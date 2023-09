TMW, Infortuni di Mina e Dodò costringono Fiorentina al rinforzo in difesa: Baschirotto e Gendrey per gennaio

Secondo quanto riportato da TMW, come capita spesso nel mondo del calcio, uno o più infortuni possono modificare i piani di partenza delle società e, analizzando lo scenario della nostra Serie A, questo discorso può essere applicato alla Fiorentina. Già sprovvista di due giocatori nel roster dei difensori, visto che a Mina si è aggiunto il grave infortunio al legamento di Dodo, a gennaio è attesa almeno una mossa in entrata, più verosimilmente sul terzino destro (ruolo in rosa coperto solo dal giovane Kayode e dal non ancora recuperato Pierozzi).

Quali nomi possono diventare o tornare buoni per il prossimo mercato invernale della Fiorentina? Ad oggi sono principalmente quattro, in attesa di nuove evoluzioni, i profili da tenere d’occhio. Uno sarebbe un cavallo di ritorno: Alvaro Odriozola, anche se il recente trasferimento a titolo definitivo nella “sua” Real Sociedad, club che l’ha formato e lanciato, rischia di essere al momento un ostacolo troppo complesso da superare. Un nome che piace da sempre al ds Pradè è quello del portoghese Diogo Dalot, peccato però che Ten Hag lo veda di fatto come un titolare della sua difesa e lo stia utilizzando molto nelle rotazioni.

Per approcciare nomi più raggiungibili, dunque, meglio forse accorciare un po’ la gittata dello sguardo. E arrivando al Lecce, vera sorpresa di questo avvio di Serie A, si trovano due calciatori che possono fare al caso della Viola: da una parte il giovane laterale francese Valentin Gendrey (nell’immagine di copertina), già sondato dai toscani l’estate scorsa; dall’altra il poliedrico Federico Baschirotto, volendo sia centrale che terzino e in grado per questo di poter coprire più di un vuoto all’interno della rosa della Fiorentina.

