giocare perché non è in forma. È quello che sta peggio di tutti"

09 settembre 2023 21:16

Mina è già pronto, la miglior condizione è ancora lontano. Gonzalez? Corsa contro il tempo arriverà 48h prima della Dea 

09 settembre 2023 09:02

Buona partita di Mina con la Colombia: 90 minuti in campo, forma scarsa ma ottimi interventi

08 settembre 2023 03:06

Christensen e Mina, le operazioni nel reparto difensivo sono quelle che hanno convinto di meno 

03 settembre 2023 09:46

Ikonè salta il Genoa per problema all'anca dopo una botta. Mina rimane a Firenze per trovare la forma

18 agosto 2023 18:15

Mina promette: "Combatterò con tutto me stesso per dare alla Fiorentina la versione migliore di me"

05 agosto 2023 21:36

Mina è al Viola Park. Visite mediche ok a Roma ed ora firma sul contratto per il difensore

04 agosto 2023 19:15

Mina sta per arrivare a Firenze, l'indizio social spunta sui canali social della Fiorentina

04 agosto 2023 08:39

Mina arriva stasera a Roma, domani le visite mediche e poi l'arrivo a Firenze per la firma sul contratto

03 agosto 2023 13:57

Arriverà un altro difensore centrale alla Fiorentina. Mina non esclude altro colpo. Quarta in uscita?

02 agosto 2023 17:38

Mina svolgerà le visite mediche domani a Roma, poi l'arrivo a Firenze per la firma sul contratto

02 agosto 2023 13:24

Nazione: "Mina ha chiesto alla Fiorentina un contratto pluriennale sulla base di 1,5 milioni"

02 agosto 2023 08:03

Corriere dello Sport: "Mina-Fiorentina, il centrale firmerà un biennale con opzione a meno di 2 milioni"

02 agosto 2023 07:44

Pedullà rivela: "Per Mina alla Fiorentina contratto di 1 o 2 anni con opzione. Può arrivare altro difensore"

01 agosto 2023 23:57

Mina vicino alla Fiorentina, entro 48 ore la società viola può chiudere il colpo in difesa. Quarta va via?

01 agosto 2023 19:17

Pedullà svela: "Fiorentina a sorpresa su Mina, lui gradisce la destinazione. Trattativa in corso"

01 agosto 2023 10:13

Il difensore dell'Everton Mina obiettivo della Fiorentina? No, il club viola non lo hai mai chiesto

06 aprile 2021 20:02

Dall'Inghilterra, Yerry Mina lascerà l'Everton a fine stagione: Fiorentina e Inter alla finestra

04 aprile 2021 20:44

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